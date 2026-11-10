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10. nov 2026 o 15:39
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Protesty v uliciach. S páčikmi, srdiečkami a smajlíkmi

Aj vy ste uverili, že 17. novembra budú na pódiu spoločne stáť všetci opoziční lídri? Držať sa za ramená a spievať Sľúbili sme si?

Jolana Čuláková
Jolana Čuláková Bloger
Protesty v uliciach. S páčikmi, srdiečkami a smajlíkmi
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Výsledkom debaty dvoch slovenských intelektuálov (nezávislého novinára a nezávislého politológa) v bratislavskom Bukowski bare je hviezdna chvíľa. Predstava sveta o politikoch (mužoch), ktorí budú apolitickí.

Mám veľký sen. Obrovský sen. Vyvrcholí už čoskoro. V utorok 17. novembra.

Počas protestov bude stáť v strede námestia obrovský stage, po slovensky pódium a na ňom všetci slovenskí politici. Muži. Pekne jeden vedľa druhého. S úsmevom si priateľsky podávajú ruky. Opoziční aj koaliční sa chytia za ramená. Medzi nimi zopár žien. Nad týmto nevšedným úkazom sa ako anjel na húpačke vznáša ružovovlasá Adéla a naživo spieva v cover verzii slovenskú hymnu. Kamery. Svetlá. Šou. Svet sa bude pozerať. S údivom. Šokovaný, prekvapený, nadšený. Slováci to konečne ukázali. Zrodila hviezda. Nová, svieža, inkluzívna, new, eco a bio politická kultúra! Demokracia s ľudskou tvárou! Novodobá polis v slovanskom šate a slávičom prevedení hodná tretieho tisícročia. Raketový prelet nad kukučím hniezdom. Srdiečko. Páčik. Smajlík.

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Vidím ich celkom jasne. Slovenských politikov a političky. Všetci sú hodní odkazu Cyrila a Metoda, Svätopluka, Štúra, Štefánika, Tisa, Husáka, Dubčeka, Mikloška, Kňažka, Budaya, Mečiara... Stoja na pódiu. Je 17. november. Politici v spoločnom stisku rúk oslavujú Nežnú revolúciu. Držia sa za ruky a za ramená, pohupujú v rytme Hoffmanovej piesne Sľúbili sme si lásku. A hneď vedľa Hoffmana, toho barda s gitarou a skvelého "hlasu Nežnej" stojí krásna a neprehliadnuteľná, naša, slovenská Adéla v neónových bikinách so slovensko-americkými farbami. Ako bájny fénix sa zniesla z nerezového bidla a efektne pristála na pódiu. Teraz spieva spolu Hoffmanom. Sľúbili sme si lásku. Bok po boku. Rameno pri ramene. Staré s novým. Minulosť a budúcnosť. Mladosť, nadšenie, dravosť, sviežosť, zábava na jednej strane a životné skúsenosti na druhej. Spolupráca. Vzájomné pochopenie. Inklúzia. Mier. Srdiečko. Páčik.

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Nadšený dav pod pódiom spieva. Ľudia so slzami v očiach držia v rukách mobily a transparenty vyrobené z papierových krabíc. Originálne heslá napísané fixkou. Preč s korupciou. Fico do basy. Šimečka bez Smečka. Demokracia s ľudskou tvárou. Vo vzduchu cítiť nadšenie. Všetci spoločne štrngajú kľúčikmi (od SUV, bicyklov, bytov, domov, dverí, kancelárií, budov, brán, schránok...) skandujú: Láska zvíťazí!

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Vedľa seba stoja deti, mladí aj starí. Vzdelaní a nevzdelaní. Herci, diváci, športovci, gaučoví povaľači, úradníci a ich klienti, zdravotníci a ich pacienti, učitelia, žiaci, profesori, študenti, vedci, hoaxeri, novinári, aktivisti, influenceri, bezdomovci... Bieli a čierni. Źltí, modrí, hnedí, červení, dúhoví. Mier. Srdiečko. Páčik. Smajlík.

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Smerák vedľa péeskára, katolibanec vedľa nácka, slovenský nacionalista vedľa maďarského nacionalistu, tradičný muž vedľa netradičnej ženy, gay a lesba vedľa heteráka. Podporovateľ Gazy sa objíma s podporovateľom Izraela a pridá sa k nim podporovateľ ruského prezidenta, amerického prezidenta, kanadského premiéra, šéfa NATO, EÚ aj OSN... Všetci pekne spolu. Na pódiu aj pod ním. Ulice, námestia, kulturáky, obývačky, kuchyne, bary, pivárne a kaviarne zaplnia ľudia bez ohľadu na .... všetko.

Aspoň na chvíľu bez politikárčenia, aspoň na jeden deň. Jedno popoludnie. Jeden večer.

Realita je tvrdá. Vidím iba jednu polovicu slovenských politikov. Opozičných. Vidím ich celkom jasne. Spoločne v polkruhu (nie v tvare polmesiaca, preboha, to zas nie!) sa 17. novembra držia za ramená a spievajú spoločne Sľúbili sme si lásku. Bez koaličných. Bez Hoffmana. Hoffmanovi to v hlave preskočilo (ako nejednému lídrovi Nežnej od Čarnogurského až po Markoviča). Ľudia ako Hoffman už dávno neobdivujú tradičnú a nudnú demokraciu ale svieži závan totality. Hoffman obdivuje vynovených, demokraticko-totalitných skvelých politikov. S opozičnými politikmi nechce mať nič spoločné.

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Svietia reflektory. Vzduch na námestí je nabitý elektrizujúcou náladou aj bez Hoffmana. Masa opozičných ľudí šumí. Spieva ako fontána. Riava tečie. Rozlieva sa cez policajné zábrany, z námestia prúdi rovno do ulíc hlavného mesta. A odtiaľ diaľnicami a železnicami, cestami prvej, druhej a tretej triedy do všetkých miest a dedín Slovenska. Do našich opozičných sŕdc. Šimečka, Matovič, Krajniak, Majerský, Boris Kollár, Remišová, Sulík, Grohling, Naď, Gubík... sú v našich konzervatívno-liberálnych srdciach ako jedno telo a jeden duch. Spoločný nádych a výdych. Navždy sa zachová v pamäti stužková a táto skvelá chvíľa, ako by povedal skvelý Trump.

Kdeže Amerika. Tá si môže pískať. Slovensko ukazuje svetu nový trend. Ukazuje budúcnosť. Fú. Túry. Cesty. Nevyšliapané chodníky. Všetci opoziční lídri v rovnakom tričku a v jednom šíku. Fú.

Kádehák vedľa péeskára, katolibanec vedľa nácka, slovenský nacionalista vedľa maďarského nacionalistu, tradičný muž vedľa netradičnej ženy, gay a lesba vedľa heteráka, podporovateľ Gazy sa objíma s podporovateľom Izraela... Všetci pekne spolu. Na pódiu aj pred ním. Ulice, námestia, kulturáky, obývačky, kuchyne, bary, pivárne a kaviarne zaplnia ľudia bez ohľadu na .... všetko.

Okrem smerákov, hlasákov, eseneskárov, kotlebovských, republikových, smezapravdových, slovexitových a iných "dezolátov". Tu sme všetci naši. Opoziční. Dobrí. Správni. Odmietajúci politikárčenie.

Aspoň na chvíľu, na jeden deň. Jedno popoludnie. Jeden večer. Láska zvíťazí. Nepolitikárčime. Nehádajme sa. Mier. Srdiečko. Páčik. Smajlík. Videjko.

Iba čisté, opozičné slávenie Nežnej. Ako v Božom chráme. So všetkými opozičnými politikmi. Spoločne. S bázňou. V posvätnom duchu lásky k blížnemu. Bez politikárčenia. Bez rozdielu dvoch pohlaví a bez rozdielu identít. Rodových aj iných. Konečne.

Páčik. Srdiečko. Smajlík. Cmuk.

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Jolana Čuláková

Jolana Čuláková
Bloger 
  • Počet článkov:  247
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Blogerka, mama štyroch dospelých detí. Zoznam autorových rubrík:  Začnime spolu diskutovaťBez gázyToto nečítajteMoje malé každodennostiAko sa žije inýmKultúraAntikultúraCestovanieHaluzePoéziaNeskutočné príbehyO slobode a manipuláciiSúkromnéNezaradenéManosféra nie/je sranda

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