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5. nov 2026 o 11:19
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Verejný lynč pri Kyjeve. Ako Ukrajinci uverili fejkovej záchranárke a zaútočili na vlastných vojakov

V malej ukrajinskej dedinke sa nedávno odohral agresívny incident. Miestni rozbíjali okná a útočili na políciu a ukrajinských vojakov.

Jolana Čuláková
Jolana Čuláková Bloger
Verejný lynč pri Kyjeve. Ako Ukrajinci uverili fejkovej záchranárke a zaútočili na vlastných vojakov
(Zdroj: Aktuality.sk)
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V Petropavlivskej Borščahivke začiatkom novembra sa rozvášnený dav začal dobýjať do jedného z domov. Rozbíjali okná kameňmi. Útočili aj na zaparkované policajné autá a pristavený autobus Národnej gardy Ukrajiny. Ukázalo sa, že uverili hoaxom a manipuláciám. Internetom sa začali šíriť informácie, že ozbrojení ľudia v pivnici rodinného domu v obci Petropavlivska Borščahivka na predmestí Kyjeva nezákonne zadržiavajú a mučia 40 Ukrajincov. Mobilizovaných mužov aj dezertérov z frontu.

"Ak na Ukrajine existuje skutočne výbušná téma, potom je to mobilizácia. Najnovšie udalosti pri Kyjeve ukazujú, že na zapálenie rozbušky stačí len niekoľko správ na sociálnych sieťach," napísala Stanislava Harkotová v texte Mobilizovaní v dome, falošná záchranárka a besniaci dav. Čo vieme o incidente v obci pri Kyjeve?

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Na videách, ktoré začali šíriť telegramové kanály, sa objavila mladá žena v záchranárskej uniforme. Kľačí na kolenách pred policajtmi a dožaduje sa, aby ju vpustili k zraneným v dome. Okamžite sa začali schádzať pobúrení obyvatelia a večer sa pred domom sformoval dav desiatok ľudí. Napätie vyvrcholilo počas pouličných zrážok, pri ktorých padli aj varovné výstrely. Hotová katastrofa. Zmanipulovaní ľudia sa správali ako svorka hladných vlkov.

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Keď čítam o podobných incidentoch, spomeniem si na ľudí, ktorí okolo seba vytvárajú auru "záchrancov". Nahuckajú proti sebe ľudí a sledujú situáciu z bezpečnej diaľky. Zažila som to počas aktuálnej predvolebnej kampane pred niekoľkými týždňami. Cieľ je jednoduchý. Vytvoriť nepriateľa, nakresliť terč na čelo, vystrašiť ľudí, zmobilizovať ich do agresívnej tlupy a víťazoslávne sa tváriť ako záchranca, usmiaty, dobrý a skvelý človek, ktorý hovorí vždy pravdu a záleží mu na spravodlivosti.

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Našťastie Ukrajinci nič nenechali na náhodu. Nečakali, kým rozhnevaní ľudia vojakov a policajtov zrania alebo nebodaj zabijú. Okamžite po prvotných informáciách o agresii dorazil do dediny veliteľ národnej gardy Oleksandr Pivnenko aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov. „Prišiel som, aby som sa dozvedel, čo sa tu, ku*va, deje,“ povedal prítomným médiám vo vyhrotenej atmosfére.

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Nakoniec vyšlo najavo, že dom, pred ktorým sa zhromaždil rozzúrený dav, si prenajíma národná garda a slúži ako dočasné stredisko pre mobilizovaných mužov pred ich odvelením na výcvik. Celkovo 26 ľudí – časť z nich čakala na vyslanie do výcvikového centra a bolo tu aj niekoľko dezertérov, ktorých zadržali po tom, čo nezákonne opustili vojenskú službu.

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Fešná "záchranárka" bola v skutočnosti 49-ročná Valentyna Moloda. Žiadna zdravotníčka. Majiteľka súkromnej kliniky estetiky a plastickej chirurgie. Prečo to urobila? Pravdepodobne chcela zaujať. Je zatknutá a vyšetrovatelia zisťujú jej zámery a pozadie incidentu. Ukrajinka Valentyna klamala dedinčanom, klamala novinárom a klamala verejnosti. Podarilo sa jej zmanipulovať ľudí takmer do nepríčetnosti.

Je vám to povedomé?

Zažili ste stav, keď ste chceli agresívne riešiť situáciu bez toho, aby ste si zistili skutočné fakty a overili pravdu? Útočili ste na ľudí na základe klebiet a nepotvrdených informácií?

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Valentyna využila výbušnú situáciu. Stačilo zopár manipulatívnych videí, fotiek a emotívnych vyjadrení. Pohli sa najskôr dvaja, potom piati a nakoniec ich boli desiatky. Rýchlym a efektívnym zásahom kompetentných sa podarilo lynč našťastie zastaviť.

Poviete si, no a čo? Zopár dedinčanov na predmestí Moskvy. Nejakí zmagorení postsedliaci.

Michal Havran nie je zmagorený a ani postsedliak. Prednedávnom schvaľoval tvrdý odpor s trochou agresie. Aspoň štipku. Jedno percento by azda neuškodilo. O rabovaní rozhnevaných francúzskych mladých mužov napísal: "A keď úplne neviete, o čo ide, neopierajte sa o prestrihané videá komunistickej, fašistickej a islamistickej propagandy. Ani jedna z týchto skupín nie je podstatou hnutia rozhnevanej mládeže. Keby sme dokázali použiť 1 percento ich spôsobu odporu, Fico by už žil v moskovskej bytovke vedľa Asada."

Nuž, jedna "výchovná" facka neuškodí, hovorievali kedysi naši starí rodičia. A jeden malý hoax a drobné klamstvo snáď nikomu neublíži, hovorí si dnes už takmer každý. Predovšetkým ten, kto si z pravdy urobil fackovacieho panáka.

Jolana Čuláková

Jolana Čuláková
Bloger 
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Blogerka, mama štyroch dospelých detí. Zoznam autorových rubrík:  Začnime spolu diskutovaťBez gázyToto nečítajteMoje malé každodennostiAko sa žije inýmKultúraAntikultúraCestovanieHaluzePoéziaNeskutočné príbehyO slobode a manipuláciiSúkromnéNezaradenéManosféra nie/je sranda

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