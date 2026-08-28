Vojenský radar pri Michalovciach: Armáda radar nevypína, iba ho maskuje tmou. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie!

Kedykoľvek som úsekom prechádzal počas dňa, masívne antény vojenského rádiolokátora P-37 MSK nehybne stáli. Žiadne točenie, žiadne viditeľné vysielanie. Mohlo by sa zdať, že Ministerstvo obrany SR a armáda konečne uznali technické fakty a kvôli bezpečnosti motoristov prevádzku obmedzili.
Pravda je však oveľa zákernejšia. Armáda problém neodstránila. Iba ho presunula pod rúško noci.
Taktika "Znížená premávka = menej sťažností"
Začali sa mi ozývať iní motocyklisti. Ich skúsenosť bola rovnaká – cez deň pokoj, no po zotmení v danom úseku registrovali okamžité anomálie a rušenie elektroniky. Logika armádneho velenia sa rýchlo odhalila: cez deň radar odstavíme, aby sme nevzbudzovali pozornosť, a zapneme ho v noci. Vtedy je premávka minimálna, riziko, že niekoho "vypne", je nižšie a prípadné sťažnosti sa ľahšie utajia alebo zmetú zo stola.
Včera som sa preto rozhodol túto nočnú hru na schovávačku otestovať na vlastnej koži.
Vyrazil som pred 20:00. Na úsek padla tma. Výsledok? Predpoklad sa potvrdil do bodky. Radar bol v plnej prevádzke a neviditeľný elektromagnetický úder (HIRF) nesklamal – môj motocykel okamžite zhasol a zostal nepojazdný.
2 hodiny v tme: Krutá realita policajného podstavu
O 20:38 som kontaktoval linku 158. Žiadal som policajnú hliadku, aby mi zabezpečila technickú pomoc a fyzické odtienenie motocykla pred lúčom radaru pomocou ich služobného vozidla, aby som mohol bezpečne odísť.
Čakanie na krajnici sa zmenilo na test trpezlivosti. Hliadka dorazila presne o 22:32. Bez 6 minút celé dve hodiny!
Tento extrémny časový sklz netreba dávať za vinu samotným policajtom v teréne. Je to priamy, hmatateľný dôsledok kritického podstavu v Policajnom zbore, o ktorom sa momentálne hovorí na celom Slovensku. Ak na celom okrese slúži minimum hliadok, prioritne riešia nehody či násilie. Občan blokovaný vojenským radarom na nočnej ceste musí proste čakať na koniec poradovníka.
Prečo je nočný HIRF úder extrémne nebezpečný?
Presun prevádzky do nočných hodín posúva toto riziko do úplne inej dimenzie:
Cez deň je radarové stanovisko viditeľné. Vodič, ktorý číta moje blogy alebo správy, dokáže lokalizovať hrozbu a podvedome očakávať problém.
V noci radarové stanovisko NIE JE VIDIEŤ. Cesta splýva s tmou a nečakané zhasnutie motora, výpadok svetiel či zlyhanie palubného počítača v rýchlosti prichádza ako blesk z jasného neba. Pre neznalého motoristu to môže mať fatálne následky.
Záhady sa množia: Druhý radar a ignorancia úradov
Celá kauza má však oveľa hlbšie a podozrivejšie pozadie, ktoré kompetentné orgány úporne taja:
Záhada druhého radaru: Na stanovisku pri Michalovciach stále straší obrovský otáznik – prečo sa tu nachádza hneď druhý rádiolokátor P-37 MSK? Načo armáda sústredila na jednom mieste zdvojenú silu? Prišli na to, že pôvodný radar má nejaký technický problém, ale taja to?
Hrobové ticho Ministerstva obrany: Rezort obrany namiesto odborného dialógu a ochrany občanov zbabelo mlčí a tvári sa, že problém neexistuje.
Zlyhanie Dopravného úradu: Doteraz som nedostal žiadne vyjadrenie od Dopravného úradu ohľadom schvaľovacieho a povolovacieho procesu pre toto konkrétne stanovisko. Ako mohol niekto povoliť prevádzku 700 kW vojenského žiariča v tak tesnej blízkosti civilnej cesty II/555 bez adekvátneho ošetrenia ochranného pásma? Kto nesie zodpovednosť za to, že ochranné pásmo radaru de facto presekáva verejnú komunikáciu?
Domček z karát sa rúca: Klamstvo s odborným posudkom
Korunu všetkým armádnym výhovorkám nasadzuje totálne odhalenie ich vlastnej blamáže. Keď sa prevalili prvé škandály s rušením civilných vozidiel, armáda sa kŕčovito hájila existenciou odborného posudku od externej firmy. Tento posudok mal čierne na bielom dokazovať, že na mieste prebehli technické testy a všetko je v absolútnom poriadku.
Lenže táto verzia pre verejnosť narazila na tvrdú stenu reality. Samotná dotknutá firma totiž tieto tvrdenia rázne poprela a vyhlásila, že na danom stanovisku žiadne testy nerobila!
Ministerstvo obrany tak bolo prichytené pri priamom zavádzaní a stavalo svoju obhajobu na vymyslenom alibi. Ak žiadne nezávislé testy neprebehli, na základe čoho kompetentní tvrdia, že je úsek bezpečný?
Zlom v kauze: Bolo začaté trestné stíhanie! Absurdný postoj polície trvá
Napriek zatĺkaniu a ignorancii zo strany úradov sa veci konečne pohli právnou cestou. Včera mi bolo doručené oficiálne vyrozumenie od vyšetrovateľa.
Bolo oficiálne začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia!
Vyšetrovacie orgány tak nateraz dali za pravdu technickým argumentom a svedectvám, že prevádzku tohto monštra v tesnej blízkosti civilnej infraštruktúry reálne ohrozuje životy a zdravie občanov. Už nejde len o "pár nespokojných blogov" – situáciou sa zaoberá trestné právo.
V kontexte tohto zásadného posunu však bije do očí neuveriteľná, priam absurdná schizofrénia štátnych orgánov. Na oficiálnej stránke Polícia SR - Košický kraj totiž stále svieti status o tom, že celé vypínanie motorov radarom je iba "hoax".
Rozumie tomu ešte niekto? Na jednej strane tá istá polícia oficiálne vyšetruje trestný čin všeobecného ohrozenia spôsobený radarom, no na strane druhej cez svoje komunikačné kanály občanom verejne tvrdí, že si vymýšľame. Tento prístup len dokazuje, ako zúfalo sa zodpovedné miesta snažia reálne nebezpečenstvo bagatelizovať.
Armáda môže radar maskovať tmou, ignorovať otázky o druhej anténe a krajská polícia sa môže na sociálnych sieťach tváriť, že ide o hoax. Fakty, fyziku a prebiehajúce trestné stíhanie však neoklamú.