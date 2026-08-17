Vojenský radar pri Michalovciach: Tajné pokusy s dvojitou silou a podozrivé ticho armády

To je otázka, na ktorú civilná verejnosť, dotknutí motoristi a obyvatelia regiónu zúfalo hľadajú odpoveď. Oficiálne miesta namiesto vysvetlenia zvolili taktiku absolútneho informačného embarga. Armáda skalopevne mlčí, neodpovedá na novinárske otázky a ignoruje aj zákonné infožiadosti. Medzitým však priamo v teréne pribúdajú dôkazy, že situácia za bránami areálu ani zďaleka nie je v normále.
Ako občiansky aktivista a bloger toto stanovisko dlhodobo monitorujem a analyzujem. Najnovšie fyzické zmeny na mieste však namiesto upokojenia prinášajú len ďalšie znepokojujúce otázky. Na obzore totiž vedľa pôvodného radaru náhle pribudla druhá obrovská parabolická anténa systému P-37MSK, posunutá približne o 50 metrov hlbšie do vnútra areálu.
Prečo štát v tichosti zdvojnásobil techniku na stanovisku, ak je všetko v poriadku? Odpovede neexistujú. Máme len fakty z terénu a hromadu indícií.
Podozrivé denné ticho: Snaha utajiť realitu?
Ak v posledných týždňoch prechádzate okolo radaru pri Michalovciach počas dňa, čaká vás zvláštny pohľad. Masívne kovové konštrukcie stoja bez pohnutia. Po vlne medializácie a pribúdajúcich svedectvách vodičov, ktorým na neďalekom úseku cesty záhadne kolabovala palubná elektronika a zhasínali motory áut, sa radar cez deň zrazu netočí.
Znamená to, že je stanovisko odstavené? Alebo armáda v rámci krízového manažmentu iba presunula emisiu obrovských pulzných výkonov pod krytie noci, aby počas dennej dopravnej špičky nevznikali ďalšie svedectvá a nové dôkazy? Bez oficiálneho stanoviska môžeme len hádať. Isté je len jedno – ticho na ceste neznamená ticho vo vzdušnom priestore.
Čo hovoria fakty a fyzika terénu?
To, že sa na stanovisku niečo zásadné deje, dokazuje práve prítomnosť druhej súpravy P-37MSK. Ak by išlo o štandardnú prevádzku, armáda nemá dôvod držať na dvoch blízkych umelých pahorkoch dve identické súpravy zdedené z minulosti. Fyzikálny profil lokality navyše odkrýva, že civilná doprava sa nachádza v mimoriadne zraniteľnej zóne:
Znížený horizont: Kvôli monitorovaniu objektov smerom na blízky Užhorod je horizont radarov sklonený na minimum. Pulzný výkon tak nelíže len oblohu, ale preukázateľne zasahuje úroveň zeme.
Umelé vyvýšenie: Radary nestoja v doline, ale na umelých pahorkoch, čím sa dostali do priamej rádiovlnovej viditeľnosti (Line-of-Sight) smerom k štátnej ceste vzdialenej približne 480 metrov.
Efekt zrkadla: Dokonale rovná asfaltová cesta funguje pri centimetrových vlnách ako odrazová plocha. Autá tak v jednom momente môže zasahovať priamy aj odrazený lúč, čo dramaticky zvyšuje elektromagnetickú záťaž (HIRF) na civilnú elektroniku.
Spleť rádioelektronických hypotéz: Čo armáda v tichosti rieši?
Keďže kompetentné orgány odmietajú zverejniť pravdu, verejnosť je odkázaná na skladanie mozaiky z odborných hypotéz. Čo môže byť skutočným dôvodom nasadenia druhého radaru?
Zlyhanie výstupných filtrov? Systémy P-37 majú za sebou desaťročia služby. Hoci verzia MSK prešla pred rokmi čiastočnou modernizáciou, tá sa týkala najmä digitálneho príjmu signálu. Masívne vysielacie jadro zostalo analógové. Ak na pôvodnom kuse v dôsledku únavy materiálu degradovali vlnovodové filtre, radar mohol začať nekontrolovateľne šíriť parazitné bočné vyžarovanie (side lobes) priamo na cestu. Je druhá súprava len čistým referenčným kusom zo záloh, na ktorom technici v tichosti porovnávajú emisie a hľadajú technickú poruchu?
Pokusy o vlnový tieň? Pokúša sa armáda synchrónnym otáčaním dvoch radarov v presnej fázovej protifáze (deštruktívnej interferencii) umelo vymazať žiarenie dopadajúce na štátnu cestu a tak ju ochrániť? Ak áno, zlyhal tento pokus na limitoch staršej analógovej techniky, a preto radary cez deň radšej úplne vypli?
Kalibrácia funkcií Sector Blanking? Skúšajú technici na dvoch posunutých prístrojoch softvérové vypínanie vysielania v presnom azimute cesty (Sector Blanking), pričom druhý radar má vykrývať vzniknutý slepý sektor? Alebo ide o taktické striedavé preblikávanie vysielačov (Radar Blinking) v rámci elektronického boja, ktoré ako vedľajší produkt generuje na ceste nebezpečné stojaté vlnenie?
Keď štát tají, stráca sa dôvera
Každá jedna z týchto rádioelektronických úvah je fyzikálne možná a logická. Avšak bez otvorených odpovedí zo strany Ministerstva obrany alebo Vzdušných síl SR nie je možné absolútne a s istotou určiť, ktorá z nich je realitou.
Múrom mlčania armáda len potvrdzuje, že situácia v okolí Michaloviec nie je banálna. Ak by išlo o bežnú údržbu či štandardné cvičenie, odpoveď na infožiadosť by bola otázkou piatich minút. Ignorovanie občanov a tajné manévre s ťažkou technikou na umelých kopcoch vyvolávajú oprávnené obavy.
Zóna elektromagnetického vplyvu sa potichu prehlbuje a občania majú právo vedieť, či sa z ich ciest nestal utajovaný vojenský polygón. Ak štátne orgány odmietajú komunikovať s verejnosťou, nezostáva nič iné, len aby prevádzkové denníky oboch súprav P-37MSK v rámci prebiehajúceho kriminálneho stíhania rázne zaistil a preveril priamo vyšetrovateľ. Na rádiovlnové pokusy na úkor zdravia a majetku motoristov totiž nikto povolenie nedostal.
Zažili ste v tomto úseku pri Michalovciach náhly kolaps elektroniky, zhasnutie motora alebo chybové hlášky na palubnej doske? Nenechávajte si to pre seba. Každé jedno svedectvo a presný čas incidentu sú kľúčovým dôkazom, ktorý pomôže odhaliť, kedy presne armáda tieto utajované kroky realizuje.
UPDATE z 17. 8. 2026 8:55 – Armáda prelomila mlčanie klamstvom?
Po zverejnení informácií o tajných pokusoch s dvojitou silou a záhadnom testovaní druhej P37 sa mi do rúk dostala oficiálna odpoveď z Ministerstva obrany SR (č. KaMO-EL4/15-3-92/2026). Štátny úradník v nej sebavedomo tvrdí, že dňa 22. 7. 2026 prebehlo na mieste veľké meranie expozície elektromagnetického poľa, ktoré realizovala certifikovaná popradská firma D2R engineering, s. r. o. Výsledok? Vraj je všetko v absolútnom poriadku.
Nedalo mi to a firmu D2R engineering som okamžite kontaktoval s technickými otázkami o metodike. Ich odpoveď mi však vyrazila dych a definitívne potvrdila, že ticho armády strieda čisté zúfalstvo: Vedenie firmy mi opakovane potvrdilo, že tento rok pri Michalovciach ŽIADNE merania nerobili.
Ministerstvo obrany SR si oficiálne meranie kompletne vymyslelo, aby krylo fakt, že radar na ceste II/555 reálne ohrozuje prechádzajúce autá a vypína motorky. Týmto dňom končí debata o 'technických anomáliách' a začína kauza vedomého falšovania faktov štátnym orgánom.“