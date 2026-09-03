Bali počas dažďovej sezóny: malo pršať, ale nie až takto

Bali počas dažďovej sezóny
Počasiu sa nedá už absolútne veriť a na Bali počas daždovej sezóny to môže platiť dvojnásobne. Boli sme tu v decembi pár rokov dozadu a väčšinu času bolo slnečno. Keď už spŕchlo tak to bolo rýchle a vlastne celkom osviežujúce, preto keď sme sa rozhodli na Bali vrátiť, bez váhania sme zvolili znova december.
Nie je december ako december
Čakalo nás ale celkom nemilé prekvapenie v podobe dažďovej sezóny v plnom prúde. Byť to naša prvá dovolenka v exotike, asi by nám ostali iba oči pre plač, pretože nám z troch týždňov v priemere dva pršalo.
Našťastie, bolo pre nás Bali také rozlúčenie sa s Juhovýchodnou Áziou a nepotrebovali sme za krátky čas vidieť toho čo najviac. Vraciame sa do tejto časti sveta už niekoľko rokov a aj keď to v Ázii milujeme, chýba nám už taký ten „wau“ efekt z poznávania a cnie sa nám po tom pocite, ako keď sme s cestovaním začali a všetko bolo pre nás nové.
Po tom, ako sme sa vrátili z Floresu, kde sme na počasie mali šťastie, Bali nám ukázalo jeho zamračenejšiu stránku.
Uluwatu nie je tradičné Bali
Jazdiť na skútri počas monzúnu by som nikomu neskúsenému neodporúčala. Ja sama som od nehody na Filipínach nejazdec vďaka tomu, že som posera. To sa o Davidkovi povedať nedá a jazdí bez problému po každej ázijskej krajine, tu sme do toho rizika kvôli počasiu fakt nešli a keď bolo treba ísť ďalej, ako sa nám na pešo chcelo, presúvali sme sa Grabom.
Pri plánovaní sme sa v Uluwatu chceli zdržať len dva-tri dni, pretože sme chceli navštíviť našu známu Martu, ktorá tu žije. Ostali sme nakoniec týždeň, pretože nebolo sa kam ponáhľať v takom nestálom počasí.
Nehovorím, že nám pršalo nonstop, ale keď už raz začalo, neprestalo pár hodín, prípadne prestalo až na druhý deň.
Ideálny čas sa barovo socializovať, takže sme si to večer zaparkovali vždy niekam na drink, kde sme sa stretli s Martou. Je to Polka, čo žije od korony na Bali a okrem veľmi úspešnej cestovky sa začala venovať developerstvu. Zabezpečuje projekty od kúpy pozemku, cez návrh až po finálnu vilu. Pre mňa je to veľmi inšpiratívny človek a pozoznamovala nás s pár „prisťahovalcami“, čo to tam tiež zakotvili a vytvorili úspešné biznisy. A nakoľko je naším cieľom zakotviť podobne, kontakty sa vždy hodia.
Uluwatu nie je tradičné Bali a táto časť patrí k najdrahším z ostrova, ale pokiaľ váš rozpočet nie je príliš okresaný, pár dní tu stráviť vám odporúčam. Na druhej strane, ak idete low-cost, asi túto časť radšej vynechajte.
Miestny život sa točí hlavne okolo surfovania a atmosféra je veľmi príjemná – štýlové reštaurácie, krásne pláže, bary na útesoch s úžasným výhľadom na západ slnka. Mám pocit, že tu celoročne žije viac cudzincov ako domácich, no aj napriek tomu som sa tu cítila veľmi dobre a reálne by som si tu vedela predstaviť žiť.
Dokonca sa tu na útese nachádza klub Savaya, ktorý patrí do top 10 na svete.
Savaya - klub v top 10 sveta
V Uluwatu je síce viacero klubov, no jeden z nich jasne vyniká nielen popularitou, ale aj svojou polohou. Nachádza sa na 100-metrov vysokom útese s úžasným výhľadom na oceán s menom Savaya. Pravidelne tu hrávajú svetovo známi DJs a klub je neprehliadnuteľný vďaka ikonickej kocke, ktorá v noci svieti rôznymi farbami.
Ide o prestížny beach klub s luxusnou atmosférou, čo sa, samozrejme, odráža aj na cenách. Vstupné začína na 35 eur pri menej známych menách a drinky sa pohybujú okolo 15 eur. Skrátka, švajčiarske ceny, na ktoré sme už, bohužiaľ, zvyknutí.
Vďaka Marte sme sa dnu dostali zadarmo, pretože nás dala na guest list v rámci Davidkových narodenín. Návšteva tohoto klubu bol jeden z dôvodov, prečo sme v Uluwatu ostali dlhšie, než sme plánovali. Okolo desiatej prišiel jeden z tých silnejších monzúnových dažďov a miest, kde sa schovať, tam veľa nie je.
Ale my sme deti šťasteny a načasovanie dažďa bolo dokonale zladené s koncom biznis večere od Marty, takže sme nakoniec skončili vo VIP, kam nás prepašovala. Nielenže sme ostali v suchu, ale ešte si aj peňaženka oddýchla nakoľko vo VIP boli drinky zadarmo. Fakt šťastie, že sme tam mali Martu! Noc nakoniec pokračovala na súkromnej afterparty, takže to, že dážď utíchol až ďalší deň podvečer, nám fakt vyhovovalo. Predsa len sa čosi pomiešalo a na naše ubytko sme prišli až nad ránom.
Po týždni intenzívneho nočného života prišiel čas posunúť sa ďalej. A keď sa konečne ukázal slnečný deň a more sa upokojilo, využili sme to na presun na Nusa Penida.
Kelinking Beach už nebude čo bývala
Napriek tomu, že Nusa Penida je malý ostrov, cesty tu nie sú veľmi poprepájané, a tak si tie top pláže za jeden deň asi obehnúť nestihnete. Samozrejme, pokiaľ tam nejdete iba po fotku. V takom prípade by sa to stihnúť dalo, ale bola by to škoda.
My sme na Nuse vychytali pekné počasie, a tak sme to potrebovali využiť. Požičali sme si skúter a ako prvé sme sa vybrali na tú najznámejšiu pláž ostrova – Kelinking Beach.
Cesty sú tam naozaj v katastrofálnom stave, a aby toho nebolo málo, jazdí tam množstvo taxíkov, pretože na skúter sa málokto odváži. Ja musím povedať, že keby bolo taxíkov menej a ľudia by jazdili skútrom, bolo by to oveľa lepšie a bezpečnejšie. Ostrovné cesty na autá veľmi stavané nie sú, pretože sú úzke, ale na druhej strane je to asi pohodlnejšie, ale aj oveľa drahšie.
Keď sme dorazili na miesto a zbadali tú radu na fotku, ktorú by chcel mať každý, rozhodli sme sa pokračovať v ceste. Tá viedla okolo opíc, ktoré číhali, čo komu vypadne z ruky. Začiatok schodiska bol preplnený, pretože každý si chcel urobiť fotku, čo nikomu nemám za zlé, ale blokovať schody a ešte zazerať, že ti niekto vošiel do záberu, už je moc. Hlavne keď o pár metrov nižšie by už zazerajúci boli úplne sami.
Trochu sme podcenili výbavu a vybrali sa tam v žabkách a bez vody. Síce bolo pred západom slnka, stále bolo horúco a ja sa príliš prehrievam a potom doslova umieram. Takže tieto schody nie sú nič pre mňa, ak na to nie som psychicky pripravená, čo som v danú chvíľu nebola.
Aj napriek tomu sme sa dostali asi do polovice na miesto, kde schody končia a začínala už na pohľad dosť nebezpečná cestička dole. Tu som sa zasekla, že to môžem… a bez vody a tenisiek dole jednoducho nepôjdem. Dnes sa na to pozerám už inak a kľudne sme tam mohli zbehnúť, pretože podnikavci dole za poriadnu prirážku vodu predávali, no v tej chvíli sa mi do toho fakt nechcelo. Na druhej strane túto pláž bez ľudí už nikdy nezažijeme, pretože tam stavajú výťah, ktorý podľa môjho názoru krásu tohto miesta zničí. Takže ak sa tam chystáte v najbližšej dobe, využite ten zážitok, či už zo schodov samotných, alebo z čerešničky na torte v podobe prázdnej pláže, ktorých je stále menej, pretože nás cestuje stále viac.
Ostrov ale stále ponúka ešte jeden skvost a to Diamond Beach, kam sme sa vybrali na druhý deň a tentokrát až dole. Som rada, že nie sme ranné vtáčatá, pretože popoludní sa dole schádza už po tieni, ktorý vrhá skala. Nevýhodou ale je, že popoludní nemáte toľko času tam relaxovať kvôli prílivu, a tak keď sa pláž začala zaplavovať, vybehli sme hore. Dnes už o čosi motivovanejšia som súhlasila s presunom na pláž na druhej strane toho istého útesu, kde sme strávili čas s domácimi a rozprávali sa o tom, ako sa to pre nich všetko vďaka turizmu mení, no nie vždy tým správnym smerom.
Niektoré pláže na Bali si vyžadujú minimálnu kondičku, lebo sú pod útesom, ale Nusa Penida je iný level. Nie len že si odpálite nohy zo schodov a na pláži vás ošľahajú celkom silné vlny, ale ak ste na skútri ako spolujazdec, aj zadok dostane poriadne zabrať, lebo tie cesty sú extrém. Ale tak to má asi byť. Zážitky si treba zaslúžiť.
Pekné počasie sme si minuli a večer prišla zase nekončiaca prietrž mračien. V bare, kde sme sedeli, to dokonca nevydržala strecha a na podlahe sa začali robiť kaluže vody. Jediné šťastie bolo, že sme boli na pešo.
Horšie ale bolo, že sme nechceli znova zmoknúť, a tak keď ani po niekoľkých hodinách neprestalo pršať a mne začínala byť fakt zima, vybavili sme si odvoz. Za tri minúty cesty autom si vypýtal nenormálne peniaze, ale bolo mi to jedno. Čo ma ale naštvalo bol fakt, že dážď ustal po minúte, čo sme už sedeli v aute. No nič, možno nabudúce počkáme ešte chvíľu.
Sopku Batur v zime kľudne vynechajte
Aj keď sme si ráno neboli úplne istí, či sa kvôli dažďu a vlnám z ostrova dostaneme, podarilo sa a my sme si to namierili do Kintamani pod sopku Batur.
Keď sme dorazili na ubytko, zaskočilo nás množstvo múch, ktoré tam boli. Vonku sa nedalo fungovať a jediné šťastie bolo, že na severe je chladno, a tak sme mali na sebe dlhé oblečenie, čo trochu zmiernilo nervy z otravujúcich múch.
Čo však neprekvapilo, bolo počasie. Pršalo bez prestávky a tak sme boli celý deň zavretí na izbe v posteli pod moskitierami, pretože tam sa k nám muchy nedostali. Nekončiaci dážď zmenil naše plány, že si konečne vyšľapeme na našu prvú sopku a rozhodli sme sa vziať Jeep tour pod vrchol, ktorá je spojená s návštevou lávového poľa.
Fakt si návštevu sopky v zime dobre premyslite. Za mňa najzbytočnejšia zastávka nášho pobytu na Bali. Dážď, zima, muchy, výhľad na hmlu. Keby že ideme hore na pešo tak by sme mali výhľad akurát tak na špičku nosa, nakoľko hranica hmly bola na vrchole. Jednoducho nič, za čím sa oplatí ísť. Nehovorím, že sme si nenašli pár svetlých chvíľ, ale hneď po výlete na džípoch sme sa rozhodli, že tu neostávame. A to aj napriek tomu, že ubytovanie sme mali zaplatené ešte na jednu noc.
A aby toho nebolo málo čo nás vytáčalo, pridala sa k tomu akcia ako sa odtiaľ vôbec dostať. Do Kintamani sme prišli s Grabom za pár drobných, ale odtiaľ sa už s Grabom dostať nedá. Majú povolené iba vyložiť, nie naložiť pasažierov. Aj keď tam aplikácia funguje, pravidlá sú jasne dané a cena, ktorú ukazuje Grab, nie je tá, ktorú musíte zaplatiť. Po pár pokusoch sme to vzdali a zobrali taxi do Amedu, pretože dážď, chlad a muchy sme už nemohli vydržať. Naša teória bola jasná: Ak má pršať, nech je aspoň teplo.
Amed, miesto co ma potencial
Do Amedu sme sa dostali okolo obeda a aj keď sme z auta vystúpili do slnečného počasia, kým sme sa ubytovali, lialo znova ako z krhly. Tieto extrémy sme fakt nečakali. Pôvodne sme sa chceli zdržať iba jednu noc, nakoniec sme ostali 3. Síce tu v noci skapal pes a všetko sa zatváralo najneskôr o jedenástej, bolo tu lacno a pomer cena a kvalita bol ku koncu pobytu viac než vyhovujúci.
Ubytovanie a jedlo bolo extrémne lacné, a preto sme sa rozhodli ostať a počkať na lepšie počasie práve tu. To sa bohužiaľ moc nezlepšovalo a my sme chceli navštíviť aspoň nejaké chrámy v okolí. Ostávalo nám jediné. Namiesto skútrov a objavovania okolia na vlastnú päsť sme zvolili možnosť celodenného výletu s taxíkom, ktorý nás zobral na miesta, ktoré sme si vybrali sami.
Potenciál Amedu sme bohužiaľ nevyužili naplno, pretože výhľady na sopku Batur nám dopriate neboli a šnorchlovanie sme tiež neskúsili, nakoľko najkrajšie vynikne podmorský svet za slnečného dňa.
Tak či onak, si myslím, že Amed je ideálne miesto pre niekoho, kto hľadá relax a kľud. Žiadne párty tu nečakajte. To sme samozrejme nevedeli, a večer sme sa vybrali niekam zabaviť. Prišli sme asi o desiatej do baru, kde hrala nejaká miestna DJ-ka. Za mňa hudba katastrofa, ale ľudia sa bavili. A zrazu v tom najlepšom koniec. O jedenástej vypla hudbu, zasvietili sa svetlá a 15 minút neskôr už bolo všetko zbalené. Fakt sme nechápali, čo sa práve stalo, ale okrem nás to nikoho neprekvapilo, tak sme usúdili, že je to bežné, a na párty sa chodí asi so západom slnka, pretože niektorí boli v stave, ako keby bolo po piatej ráno.
V Amede je aj turistov pomenej, ale podľa počtu potápačských škôl na meter štvorcový musí byť podmorský život niečo výnimočné, aj keď z vlastnej skúsenosti to posúdiť neviem.
Kuta na záver cesty
Na záver nášho pobytu sme zvolili Kutu ako strategické miesto vo vzdialenosti k letisku a ubytovali sa v privátnej vile s bazénom asi 200 m od centra s dvoma spálňami. Musím povedať, že nás to vyšlo lacnejšie ako nejaký hotel, takže ak by ste chceli, kľudne vám pošlem kontakt priamo na majiteľa.
Osobne si nemyslím, že toto miesto je ideálne na trávenie dovolenky na Bali, ale každý má iné preferencie, čo ho zaujíma.
Okrem toho, že je tu úplne šialená premávka a v zápche stojíte či na skútri, či v aute, je tu všetkého veľa. Obchody, reštaurácie, stánky na promenáde doslova na každom metre, ale aj nočné vyžitie.
My sme túto dvojdňovú zastávku využili hlavne na opravu dredov. Dávam si ich opravovať všade po svete a vždy je to ako návšteva mučiarne, ale tu to bolo iné. Vôbec sa mi do tej bolesti nechcelo, ale keď ma ukecali na jeden skúšobný dred, kým som čakala na Davidka, bola som prekvapená, že oprava môže byť bezbolestná. Fakt netuším, prečo to nerobia všetci takto. Na Google Maps sme narazili na štúdio, ktoré navštevujú dokonca hviezdy svetového formátu, a úprimne, necudujem sa im. Keby bolo Bali bližšie, už iba kvôli oprave by som sem lietala 2x do roka.
Bali za tých pár rokov zmenilo, ale musím povedať, že to nie je tak strašné, ako som si to predstavovala. Možno je to sezónou, ktorú sme zvolili, možno miestami, ktoré sme navštívili, ale jednoznačne je to stále ostrov, kde sa oplatí vrátiť. Kto vie, možno sa práve Bali stane miestom, kde zakotvíme, keď nastane čas opustiť Švajčiarsko.