Britský premiér Johnson by mal menej piť

Toto svoje presvedčenie vyjadril v BBC premiér Veľkej Británie Boris Johnson. Na jeho vyhlásení je presne vidno, ako sa prekrývajú v politike súkromné škandály a čoho sú niektorí politici schopní v honbe za podporou obyvateľstva. Boris Johnson bojuje o politické prežitie. Len tak tak pred pár dňami nepadla jeho vláda. Prevalila sa totiž aféra, kde od roku 2020 počas opatrení proti Korone a lockdownov organizoval alkoholické večierky. Opakovane porušil nariadenia, ktoré sám obhajoval. Ľudí šikanoval a sám žúroval a opíjal sa. Samozrejme ako inak potrebuje na seba upozorniť a najlepšie je bezcharakterne zneužiť tému možnej svetovej vojny. Je to úbohé a nezodpovedné od premiéra Veľkej Británie, ak bez dôkazov použije takéto slová.

Vytvárať a eskalovať napätie, útočiť bez dôkazov, je v tejto dobe viac ako úbohé. Johnson vie, že potrebuje na seba mediálne upozorniť, aby nepadol ako premiér. Nech si každý myslí, čo chce, Veľká Británia nás zradila, že odišla nedávno z EÚ a na rok 1938 - Mníchovskú zradu je asi zbytočné spomínať. Pán Johnson svoje slová vyhlásil v kontexte Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, kde sa trápne správal prezident Ukrajiny. Keď sa mu pokazili slúchadlá, povedal že je to určite ruský kybernetický útok. Ukrajinský komik, ktorý nedozrel na prezidenta.

Pán Johnson by si mal v prvom rade niečo prečítať o Mníchovskej zrade a poučiť sa z predvojnového obdobia a chýb svojho predchodcu. Urazil občanov Veľkej Británie svojím žúrovaním, a ak by mal charakter, podal by demisiu. Nie, on si konfliktne ide ďalej svoje. Zelenskij by si zase mal uvedomiť, že už nie je zabávač. Zodpovedá za situáciu na Ukrajine, a ak si myslí, že je čas na srandičky, veľmi sa mýli.

Je to šialené, v akej dobe žijeme. Títo ľudia sú typické figúrky silných hráčov, nesvojprávne figúrky schopné urobiť čokoľvek. USA, Veľká Británia a Rusko po druhej svetovej pochopili , že musia komunikovať. Utrpenie a bieda prinútili politikov byť opäť ľuďmi. Mocnosti sa ignorujú, na takéto niečo sme doplatili vždy my, malé národy.

Vojna v Európe nepomôže nikomu a ublíži najmä európskym národom. Vidieť koktať Ursulu von der Layen, pozorovať neistého Macrona ako aj neskúseného kancelára Nemecka vo mne vyvoláva pocit strachu o budúcnosť Európy. Začala sa veľká hra o vplyv, kde na konci dňa môžeme prehrať všetci. Strapatý Johnson a jeho nezodpovedné slová nech sú pre nás varovaním, som presvedčený, že anglická kráľovná by takúto hlúposť nikdy z úst nevypustila. Ona totiž dobre vie, kde je skutočná pravda a jej rozvaha a múdrosť mi dávajú aspoň nádej, že ľudí ako Johnson zastaví. Andrej