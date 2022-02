Bronzoví hokejisti odmietli stretnutie s Čaputovou, Hegerom a Kollárom.

Často počúvam, čo sa urobilo pre šport?

My sa v SNS môžeme pozrieť športovcom do očí.

Do športovej infraštruktúry išlo historicky najviac eur v rokoch 2016-2020. Stavali sa haly, telocvične, štadióny. Choďte pozrieť aj Duklu Banská Bystrica, v Bratislave pozrite halu za Domom športu. Môžete ich vidieť vo Vranove, Moldave a mnohých iných mestách.

Zaviedli sme Fond na podporu športu. Každý rok tam ide 20 mil. eur na obnovu ihrísk. Zaviedli sme funkciu štátny tajomník pre šport, o pár hlasov nám ušlo ministerstvo športu. Športovci len vďaka SNS môžu byt živnostníkmi, ak by sme toto nezaviedli, minulý rok by kluby krachovali. SNS sa vie pozrieť športovcom do očí. Čaputová, Kollár, Heger len rozprávajú, ničia šport, ničia kultúru. Idú zrušiť paušálne výdavky. Som zvedavý, či ich odmietnu aj živnostníci. Odborári by sa mali tiež poučiť. Chcem len povedať, klobúk dole páni hokejisti. Pre mňa ste týmto gestom frajeri. Andrej