7. október: Deň, ktorý sa pre mnohých nikdy neskončil

Včera uplynuli tri roky od 7. októbra 2023.
Tri roky od rána, keď do Izraela vtrhli tisíce Palestínčanov pod vedením Hamasu. Vraždili, znásilňovali, podpaľovali domy s ľuďmi vo vnútri, mučili a unášali mužov, ženy aj malé deti. Ľudí zabíjali v ich domovoch, na cestách aj na hudobnom festivale. Pri raňajkách, pri úteku, pri pokuse zachrániť niekoho ďalšieho. Zabili alebo uniesli každého koho stretli. Neexistuje jediná zmienka či záznam ani jedného prípadu súcitu či zdržanlivosti.
Včera sme si však nepripomínali iba 1 200 ľudí, ktorí prišli o život, a 251 ľudí odvlečených do Gazy. Mysleli sme aj na utrpenie rukojemníkov, na dlhé mesiace zajatia, hladu, ponižovania a mučenia. Na tých, ktorí sa vrátili, aj na tých, ktorí zajatie neprežili.
Mysleli sme aj na rodinu Bibas, na rodinu Siman Tov, na rodinu Kutz a na mnoho ďalších rodín, ktoré boli vyvraždené alebo navždy poznačené stratou svojich najbližších.
Mysleli sme na deti, ktoré prišli o rodičov, často pred vlastnými očami. Na rodičov, ktorí pochovali vlastné deti. Na ľudí, ktorí v priebehu niekoľkých hodín stratili celé rodiny. Na tisíce zranených, na tých, ktorí sa učia žiť bez končatiny, aj na tých, ktorých zranenia nevidno. Na ľudí, ktorí sa odvtedy poriadne nevyspali a ktorým sa ten deň vracia zakaždým, keď zatvoria oči. A aj na tých, ktorí tento boj nezvládli a siahli si na život.
Pre mnohých sa totiž 7. október večer neskončil.
V takej malej krajine táto tragédia zasiahla doslova každého. Cez rodinu, priateľov, kolegov či susedov. Za každým číslom je meno, tvár a miesto pri stole, ktoré zostalo prázdne.
Izrael je dnes politicky rozhádaný a hlboko rozdelený. V tomto smútku sa však stretávajú ľudia, ktorí sa inak nezhodnú takmer na ničom.
Vrahovia sa totiž nepýtali, kto volil Netanyahua a kto proti nemu chodil demonštrovať. Nerozlišovali medzi liberálmi a konzervatívcami. A nezabíjali iba Židov či izraelských občanov. Medzi obeťami boli aj kresťania, moslimovia, Arabi aj beduíni, zahraniční pracovníci aj turisti. Zabíjali dokonca aj domáce zvieratá.
Medzi zavraždenými a unesenými boli občania 52 krajín sveta. Podľa občianskej komisie dokumentujúcej tieto zločiny bolo zavraždených 369 ľudí so zahraničným alebo dvojitým občianstvom, pričom tento počet zahŕňa aj obete zabité neskôr v zajatí. Táto tragédia prekročila hranice Izraela už v deň, keď sa odohrala.
A predsa má človek pri pohľade na časť sveta pocit, že v tomto smútku zostávame sami.
Kým sme si pripomínali našich mŕtvych, v mnohých európskych mestách sa chystali pochody „za Palestínu“. Priamo na 7. októbra bolo vo svete ohlásených najmenej 75 propalestínskych demonštrácií a protiizraelských podujatí. V Londýne, Berlíne, Paríži aj na ďalších miestach.
Samotná podpora Palestínčanov nie je nevyhnutne oslavou terorizmu. Lenže napríklad v Berlíne organizátori vo výzve na pochod vykresľujú útok zo 7. októbra ako hrdinský čin odporu. Tam už nejde o nedorozumenie ani o necitlivo zvolený dátum. Tam sa masaker mení na dôvod na oslavu.
A keď zaznieva „globalizujte intifádu“, pre človeka, ktorý prežil 7. október, to nie je abstraktná revolučná fráza. Je to hrozba, že násilie, ktoré mu zničilo život, má prekročiť ďalšie hranice.
Včera sme spomínali na našich mŕtvych. A kto si práve tento deň vybral na oslavu ich vrahov, prekročil všetky hranice toho, čo sa dá ospravedlniť ako politický názor.
S takým človekom nás nerozdeľuje názor na Izrael. Rozdeľuje nás to, či je vyvraždená rodina tragédia, alebo dôvod na potlesk.
Od ostatných naozaj nemusíme žiadať, aby súhlasili s izraelskou vládou. Ale očakávať, že nebudú oslavovať vrahov našich rodín, by nemalo byť priveľa.
Tu je zoznam ľudí na ktorých sme spomínali:
https://www.gov.il/.../swords-of-iron-civilian-casualties
foto: Corrine Erez