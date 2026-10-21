Dve tváre palestínskej propagandy

Všimli ste si už niekedy priepastný rozdiel medzi článkami či videami určenými pre domáce palestínske publikum a tými, ktoré sú určené na export?
Napríklad nespočetné videá malých, päťročných detí v uniformách, zelených čelenkách a s drevenými samopalmi, ktoré nacvičujú útoky na Izrael a predstierajú zabíjanie izraelských vojakov a civilistov. Alebo videá zo slávnostného „inaugurovania“ nových bojovníkov vo veku 15 až 17 rokov, ktorí hrdo preberajú svoje zbrane, tentoraz už ostré, za bujarého jasotu svojich rodín a kamarátov. Alebo zábery zo škôlok, kde malé, štvor- až šesťročné deti recitujú básničky o vraždení Židov kdekoľvek na svete.
Kým deti v New Yorku či Londýne čítajú Harryho Pottera a predstavujú si, že jedného dňa budú lietať po boku Supermana, mnohým palestínskym deťom sú odmalička ponúkané celkom iné vzory. Mučeníci, džihádisti a nezriedka aj ich vlastní rovesníci, ktorí zahynuli v boji proti „sionistom“, sa stávajú hrdinami plagátov, piesní, televíznych programov či verejných osláv. A smrť v boji je oslavovaná ako niečo vznešené, hodné obdivu a nasledovania.
A tie videá z letných táborov, kde sa deti hrajú na vrahov, nie sú natočené skrytou kamerou nejakým agentom Mossadu. Sú to profesionálne natočené a zostrihané videá samotnými Palestínčanmi, ktorí sa nimi hrdo prezentujú a v palestínskej televízii sa tešia častým reprízam.
K bežnému divákovi na Západe sa však veľa takéhoto obsahu nedostane. Nie je totiž určený pre neho. Je určený domácemu publiku a jeho indoktrinácii.
Domáce publikum treba vychovávať k boju, mučeníctvu a nenávisti k nepriateľovi. Zahraničné publikum však treba presvedčiť o niečom úplne inom, o bezmocnosti, nevinnosti a túžbe po mieri.
Pre zahraničie preto existuje úplne iný súbor videí, obrázkov a článkov. Silne naaranžovaných a precízne pripravených. Videá s na kosť vychudnutými deťmi (čo na tom, že príčinou nie je hlad, ale genetická porucha). Perfektne zaostrené a nasvietené zábery budov, ktoré zrazu zasiahne raketa (málokto si položí otázku, ako kameraman dopredu vedel, že práve táto budova bude zasiahnutá). Alebo veľmi populárna scénka vodiča sanitky s malým dieťaťom na ceste do nemocnice. Nikto sa nepozastaví nad tým, že úplne rovnakých videí existujú desiatky, vždy tá istá scéna, často dokonca s tými istými „hercami“. Prípadne zaručene pravdivé svedectvá teroristov prezlečených za lekárov či novinárov.
V niektorých kruhoch sa tomuto fenoménu hovorí „Pallywood“, súhrnné označenie pre celý repertoár palestínskej propagandy: inscenované či manipulatívne zábery, vytrhávanie obrazového materiálu z kontextu a dokonca používanie fotografií a videí z úplne iných konfliktov, najmä zo Sýrie či Jemenu, vydávaných za zábery z Gazy. A samozrejme oscarové špeciálne efekty a mejkap.
Priam celebritou a hviezdou aktivistov sa stal dnes už nebohý influencer Saleh al-Jafarawi, prezývaný aj „Mr. FAFO“. Ten vo videách na Instagrame či X-ku, kde mal milióny sledovateľov, vystupoval raz ako novinár, raz ako šofér sanitky, raz ako lekár, no keď ho v októbri 2025 zabili (pravdepodobne členovia klanu Doghmush) v štvrti Sabra v Gaze, bol medzi svojimi, teroristami z Hamasu.
Medzi sebou Palestínčania zdieľajú radikálne extremistické výzvy na vraždenie, svätú vojnu a úplné zničenie Izraela až do poslednej kvapky krvi posledného dieťaťa (samozrejme, nie všetci a mnohí zrejme bez toho, aby si v rámci vlastného informačného prostredia vôbec uvedomovali radikálnosť takéhoto obsahu). Svetu však vysielajú príbehy o útlaku, biede a o tom, ako veľmi túžia po mieri pre svoje deti. Deti, ktoré možno zatiaľ vo vedľajšej miestnosti otec učí, ako si správne zapnúť vestu s výbušninou.
Najtragickejšie však je, že obeťami tejto propagandy nie sú iba palestínske deti, odmalička vychovávané k nenávisti, mučeníctvu a boju. Jej ďalšími obeťami sa stávajú aj deti a mladí ľudia v New Yorku, Londýne, Prahe či Aténách, ktorým tá istá propaganda prostredníctvom TikToku a sociálnych sietí servíruje úplne inú, starostlivo vybranú a pokrivenú verziu reality. Aby v nich vypestovala rovnakú nenávisť voči Izraelu a čoraz častejšie aj voči Židom ako takým.
Dve publiká, dva príbehy, dve tváre tej istej propagandy. A deti na oboch stranách obrazovky sú jej najľahšou korisťou.
Obrázok: Ilustrácia vygenerovaná umelou inteligenciou
článok bol publikovaný na facebook.com/tachles.tv