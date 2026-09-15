Malý sprievodca izraelskou politickou džungľou

Za posledné tri roky sa k Izraelu a izraelskej politike vyjadruje prakticky každý. Často veľmi sebavedomo. Ľudia, ktorí ešte donedávna netušili, ako funguje Kneset alebo aký je rozdiel medzi izraelskou pravicou, náboženskými sionistami a ultraortodoxnými stranami, dnes s úplnou istotou vysvetľujú Izraelčanom ich vlastnú politiku.
Má to však jeden drobný problém. Väčšina zahraničnej debaty pozná asi tri mená: Benjamin Netanyahu, Itamar Ben Gvir a Bezalel Smotrich…
O mesiac čakajú Izrael parlamentné voľby a už samotný pohľad na kandidátne listiny naznačuje, že realita je trochu komplikovanejšia. Do volieb sa prihlásilo 38 strán a kandidátok.
Izraelský parlament, Kneset, má 120 poslancov. Krajina tvorí jediný celoštátny volebný obvod a mandáty sa rozdeľujú pomerne medzi kandidátky, ktoré prekročia hranicu 3,25 percenta hlasov. Na slovenské pomery je teda hranica vstupu do parlamentu pomerne nízka.
Výsledkom je politický systém s množstvom strán, v ktorom jedna strana prakticky nikdy nedokáže vládnuť sama. Na zostavenie vlády je potrebná väčšina najmenej 61 poslancov, a preto izraelskú politiku do veľkej miery určujú koalície, kompromisy a niekedy veľmi zvláštne politické partnerstvá. Malá strana so zopár poslancami môže mať za určitých okolností oveľa väčší vplyv, než by naznačoval samotný počet jej voličov.
Ani pojmy ako „pravica“ a „ľavica“ tu nefungujú úplne rovnako ako v Európe. Izraelskú politiku pretínajú otázky bezpečnosti a palestínskeho konfliktu, vzťahu náboženstva a štátu, ekonomiky, osád na Západnom brehu, ale aj rozdiely medzi sekulárnymi, náboženskými a ultraortodoxnými Židmi, medzi rôznymi historickými komunitami či medzi židovskými a arabskými občanmi Izraela. Dvaja politici, ktorých by sme oboch označili za pravičiarov, môžu byť v niektorých zásadných otázkach politickými nepriateľmi.
Ak chceme rozumieť izraelskej politike, musíme najprv vedieť, kto v nej vlastne hrá. Pozrime sa teda na jej hlavných aktérov, strany, ktoré reprezentujú, a predovšetkým na to, aké časti izraelskej spoločnosti a aké politické tradície za nimi stoja.
Benjamin Netanyahu – Likud
Benjamin Netanyahu je najdlhšie slúžiacim premiérom v dejinách Izraela a izraelskú politiku formuje už viac než tri desaťročia. Prvýkrát sa stal premiérom v roku 1996, k moci sa vrátil v roku 2009 a s krátkou prestávkou v rokoch 2021 až 2022 stojí na čele izraelskej vlády dodnes.
Likud však existoval dávno pred Netanyahuom a nemožno ho redukovať iba na jeho osobu. Vznikol v roku 1973 ako spojenectvo viacerých pravicových strán, predovšetkým Beginovho Herutu a Liberálnej strany. Sám sa dodnes oficiálne označuje za národno-liberálne hnutie. Spája teda židovský nacionalizmus a historický nárok Židov na Eretz Yisrael s tradíciou občianskych slobôd a relatívne liberálnym ekonomickým programom.
Víťazstvo Menachema Begina v roku 1977 znamenalo jeden z najväčších zlomov izraelských politických dejín. Prvýkrát od vzniku štátu skončila vláda ľavice a Likud sa postupne stal hlavným politickým domovom izraelskej pravice.
Ani vzťah Likudu k územiu však nikdy nebol taký jednoduchý, ako by naznačovala jeho ideológia. Begin podpísal mier s Egyptom a súhlasil s vrátením celého Sinaja, Netanyahu pokračoval v implementácii dohôd z Osla a súhlasil so stiahnutím z väčšiny Hebronu a Ariel Sharon ako premiér za Likud rozhodol o jednostrannom stiahnutí z Gazy. Likud teda historicky kombinoval ideologický vzťah k celej krajine s výrazným politickým pragmatizmom.
Netanyahu túto stranu postupne ovládol do takej miery, že dnes je ťažké oddeliť Likud od jeho osoby. Zároveň sa však počas jeho dlhého vedenia menila aj samotná strana. Dnešný Likud je konzervatívnejší a nacionalistickejší než niektoré jeho staršie podoby a spor o vzťah medzi parlamentom, vládou a súdnou mocou sa stal jednou z jeho ústredných politických tém.
Likud je teda pravica, ale nie je to Ben Gvir ani Smotrich. Historicky ide o omnoho širší politický prúd, ktorý zahŕňal nacionalistov, ekonomických liberálov, sekulárnych konzervatívcov aj politických pragmatikov.
Naftali Bennett – Beyachad (Bennett 2026 a Yesh Atid)
Naftali Bennett politicky vyrástol v nábožensko-sionistickej pravici. Viedol HaBayit HaYehudi, neskôr Yamínu a pred vstupom do vrcholnej politiky stál aj na čele Yesha Council, zastrešujúcej organizácie židovských obcí na Západnom brehu. Pôsobil ako minister hospodárstva, školstva a obrany a v roku 2021 sa stal premiérom.
Zostať iba pri označení „nábožensko-sionistický politik“ by však dnešného Bennetta vystihovalo nepresne. Už vytvorením HaYamin HeHadash s Ayelet Shaked sa pokúšal spojiť náboženskú a sekulárnu pravicu a postupne sa stále viac vzďaľoval od sektorovej politiky náboženského sionizmu. Dnes sa prezentuje skôr ako pravicový celoštátny politik než ako zástupca náboženskej komunity. Tento vývoj je viditeľný najmä vo vzťahu náboženstva a štátu. V roku 2026 sa otvorene vyslovil za civilné manželstvá a verejnú dopravu počas šabatu a veľmi tvrdo vystupuje proti pokračovaniu rozsiahlych výnimiek charedim z vojenskej služby.
To však neznamená, že sa Bennett politicky posunul doľava. V bezpečnostných a územných otázkach zostáva politikom pravice. Dlhodobo odmieta vznik palestínskeho štátu a jeho politický vývoj smerom k sekulárnejšej a širšej občianskej agende preto nemožno zamieňať za prijatie programu izraelského stredu alebo ľavice.
Bennett je zároveň výrazný politický pragmatik. V roku 2021 dokázal viesť mimoriadne nesúrodú koalíciu, v ktorej boli pravicové strany, Lapidov Yesh Atid, sionistická ľavica aj arabský Ra'am. Jeho vlastná Yamina mala pritom iba sedem poslancov. Bennett kvôli tejto vláde nezmenil svoje postoje k palestínskemu štátu. Koalícia jednoducho odložila bokom otázky, na ktorých sa jej členovia nemohli zhodnúť, a sústredila sa na tie, v ktorých spolupracovať dokázali.
Práve táto schopnosť prekračovať tradičné politické tábory sa stala jednou z hlavných čŕt jeho dnešnej politiky. Bennett pritom sám odmieta predstavu, že náboženský sionizmus musí znamenať politiku reprezentovanú extrémistami. Už ako premiér zdôrazňoval, že pravica podľa neho nemá byť založená na nepriateľstve voči ľavici a že náboženskí a sekulárni Izraelčania majú byť súčasťou spoločného politického priestoru.
Jeho nová strana Bennett 2026 tomu zodpovedá. Vo svojich oficiálnych cieľoch zdôrazňuje obnovu bezpečnosti a dôvery v štát po 7. októbri, zachovanie Izraela ako židovského a demokratického štátu a zapojenie všetkých občanov do bezpečnostného, občianskeho a ekonomického bremena. Nábožensko-sionistická sektorová agenda medzi jej základnými cieľmi nefiguruje.
Do volieb navyše Bennett 2026 vstupuje na spoločnej kandidátke Beyachad s Yesh Atid Yaira Lapida. Bennett je tak dnes trochu paradoxnou postavou izraelskej politiky: politik, ktorý vyrástol v náboženskom sionizme a v bezpečnostných otázkach zostáva jednoznačne napravo, ale jeho občianska politika a predstava vzťahu náboženstva a štátu sa medzičasom stali podstatne sekulárnejšími.
Yair Lapid – Beyachad (Bennett 2026 a Yesh Atid)
Yair Lapid reprezentuje predovšetkým sekulárny liberálny stred. Yesh Atid založil v roku 2012 a už v prvých voľbách získala strana 19 kresiel. Lapid odvtedy pôsobil ako minister financií, minister zahraničných vecí, líder opozície a v druhej polovici roku 2022 aj ako premiér.
Yesh Atid nikdy nebola klasickou ľavicovou stranou. Vznikla ako centristická strana s výrazným dôrazom na problémy strednej triedy, fungovanie štátu, vzdelávanie a najmä rovnosť občianskych povinností. Jednou z jej dlhodobých tém je vojenská služba charedim a obmedzenie politických privilégií ultraortodoxných strán.
V otázkach náboženstva a štátu je výrazne liberálnejšia než Likud či náboženské strany. Jej voličské prostredie je prevažne sekulárne a Yesh Atid presadzuje väčší priestor pre civilné inštitúcie tam, kde dnes rozhoduje ortodoxný rabinát.
Lapid zohral rozhodujúcu úlohu pri zostavení vlády v roku 2021. Zaujímavé pritom je, že hoci jeho Yesh Atid bola ďaleko väčšia než Bennettova Yamina, súhlasil, aby sa premiérom ako prvý stal Bennett. Aj to ukazuje, že izraelský stred je často definovaný menej pevnou ideológiou a viac otázkami fungovania štátu, jeho demokratických inštitúcií a vzťahu medzi náboženstvom a verejným životom.
V roku 2026 sa Bennett a Lapid rozhodli svoju dlhoročnú spoluprácu posunúť ešte ďalej a kandidujú spoločne ako Beyachad. Bennett zostáva pravicovým politikom a Lapid centristom; spoločná kandidátka tieto rozdiely nemaže.
Gadi Eisenkot – Yashar!
Gadi Eisenkot patrí k silnej izraelskej tradícii bývalých vysokých dôstojníkov, ktorí po skončení vojenskej kariéry vstúpili do politiky. V IDF slúžil takmer štyri desaťročia a v rokoch 2015 až 2019 bol náčelníkom generálneho štábu.
Do politiky vstúpil až v roku 2022. Po 7. októbri 2023 vstúpil spolu s Bennym Gantzom do núdzovej vlády a vojnového kabinetu. Neskôr obaja odišli, pričom Eisenkot vládu kritizoval najmä za absenciu jasných strategických cieľov a predstavy o tom, čo má nasledovať po vojne.
Jeho nová strana Yashar! sa definuje predovšetkým cez bezpečnosť, štátne inštitúcie a občiansku zodpovednosť. Chce zachovať Izrael ako židovský a demokratický štát, presadiť vojenskú alebo národnú službu pre všetkých, posilniť štátne školstvo a prijať ústavu, ktorá jasnejšie upraví vzťahy medzi parlamentom, vládou a súdmi. V zahraničnej politike hovorí o budovaní regionálnych mierových dohôd z pozície vojenskej a ekonomickej sily.
Pri Eisenkotovi je obzvlášť dôležité neprekladať slovo „centrista“ automaticky ako podporu dvojštátneho riešenia. V auguste 2026 označil predstavu dvoch štátov po skúsenosti zo 7. októbra za nereálnu. Súčasne však odmietol projekt E1 a kritizuje násilie radikálnych osadníkov na Západnom brehu. Jeho pozícia teda nie je ani návratom k mierovému procesu z 90. rokov, ani programom anexie.
Eisenkot je predovšetkým bezpečnostný pragmatik. A práve preto je jeho postoj dobrým príkladom toho, ako výrazne 7. október premiešal staré izraelské delenie na „mierovú ľavicu“ a „bezpečnostnú pravicu“.
Yair Golan – HaDemokratim
Yair Golan dnes stojí na čele hlavného prúdu izraelskej sionistickej ľavice. Aj tu však môže byť jeho životopis pre európskeho čitateľa trochu nezvyčajný. Golan je generálmajor vo výslužbe, bývalý veliteľ severného a domáceho frontu a niekdajší zástupca náčelníka generálneho štábu IDF.
HaDemokratim vznikli v roku 2024 politickým spojením Avody a Meretzu, hoci obe strany si ponechali vlastnú organizačnú existenciu. Je to spojenie dvoch príbuzných, ale historicky odlišných tradícií izraelskej ľavice.
Avoda a jej predchodcovia boli kedysi samotným centrom izraelskej moci. Z ich prostredia pochádzali David Ben-Gurion, Golda Meirová či Jicchak Rabin a prvé tri desaťročia existencie Izraela krajine dominovala práve sionistická ľavica. Meretz bol mladším a jednoznačnejšie liberálnym prúdom, ktorý kládol väčší dôraz na občianske práva, sekularizmus a mierové riešenie konfliktu s Palestínčanmi.
HaDemokratim sa dnes definujú ako sionistická, liberálna a demokratická strana. Presadzujú občianske manželstvá, obmedzenú verejnú dopravu počas šabatu v sekulárnych mestách, rovnosť v povinnosti služby a posilnenie nezávislosti súdnictva a ďalších kontrolných inštitúcií. V bezpečnostnej oblasti požadujú odstránenie Hamasu od moci v Gaze, zároveň však odmietajú anexiu Západného brehu alebo Gazy.
Golan teda nereprezentuje „protivojnovú“ ľavicu v európskom zmysle. Reprezentuje sionistickú ľavicu, ktorá považuje silnú armádu a obranu štátu za samozrejmosť, ale sporí sa s pravicou o hranice tejto sily, budúcnosť palestínskych území a predovšetkým o charakter samotného Izraela.
Avigdor Lieberman – Yisrael Beiteinu
Avigdor Lieberman je jedným z najťažšie zaraditeľných významných izraelských politikov, pokiaľ sa naňho pokúšame aplikovať jednoduché európske delenie.
Yisrael Beiteinu založil v roku 1999 a jej pôvodná voličská základňa bola úzko spätá s veľkou imigračnou vlnou z bývalého Sovietskeho zväzu. Po jeho rozpade prišlo do Izraela približne milión ľudí. Mnohí boli sekulárni, kultúrne odlišní od starších izraelských komunít a časť z nich narážala na náboženské pravidlá pri sobášoch, konverziách či určovaní židovského statusu.
Lieberman spojil tvrdý postoj k bezpečnosti s výrazným sekularizmom. Presadzuje civilné sobáše, verejnú dopravu počas šabatu tam, kde ju miestne komunity chcú, a povinnosť vojenskej alebo národnej služby aj pre charedim. Preto môže byť v bezpečnostných otázkach jednoznačne na pravici a zároveň patriť k najtvrdším protivníkom ultraortodoxných strán.
Zjednodušujúce je aj označiť ho jednoducho za odporcu palestínskeho štátu. Jeho dlhodobá predstava riešenia konfliktu počítala s dvoma štátmi, ale zároveň s veľmi kontroverznou výmenou území. Veľké židovské sídelné bloky na Západnom brehu by zostali Izraelu a niektoré oblasti dnešného Izraela s veľkou arabskou populáciou by sa stali súčasťou palestínskeho štátu. Nešlo teda o fyzické presúvanie obyvateľov, ale o posunutie hranice a tým aj štátnej príslušnosti ľudí, ktorí na danom území žijú.
Lieberman je preto nacionalista, sekularista, bezpečnostný pravičiar a zároveň dlhoročný odporca anexie, ktorá by podľa neho viedla k jednému binacionálnemu štátu. Yisrael Beiteinu je veľmi dobrým príkladom toho, prečo jednotlivé osi izraelskej politiky nemožno zlúčiť do jednej.
Benny Gantz – Kahol Lavan
Benny Gantz patrí, podobne ako Gadi Eisenkot či Yair Golan, k výraznej izraelskej tradícii bývalých generálov vstupujúcich do politiky. V IDF slúžil takmer štyri desaťročia a v rokoch 2011 až 2015 bol náčelníkom generálneho štábu. Do politiky vstúpil pred voľbami v roku 2019 a prakticky okamžite sa stal jedným z hlavných súperov Benjamina Netanyahua.
Jeho pôvodná strana Hosen LeYisrael sa spojila s Yesh Atid Yaira Lapida a Telemom Mosheho Ya'alona do širokej aliancie Kahol Lavan. Spoločným menovateľom nebola jedna výrazná ideológia, ale predovšetkým snaha vytvoriť životaschopnú alternatívu k Netanyahuovi. Aj preto v nej vedľa seba pôsobili politici s pomerne rozdielnymi názormi.
Gantzova ďalšia politická kariéra je do veľkej miery príbehom tejto ochoty spolupracovať naprieč blokmi. Po troch voľbách bez jasného výsledku v rokoch 2019 a 2020 sa rozhodol vstúpiť do vlády s Netanyahuom, hoci predtým sľuboval opak. Dohoda počítala s rotáciou na poste premiéra, ku ktorej však nikdy nedošlo, pretože vláda padla skôr, než mal Netanyahu funkciu odovzdať. Rozhodnutie rozštiepilo pôvodný Kahol Lavan a Gantza politicky výrazne oslabilo.
Po útoku Hamasu 7. októbra 2023 urobil podobné rozhodnutie znova. Spolu s Gadi Eisenkotom vstúpil do Netanyahuovej núdzovej vlády a Gantz sa stal členom vojnového kabinetu. V júni 2024 však jeho strana vládu opustila. Gantz tento krok zdôvodňoval tým, že Netanyahu podľa neho bráni prijímaniu strategických rozhodnutí potrebných pre vedenie vojny a jej ukončenie.
Ani v palestínskej otázke sa Gantz nedá presne opísať jednoduchou nálepkou. V minulosti hovoril o potrebe politického usporiadania, ktoré zabráni vzniku jedného binacionálneho štátu, a používal formulácie ako „dve politické entity“, pričom sa zámerne vyhýbal jednoznačnému záväzku k plnohodnotnému palestínskemu štátu. Zároveň podporoval zachovanie izraelskej bezpečnostnej kontroly a veľkých sídelných blokov. Po 7. októbri sa jeho dôraz ešte výraznejšie presunul na bezpečnostné podmienky akéhokoľvek budúceho usporiadania.
Kahol Lavan je preto ťažšie definovať prostredníctvom jednej veľkej ideologickej témy než Likud, Shas či HaDemokratim. Gantz stavia svoju politickú identitu predovšetkým na bezpečnostných skúsenostiach, štátnych inštitúciách a ochote vstúpiť do širokých koalícií, ak to považuje za potrebné pre fungovanie krajiny.
Práve tým je pre pochopenie izraelskej politiky zaujímavý. Gantz nie je „ľavicovou alternatívou k Netanyahuovi“. Predstavuje politický priestor, ktorý môže s pravicou zdieľať značnú časť bezpečnostných postojov, ale zároveň sa s ňou zásadne rozchádzať v otázke spôsobu vládnutia, štátnych inštitúcií a politických partnerov.
Aryeh Deri – Shas
Aryeh Deri je dlhoročným lídrom Shasu a jednou z najvýznamnejších postáv charedi politiky. Ani tu však nejde o jeden homogénny politický tábor.
Shas vznikol v roku 1984 ako politická reprezentácia predovšetkým sefardských a mizrahi charedim, ktorí sa cítili nedostatočne zastúpení v prevažne aškenázskych ultraortodoxných štruktúrach. Pod duchovným vedením rabína Ovadiju Yosefa však dokázal osloviť aj množstvo tradičných sefardských a mizrahi Židov, ktorí sami ultraortodoxným spôsobom života nežili.
Aškenázski charedim majú vlastnú politickú reprezentáciu. Yahadut HaTorah je spoločnou kandidátkou Agudat Yisrael a Degel HaTorah, ktoré zastupujú rozdielne časti aškenázskeho charedi sveta. Vedľa nich existujú aj menšie, ešte striktnejšie prúdy. Charedim teda nie sú jedna komunita s jednou stranou.
Shas je veľmi konzervatívny v otázkach náboženstva a štátu a chráni autonómiu charedi školstva, financovanie ješív a osobitné postavenie komunity v otázke vojenskej služby. Súčasne má silnú sociálnu agendu a významnú časť jeho voličov tvoria ekonomicky slabšie vrstvy.
Dôležité je tiež nezamieňať charedi strany s náboženským sionizmom. Ich historický vzťah k sionizmu, štátu, armáde aj územiu je odlišný. Yahadut HaTorah napríklad v zahraničnej a bezpečnostnej politike tradične postupuje predovšetkým podľa náboženských záujmov svojej komunity a v minulosti podporoval aj vládu, ktorá uskutočnila stiahnutie z Gazy. Shas tiež historicky dokázal sedieť v pravicových aj ľavicových koalíciách.
Deriho kariéru sprevádzajú aj vážne právne kauzy vrátane odsúdenia za korupciu. Napriek tomu zostáva mimoriadne skúseným koaličným vyjednávačom a Shas pod jeho vedením patrí k najstabilnejším aktérom izraelskej straníckej politiky.
Mansour Abbas – Ra'am
Mansour Abbas vedie Ra'am, stranu reprezentujúcu predovšetkým nábožensky a spoločensky konzervatívnu časť arabskej moslimskej spoločnosti v Izraeli. Strana má svoje korene v južnej vetve Islamského hnutia v Izraeli. Tento pôvod je dôležitý, ale bez vysvetlenia môže označenie „islamistická strana“ európskeho čitateľa skôr zmiasť než informovať.
Ra'am je nábožensky konzervatívna moslimská strana fungujúca v izraelskom parlamentnom systéme. V palestínskej otázke pritom rozhodne nie je umiernená v zmysle sionistického stredu: jej program podporuje vznik palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako hlavným mestom, odstránenie osád a riešenie otázky palestínskych utečencov vrátane práva návratu.
Abbasov pragmatizmus spočíva v niečom inom. Odmietol predstavu, že arabská strana musí kvôli svojim národným postojom zostať navždy mimo izraelského vládnutia. Namiesto toho začal politickú silu arabských voličov používať na získavanie konkrétnych zdrojov a rozhodnutí pre ich komunity.
V roku 2021 preto Ra'am vstúpil do Bennettovej a Lapidovej koalície a stal sa prvou samostatnou arabskou stranou, ktorá bola formálnou súčasťou izraelskej vládnej väčšiny. Abbas pritom dokázal spolupracovať aj s pravicovými sionistickými politikmi, s ktorými sa v palestínskej otázke zásadne nezhoduje.
Jeho politika kladie veľký dôraz na kriminalitu v arabských mestách, bývanie, infraštruktúru, školstvo a ekonomický rozvoj. Abbas teda neposunul Ra'am k sionizmu. Posunul ju k aktívnej účasti na izraelskej parlamentnej politike.
Ahmad Tibi – Ta'al
Ahmad Tibi patrí k najznámejším arabským politikom v Izraeli a v Knesete pôsobí už od roku 1999. Je zakladateľom sekulárnej strany Ta'al a pred vstupom do parlamentnej politiky pôsobil ako poradca Jásira Arafata.
Ta'al podporuje vznik nezávislého palestínskeho štátu a riešenie otázky utečencov, zároveň však venuje veľkú časť svojej politiky občianskej rovnosti arabských občanov samotného Izraela.
Tibi však predstavuje iba jednu časť arabskej politiky. Vedľa konzervatívneho Ra'amu a sekulárneho Ta'alu existuje napríklad Hadash, ktorý vyrastá z komunistickej tradície a zámerne sa definuje ako židovsko-arabský politický projekt, či palestínsko-nacionalistický Balad.
Tieto strany sa v rôznych voľbách spájali a rozchádzali. V roku 2015 vytvorili Ra'am, Ta'al, Hadash a Balad spoločnú Joint List, ktorá získala 13 kresiel. Ra'am z nej pred voľbami v roku 2021 odišiel a zvolil Abbasovu cestu samostatnej pragmatickej politiky.
Arabská politická scéna teda nie je protipólom „židovských strán“ ako jeden jednotný blok. Obsahuje náboženských konzervatívcov, sekulárnych nacionalistov, komunistov a socialistov aj rôzne názory na samotnú otázku spolupráce so sionistickými vládami. Navyše časť arabských Izraelčanov volí strany, ktoré vôbec nie sú definované ako arabské.
Politický okraj: Ben Gvir, Smotrich a ďalší
Itamar Ben Gvir a Bezalel Smotrich patria paradoxne medzi izraelských politikov, ktorých zahraničnému publiku predstavovať takmer netreba. Ich výroky pravidelne zapĺňajú titulky svetových médií. Oveľa menej často sa však vysvetľuje, odkiaľ títo politici pochádzajú a že ani oni dvaja nereprezentujú ten istý politický prúd.
Ben Gvirova Otzma Yehudit patrí ku krajnej pravici. Jej organizačné korene vedú k Jewish National Front Barucha Marzela a ideologicky je úzko spojená s prostredím, ktoré vyrástlo z učenia rabína Meira Kahaneho. Presadzuje izraelskú suverenitu nad celým Západným brehom, výrazné sprísnenie postupu voči palestínskemu terorizmu a ľuďom považovaným za nepriateľov štátu a posilnenie prvkov židovského práva v štátnom systéme.
Smotrichova HaTzionut HaDatit má inú genealógiu. Vyrástla z National Union-Tkuma a predstavuje tvrdé nacionalistické krídlo náboženského sionizmu. Podporuje rozširovanie židovských sídiel na Západnom brehu a izraelskú suverenitu nad týmto územím, posilnenie židovského charakteru štátu a výrazné obmedzenie právomocí Najvyššieho súdu. Ekonomicky je pritom pomerne liberálna a podporuje dereguláciu a súkromné podnikanie. V roku 2026 kandiduje spoločne so stranou Zehut Mosheho Feiglina.
Vedľa nich existujú ďalšie menšie prúdy náboženskej a radikálnej pravice, napríklad Noam Aviho Maoza. Ani tento tábor teda nie je homogénny.
Ben Gvir a Smotrich sú významní politici a ich účasť vo vláde im dala reálnu moc ďaleko presahujúcu mediálne výroky. Bolo by preto chybou ich význam bagatelizovať. Rovnako chybné je však používať ich ako skratku pre izraelskú pravicu alebo dokonca pre izraelskú spoločnosť.
Likud, Bennettova pravica, Liebermanov sekulárny nacionalizmus, charedi strany a náboženský sionizmus sú rozdielne politické tradície, hoci sa niektoré z nich môžu stretnúť v jednej koalícii. Práve izraelský systém dokáže dať menšej strane značný vplyv, ak sú jej poslanci potrební na vytvorenie väčšiny.
A tu sa dostávame späť na začiatok. Ak človek sleduje Izrael iba prostredníctvom zahraničných titulkov, môže ľahko nadobudnúť dojem, že izraelskú politiku tvoria Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich a potom nejaka bájna opozícia.
V skutočnosti je to politická scéna, na ktorej vedľa seba stoja národní liberáli, sekulárni nacionalisti, náboženskí sionisti, charedim, centristi, sociálni demokrati, bývalí generáli, arabskí konzervatívci, palestínski nacionalisti aj židovsko-arabská komunistická tradícia.
Môžeme s ktorýmkoľvek z nich súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ak však chceme izraelskú politiku komentovať, mali by sme najprv vedieť, kto v nej vlastne hrá.
Obrázok: Ilustrácia vygenerovaná umelou inteligenciou
článok bol publikovaný na facebook.com/tachles.tv