Svet nám utiekol. Doma nám dochádza čas. (čast tretia)

Mám pocit, že posledné roky žijeme rýchlejšie, než ich stíhame chápať.
Ráno otvoríme oči, vezmeme telefón a ešte pred raňajkami vieme, kde bola v noci vojna, kam dopadol dron, čo povedal americký prezident, koho nahneval minister, čo zdraželo a čo zase hrozí deťom.
Robí to dokázateľne okolo 90 % ľudí. Zvyšných 10 % ešte spí. Potom telefón odložíme, nalejeme si kávu a ideme normálne do práce.
Civilizácia pokračuje.
Postavte vodu na kávu a dajte prednosť klasike. Žiadna kapsula, páka ani displej. Normálne „turka do skla.“ Dve lyžičky, zaliať a nemudrovať. Na východe takto fungovali celé generácie.
Ľudský mozog bol tisíce rokov pripravovaný na tigra v kríkoch. Na notifikácie evidentne nie.
Možno aj preto sme všetci trochu unavení. A trochu nahnevaní. Máme oveľa viac informácií než potrebujeme, viac, ako ktorákoľvek generácia pred nami a zároveň čoraz väčší problém dohodnúť sa, čo z nich vlastne vyplýva.
Pokrok má svoje hranice. A uprostred tejto zvláštnej civilizačnej jazdy stojí Trebišov.
Spoločnosť si medzitým vykopala vlastný Verdun. Každý vo svojom zákope, každý je presvedčený, že pravda býva práve na jeho strane ostnatého drôtu.
Naši a vaši. Východ a Západ. Konzervatívci a liberáli. Očkovaní a neočkovaní. Fanúšikovia Messiho a Ronalda. Keby dnes niekto napísal, že v Trebišove o druhej popoludní prší, do večera máme dve skupiny, tri petície a človeka, ktorý sa úplne vážne opýta, komu ten dážď politicky vyhovuje. Dážď sa k obvineniam nevyjadrí.
A potom príde utorok ráno a všetci vyjdeme z tých istých panelákov. Jazdíme po rovnakých cestách, hľadáme miesto na rovnakom parkovisku, deti posielame do rovnakých škôl, rodičov vozíme k rovnakým lekárom a pijeme vodu z rovnakého potrubia.
Keď praskne, voda má našťastie stále toľko slušnosti, že sa pred vytečením nepýta, koho sme volili. A strom v júli poskytuje tieň ľavičiarovi, pravičiarovi aj človeku, ktorý už pre vlastné duševné zdravie prestal sledovať správy a rozhodol sa, že o konci sveta sa dozvie, keď nepôjde elektrina.
Nemať názor je fantastické. Človek zrazu zistí, koľko vojen vôbec nemusí bojovať.
Nemusím mať ku každej udalosti stanovisko, nemusím si pri každom probléme „vybrať tábor“ a už vôbec nemusím každé ráno zisťovať, na koho sa mám dnes hnevať.
“Nechcem mať názor.”
Čím si menej “politiky” púšťam do vlastného života, tým viac v ňom zostáva priestoru na veci, ktoré môžem reálne ovplyvniť.
Možno práve preto ma čoraz viac zaujímajú tie najnudnejšie veci na svete. Parkovanie, voda, energia, dáta, stromy, návrat Oasis, ekológia. Veci, pri ktorých sa ľudská duša začne pomaly odpájať od tela. Oasis ma vážne nezaujímajú, fanúšikom sa ospravedlňujem.
Lenže mesto sa nežije v strategickom dokumente. Žije sa v utorok o 17:40, keď meškáte z práce, dieťa čaká, mama potrebuje k lekárovi, pred vami ide tridsiatkou človek, ktorého by ste za normálnych okolností považovali za „blížneho“ a po návrate domov krúžite okolo paneláka tak dlho, až začnete obrubník považovať za investičný zámer.
V prvej časti sme sa bavili o ignorovanom pocite bezpečia v meste, nedostatku práce a investorov, postupnom exoduse mladých ľudí a náraste počtu neproduktívnych.
V druhej o zdravotnej starostlivosti v regióne, neznámom investičnom dlhu a o „investíciách“, pri ktorých zostáva jednoduchá otázka: čo vlastne vyriešili?
Problémov má teda Trebišov dosť.
Napriek tomu miestami vzniká dojem, že najväčšou prioritou komunálnej politiky zostáva komunálny politik.
Človek by po dvoch dieloch mohol dúfať, že tretí už bude veselší. A bude. Budeme riešiť parkovanie, digitalizáciu, energetiku a mestské dáta. Čiže oproti zdravotníctvu prakticky stand-up.
Lenže práve pri týchto nudných témach som narazil na scenár, ktorý ma desí najviac. Čo ak žiadna katastrofa nepríde?
Žiadne sirény. Žiadny kolaps. Žiadny Bruce Willis nevystúpi pred mestským úradom, nezapáli si cigu a neohlási, že máme 24 hodín na záchranu Trebišova. V pozadí nevybuchne kruhový objazd, Američania nepošlú vrtuľník a televízia nepreruší “Love Island.”
Nič. Len sa možno zlé veci dejú oveľa nudnejšie.
Jeden mladý človek odíde študovať a nevráti sa. Jeden lekár odíde. Jedna rodina sa presťahuje. Jedna prevádzka zatvorí. V triede bude o pár detí menej a jeden problém sa odloží na budúci rok. Potom ešte raz. Nič, žiadny koniec multivesmíru, ani septembrové dvojčatá.
Samozrejme má to svoje výnimky. Ak jedného rána uvidíte z balkóna na horizonte veľký objekt v tvare hríba, túto úvahu pokojne ignorujte. V takom prípade, telo odporúčam zabaliť do bielej plachty a vykročiť na najbližší cintorín.
Ja však hovorím o katastrofách, pri ktorých sa z balkóna nefotí nič. Každý rok iba trochu menej ľudí, trochu menej života a trochu viac premárneného času. Čas a človek sú jediná mestská investícia, na ktorú nikdy nebude eurofondová výzva.
Preto píšem aj túto časť. Nie preto, že viem, ako riadiť mesto. Neviem. Čím viac sa v tom hrabem, tým viac zisťujem, koľko vecí neviem.
Som realista. Možno preto zniem ako katastrofista. Len mám oči. A keď k číslam pripočítam marazmus a jed, ktorý visí vo vzduchu nad týmto mestom, dobrý koniec si už vyžaduje viac viery než rozumu.
Ale pokojne sa môžem mýliť. Takú prehru beriem okamžite.
I. Mesto nie je zbierka projektov.
Medzi „urobili sme“ a „zlepšilo sa“ je malý, ale zákerný rozdiel. Prvé stačí oznámiť. Druhé treba zmerať. A tým sa celá príjemná atmosféra pokazí, pretože do verejnej správy vstúpi matematika.
Mesto je systém. Pribúdajú autá? Pridáme parkovacie miesta. Už ich nemáme kam dávať? Výborne, práve sme objavili urbanizmus. Praskne potrubie? Opravíme ho. Praskne o ulicu ďalej? Opravíme aj to. Praskne tretie? To už nemáme poruchu. Máme tradičný folklór.
Ak každý rok riešime ten istý problém na inom mieste, možno nemáme desať problémov. Možno máme jeden problém s permanentkou. A na jeho pochopenie potrebujeme jednu mimoriadne nepríjemnú vec: dáta.
Dáta sú v tomto až nepríjemne primitívne. Nevedia, že problém treba najprv správne odkomunikovať. Voda buď tečie potrubím, alebo po ulici. Auto buď zaparkuje, alebo krúži. A faktúra, tá sviňa, si na konci aj tak vypýta peniaze.
Na fotografii môže nové parkovisko vyzerať nádherne. Dáta sa opýtajú, či sa tam lepšie parkuje. Novovysadený strom vyzerá pri otvorení fantasticky. Dáta sa po piatich rokoch opýtajú, či je ešte medzi nami. Fotografia si pamätá okamih. Dáta si pamätajú, čo bolo potom.
A nedajú sa odfotiť z lepšieho uhla.
II. “Smart city”: najprv mesto? potom „SMART“
Smart City je krásne slovné spojenie. Stačí dať pred obyčajnú vec slovo smart a zrazu to znie, akoby sme boli dve verejné obstarávania od Singapuru. Smart lavička, smart lampa, smart kontajner. Ešte chvíľu a dostaneme smart obrubník, ktorý vám cez Bluetooth oznámi, že ste oň práve odtrhli nárazník.
Aplikácia následne požiada o päť hviezdičiek.
Realita je dnes často oveľa dobrodružnejšia. Chcete na úrade vybaviť jednu obyčajnú vec. Najprv zisťujete kde, potom kto, potom nájdete formulár, potom zistíte, že potrebujete účet, heslo, ďalšie heslo, e-mail, ktorý ste naposledy použili pri registrácii v roku 2018 a heslo k nemu, ktoré už pravdepodobne nepozná ani stará Nokia.
Nasleduje príloha, potvrdenie, vytlačenie, podpis, sken a pri troche administratívneho šťastia aj rodný list prastarého otca.
Digitalizácia musí mať predsa aj dobrodružstvo. Indiana Jones mal Chrám skazy, my máme „zabudol som heslo“ a úradné hodiny. On však hľadal Archu zmluvy. My iba človeka, ktorý nám povie, na ktoré dvere máme zaklopať. Poznáme to všetci.
Lenže inteligentné mesto nevznikne tým, že každej druhej veci dáme čip. “Smart City” sa začína tam, kde mesto vie, čo sa v ňom deje: kde chýba parkovanie, kde uniká voda, kde nesvietia lampy a koľko energie žerú budovy.
A tu sa dostávame k základu celého konceptu: dátovej platforme mesta. Jednému miestu, kde sa stretnú údaje o parkovaní, osvetlení, energiách, vode, odpade, životnom prostredí, efektivite úradu, či podnetoch občanov.
Nevymýšľam si to. Už mestská koncepcia “Smart City” z roku 2022 navrhovala otvorenú platformu, ktorá má tieto oblasti prepájať, a zároveň konštatovala, že v Trebišove vtedy zavedená nebola.
Aby sme však mestu nekrivdili, Trebišov už ukázal, že niečo vie: pri odpadoch zaviedol adresné váženie a aplikáciu, v ktorej si občan môže pozrieť vývozy aj hmotnosť vlastného odpadu. Malý, ale konkrétny dôkaz, že dáta nemusia skončiť iba v PDF.
Pri rodinných domoch vážime, evidujeme, máme dáta. Pri bytovkách sme v roku 2023 „pracovali na riešení“. Je rok 2026. Technológia pritom funguje o ulicu ďalej. Projekt totiž spustíte tam, kde je to ľahké. Systém spoznáte až tam, kde to ľahké nie je.
Lenže jedna fungujúca aplikácia ešte nerobí dátovo riadené mesto. Prešli štyri roky. Mysleli sme to dobre, dopadlo to ako vždy.
Koncepcia po väčšine zostala koncepciou, zato ihriská pribúdali takým tempom, že ak Európska únia niekedy vyhlási titul Európske hlavné mesto preliezok a ihrísk, Trebišov ide rovno do finále.
Teóriu teda máme. Otázka je, čo sa zrealizovalo.
Zmyslom nie je mať viac grafov. Graf ešte nikdy neopravili lampu. Zmyslom je vedieť, kde je problém, koľko stojí a či sa po zásahu niečo zlepšilo. A “Smart City” má podľa mňa dve obrazovky. Na jednej sedí mesto a vidí, čo sa v ňom deje. Na druhej sedí občan a konečne nemusí vedieť, ako je mestský úrad organizačne poskladaný.
Jeden občan, jeden účet, jedno miesto.
Prihlásim sa a vidím dane a poplatky, platby, parkovaciu kartu, podania, nahlásené problémy aj ich stav a archív všetkého. Občan nemusí vedieť, ktorý referát rieši jeho problém. Má problém.
Úlohou systému je nájsť úradníka, nie úlohou občana nájsť systém.
Nie je to fantázia. Košice majú Konto Košičana, ďalšie mestá a dokonca aj obce majú jednoduchú „appku“, kde sa pod jedným účtom spájajú viaceré služby. Presne takto si viem predstaviť možno raz aj “Konto Trebišovčana.”
A pritom za príkladom nemusíme cestovať do Singapuru, Kodane ani študovať inteligentné križovatky v Tokiu.
Stačí Vranov nad Topľou.
Ten medzičasom realizoval projekt priamo nazvaný “Inteligentné mesto Vranov nad Topľou” s centrálnou platformou a zároveň používa regulované parkovanie s digitálnymi spôsobmi platby. Neznamená to, že Vranov objavil budúcnosť ani že všetko robí dokonale.
Znamená to len, že pri otázke, ako môže vyzerať prechod od stratégie ku konkrétnemu riešeniu, nemusíme ukazovať cez pol Európy.
Vranov bol ešte pred pár rokmi približne tam, kde sme boli my. Potom sa stala tá nepríjemná vec – roky prešli v oboch mestách. Len nie úplne rovnakým smerom.
Dnes má Vranov centrálnu platformu, desiatky IoT prvkov aj regulované parkovanie. Opravené a novovybudované komunikácie. Prilákal investorov, prácu a hlavne, rozumné investície.
My máme stále koncepciu, ktorá nám už v roku 2022 veľmi pekne vysvetlila, čo by sme mohli mať. Technológie máme z 21. storočia, ale systém miestami pôsobí, akoby ho naposledy aktualizovali cestou z tretej križiackej výpravy.
Budúcnosť je teda prekvapivo blízko. Asi 30 kilometrov. Nepríjemné je len to, že pred pár rokmi bola podstatne bližšie.
Úplne primitívny príklad:
Na Komenského nesvieti lampa. Odfotím ju, nahlásim a vidím: prijaté, pridelené, oprava naplánovaná, vybavené. Žiadna NASA. Nikto nemusí lampu vystreliť na obežnú dráhu. Ľudstvo bolo na Mesiaci. Toto by sme mohli zvládnuť tiež.
Trebišov má realitu takú že: niekam napíšem, niekto správu otvorí, prepošle a lampa sa možno opraví. Ja neviem nič, ani hovno. Možno sa to rieši, možno je kolega na dovolenke, možno e-mail skončil v priečinku naposledy otvorenom pri vstupe Slovenska do Schengenu. Medzitým sa pokazí druhá lampa. Aspoň prvá nebude sama.
Potom niekto fotografiu zavesí na Facebook. Fero tvrdí, že mesto nič nerobí, Pišta píše, že robí všetko, Milan, že lampu opravili až po kritike.
„Samotná lampa sa pochopiteľne odmieta vyjadriť.“
Po päťdesiatich komentároch sa rieši covid, po šesťdesiatich Ukrajina. Jeden obviní Rusko, Husákovec Ameriku a tretí oznámi, že za socializmu tá lampa svietila.
Nikto nevie, či tam vtedy vôbec stála, ale v tejto fáze by už bolo neslušné kaziť diskusiu faktami, že.
Potom niekto pripomenie Bondrov gól vo finále MS 2002 a stane sa zázrak. Proruská aj prozápadná časť diskusie sa na chvíľu spojí.
Slovenská spoločnosť je na sedem minút opäť zjednotená. Neuveriteľné.
Potom niekto napíše: „Bondra je predsa Ukrajinec“ a sme opäť doma, diskusia logicky končí Ficom a Šimečkom. Poznáte to všetci, niečo ako rodinné oslavy.
Digitálny systém ponúkne nudnejšiu verziu: nahlásené 4. marca, opravené 6. marca. Žiadne Rusko, Amerika, covid ani Bondra. Len opravená lampa. Z pohľadu Facebooku absolútne fiasko. Z pohľadu mesta celkom zaujímavý koncept.
III. Parkovanie: „deväť rokov v dohľadnej dobe“
A aby sme vedeli, o akom probléme sa bavíme: na Slovensku pripadalo v roku 2024 približne 511 osobných áut na 1 000 obyvateľov. Ak tento pomer iba orientačne prenesieme na Trebišov s približne 22,8-tisíc obyvateľmi, dostaneme sa k zhruba 11,7-tisíca osobných áut.
Nie je to počet áut evidovaných priamo v meste, iba hrubý prepočet – ale na pochopenie problému úplne stačí.
Tisíce áut totiž potrebujú niekoľko tisíc krát niekde existovať.
Ak niekto stále nevie, načo sú dáta, stačí ho večer poslať zaparkovať na ktoromkoľvek sídlisku v meste, fakt úplne, hocikde. Parkovanie má jednoduchý problém: áut pribúda, priestor nie. Paneláky sa v noci nerozostúpia a trávnik sa po prekročení kritického počtu Octavií neprepadne o dve podlažia a nezmení sa na podzemnú garáž.
V januári 2017 sa občan pýtal mesta na parkovanie pri pošte.
Odpoveď: „Problém bude Trebišov riešiť v dohľadnej dobe komplexne.” Na tej odpovedi vtedy nemuselo byť vôbec nič zvláštne. Zvláštnou ju urobil až čas.
Je rok 2026. Deväť rokov. Za ten čas sa narodí dieťa a nastúpi do tretej triedy. Firma môže vzniknúť, vyrásť a skrachovať. Telefón z roku 2017 dnes môžete dať dieťaťu na rozprávky. Parkovanie zatiaľ stále chodí do prípravky.
Navrhujem preto zaradiť „trebišovskú dohľadnú dobu“ medzi oficiálne jednotky času. Máme sekundu, minútu, hodinu, rok, volebné obdobie, geologické obdobie a potom „trebišovskú dohľadnú dobu.“ Jej presnú dĺžku fyzika neurčila. Vieme iba, že deväť rokov sa do nej zmestí bez problémov.
Ak teda NASA oznámi pristátie človeka na Marse „v dohľadnej dobe“, Trebišovčania budú jediní ľudia na planéte, ktorí pochopia, že letenky ešte netreba bookovať.
A potom prišiel rok 2022. Kontrolná správa hlavného kontrolóra priniesla pomerne fascinujúce zistenie: „mesto nemá aktuálnu evidenciu parkovacích miest a potrebuje ich komplexnú pasportizáciu.“
Veta „najprv by sme mali spočítať parkovacie miesta“ by pritom po toľkých rokoch pokojne mohla dostať vlastnú vitrínu v Múzeu slovenskej verejnej správy. Hneď vedľa exponátu „situáciu monitorujeme.”
Preložené z úradníčiny do slovenčiny: po piatich rokoch komplexného riešenia sme sa dostali k revolučnej myšlienke, že by možno nebolo zlé najprv parkovacie miesta spočítať.
Takže si to pre istotu zrekapitulujme.
2017: mesto komunikuje, že parkovanie bude riešené komplexne.
2022: kontrola konštatuje, že by nebolo na škodu spočítať parkovacie miesta
2026: pýtame sa, stále nič nevieme
Z parkovania máme vlastné Slunce, seno. Prvý diel: vyriešime. Druhý: po piatich rokoch zistíme, že treba spočítať miesta. Tretí práve beží. Hoštice za ten čas stihli družstvo, svadbu aj erotiku. My stále zisťujeme, kde sa vlastne parkuje.
Marvel za rovnaký čas stihol zachrániť vesmír niekoľkokrát.
Je to trochu ako päť rokov riešiť zasadací poriadok na svadbe a potom zistiť, že nikto nespočítal stoličky. Pasportizácia pritom nie je CERN. Koľko miest máme, kde sú a čo sa s nimi deje. Nikto nemusí urýchľovať častice pod Trebišovom.
Bez dát môžeme donekonečna diskutovať, či máme miest málo, veľmi málo alebo už tak málo, že ďalším logickým krokom bude parkovanie na balkónoch. Najskôr minieme krajnice, potom chodníky, potom trávniky a nakoniec zostáva vertikála. Sídliská ju našťastie majú.
Statika panelákov na tento stupeň dopravnej politiky zatiaľ pripravená nie je, ale je to len technický detail. Balkóny máme, autá máme, problém máme. Chýba projekt, vhodná eurofondová výzva a
stavebný dozor.
Pri tom by som si po skúsenosti s „cyklotrasou“ dal záležať na detailoch – napríklad na tom, aby pri „dopravnej stavbe“ sedel aj rozsah príslušného oprávnenia a kompetencií.
Dopravná stavba ≠ pozemná stavba. Detail. Presne tie bývajú pri miliónových investíciách najdrahšie. Ich čaro totiž v tom, že časť sa dá overiť aj vo verejnom registri SKSI.
A pritom nemusíme objavovať Ameriku
Stačí znova Vranov nad Topľou. Tam majú prvú rezidentskú kartu za 24 eur ročne, druhú za 120 a tretiu za 600. Nikto človeku nezakazuje auto. Systém iba pripomína fyzikálnu skutočnosť, že auto nie je plynná látka a zaberá priestor.
Jedno auto zaberie miesto, druhé ďalšie a tretie prekvapivo tiež. Štvrté už pravdepodobne potrebuje vlastné súpisné číslo. Dubnica zase ukazuje elektronické karty, platbu cez web, aplikáciu, SMS či automat.
Žiadna vesmírna technológia. Len systém. Trebišov nemusí nikoho kopírovať. Ale verejný priestor je konečný. Keď ho dáme autám, nemáme ho na zeleň. Keď ho dáme zeleni, nemáme ho na autá. Keď sa ho pokúsime dať obom, vznikne tradičný kompromis: auto na tráve. Také malé stredoveké manželstvo dopravy s prírodou. Tráva z neho nadšená nie je, ale nikto sa jej nepýtal.
A áno, regulácia je politicky nepríjemná. Zaviesť pravidlá znamená vysvetľovať ich a riskovať, že budete chvíľu za zlého, keď sa ale máte príliš rád, máte problém.
Nie, rezidentské parkovanie nie je komunistické sprisahanie proti majiteľom Fordov, Škôd a Dacií, ani prvá fáza násilnej kolektivizácie parkovísk.
Nerobiť nič má, samozrejme, jednoduchší používateľský manuál. Vodič môže ďalej krúžiť okolo paneláka. V prvom kole hľadá miesto, v druhom prehodnocuje jeho definíciu a v treťom už trávnik prestáva vnímať botanicky.
Síce nemá kde zaparkovať, ale aspoň neplatí. Problém teda zostáva bezplatný. A možno je to práve najdrahší druh parkovania.
Pre predstavu, Vranov pri prevzatí parkovania do vlastnej réžie odhadoval ročný výnos z parkovného približne na 100- až 120-tisíc eur. Pri deviatich rokoch našej ‚dohľadnej doby‘ už aj kalkulačka začne klásť nepríjemné otázky.
Regulované parkovanie nie je len „spoplatnime Trebišovčanom parkovanie pred panelákom.” Systém môže vyberať peniaze aj od človeka, ktorý príde do mesta na úrad, k lekárovi, na nákup či za službami a nechá auto v spoplatnenej zóne. Vranov mal v roku 2025 približne 320 platených miest a od marca 2026 ich rozšíril približne na 550; príjmy zostávajú mestu.
A pritom nejde iba o poriadok medzi autami. Rozumne nastavené regulované parkovanie mohlo za tie roky priniesť do napätého mestského rozpočtu nezanedbateľné príjmy, ktoré sa mohli vracať späť do dopravy, chodníkov či nových parkovacích miest. Koľko presne? To bez systému a dát nevieme. A v tom je vlastne ďalšia pointa: Strácali sme dáta, peniaze a nové návyky občanov.
IV. Voda, strom a mesto, ktoré bude raz staršie.
Lenže pri parkovaní sa dostávame k niečomu väčšiemu. Trávnik nie je iba nevyužité parkovisko a strom nie je komplikácia medzi dvoma budúcimi miestami. V horúcom lete je strom tieň. A tieň sa z estetického bonusu veľmi rýchlo mení na infraštruktúru.
Možno sa o dvadsať rokov budeme pozerať z iného mesta na dnešné fotografie a čudovať sa, že sme v období rastúcich horúčav dokázali vyrúbať strom, aby sme vytvorili miesto pre auto, ktoré tam potom osem hodín stojí a škvarí sa na slnku.
A tejto otázke by som sa chcel vyhnúť. Pretože dnes už vieme, že mesto potrebuje tieň, zeleň a vodu. Vieme, že každú kvapku dažďa netreba čo najrýchlejšie poslať do kanála a potom sa v júli tváriť prekvapene, že tráva vyzerá ako dovolenka v Maroku.
Naša tradičná filozofia dažďa bola jednoduchá: spadne na strechu – preč. Na cestu – preč. Na parkovisko – do kanála. K dažďovej vode sa správame ako k návšteve, ktorú sme síce celý júl čakali, ale keď konečne zazvoní, zhasneme, zatiahneme žalúzie a tvárime sa, že nie sme doma.
O tri týždne polievame vyschnutú trávu pitnou vodou.
Človek je fascinujúci živočíšny druh.
Potom príde leto, asfalt dosiahne gastronomické teploty vhodné na hemendex, tráva začne uvažovať o španielskom občianstve a strom by ocenil čokoľvek tekuté, rozhodne aj borovičku. Mesto sa rozhliadne a urobí fascinujúci objav: potrebujeme vodu.
A práve tu treba Trebišov čiastočne aj pochváliť. Vodozádržné opatrenia pri škole na Gorkého dávajú zmysel a ďalšie podobné projekty sa pripravovali aj inde.
Voda odteká? Zadržme časť vody. Povrch sa prehrieva? Zmeňme ho a pridajme zeleň. Problém, opatrenie, výsledok. V slovenskej verejnej správe miestami pôsobí až podozrivo, keď jednotlivé časti tejto rovnice spolu tak isto súvisia.
A presne takto by sme mali rozmýšľať pri každej novej ulici, parkovisku či vnútrobloku. Kam pôjde voda? Kde bude o dvadsať rokov tieň? Nie až po búrke, keď nám voda osobne príde ukázať odpoveď a Facebook zabezpečí fotodokumentáciu mláky spredu, zozadu a pravdepodobne aj dronom.
V. Strechy máme, slnko bolo zabezpečené.
Podobné je to s energiou. Mesto má školy, škôlky, úrad, kultúrne budovy a športoviská. Tisíce štvorcových metrov striech a pod nimi elektromery, plynomery a účty, ktoré každý mesiac pripomínajú, že Slnko síce svieti zadarmo, ale dodávateľ elektriny tento obchodný model zatiaľ neprevzal.
Pri každej väčšej budove by ma zaujímali tri veci:
Koľko energie spotrebuje?
Koľko nás to stojí?
Koľko vieme ušetriť?
Až potom riešme fotovoltiku či ďalšie technológie. „Dajme tam soláry, lebo soláry sú moderné“ je asi ako kúpiť si teplomer a vyhlásiť, že sme vyriešili klimatizáciu.
Trebišov pritom nezačína od nuly. Má Nízkouhlíkovú stratégiu na roky 2021 – 2031, ktorá pracuje s energetickou efektívnosťou budov, obnoviteľnými zdrojmi a ďalšími opatreniami.
Diverzifikácia energie znie strašne múdro, ale princíp pozná každá babka: „nedávaj všetky vajcia do jedného košíka“
Ak investujeme veľké peniaze do energetiky, občan by po piatich rokoch nemal potrebovať energetický certifikát, dve vysoké školy a kamaráta na úrade, aby zistil, čo za ne dostal. Stačí jednoduchá otázka: koľko energie dnes vďaka tej investícii nemusíme kupovať?
Lebo: „Najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť“
A tu sa všetky predchádzajúce témy konečne stretnú.
Parkovanie, voda, energia, zeleň či úrady majú jedno spoločné: mesto by malo vedieť, čo sa v nich deje, a občan by mal vedieť, či sa to zlepšuje.
Nie 150-stranový dokument raz za štyri roky.
Zrazu sa verejná diskusia trochu pokazí. Namiesto „robíme maximum“ máme číslo. Namiesto fotografie pri stromčeku údaj, či ešte žije. Namiesto tlačovej správy o úspore, účet.
Predstavme si, že by sme každý deň videli jednoduchý snímok mesta: čo nefunguje, čo sa opravilo, ako dlho to trvalo, koľko to stálo a kde sa peniaze ušetrili. Zrazu by sme nemuseli hádať, či mesto funguje efektívne. Vedeli by sme to.
A to už chce trochu odvahy. Lebo keď občan každý deň vidí výsledok, podstatne horšie sa mu vysvetľuje, že všetko ide výborne.
Preliezka je v tomto smere oveľa bezpečnejší projekt ako digitalizácia. Tá efektivitu vedenia nemeria.
A nakoniec sme opäť pri ľuďoch.
Parkovanie, voda, energia či digitalizácia vyzerajú ako technické témy. No na konci každej z nich stojí človek.
A sme presne tam, kde sme začali v prvej časti. Najväčšou hodnotou mesta nie sú stavby. Sú to ľudia, ktorí ich ešte používajú.
Preto nechcem Zürich pri Trnávke ani Singapur medzi Paričovom a Milhostovom. Úplne mi stačí mesto, ktoré vie, čo ho bolí, čo s tým robí a či to zabralo.
A keď sa niečo poserie, priznať to skôr, než si to všimne občan, alebo, než vznikne trojstranové stanovisko vysvetľujúce, že sa vlastne nič neposralo.
A hlavne pri tom nestratiť ďalších desať rokov. Lebo „čaro budúcnosti spočíva v jej nepredvídateľnosti.“
V Trebišove sme tento problém vyriešili elegantne. Počkáme, kým sa z budúcnosti stane minulosť, a potom ju zaradíme medzi priority.
Nabudúce sa preto pozrieme na jediný mestský dokument, v ktorom sa všetky stratégie, vízie, fotografie, pásky, predvolebné kampane a dobré úmysly musia nakoniec prestať tváriť filozoficky.
Na hospodárenie mesta. Tam už totiž nestačí napísať, že sa snažíme. Kalkulačka nemá pochopenie.
Dovtedy sa skúsme nenechať.....