Trebišov má plán do roku 2033. Mladí zrejme tiež

Autor je mladý človek s mimoriadne nudnou životnou ambíciou: zostať na Dolnom Zemplíne, založiť rodinu, pracovať, platiť dane a pokojne tu aj zostarnúť. Žiadne Bali, Dubaj ani kariéra v Bratislave či v Prahe. Proste Trebišov.
A keď už tu chce stráviť najbližších pár desaťročí, napadla mu tá drzá myšlienka pozrieť sa, či to tu bude o pár desaťročí ešte dávať zmysel.
Upozornenie na úvod: tento text bude trochu dlhší. Tento blog má, bohužiaľ, potenciál naštvať množstvo ľudí, lenže cieľom nie je zapáčiť sa. Ak ste zvyknutí získavať informácie o fungovaní mesta z troch viet na Facebooku a fotografie z kontrolného dňa, odporúčam kávu. Keď ani to, možno dve.
Ideme sa pozrieť na čísla a medzi ne pridáme aj trochu môjho subjektívneho pohľadu na dianie v meste.
Neplánujem revolúciu ani kandidatúru na primátora či poslanca, to ste si hádam všimli. Keď tu však chcem stráviť ďalších pár desaťročí, považujem za celkom rozumné občas sa pozrieť na spomínané čísla a opýtať sa, kam Trebišov vlastne smeruje.
Nie som urbanista, ekonóm, dopravný inžinier ani odborník na riadenie samosprávy. Som len fanúšikom ekonomickej demokracie, lokálnej ekonomiky, transparentnosti a férového zaobchádzania bez ohľadu na spoločenské postavenie. Tento text preto nie je volebným programom a už vôbec nie tvrdením, že riadiť okresné mesto je jednoduché.
Práve naopak.
Mesto je komplikovaný systém, v ktorom sa stretávajú kompetencie samosprávy, štátu, kraja, polície, ministerstiev, nemocnice, vodohospodárov, podnikateľov aj samotných občanov.
To však neznamená, že sa občan nemôže pýtať.
Čo nás čaká
Keďže Trebišov sa za dvanásť rokov nedá rozumne rozobrať v jednom facebookovom statuse – hoci podľa množstva fotografií z kontrolných dní by sa mohlo zdať, že áno – tento blog rozdelím na štyri časti.
V prvej sa pozrieme najmä na ľudí: demografiu, odchod mladých, pracovné príležitosti, bezpečnosť a sociálne problémy mesta. V druhej prídu na rad verejné peniaze, nemocnica, investičný dlh, infraštruktúra, eurofondy a otázka, či meriame iba to, koľko sme postavili, alebo aj to, čo sme tým dosiahli. V tretej sa pozrieme na fungovanie mesta ako systému – parkovanie, digitalizáciu, Smart City, odpad, vodu, energetiku a ďalšie oblasti, kde by Trebišov mohol fungovať modernejšie a efektívnejšie. A vo štvrtej časti sa pozrieme aj na miesto, kde sa témy zo všetkých predchádzajúcich častí rozhodli stretnúť pod jednou strechou – na zimný štadión. Ďalej sa dostaneme k mestkému aparátu aj ľuďom, ku komunikácii mesta, zodpovednosti za verejné investície, kandidátom, transparentnosti a hlavne k otázke, podľa čoho vlastne o štyri roky zistíme, či sa Trebišov skutočne posunul dopredu.
Takže ak v prvej časti nenájdete svoju obľúbenú mestskú katastrofu, pokoj. Je dosť možné, že na ňu príde rad neskôr.
Na to, aby človek hodnotil svoju samosprávu, nemusí kandidovať na primátora, poslanca ani si robiť zálusk na funkciu v mestskom aparáte.
Nemusím byť cestárom, aby som pri pohľade na prasknutú cestu dospel k technicky pomerne odvážnemu záveru, že cesta je prasknutá.
Nemusím byť vodohospodárom, aby som pochopil, že voda je najpraktickejšia v potrubí.
Nemusím byť dopravným inžinierom, aby som si všimol, že na jedno parkovacie miesto sa dve autá zmestia iba pri veľmi kreatívnom výklade dopravných predpisov.
A nemusím byť ekonómom, aby som sa pri investícii za dva milióny eur opýtal:
Čo sme za tie dva milióny dostali?
Na to netreba titul z verejnej správy. Stačí kalkulačka. A pri niektorých veciach ani tá.
Stačia oči.
Ak je niektoré číslo v tomto blogu nesprávne, opravme ho. Ak je niektorý môj záver nespravodlivý, diskutujme o ňom. Ale diskutujme o faktoch.
Pretože mestu sa podľa mňa nemá fandiť ako futbalovému klubu.
Politikom sa nefandí, politikom sa neverí, politici sa majú len kontrolovať. Nie je na tom nič osobné bez ohľadu na to, či ste kamoši v súkromí. Je to nepísané pravidlo. Obľúbenú chorobu tiež nemáte.
Nemusím byť „za vedenie“. Nemusím byť ani „proti vedeniu“.
Môžem byť jednoducho za Trebišov.
I. Najprv sa naučme pýtať
Pred komunálnymi voľbami budeme opäť počúvať o tom, čo všetko sa v Trebišove postavilo, opravilo, zrekonštruovalo a otvorilo, koľko externých peňazí sa podarilo získať a čo všetko treba urobiť pre deti, seniorov, športovcov, rodiny či podnikateľov. Všetko sú to správne a bezpečné slová. Prakticky nikto proti nim nemôže namietať.
Lenže Trebišov stojí pred problémami, ktoré sa nedajú vyriešiť ďalším ihriskom, opravenou podlahou v škole alebo novou nivelačkou.
Kandidát. Fotografia. Slogan. Demokracia môže začať
Komunálne voľby majú jednu nádhernú vlastnosť. Z človeka, ktorého ste štyri roky stretávali v Kauflande pri jogurtoch, sa približne tri mesiace pred voľbami stane Vízia. Energia. Budúcnosť.
Najkrajšie je to pri kandidátoch na poslancov. Program ešte nemusí byť. Názor na rozpočet nemusí byť. Predstava o doprave, parkovaní, investičnom dlhu či demografii nemusí byť. Ale fotografia musí byť.
A nie hocijaká. Sako. Biela košeľa. Ruky prekrížené na hrudi. Hlava mierne nabok. Pozadie rozmazané tak dokonale, že kandidát môže stáť pred mestským úradom, v kukurici alebo na medzinárodnom letisku v Dubaji. Už sa to nedozvieme.
A úsmev. Nie obyčajný ľudský úsmev. Komunálny úsmev. Tridsaťdva zubov oznamujúcich, že Trebišov čaká budúcnosť taká svetlá, že fotograf musel stiahnuť expozíciu.
Občan sa na tú fotografiu pozrie a chvíľu premýšľa, či ide o kandidáta do mestského zastupiteľstva alebo absolventa motivačného seminára. Človeka poznáte dvadsať rokov, no tri mesiace pred voľbami zrazu fotografia naznačuje, že práve dokončil summit G7 a teraz ide zachraňovať kruhový objazd.
Pod fotografiou: PRE ĽUDÍ. PRE BUDÚCNOSŤ. Čím sa úspešne vylúčili kandidáti pre minulosť. Teraz už zostáva iba jedna nepríjemná administratívna drobnosť: Čo vlastne chcete štyri roky robiť?
A pritom mestský poslanec nie je dekoratívny prvok samosprávy. Nie je to fikus v rokovacej miestnosti, ktorému raz za mesiac nalejeme vodu a štyri roky kontrolujeme, či stále vyzerá reprezentatívne.
Preto by možno nebolo úplne neprimerané vedieť pred voľbami aj niečo viac než to, že má rád Trebišov. Aj ja mám rád segedín. Napriek tomu odo mňa nikto neočakáva, že budem štyri roky rozhodovať o jeho rozpočte.
A aby bolo jasné – nevysmievam sa ľuďom za to, že vstupujú do komunálnej politiky. Práve naopak. Ísť s vlastným menom pred verejnosť, kandidovať a niesť zodpovednosť si zaslúži rešpekt. Vysmievam sa skôr dnešnému politickému marketingu, v ktorom sa z kandidátov postupne stávajú takmer identické reklamné bannery: profesionálna fotografia, úsmev, srdiečko a slogan poskladaný zo slov spolu, ľudia, srdce, budúcnosť a lepší. Niekedy mám pocit, že keby sme z plagátu odstránili meno a mesto, rovnaký kandidát by mohol bez ďalších úprav kandidovať v Trebišove, Trenčíne aj na prezidenta bytového spoločenstva v Snine. A práve preto ma oveľa viac než fotografia zaujíma to, čo sa na billboard často nezmestí: čo konkrétne chce ten človek robiť.
A nie je to, samozrejme, trebišovská špecialita – pred voľbami je celé Slovensko posiate kandidátskymi fotografiami ako hubami po daždi, až má človek pocit, že najväčším problémom komunálnej politiky už nie je nedostatok programu, ale nedostatok voľných stĺpov.
Mesto starne. Mladí odchádzajú. Pocit bezpečia je vážnou témou. Infraštruktúra potrebuje veľké investície. Klimatická zmena zvýši nároky na vodu, zeleň a prehrievanie mesta. Energetika bude čoraz dôležitejšia. Automobilizácia rastie. Parkovanie stále nemáme systémovo regulované a veľkou témou zostáva dlho zaostávajúca digitalizácia samosprávy.
Samozrejme, existuje aj druhá možnosť.
Žiadny z týchto problémov neexistuje a celé si to vymysleli mimovládky, večne trucujúci pesimisti, Brusel, George Soros a pravdepodobne aj cyklisti.
Mladí v skutočnosti neodchádzajú. Iba sa koordinovane premiestňujú za hranice okresu, aby vytvorili dojem demografického poklesu. Klimatická zmena je podozrivá už tým, že obsahuje slovo zmena. Parkovacie miesta máme. Len sa z nejakého dôvodu veľmi často nachádzajú pod inými autami. A digitalizácia samosprávy určite napreduje. Veď PDF už predsa vieme poslať aj e-mailom.
Dobre. Kultúrna vložka skončila. Vráťme sa k problémom, ktoré, žiaľ, existujú aj bez Sorosa.
Preto by ma pred týmito voľbami nezaujímalo iba to, čo chce kandidát postaviť.
Zaujímalo by ma, aký Trebišov po sebe zanechá.
A práve preto treba ešte pred samotnými témami povedať jednu vec.
Ako sa vlastne pýtať kandidátov?
„Čo chcete urobiť pre mladých?“
To je pre politika takmer darček. Dostaneme päť minút o ihriskách, kultúre, bývaní, podpore rodín a lepšej budúcnosti. Pred voľbami budeme počúvať veľa pekných odpovedí, presne tie nudné prázdne naučené frázy, poznáte to. Problém je, že skúsený politik dokáže päť minút veľmi presvedčivo odpovedať bez toho, aby reálne odpovedal na otázku. Všeobecná otázka jednoducho umožňuje veľmi dlhú odpoveď bez jediného merateľného záväzku.
Preto by som kandidátom nedával otázky, na ktoré sa dá reagovať všeobecnými frázami o rozvoji, rodinách, mladých či lepšej budúcnosti.
Pýtal by som sa tak, aby odpoveď musela obsahovať konkrétne opatrenie, číslo, termín alebo merateľný výsledok.
Nie: „Čo chcete urobiť pre mladých?“
Ale: „Podľa prognózy mesta má do roku 2033 klesnúť počet 20–29-ročných Trebišovčanov približne o 1 100. Povedzte mi tri konkrétne opatrenia, ktorými chcete tento trend zmeniť, koľko budú stáť a podľa akého čísla v roku 2030 zistíme, či ste uspeli.“
Toto číslo nevzniklo ako politický argument. Je priamo v mestskom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2023–2032: prognóza uvádza pokles vekovej skupiny 20–29 rokov o 1 105 obyvateľov do roku 2033
„A pokračoval by som:“
Čo presne urobíte počas prvého roka vo funkcii preto, aby sa človek v Trebišove cítil bezpečne nielen podľa štatistiky kriminality, ale aj večer na ulici, na stanici, v parku či na sídlisku?
Aké tri merateľné ukazovatele nám dnes sľúbite, podľa ktorých si o štyri roky sami vyhodnotíme, či ste bezpečnosť v Trebišove skutočne zlepšili, bez toho aby, ste hovorili o zvýšených hliadkach alebo nábore do polície?
„Koľko pracovných miest s nadpriemernou regionálnou mzdou chcete za štyri roky pomôcť vytvoriť?“
„Kedy bude mať Trebišov kompletný pasport parkovacích miest a rezidentské zóny?“
„Ste za digitálne platené parkovanie a účelový fond, z ktorého sa 100 % čistého výnosu vráti do mobility a verejného priestoru?“
„Kedy dostane občan jeden digitálny účet/aplikáciu mesta pre podnety, parkovanie, poplatky a služby?“
„Koľko energie dnes spotrebujú mestské budovy a o koľko túto spotrebu znížite do roku 2030?“
„Koľko dažďovej vody dnes mesto zadržiava a aký bude cieľ na konci mandátu?“
„Aké sú celkové osobné náklady mestského aparátu na jedného obyvateľa a ako sme na tom oproti Vranovu, Humennému a Michalovciam?“
„Aký je investičný dlh ciest, chodníkov, vodnej a ďalšej infraštruktúry mesta?“
„Vymenujte tri projekty, ktoré sú dnes medzi občanmi populárne, ale vy ich ako primátor/poslanec neurobíte, pretože peniaze pod.ľa vás potrebuje Trebišov na dôležitejšie veci.“
A nakoniec najjednoduchšia otázka: „Je december 2030. Váš mandát skončil. Nesmiete vymenovať ani jednu budovu, cestu, ihrisko alebo projekt, ktorý ste postavili. Povedzte päť čísel, podľa ktorých bude Trebišov lepším mestom ako v roku 2026. Aké sú ich hodnoty dnes a aké budú v roku 2030?“
To je podľa mňa spôsob, akým by ste mali čítať aj celý nasledujúci text.
Nie iba: Čo sme urobili?
Ale: Čo sme tým dosiahli?
II. Najtvrdšie číslo nie je rozpočet. Sú to ľudia
A teraz sa môžeme dostať k tomu najpodstatnejšiemu.
Áno. Keď Trebišov odlepíme od predvolebnej roviny typu „WC v parku, lavička, ihrisko, nový chodník na 200 metroch“, vyjde z dát úplne iný obraz.
Trebišov nemá primárne problém s nedostatkom drobných atrakcií.
Má problém s demografiou, ekonomikou, technickou infraštruktúrou, dopravou a schopnosťou udržať mladú produktívnu populáciu. A zaujímavé je, že veľkú časť týchto problémov pomenúva aj vlastný strategický dokument mesta na roky 2023–2032. / [zdroj]
Číslo, ktoré znepokojuje najviac: mladí ľudia
Pri sčítaní mal Trebišov v roku 2011 podľa údajov použitých v mojom podklade 24 401 obyvateľov, v roku 2021 už 23 213. To predstavuje pokles o 1 188 ľudí, približne 4,9 %.
Oveľa nepríjemnejšia je však veková štruktúra.
Mestská prognóza predpokladá medzi rokmi 2023 a 2033 vo veku 20–29 rokov pokles až o 1 105 ľudí. Skupina 20–24 rokov má podľa prognózy klesnúť z 1 356 na 863 a skupina 25–29 rokov z 1 382 na 770.
A pri demografii mi napadá jedna možno až príliš komplikovaná otázka: vieme vôbec, prečo mladí z Trebišova odchádzajú? Nie koľkí. To vieme. Na to máme tabuľky, prognózy, percentá a grafy v troch farbách. Keby sa ľudia vracali podľa množstva dokumentácie, ktorú o ich odchode dokážeme vyrobiť, na Sídlisku Juh už staviame druhé poschodie.
Mňa však zaujíma niečo primitívnejšie: zisťoval niekto systematicky, prečo odišli? Za prácou? Platom? Bývaním? Službami? Prostredím? Alebo jednoducho preto, že inde videli lepší život? Lebo sledovať roky pokles mladých bez zisťovania jeho príčin je trochu ako mať deravé akvárium, každé ráno profesionálne odmerať, že v ňom ubudli ďalšie tri centimetre vody, zapísať údaj do Excelu a spokojne skonštatovať: trend pokračuje.
A potom máme krásny pojem „nepriaznivý demografický vývoj“. Znie to ako prírodný úkaz. V sobotu oblačno, v nedeľu dážď a v pondelok nám odíde ďalších tridsať vysokoškolákov do Košíc. Nedá sa nič robiť, tlaková níž. Lenže my tu človeka dvadsať rokov vychovávame, vzdelávame a približne vo chvíli, keď začne pracovať, zarábať, založí rodinu a začne platiť dane, ho odovzdáme inému mestu. To už nie je odliv mladých. To je regionálna výroba na export.
Náklady zostanú doma, hotový výrobok odíde a DPH obrazne povedané zbiera sused. Možno teda nepotrebujeme ďalší dokument o tom, že mladí odchádzajú. Možno potrebujeme konečne seriózne zistiť prečo. A potom príde najnebezpečnejšia fáza celého výskumu: mohlo by sa ukázať, že odpoveď nie je „lebo demografia“.
Mestský strategický dokument očakáva rast poproduktívnej vekovej skupiny. Inými slovami: nejde iba o to, že nás môže byť menej. Mení sa aj veková štruktúra mesta.
To je podľa mňa výzva č. 1 Trebišova.
Nie: „Kde postavíme ďalšie ihrisko?“
Ale: „Ako dosiahnuť, aby 25–35-ročný človek mal dôvod založiť rodinu práve v Trebišove?“
Pretože ak odídu mladí pracujúci ľudia, môže nasledovať reťazová reakcia:
menej kvalifikovanej pracovnej sily → menší záujem investorov → slabší trh služieb → menej detí → tlak na školy → väčší podiel seniorov → vyššie náklady na sociálne služby → menší daňový základ.
Mesto môže byť krajšie a zároveň pomaly strácať svoju budúcnosť.
Koľko ihrísk treba postaviť, aby mladí prestali odchádzať? Žiadny počet. Exodus mladých nemôžeme riešiť iba kvalitou voľného času.
Keď sa povie odchod mladých, pravidelne sa dozvieme, že treba vytvoriť „lepšie podmienky na život“. Je to pravda a zároveň veta s informačnou hodnotou približne ako „bolo by dobré, keby bolo dobre“. Problém nastáva pri otázke, čo presne tie lepšie podmienky znamenajú.
Mladý človek môže mať pod oknom nový park, športovisko, cyklotrasu aj veľmi peknú krčmu. Ak však dokončí vysokú školu a doma nájde výrazne slabšiu pracovnú ponuku, zatiaľ čo o hodinu ďalej dostane lepšiu ponuku vo svojom odbore, pravdepodobne sa nezastaví pri novom workoutovom ihrisku a nepovie si: Kašlem na kariéru. Majú tu hrazdu.
Šport, kultúra, parky a voľný čas sú dôležité. Len ich nezamieňajme za hospodársku politiku. Multifunkčné ihrisko je výborná vec, ale zatiaľ na ňom nevzniklo veľa pracovných miest pre inžinierov, programátorov či zdravotníkov. Potrebujeme preto vedieť, koľko ľudí vo veku 20 až 39 rokov ročne odchádza, koľko prichádza, koľko absolventov sa vracia, aké profesie strácame a hlavne prečo.
Lebo ak mladí odchádzajú za prácou, mzdou a perspektívou, riešme prácu, mzdu a perspektívu. Nie lavičku, z ktorej sa na ich odchod bude príjemnejšie pozerať.
III. Mladík nezostanú iba pre pekný park. Potrebujú aj ekonomickú perspektívu.
Mesto nevytvorí ekonomiku okresu samo. Ale ani nie je bezmocné.
Bolo by nespravodlivé pripisovať vedeniu mesta stav ekonomiky celého Trebišovského okresu. Samospráva neurčuje daňový systém Slovenska, nevytvára celoštátnu dopravnú sieť a nemôže prikázať súkromnému investorovi, aby postavil závod práve v Trebišove.
Mesto však vie ovplyvniť pripravenosť pozemkov, územný plán, miestne komunikácie, technickú infraštruktúru, povoľovacie procesy vo svojej kompetencii, komunikáciu s firmami, kvalitu bývania, verejných služieb, škôl či prostredia pre zamestnancov.
Preto mám divný pocit v malíčku na ruke, keď počujem iba vetu:
„Budeme podporovať podnikateľov a mladých.“
Výborne.
Toto je veta, ktorá má v komunálnej politike približne podobnú informačnú logiku ako „chceme, aby sa ľudia mali dobre“. Ešte som nestretol kandidáta, ktorý by išiel do volieb s programom „podnikateľom to trochu skomplikujeme a mladí nech sa pokojne odsťahujú do Košíc“.
Preto ma nezaujíma, či chcete podporovať podnikateľov. Predpokladám, že ich nechcete loviť po meste sieťkou. Zaujíma ma, ako. Koľko pripravených hektárov máme? Aké siete sú k nim privedené? Koľko investorov sme oslovili? Aké bariéry pomenovali miestni podnikatelia? Koľko sme ich odstránili? Aký kompromis sme im schopní poskytnúť a za čo?
Stretnutie s podnikateľmi môže byť užitočné. Ale 14 káv, cola a 20 chlebíčkov stále sú hospodárska politika. To je catering.
Trebišovu chýba silnejšia ekonomická základňa
Nie je pravda, že sa v meste vôbec nepodniká.
Mestská analýza v dokumente, z ktorého vychádza tento blog, uvádza nárast počtu podnikateľských subjektov z 1 522 v roku 2011 na 1 954 v roku 2021 a rast priemyselných subjektov. Zároveň medzi slabinami pomenúva závislosť zamestnanosti od niektorých zamestnávateľov, vysoký podiel nevyužitej nekvalifikovanej pracovnej sily, nevyužitý priemyselný park či absenciu podnikateľského inkubátora.
Toto je oveľa závažnejšie ako množstvo malých komunálnych tém. Trebišov potrebuje ekonomiku, kde človek nemusí dochádzať do Košíc, odísť do Bratislavy alebo do zahraničia, aby mal nadpriemerne platenú kvalifikovanú prácu.
Strategická otázka teda je:
Ako dostať do Trebišova stovky pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou a mzdou?
Na to treba pripravené priemyselné územia, siete, pozemky, dopravné napojenie, rozumné povoľovacie procesy, aktívne vyhľadávanie investorov a odborné vzdelávanie zodpovedajúce potrebám trhu.
Lenže človek si miesto pre život nevyberá iba podľa výplatnej pásky. Môže mať prácu, byt aj park pred domom. Ak sa však večer necíti bezpečne alebo nechce pustiť svoje dieťa samé cez sídlisko, kvalita života dostáva úplne iný význam.
A tým sa dostávame k ďalšej z najpálčivejších tém Trebišova.
IV. Bezpečnosť je základná verejná služba
Trebišov môže mať nové školy, športoviská aj zateplené budovy. Ak sa však obyvatelia necítia bezpečne, mesto má problém v jednej zo svojich najzákladnejších funkcií.
Priestupky a každodenný pocit bezpečia
Mestské a policajné materiály opakovane riešia verejný poriadok, vandalizmus, znečisťovanie verejného priestoru a ďalšie priestupkové správanie. Sociálne siete k tomu pridávajú množstvo osobných skúseností a emócií; tie však samy osebe nie sú štatistikou kriminality.
Práve toto sú javy, ktoré nemusia dramaticky zvýšiť štatistiku závažnej kriminality, ale dokážu zásadne zmeniť pocit človeka v meste. Mesto sa totiž nemeria iba podľa toho, ako vyzerá park o druhej popoludní.
Meria sa aj podľa toho, ako sa človek cíti o desiatej večer cestou domov.
Keby sa generačná chudoba dala vyriešiť uznesením mestského zastupiteľstva, pravdepodobne by sme ju už dávno mali odhlasovanú. Mesto však môže merať výsledky vlastných opatrení. A môže veľmi hlasno povedať štátu: Tu už potrebujeme vás.
Pri bezpečnosti existuje ešte jedna hranica, o ktorej sa hovorí málo. Aby sa raz nestalo, že časť ľudí nadobudne pocit, že keď poriadok nevie zabezpečiť štát ani samospráva v rámci svojich kompetencií, zabezpečí si ho sama. A to už by nebolo riešenie problému. To by bol začiatok oveľa väčšieho.
Spoločnosť totiž nefunguje preto, že sú všetci ľudia nekonečne trpezliví. Funguje aj preto, že väčšina verí, že keď niekto poruší pravidlá, existuje polícia, zákon a inštitúcie, ktoré sa tým budú zaoberať. Keď táto dôvera zmizne, nevznikne poriadok. Vznikne priestor pre samozvaných šerifov. A Trebišov naozaj nepotrebuje Divoký západ. Má dosť problémov aj bez toho.
Preto bezpečnosť nemožno odbiť vetou, že „situáciu monitorujeme“. Treba riešiť konkrétne správanie, priestupky a problémové miesta zákonnými prostriedkami a rovnako voči každému. Lebo najhorší moment nebude ten, keď občan povie, že sa necíti bezpečne. Najhorší bude ten, keď prestane veriť, že má význam niekomu volať.
Policajti takisto nie sú nekonečný zdroj
Treba zároveň priznať problém personálnych kapacít štátnej polície.
Mestské materiály o kriminalite ukazujú, že personálne podstavy nie sú hypotetický problém. Napríklad pri plánovanom stave 53 policajtov bolo v správe za rok 2024 uvedených 16 neobsadených miest; mestské zastupiteľstvo prerokúva správy o stave kriminality aj za rok 2025.
To komplikuje jednoduché heslo: „Nech polícia robí viac.“
Ak chceme bezpečnosť, potrebujeme aj ľudí, ktorí ju zabezpečia.
Mestská polícia zároveň zverejňuje vlastné každoročné správy o činnosti a treba uznať aj konkrétnu, často neviditeľnú prácu v teréne a pri vyhodnocovaní kamerových záznamov. To je presne tá práca, ktorú fotografia často neukáže.
Nestačí zasiahnuť. Potrebujeme vedieť, či problém ubúda.
A sem patrí aj problém kontajnerových stojísk.
Pri aktuálnych prípadoch ich znečisťovania mesto vyzýva občanov, aby problém dokumentovali, zaznamenali čas a miesto a kontaktovali mestskú políciu. V podklade zároveň opisujem využitie MsP a MOaPS pri identifikovaní konkrétnych páchateľov a možnosť malých obecných služieb pri ľuďoch, pri ktorých sú finančné pokuty prakticky nevymožiteľné. Za mňa správny princíp.
Ak niekto opakovane rozhadzuje odpad a nemá z čoho zaplatiť pokutu, dáva väčší zmysel, aby následky svojho konania odpracoval. Jednotlivý zásah je však zo svojej podstaty reaktívny.
Ale presne tu treba premeniť jednorazový zásah na systém.
A o rok by som rád videl:
koľko bolo hlásení, koľko vinníkov, koľko opakovaných vinníkov, koľko hodín bolo odpracovaných, koľko stálo mesto čistenie a o koľko incidentov ubudlo.
Nechcem mestu vyčítať, že problém rieši. Chcem vedieť, či ho rieši tak, aby ho o päť rokov malo menej.
A bezpečnosť v Trebišove sa nedá poctivo rozobrať bez jednej témy, ktorá je často buď tabuizovaná, alebo naopak zneužívaná na lacné emócie.
V. Rómska komunita: téma, ktorú nemá zmysel ani tabuizovať, ani zneužívať
Trebišov má početnú rómsku komunitu.
Pri týchto údajoch však treba používať správnu metodiku.
Atlas rómskych komunít nie je klasické etnické sčítanie obyvateľstva. Úrad splnomocnenca vlády ho opisuje ako nástroj mapovania životných podmienok, dostupnosti služieb a štrukturálnych nerovností a ako podklad pre cielenejšie verejné politiky. V roku 2025 už prebehlo nové Sociografické mapovanie rómskych komunít – SMARK 2025. [SMARK 2025]
Preto by som s rôznymi číslami o „počte Rómov“ narábal veľmi opatrne.
Etnicita nie je trestný čin.
Rómsky pôvod nikoho nerobí kriminálnikom.
Bodka.
Rovnako však nemá zmysel predstierať, že Trebišov nemá závažné problémy so sociálnym vylúčením, generačnou chudobou, neporiadkom, vandalizmom, záškoláctvom, drobnou kriminalitou a problémovým správaním časti obyvateľov.
Problém treba pomenovať podľa správania.
Nie podľa krvi.
Ak niekto ničí majetok, riešme ničenie majetku.
Ak niekto kradne, riešme krádež.
Ak rodič neposiela dieťa do školy, riešme školskú dochádzku.
Ak niekto opakovane znečisťuje verejný priestor, musí nasledovať sankcia a náprava.
Rovnaké pravidlá pre každého.
Integrácia sa musí konečne merať
MOaPS môže byť dobrý projekt. Terénna sociálna práca môže byť dobrý projekt. Sľúbené komunitné centrum pri osade pre vylúčené komunity mohlo byť naozaj dobrý projekt.
Nová škola môže byť dobrý projekt. Trebišov získal podľa investičného odpočtu citovaného v dokumente na projekt MOaPS viac ako 491-tisíc eur externých zdrojov. Takýto projekt môže byť veľmi užitočný. Ale ani tu nesmie byť ukazovateľom úspechu iba to, že projekt existuje a koľko ľudí zamestnáva. [MOaPS]
Ideálne je sledovať, čo sa po piatich rokoch zmenilo.
Ak sa hovorí o komplexnom riešení rómskej problematiky, potom potrebujeme vedieť, podľa ktorých ukazovateľov sa situácia za posledných desať rokov zlepšila. Nová budova školy sama osebe takým ukazovateľom nie je.
Nechcem iba vedieť, koľko projekt stál. Chcem vedieť:
Ako sa zmenila školská dochádzka? Koľko detí dokončí základnú školu? Koľko pokračuje na strednú? Koľko dospelých sa dostalo na legálny trh práce? Koľko domácností platí záväzky? Koľko nelegálnych skládok vzniká? Koľko priestupkov sa opakuje? Aká je recidíva? Koľko stojí mesto každoročné odstraňovanie následkov?
Ak integráciu nemeriame, nevieme, či integrujeme.
A teda. Ak ste to dočítali až sem, tak sa vám úprimne čudujem.
Trebišov nikam neutečie. A vzhľadom na demografiu by bolo celkom príjemné, keby to platilo aj o jeho mladých.
Takže pokračovanie nabudúce...