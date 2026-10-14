Trebišov, s. r. o.: Bohaté výdavky, chudobnejšie výsledky (časť štvrtá)

Trebišov, s. r. o.
Výročná správa firmy, z ktorej odchádzajú zamestnanci
Skôr než začneme
Nedávno som si pri čítaní mestského rozpočtu uvedomil jednu vec. Keby som sa takto podrobne zaujímal o vlastné financie, možno by som už dávno bol za vodou.
Ale človek má všelijaké záľuby. Niekto chodí na ryby, niekto zbiera známky a ja som sa popri hokeji a niekoľkých ďalších, spoločensky prijateľnejších záľubách rozhodol dobrovoľne študovať hospodárenie Trebišova.
Psychiater by v tom možno našiel diagnózu. Mestský úrad zrejme provokáciu.
A poviem vám, je to celkom zaujímavé čítanie. Miestami napínavé ako pitva dážďovky. Najmä keď sa dostanete k tomu, koľko niečo stálo a potom začnete hľadať, čo za to vlastne vzniklo.
Nechcem sa hrať na ekonóma. Rozpočtu nerozumiem lepšie než ľudia, ktorí ho zostavujú. Aspoň dúfam. Len som si vždy myslel, že keď niekto hospodári s peniazmi nás všetkých, mal by vedieť celkom jednoducho vysvetliť, čo sa s nimi stalo.
Napríklad, keby som celý mesiac míňal peniaze, odkladal opravy v domácnosti a na konci si sadol za stôl s grafmi, aby som manželke slávnostne oznámil, že sme úspešne naplnili plánované výdavky na 99,8 percenta, asi by sa ma opýtala, čo som vlastne urobil.
Ja by som jej opatrne vysvetlil, že nerozumie ekonomike.
Potom by som jej ešte ukázal prezentáciu, v ktorej by som svoje hospodárenie vyhodnotil ako mimoriadne úspešné a pripomenul jej, že kritizovať vie každý, ale riadiť domácnosť je zodpovednosť. Veď som dostal dotáciu na nový soundbar a PS5 Pro.
Predpokladám, že tým by sa naše rokovanie skončilo. Manželka by mi zhabala platobnú kartu a občiansky preukaz. Kartu preto, aby som už nemohol míňať na kraviny. Občiansky preto, aby som sa náhodou niekedy nepokúsil kandidovať na primátora.
A práve preto som sa rozhodol pozrieť na hospodárenie Trebišova trochu inak. Predstavme si, že naše mesto je firma.
Nie hocijaká. Rodinná.
I. Výročná správa firmy, z ktorej odchádzajú zamestnanci
Pracovali v nej naši rodičia, dnes ju živíme my a raz by sme ju radi odovzdali deťom. Ideálne v stave, aby ju nemuseli hneď po dedičskom konaní ponúknuť na Vinted.
Lenže podnik má isté problémy.
Firma nerastie. Zákazníkov jej ubúda. Mladí zamestnanci odchádzajú a noví sa veľmi nehrnú, pretože mzdy a podmienky inde vyzerajú lepšie. Personálne oddelenie to sleduje už roky.
Zatiaľ úspešne sleduje.
Kvalita života je podľa hodnotenia nízka. Pocit bezpečia sa miestami začína podobať na pomery, pri ktorých by aj drogový kartel požiadal o posilnenie hliadok. Budova firmy starne. Na chodbe opadáva omietka, potrubie má vlastný názor na tlak vody, parkovisko pripomína Tetris a na opravu chodníka nie sú peniaze.
Keď sa niekto opýta, aký je plán, vedenie vysvetlí, že firma úspešne získala dotáciu na nový stojan pre bicykle. Stojan sa slávnostne otvorí. Budova zatiaľ ďalej zateká, ale stojan je implementovaný.
Zamestnanci sa necítia najlepšie, časť odchádza, nových je čoraz menej a niektorí sa večer pred firmou necítia ani veľmi bezpečne. V normálnej firme by vedenie otvorilo poradu o tom, čo sa deje.
U nás sa navarí guláš. Potom sa zahrajú šípky.
A vlastne to nie je zlá metafora. Firma síce nerastie, ľudia odchádzajú, majetok starne a na bežnú údržbu chýbajú peniaze…
ale kolektívny život je zabezpečený.
A keď bude najhoršie, urobíme súťaž vo varení gulášu priamo na chodníku.
“Efekt dymovej clony spočíva v tom, že drobnými atrakciami pohotovo prekryjeme reálne problémy.”
Majitelia firmy totiž volia vedenie iba raz za štyri roky. A medzi voľbami sa občas dozvedia, že sa majú najprv naučiť čítať výročnú správu.
Tak si ju teda poďme prečítať.
II. Tridsať miliónov. A čo z toho?
V roku 2025 mal Trebišov spolu so svojimi rozpočtovými organizáciami bežné príjmy približne 29,98 milióna eur a bežné výdavky 29,13 milióna eur. Rozdiel predstavoval približne 852-tisíc eur.
Ukazovateľ
Rok 2015
Rok 2025
Bežné príjmy
14 488 733 €
29 980 000 €
Bežné výdavky
13 871 841 €
29 130 000 €
Prebytok bežného rozpočtu
616 892 €
851 533 €
Podiel prebytku na príjmoch
4,26 %
2,84 %
Pre porovnanie, v roku 2015 dosiahol Trebišov prebytok bežného rozpočtu približne 617-tisíc eur. O desať rokov neskôr to bolo 852-tisíc eur. Za ten čas sa bežné príjmy mesta viac než zdvojnásobili, no podiel prebytku na týchto príjmoch klesol zo 4,26 % na 2,84 %.
Z každých sto eur bežných príjmov tak v roku 2025 po bežných výdavkoch zostali necelé tri eurá.
Samotné číslo ešte nevysvetľuje prečo. O to zaujímavejšie by bolo vedieť, ako sa za ten čas zmenila schopnosť mesta financovať vlastnú obnovu.
To nie je čistý zisk ani balík voľných peňazí, ktorý si môže vedenie ráno rozbaliť a rozhodnúť sa, čo dnes postavíme. Je to rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami. A v tomto prípade kladný.
Lenže pozrime sa na posledné tri roky.
Rok
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel
2023
26,29 mil. €
25,53 mil. €
+758-tis. €
2024
28,44 mil. €
27,46 mil. €
+984-tis. €
2025
29,98 mil. €
29,13 mil. €
+852-tis. €
Samozrejme, mesto má aj kapitálové príjmy, rezervy, úvery, majetok a možnosť získavať dotácie. Časť bežných príjmov je navyše účelovo viazaná. Preto z tohto rozdielu nemožno jednoducho vypočítať, koľko má mesto k dispozícii na investície.
Ale jedna otázka je namieste.
Koľko dokážeme každoročne vytvoriť vlastných zdrojov na opravy a rozvoj bez toho, aby sme museli čakať na ďalšiu dotačnú výzvu? Odkiaľ peniaze prichádzajú?
Pozrime sa na štruktúru bežných príjmov za rok 2025.
Druh príjmu
Suma
Daňové príjmy
11,60 mil. €
Nedaňové príjmy
1,29 mil. €
Iné nedaňové príjmy
256-tis. €
Bežné granty a transfery
15,47 mil. €
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií
1,37 mil. €
Viac než polovicu tvoria granty a transfery.
Tu je dôležité pripomenúť, že väčšinou nejde o mimoriadne eurofondy na nové investície. Sú to predovšetkým prostriedky na konkrétne úlohy, ktoré mesto zabezpečuje, napríklad v školstve. Trebišov teda spravuje veľa peňazí. O značnej časti však nemôže rozhodovať úplne slobodne.
O to zaujímavejšie je pozrieť sa na vlastné príjmy.
Z podnikania a vlastníctva majetku získalo mesto v roku 2025 približne 618-tisíc eur. Rok predtým to bolo približne 614-tisíc. Je to veľa alebo málo? Bez poznania hodnoty mestského majetku, nákladov na jeho údržbu a spôsobu využívania to poctivo nevyhodnotíme.
A práve takýto prehľad by sa nám zišiel.
Pri rodinnom zlate sa totiž celkom oplatí vedieť, či ho ešte vlastníme, či nám niečo zarába, alebo ho už roky iba leštíme.
Keď mestu chýbajú peniaze na opravu chodníkov, vždy sa ponúka osvedčený spôsob, ako pomôcť rozpočtu.
Zvýšiť miestne dane a poplatky. Občan zaplatí viac, chodník môže pokojne zostať rozbitý a v účtovníctve sa predsa len niečo pohne. Je to pozoruhodný spôsob šetrenia.
Najväčšie úsporné opatrenia sa totiž robia v peňaženkách ľudí, ktorí o nich nerozhodujú.
A nie je to iba teoretická možnosť. Od roku 2024 mesto zvýšilo sadzby dane z pozemkov v Trebišove o 30 % a sadzby dane zo stavieb v priemere o 26,14 %. Pri vybranej skupine poplatníkov vzrástol ročný paušálny poplatok za komunálny odpad z 32,37 na 60,75 eura.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v § 83 umožňuje mestu znížiť poplatok za komunálny odpad seniorom nad 62 rokov aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Mesto síce pozná úľavy pri hmotnej núdzi alebo dlhodobej neprítomnosti, no samotná staroba či ťažké zdravotné postihnutie na zníženie poplatku nestačia.
Trebišov túto možnosť vo svojom VZN nevyužil. A tak sme sa dopracovali k sociálnej politike, v ktorej zákon pozná dôvody na úľavu, len mestská pokladnica ich zjavne nepotrebuje poznať.
Staroba ani ťažké zdravotné postihnutie totiž nie sú prekážkou pri platení. A človek odkázaný na pomoc druhých?
Ten si zrejme musí najprv nájsť spôsob, ako si zarobiť na odpad, ktorý vyprodukuje. Ako, to už vedenie mesta nevysvetľuje.
Zákon pritom umožňuje mestu takýmto ľuďom uľaviť. Možnosť pomôcť však ešte neznamená ochotu ju využiť. V Trebišove je tak ľudskosť zjavne dobrovoľná. Poplatok povinný.
Peniaze sú. Len nie u nás.
Keď mestu chýbajú peniaze, zvýšia sa dane a poplatky. Občan zaplatí. Je to spoľahlivý systém, najmä keď sa od neho očakáva, že bude financovať aj problémy, ktoré nespôsobil.
Lenže v záverečnom účte za rok 2025 sa nachádza jedna účtovná pozoruhodnosť. Pohľadávky po splatnosti vo výške 6,4 milióna eur. A popri nich 510-tisíc eur odpísaných pohľadávok.
Samozrejme, nie každý dlh sa dá vymôcť a odpis ešte neznamená odpustenie dlhu. Preto by bolo zaujímavé vedieť, kto mestu dlhuje, ako dlho a čo sa s tým robí.
Lebo ak sa občan omešká s platbou, mesto vie celkom presne, kde býva. Pri šiestich miliónoch by bolo potešujúce zistiť, že vie aj to, kde sú peniaze.
A možno sa ukáže, že väčšina je nevymožiteľná. Potom by sme mali aspoň vedieť prečo. Lebo ak je najspoľahlivejším zdrojom mestských príjmov človek, ktorý svoje účty poctivo platí, možno sme objavili nový model komunálneho hospodárenia.
Dlžníci zostávajú v účtovníctve. Platiaci občania v rozpočte. A spokojnosť môže byť na oboch stranách no najmä na tej, ktorá zostavuje výročnú správu.
Možno by sa však pri najbližšom hľadaní peňazí oplatilo otvoriť aj výplatné pásky vedenia, prehodnotiť príplatky a odmeny poslancov.
Nie preto, že tým opravíme všetky cesty v Trebišove, ale aby sa na ozdravovaní mestských financií aspoň symbolicky podieľali aj tí, ktorí ho ordinujú ostatným.
Lebo keď vedenie vyzýva občanov, aby si utiahli opasky, pôsobilo by dôveryhodnejšie, keby si pritom samo nepovoľovalo vlastné.
A teraz sa pozrime na ľudí, ktorí o hospodárení našej firmy rozhodujú.
III. Generálne riaditeľstvo. Koľko stojí vedenie firmy?
Každá firma potrebuje riaditeľa. A dobrého riaditeľa treba dobre zaplatiť. S tým nemám problém. Dokonca si myslím, že kvalitné vedenie mesta môže byť jednou z najlepších investícií, aké si samospráva dokáže dovoliť.
Koľko nás môže stáť vrcholové riadenie?
Funkcia
Hrubý mesačný plat (odhad)
Hrubý ročný plat (odhad)
Primátor
7 281 €
87 372 €
Viceprimátor
5 097 €
61 164 €
Prednosta mestského úradu – odhad
3 000 – 4 500 €
36 000 – 54 000 €
Zástupca prednostu – odhad
2 500 – 3 800 €
30 000 – 45 600 €
Hlavný kontrolór (predbežný výpočet)
3 629 €
43 548 €
SPOLU (orientačný model)
21 507 – 24 897 €
258 084 – 298 764 €
Poznámka: Uvedené sumy predstavujú orientačný model hrubých platov, nie skutočne vyplatené mzdy. Pri primátorovi a hlavnom kontrolórovi ide o predbežné výpočty podľa dostupných údajov, pri viceprimátorovi, prednostovi a jeho zástupcovi o odhady. Ročné sumy predstavujú dvanásťnásobok mesačných hodnôt bez mimoriadnych odmien a odvodov zamestnávateľa. Skutočné náklady sa môžu líšiť.
Nejde o zistené mzdy ani o oficiálny platový priemer porovnateľných miest. Skutočné sumy môžu byť nižšie aj vyššie.
K hrubým platom treba pripočítať odvody zamestnávateľa, ktoré v roku 2026 pri bežnom pracovnom pomere predstavujú 36,2 %. Pri našom modeli by to znamenalo ďalších približne 93- až 108-tisíc eur ročne. Celková orientačná cena práce piatich vedúcich funkcií by tak dosahovala 352- až 407-tisíc eur ročne. Skutočná suma závisí od konkrétneho odvodového režimu jednotlivých funkcií.
Primátor má popri vedení mesta aj poslanecký mandát v Košickom samosprávnom kraji, za ktorý podľa dostupných údajov poberal v roku 2025 mesačné odmeny v priemere približne 800 eur.
Pri našom modelovom ročnom plate primátora okolo 87-tisíc eur by celkový hrubý príjem z oboch verejných funkcií mohol pri celoročnom prepočte dosahovať približne 97-tisíc eur. Nejde však o potvrdený skutočný príjem za rok 2025 a odmenu za krajský mandát nehradí mesto Trebišov.
Občanovi však môže byť celkom jedno, z ktorej verejnej pokladnice peniaze odchádzajú. Do oboch totiž prispieva.
Lenže potom by nás mali zaujímať aj výsledky.
V roku 2025 vykázal Trebišov v programe Administratíva približne 5,14 milióna eur. Sú v tom mzdy, odvody, prevádzka úradu, služby a ďalšie výdavky. Nie je to iba cena vedenia mesta. Zahŕňa oveľa širší administratívny aparát.
Naša firma má primátora, viceprimátora, prednostu, zástupcu prednostu, hlavného kontrolóra a mestských poslancov. K tomu mestskú radu a komisie, v ktorých pôsobia aj samotní poslanci.
A teraz prichádza zaujímavá časť.
Predstavenstvo, ktoré si zvýšilo odmeny. Odmena poslanca za jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva sa zvýšila zo 140 na 350 eur.
To je nárast o 150 percent.
Odmena 350 eur za zasadnutie mestského zastupiteľstva nie je automatická, ale jej výška závisí od splnenia podmienok odmeňovacieho poriadku, najmä od účasti poslanca na hlasovaniach.
Preto by ma pri niektorých kandidátoch zaujímalo, či chcú po štyroch rokoch ukázať výsledky svojej práce, alebo len výpis z účtu. Lebo 350 eur za zasadnutie je krásna vec.
Najmä ak je jediným merateľným výsledkom verejnej služby to, že človek prišiel, sadol si, zdvihol ruku a dokázal, že aj sedacia časť tela môže byť celkom výnosnou formou verejnej služby.
Celkom slušná motivácia. Teraz by ma však zaujímalo, či sa podobným tempom zvýšil aj počet dobrých nápadov. Lebo ak áno, Trebišov musí byť po štyroch rokoch doslova zamorený genialitou. V roku 2025 vykázalo mesto na odmeny poslancov a členov komisií 166 818 eur.
Pre predstavu, ak túto sumu rozpočítame na 24 poslaneckých mandátov, dostaneme približne 6 951 eur ročne na jeden mandát.
Pozor, nejde o skutočný priemerný príjem poslanca. Suma zahŕňa aj odmeny ďalších členov komisií a jednotlivé odmeny nemusia byť rovnaké. Ale celkový účet poznáme.
Poslanec sa môže svojej odmene písomne vzdať. Úplne dobrovoľne. Bez zmeny zákona, bez rozhodnutia ministerstva a dokonca aj bez súhlasu partnera v domácnosti. Stačí vlastné rozhodnutie. Veď nerobí to pre odmenu, že?........že?
A tak by bolo zaujímavé poznať aj celkovú bilanciu práce.
Keď stretnete poslanca v meste, opýtajte sa ho na tri konkrétne výsledky, na ktorých sa osobne podieľal.
Čo navrhol? Koho oslovil? Čo pomohol pripraviť? Čo sa uskutočnilo? A ak sa niečo nepodarilo, pokojne nech vysvetlí prečo. To je normálna bilancia verejnej práce.
Na plate primátora je zaujímavé, že sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nie od hospodárenia samotného mesta.
Trebišovu sa teda môže dariť horšie, no primátorovi a zároveň viceprimátorovi môže plat pokojne rásť. Stačí, že sa hospodárstvu darí inde.
Štyridsať percent. Za čo presne?
V novembri 2022 schválilo mestské zastupiteľstvo primátorovi plat o 40 percent vyšší než zákonné minimum. Pri vtedajšom zákonnom základe približne 3 888 eur to predstavovalo plat okolo 5 444 eur mesačne v hrubom.
Aby bolo jasno, nejde automaticky o 40-percentné zvýšenie jeho predchádzajúcej skutočnej mzdy. Hovoríme o navýšení zákonom určenej základnej sumy. Ale aj tak je to zaujímavé rozhodnutie. Skúste zajtra prísť za šéfom a požiadať o 40-percentné zvýšenie platu.
Keď sa opýta prečo, vysvetlite mu, že pracujete zodpovedne a vaša práca je náročná.
Pravdepodobne vám poďakuje za informáciu, ktorú mal doteraz aj o ostatných zamestnancoch, a odporučí vám pokračovať v rovnakom nasadení. V Trebišove sa však tieto dve vlastnosti podarilo oceniť s presnosťou na 1 556 eur mesačne.
Ak však pri odmeňovaní hovoríme o náročnosti práce a výsledkoch, bolo by dobré poznať aj konkrétne kritériá. Prečo práve 40 percent? Prečo nie 20 alebo 30? Aké výsledky sa pri rozhodovaní hodnotili? Na vysvetlenie jej výšky nám zostali prídavné mená.
Pre objektivitu treba pripomenúť, že počas pandémie v apríli 2020 primátor pristúpil k zníženiu svojho platu o 1 053 eur mesačne. Úsporné opatrenia sa však dotkli aj zamestnancov mesta, ktorým boli osobné príplatky znížené na nulu, ako aj oboch viceprimátorov a mestských organizácií.
Koľko nás teda stojí vedenie mesta spolu s poslancami a členmi komisií?
Pri piatich vedúcich funkciách vychádza náš orientačný model hrubých ročných platov na 258- až 299-tisíc eur. Samostatne mesto za rok 2025 vykázalo na odmenách poslancov a členov komisií 166 818 eur.
Tieto údaje však nemožno bez ďalšieho vydávať za presnú cenu politického a administratívneho vedenia. Jedna suma je model, druhá vykázaný výdavok.
A tak by ma zaujímalo, či by mesto nedokázalo raz ročne zverejniť jednoduchý prehľad skutočných nákladov na svoje vedenie. Vrátane platov, príplatkov, odmien a odvodov.
Lebo keď už máme vedieť, koľko stojí každý mestský projekt, možno by nebolo od veci vedieť aj to, koľko stoja ľudia, ktorí o nich rozhodujú.
A teraz sa pozrime na jednu organizáciu, pri ktorej už máme okrem výdavkov aj konkrétne merateľné ukazovatele.
IV. Technické služby. Päť miliónov na prevádzku. A čo výsledky?
Technické služby nie sú iba kosačky a zametacie autá. Zabezpečujú odpadové hospodárstvo, zeleň, verejné priestranstvá, osvetlenie, športoviská a množstvo ďalších činností. Ich fungovanie je pre mesto nevyhnutné. V roku 2025 dosiahli rozpočtové výdavky Technických služieb približne 5,38 milióna eur. Rok predtým to bolo 4,75 milióna eur. Nárast približne o 13 percent.
Účtovné náklady predstavovali približne 5,27 milióna eur, z toho osobné náklady 3,15 milióna eur. Takmer 60 percent. Samotný podiel personálnych nákladov ešte nedokazuje nehospodárnosť. Ide o organizáciu, ktorej fungovanie je do veľkej miery závislé od ľudskej práce.
O to viac by nás mali zaujímať výsledky.
A tu prichádza niečo, čo ma pri čítaní mestských dokumentov skutočne zaujalo. Plán verzus skutočnosť:
Činnosť
Plán 2025
Skutočnosť 2025
Opravené cesty
600 m²
650 m²
Opravené chodníky
100 m²
0 m²
Rekonštruované komunikácie
5 000 m²
0 m²
Využitie zimného štadióna
10 000
5 600
Využitie športovej haly
10 000
5 500
Udržiavané zvislé dopravné značky
1 730
1 745
Vodorovné značenie – priechody
80
62
Pri opravách ciest sa plán prekročil. Pri údržbe dopravných značiek tiež. To treba uznať.
Pri rekonštrukciách komunikácií aj opravách chodníkov však mesto vykázalo nulu. A to pri cieľoch, ktoré si samo stanovilo.
Aby sme boli presní, ide o konkrétne ukazovatele programového rozpočtu. Neznamená to, že sa v celom meste neurobila žiadna stavebná práca. Opravy ciest a rekonštrukcie komunikácií sú tu navyše vykazované oddelene.
Ale práve preto má zmysel pozerať sa na jednotlivé ciele. Prečo sa niektoré splnili a iné zostali na nule? Boli nesprávne naplánované? Zmenili sa priority? Chýbali peniaze? Alebo nastal problém pri príprave? Možno existuje celkom rozumné vysvetlenie.
Keď rozpočet splní plán, ale mesto nie
Pri príslušnej rozpočtovej položke (s.56/57) rekonštrukcie miestnych komunikácií bolo vykázané čerpanie:
588,05 eur
Ano, vidíte dobre. Z upraveného rozpočtu 590 eur. Finančné plnenie dosiahlo 99,67 percenta. Takmer dokonalé. Lenže v príslušnom vecnom ukazovateli rekonštruovaných komunikácií sa vykázalo opäť nula štvorcových metrov.
Tých 588 eur, samozrejme, nepredstavuje všetky výdavky mesta na komunikácie. A bez detailnejšieho rozpisu nemôžeme tvrdiť, že presne táto položka mala financovať celý plánovaný rozsah rekonštrukcií.
Ale rozdiel medzi finančným a vecným hodnotením je poučný. Účtovne takmer dokonalé. Stavebne o niečo skromnejšie.
V. Konkurencia za kopcom
Ak chceme vedieť, ako sa našej firme darí, občas sa oplatí pozrieť aj na konkurenciu. A tá nemusí sídliť v Zürichu. Stačí zájsť do Vranova alebo Michaloviec. Pozrime sa napríklad na kapitálové výdavky, teda peniaze smerujúce na investície, rekonštrukcie a obstaranie majetku.
Mesto
Rok 2024
Rok 2025
Spolu
Trebišov
1,72 mil. €
2,79 mil. €
4,50 mil. €
Vranov nad Topľou
4,17 mil. €
2,72 mil. €
6,89 mil. €
Michalovce
5,69 mil. €
9,69 mil. €
15,38 mil. €
V roku 2025 predstavovali kapitálové výdavky približne 123 eur na Trebišovčana, 136 eur na Vranovčana a 278 eur na Michalovčana. Samotné porovnanie ešte nedokazuje, ktoré mesto hospodári lepšie. Jeden veľký projekt dokáže výrazne ovplyvniť výsledok celého roka. Mestá majú rozdielny majetok, potreby aj možnosti financovania.
Ale ak niekto dokáže v určitom období investovať podstatne viac, je celkom normálne zaujímať sa prečo.
Alebo ako spravuje majetok. Nemusíme zakaždým vymýšľať niečo, čo už niekde funguje.
A potom by sme si vybrali riešenie, ktoré dáva zmysel pre Trebišov. Človek sa predsa nemusí popáliť na každom sporáku osobne. Občas stačí veriť susedovi, že platňa je horúca. Toto by podľa mňa mala byť bežná súčasť práce vedenia mesta aj poslancov.
VI. Keď cudzie peniaze vyzerajú ako vlastný úspech
Predstavme si firmu, ktorá dostane päť miliónov eur na modernizáciu. Vedenie sa postaví pred novú budovu a oznámi, že investovalo päť miliónov. Technicky má pravdu.
Trebišov môže mať za desať rokov investície za desiatky miliónov eur a zároveň mať problém nájsť vlastných 300-tisíc na systematickú obnovu
Napríklad chodníkov. Obe tvrdenia sa v našej realite nevylučujú.
Dokážeme prevádzkovať mesto. Otázkou je, do akej miery dokáže z vlastného hospodárenia financovať aj jeho obnovu.
Získavanie eurofondov a ďalších dotácií je dôležitá práca. Často administratívne náročná a pre samosprávy nevyhnutná. Mesto, ktoré ich dokáže získať a dobre využiť, si zaslúži uznanie.
Lenže po rokoch úspešného čerpania by sme mali vedieť odpovedať aj na ďalšiu otázku. Čo sme za ten čas urobili, aby sme dokázali väčšiu časť vlastných potrieb financovať aj sami?
Covid, inflácia, energetická kríza, vojna na Ukrajine a rast cien materiálov boli skutočné problémy.
Ja tým krízam rozumiem. Len by ma zaujímalo, ako ich prežili napríklad v Humennom. Tam mali nejaký iný COVID? Alebo im podielové dane chodili v obálke navyše? Lebo vlani zvládli obnoviť vyše osem kilometrov komunikácií. Tak by možno stálo za to zájsť sa ich opýtať, ako to urobili.
Po dvanástich rokoch by však človeka zaujímalo aj to, čo sa urobilo, aby to nabudúce išlo.
A teraz si skúsme jeden experiment.
VII. Desať rokov bez eurofondov. Experiment, ktorý radšej neskúšajme.
V druhej časti blogu som si položil otázku, čo by sa v Trebišove stalo, keby na päť rokov prestali tiecť eurofondy. Sľúbil som, že sa k nej vrátim. Medzitým som trochu dospel a experiment predĺžil na desať rokov. Aby sme mali dostatok času zistiť, či mesto dokáže aj niečo iné než úspešne požiadať niekoho o peniaze.
Podľa vlastného odpočtu mesta sa od decembra 2022 do decembra 2024 realizovali investície za takmer 33 miliónov eur, z toho približne 29 miliónov tvorili externé zdroje financovania. Do súčtu sú zahrnuté aj investície Železníc SR, takže nejde výlučne o mestské eurofondy. Napriek tomu je to celkom zaujímavý obraz toho, na čích peniazoch stojí veľká časť miestneho rozvoja.
A teraz si predstavme, že sa kohútik zatvorí.
Brusel nič. Ministerstvá nič. Žiadna veľká investičná dotácia, žiadna nová výzva, žiadna slávnostná správa o úspešnom získaní nenávratného finančného príspevku.
Mesto by nezaniklo. Ľudia by ďalej platili dane, zamestnanci by chodili do práce, odpad by sa vyvážal a verejné osvetlenie by svietilo.
Aspoň tam, kde funguje.
Len pri väčších investíciách by nastalo nepríjemné ticho.
Zrazu by sa totiž nestačilo pochváliť, koľko peňazí sa podarilo získať. Bolo by potrebné vysvetliť, koľko ich mesto dokáže samo vytvoriť, ušetriť a investovať. A najmä, čo je ochotné obetovať, aby opravilo to, čo sa nedá slávnostne otvoriť.
Možno by sme konečne zistili, že medzi schopnosťou získať dotáciu a schopnosťou hospodáriť existuje istý rozdiel. Asi ako medzi človekom, ktorý si vie požičať na dom, a človekom, ktorý si ho dokáže aj udržiavať.
Samozrejme, eurofondy treba využívať. Bolo by absurdné ich odmietať. Ešte absurdnejšie by však bolo považovať ich čerpanie za hlavný dôkaz dobrého riadenia mesta.
Pretože ak je úspech samosprávy závislý predovšetkým od toho, či jej niekto pošle peniaze, potom by možno stálo za úvahu presunúť hodnotenie vedenia mesta priamo na ministerstvá.
Tam sa totiž podľa všetkého odohráva podstatná časť našej komunálnej politiky.
A po desiatich rokoch bez veľkých dotácií by sme možno konečne dostali odpoveď na otázku, ktorú si pri všetkých tých slávnostných otvoreniach akosi nestíhame položiť.
Čo vlastne dokáže Trebišov, keď mu nikto nič nedá?
Neviem. A práve to je na tom najhoršie.
A celkom na záver.
Predpokladám, že ani tento text niektorým ľuďom nezlepší trávenie. Možno sa dozviem, že som premúdrelý, rozumiem všetkému, mal by som kandidovať alebo konečne urobiť niečo užitočné. Prípadne príde tradičná otázka, čo som ja vlastne urobil pre toto mesto.
Celkom ma fascinuje predstava, že občan musí najprv preukázať zásluhy o spoločnosť, aby sa mohol opýtať, ako sa nakladá s jeho peniazmi. Zrejme nám niekde medzi demokraciou a samosprávou vzniklo nové pravidlo. Verejný funkcionár nemusí vysvetľovať svoje výsledky, pokiaľ sa mu podarí dostatočne dôkladne preskúmať životopis človeka, ktorý sa na ne pýta.
Lenže ja mám svoju prácu, rodinu a vlastný život. Nepotrebujem potvrdenie o spoločenskej užitočnosti od verejných funkcionárov ani od ich verného obecenstva, ktoré si zjavne pomýlilo občiansku kontrolu s urážkou svojho obľúbeného politika.
Verejná funkcia nie je šľachtický titul. Obdiv k jej držiteľovi nie je argument. A mesto už vôbec nie je jeho súkromným vlastníctvom.
Pokojne sa môžem mýliť. Ak áno, opravte ma. Číslami, dokumentmi, argumentmi. Dokonca vám za to poďakujem.
Ak však namiesto odpovedí príde rozbor môjho života, práce či rodiny, budem to považovať za pomerne výstižné hodnotenie úrovne diskusie. Keď sa totiž pri otázke o hospodárení mesta začne skúmať rodokmeň autora, človek nadobudne podozrenie, že k účtovníctvu už nie je veľmi čo povedať.
A ešte jedna drobnosť. Občan nemusí verejnému funkcionárovi dokazovať svoju užitočnosť. Je to verejný funkcionár, kto sa dobrovoľne uchádzal o možnosť dokazovať tú svoju.
A ak sa ma niekto opýta, čo som ja urobil pre Trebišov, rád mu pripomeniem jednu celkom nenápadnú okolnosť.
Ja totiž nepíšem svoju výročnú správu.
Čítam tú vašu.