Žeby dobre bolo v Trebišove. Blížia sa voľby, dejú sa zázraky

Do volieb zostáva pár dní a na sociálnych sieťach sa opäť dejú zázraky.
Slepí vidia problémy, hluchí počujú občanov a ľudia, ktorí sa štyri roky nevedeli zhodnúť ani na počasí, zrazu presne vedia, ako zachrániť celé mesto. Vatikán by mal vyslať komisiu. Našťastie ide o sezónne ochorenie. Väčšinu postihnutých prejde hneď po spočítaní hlasov. Ostatným zostanú funkcie.
Veľká politika vám dokáže pokaziť celý deň. Podmienky vo vlastnom meste vám môžu znepríjemniť každodenný život a zmeniť trvalú adresu.
Ak si niekto myslí, že mladých Trebišovčanov udržia v meste workoutové a multifunkčné ihriská, nech skúsi na pracovnom pohovore predviesť sto klikov a v banke splatiť hypotéku tridsiatimi zhybmi na hrazde.
Keď to nevyjde, aspoň sme ich za verejné peniaze výborne fyzicky pripravili na sťahovanie z mesta.
Samozrejme, môžeme sa ďalej kochať projektmi za desiatky miliónov eur, obdivovať nové kruhové objazdy a presviedčať sa, ako sa nám mesto krásne rozvíja.
Aj tie kruhové objazdy majú svoje výhody. Keď sa už človek rozhodne z Trebišova odísť, aspoň nemusí čakať na zelenú.
V piatok 16. októbra som sa zúčastnil verejnej diskusie v Trebišove. Prišli Ivan Korčok a Marián Porvažník, kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja.
Podujatie nieslo celkom sympatický názov: „Žeby dobre bolo v Trebišove.“ Podobne ako názov vynikajúcej knihy, ktorú odporúčam každému, komu záleží na zmenách v našom regióne.
Priznám sa, po štyroch mojich blogoch o našom meste mi to pripadalo ako pomerne odvážna pracovná hypotéza. Ale dobre. Prišiel som si vypočuť, čo na to hovoria ostatní.
A dozvedel som sa niečo zaujímavé.
Ivanovi Korčokovi bolo pomerne rýchlo a celkom jasne vysvetlené, že ľudia v Trebišove dnes majú trochu iné starosti než sledovať ďalšie dejstvo nekonečného bratislavského cirkusu. Fico, Matovič a zvyšok trápneho divadla v parlamente môže chvíľu počkať.
V Trebišove sa ľudia prišli rozprávať o problémoch, pri ktorých už samotný zdravý rozum začína byť nedostatkovým tovarom.
O veciach, ktoré sa nedajú vyriešiť tým, že niekoho obviníte z rozvracania demokracie, vyhlásite tlačovú konferenciu alebo si pričuchnete ku kolegovi.
A predovšetkým o problémoch, ktoré tu zostanú aj vtedy, keď sa slovenskí politici konečne naučia chodiť na spoločnú tlačovku bez toho, aby na seba museli najprv zavolať veterinára.
Samozrejme, Slovensko čelí vážnym problémom a bolo by hlúpe tváriť sa, že sa nás netýkajú. Lenže človek ráno nevychádza z domu do politologickej diskusie. Vychádza do vlastného mesta. Tam ho zaujíma, či sa môže cítiť bezpečne, či má kde pracovať, z čoho zaplatí bývanie, keď vôbec nejaké nájde a či jeho deti budú mať dôvod raz sa sem vrátiť.
I. Najprv migrácia. A máme na to výborné dáta.
Od roku 2015 do roku 2025 sa z Trebišova každý jeden rok vysťahovalo viac ľudí, než sa doň prisťahovalo. Jedenásť rokov bez jediného kladného výsledku a čistá strata 1 526 obyvateľov.
Rok
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo
2015
287
416
−129
2016
309
368
−59
2017
301
399
−98
2018
246
354
−108
2019
269
341
−72
2020
159
346
−187
2021
167
352
−185
2022
154
421
−267
2023
213
359
−146
2024
234
338
−104
2025
202
373
−171
SPOLU
2 541
4 067
−1 526
Teraz si uvedomme jednu zásadnú vec. Tých 1 526 obyvateľov predstavuje čistú stratu sťahovaním. To nie sú ľudia, ktorí zomreli. To sú ľudia, ktorí si jednoducho presunuli život niekam inam.
Tabuľka nám síce nehovorí, koľko z nich bolo mladých ani prečo konkrétne odišli. Ale stačí sa rozhliadnuť okolo seba. Koľko našich bývalých spolužiakov, kamarátov či susedov dnes žije a pracuje v Košiciach, Bratislave, Prahe alebo niekde v zahraničí?
Ja ich poznám desiatky. A teraz prichádza ešte zaujímavejšia časť.
Tých 1 526 ľudí je iba oficiálne migračné saldo. Berie do úvahy len trvalý pobyt. Lenže koľko ľudí poznáte, ktorí majú stále trvalý pobyt v Trebišove, hoci už roky bývajú v prenajatom byte v Bratislave, inom krajskom meste alebo si založili rodinu niekde v zahraničí?
A nie je to iba môj dojem. Analýza projektu Obce v dátach ukazuje, že v okrese Trebišov pri sčítaní v roku 2021 skutočne bývalo o 9,2 % menej ľudí, než tu malo evidovaný trvalý pobyt.
Máme tieto údaje:
22 706 obyvateľov – oficiálny počet Trebišovčanov k 31. decembru 2025
9,2 % – rozdiel medzi trvalým a skutočným pobytom v okrese Trebišov podľa sčítania z roku 2021
Mínus 2 089 ľudí – orientačný prepočet na mesto
20 617 ľudí – hypotetický počet skutočne bývajúcich obyvateľov v Trebišove pri rovnakom rozdiele
Študent odíde do Prahy. Dokončí školu, nájde si prácu, partnerku, založí rodinu. Po rokoch má vlastný byt, deti a celý život niekde inde. V Trebišove mu zostal trvalý pobyt, stará izba a rodičia, ktorí sa vždy pýtajú, kedy zase príde.
Na Vianoce sa ešte vracia domov. Aspoň tak tomu hovoria jeho rodičia. Jeho deti už hovoria, že idú k babke.
A nikto z nich sa nemýli.
Koľko takých ľudí máme? Stovky? Tisíce? Nevieme. Vieme však, že s nimi odchádzajú celé životy, ktoré sa mohli odohrať tu. Rodiny, ktoré tu mohli vyrásť. Deti, ktoré sa tu mohli narodiť. Ľudia, s ktorými sme mohli zostarnúť.
Podľa adresy sú doma. Podľa života už dávno nie.
A teraz tá absurdita. Pri rozdeľovaní podielových daní sa zohľadňuje aj trvalý pobyt. Človek tak môže pätnásť rokov žiť inde, no pri výpočte časti príjmov mesta sa stále počíta.
Z administratívneho hľadiska takmer dokonalý obyvateľ. Nepotrebuje miesto v škôlke, nesťažuje sa na rozbité chodníky, nežiada prácu ani dostupné bývanie. A v tabuľke stále býva.
Lenže mesto sa nedá udržať pri živote evidenciou trvalých pobytov.
„Keď nám na detstvo stačili dve aktovky“
Vyrastali sme v časoch, keď sme na detstvo nepotrebovali projekty za státisíce eur.
Dve aktovky boli futbalovou bránkou. Keď neboli aktovky, poslúžili bundy, kamene alebo dva stromy. Každý nájdený roxor predstavoval potenciálnu žŕdku pre hokejbalovú bránku. Stačilo nájsť niekoho s elektródami a zváračkou.
Staré betónové panely boli naším parkourovým ihriskom dávno predtým, než niekto vymyslel slovo parkour. A každý trepák na koberce bol plnohodnotným workoutovým centrom.
Hrali sme futbal, až kým nebolo vidieť loptu. Hokejbal, až kým niekto nezlomil hokejku, susedovi okno, spoluhráčovi zuby. Stavali sme bunkre, liezli po stromoch, pretekali sa na bicykloch a domov sa vracali s kolenami, ktoré by dnes pravdepodobne potrebovali eurofondový projekt na revitalizáciu.
A boli sme šťastní.
Samozrejme, detstvo vtedy nebolo dokonalé. Niektoré ihriská boli zanedbané, bezpečnosť sa občas obmedzovala na maminu radu, aby sme si dávali pozor a naše stavebné konštrukcie by pravdepodobne neprešli ani kolaudáciou kurníka.
Lenže mali sme kamarátov. Fantáziu. Celé sídliská, ktoré sme považovali za svoje kráľovstvo. A hlavne, vyrastali sme s úplne prirodzeným presvedčením, že raz budeme dospelí práve tu.
Nikto z nás vtedy neriešil demografické prognózy, migračné saldo ani dostupnosť bývania. Naše najväčšie existenčné problémy spočívali v tom, či sa nás zíde dosť na futbal a kto pôjde po loptu, keď skončí za plotom.
Dnes máme krásne nové ihriská. Multifunkčné plochy, workoutové zostavy, moderné športoviská. A je dobre, že vznikajú.
Z našich niekdajších spoluhráčov sú dnes lekári, remeselníci, učitelia, podnikatelia, rodičia. Mnohých už roky nevídate. Občas niekoho náhodou stretnete pred Vianocami v obchode. Prišiel domov navštíviť rodičov. Prehodíte pár slov, zaspomínate, zasmejete sa a sľúbite si, že konečne zájdete na pivo.
Samozrejme, nezájdete. O tri dni odchádza naspäť.
A s niektorými sa už stretávate iba na pohreboch. Stojíte pred kostolom, podávate si ruky a zisťujete, kto kde žije, koľko má detí a kedy bol naposledy doma.
Kedysi stačilo vyjsť pred panelák a sadnúť na „murik“, boli tam všetci. Dnes ich občas dokážu priviesť naspäť už len Vianoce alebo smutná správa z domova.
Na ihriskách, kde sme kedysi trávili celé dni, už svoje deti neučia hrať futbal. Život si zariadili inde.
A ja si občas hovorím, aké zvláštne je, že dnes dokážeme z verejných peňazí postaviť deťom takmer dokonalé podmienky na hranie, ale o niekoľko rokov im možno nedokážeme ponúknuť dostatočné podmienky na dospelý život.
II. Keď si človek chce doma zarobiť na život
Všetci poznáme tú nekonečnú pesničku o prilákaní investorov, vytváraní pracovných miest a hospodárskom rozvoji regiónu. Spieva sa už toľko rokov, že by pokojne mohla nahradiť mestskú hymnu. Melódiu poznáme naspamäť. Len ten nový veľký investor akosi stále neprichádza.
Aby sme boli presní, podľa prognózy Úradu práce Trebišov sa v roku 2026 príchod nového investora v regióne ani neočakáva.
To je celkom osviežujúca úprimnosť.
Okres Trebišov patrí medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska už od decembra 2015. Za ten čas sme stihli vypracovať stratégie, akčné plány, programy rozvoja a množstvo dokumentov o vytváraní pracovných príležitostí. Z hľadiska administratívnej pripravenosti na hospodársky rozvoj sme teda už pomerne skúsený región.
Našťastie tu máme podnikateľov, ktorí si na výsledok ďalšej stratégie nemohli dovoliť čakať.
Stavebné firmy, výrobné podniky, remeselníkov a miestnych živnostníkov. Ľudí, ktorí ráno otvoria prevádzku, pošlú zamestnancov na stavbu, rozbehnú výrobu, vybavia zákazky a na konci mesiaca musia nájsť peniaze na výplaty.
A osobitnú kapitolu si zaslúžia naše špedičné firmy.
Na začiatku tohto podnikateľského príbehu stál DeutschMann, akási matka trebišovskej špedície, ktorú v roku 1999 založili manželia Poništovci. Mnohí tam začínali, naučili sa remeslo a časom si založili vlastné spoločnosti.
Z jednej firmy tak postupne vyrástla celá podnikateľská komunita.
Podľa verejne dostupných účtovných údajov dosahovali vybrané špedičné, dopravné a logistické spoločnosti spojené s Trebišovom v roku 2025 spoločné ročné tržby približne 117 miliónov eur. Ide o názorný príklad ekonomického významu tohto odvetvia, nie o jeho celkový obrat ani o peniaze, ktoré zostávajú v meste.
To už je pozoruhodný hospodársky príbeh na mesto našej veľkosti.
Navyše nejde iba o kamióny. Sú to dispečeri, špeditéri, obchodníci, administratívni pracovníci a mladí ľudia, ktorí potrebujú ovládať cudzie jazyky, komunikovať so zákazníkmi a každý deň riešiť problémy naprieč Európou.
Z Trebišova dokážu zorganizovať prepravu tovaru cez pol kontinentu. Zorganizovať si tu vlastnú životnú perspektívu však môže byť podstatne komplikovanejšie.
A na tomto príbehu je ešte niečo zaujímavé.
Niektoré spoločnosti pôsobia v mestských priestoroch, ktoré si na vlastné náklady opravili a prispôsobili podnikaniu. Mesto od nich následne inkasuje nájomné.
Trebišov má podnikateľov, ktorí dokázali vybudovať úspešné firmy aj v regióne, kde sa o hospodárskom rozvoji roky predovšetkým píšu stratégie.
Vytvárajú pracovné miesta, platia mzdy, nesú riziko a niektorí ešte na vlastné náklady opravujú priestory, za ktoré mestu platia nájomné.
Podnikatelia podnikajú, zamestnanci pracujú a mesto inkasuje nájomné.
Pretože keď sa hovorí o rozvoji mesta, bolo by dobré rozlišovať medzi výsledkami samosprávy a úspechmi ľudí, ktorí v ňom podnikajú.
A tak sa dostávame k podstate celej veci.
Práca je jeden z hlavných dôvodov, prečo človek niekde zostane. A Trebišov má podnikateľov, ktorí tieto dôvody vytvárajú.
Lenže aj keď si mladý človek nájde dobré zamestnanie, pravidelne dostáva výplatu a rozhodne sa založiť rodinu, čaká ho ďalšia skúška.
Vlastné bývanie.
A tam už prestáva stačiť šikovnosť, pracovitosť aj všetky tie reči o tom, že mladí sa majú viac snažiť. Zamestnávateľ vám môže ponúknuť slušnú prácu. Ale keď prídete do banky, začne sa úplne iná rozprávka. Tá, v ktorej sa aj dve pravidelné výplaty občas ukážu ako nedostatočný dôkaz, že si môžete dovoliť vlastný domov.
III. Kde má mladý človek vlastne bývať?
Na Slovensku sme vytvorili nádherný systém.
Kto má štyri byty, kúpi si piaty. Kto nemá ani jeden, môže si kúpiť knihu o finančnej gramotnosti. Predstavme si byt, ktorého výstavba stála 100-tisíc, developer ho predá za 250-tisíc a mladá rodina zaň aj s úrokmi za tridsať rokov vysolí takmer 400-tisíc.
Samozrejme, ide o ilustračný príklad.
Developer zarobí, banka zarobí a mladí získajú celoživotnú motiváciu chodiť do práce. A ešte im poradia, aby si zabezpečili pasívny príjem investičným bytom. Dočerta, niektorí by sa zatiaľ radi dopracovali aspoň k aktívnemu bývaniu.
Keď sa občan opýta na chátrajúcu budovu či zanedbaný pozemok v súkromnom vlastníctve, mesto nemá kompetencie. Súkromný majetok, ruky preč. Rozumiem. Zákon je zákon.
Lenže potom niekto zázračne vytiahne pred voľbami developerskú vizualizáciu a zrazu je na radnici veselo. Súkromný pozemok, súkromný investor, súkromný projekt. Len úspech už dostal mestský erb, politický sprievod a čestné miesto vo volebnej prezentácii. Keby sa dali cudzie investície zapisovať do rodného listu, radnica by už žiadala o otcovstvo.
A keď sa občan opýta, kto si tie krásne byty pri tunajších platoch vlastne kúpi, dozvie sa, že to už máme nechať na developera.
Keď treba riešiť problém, mesto sa odvoláva na súkromné vlastníctvo. Keď sa dá pochváliť investíciou, zrazu ju prezentuje ako svoj úspech. A keď sa občan opýta na dostupnosť bývania, zodpovednosť opäť prenechá súkromníkovi. Bolo by dobré, keby radnica konečne rozlišovala medzi vlastnými výsledkami a cudzími zásluhami.
Poďme ďalej.
V Trebišove dnes za obyčajný trojizbový byt pýtajú pokojne 130- až 150-tisíc eur. Mladý pár tak namiesto romantickej večere prepočítava hypotéku a rozmýšľa, ktorý z nich si nájde tretie zamestnanie. Od mladých očakávame, že budú zakladať rodiny, vychovávať deti a zachraňovať demografiu.
Mesto postavilo 78 nájomných bytov. Výborne, za toto si pochvalu zaslúži. Záujemcov však bolo 215. Takmer traja na jeden byt. Pravidlá prideľovania existovali, rozhodovala komisia aj zastupiteľstvo.
Celkom by ma zaujímalo, koľko kľúčov skončilo v rukách mladých rodín, matiek samoživiteliek či ľudí v bytovej núdzi. Vieme, koľko byty stáli a kedy sa odovzdávali. Menej vieme o tom, koľkým rodinám pomohli zostať v meste.
IV. Dve tváre jedného Trebišova
Doteraz sme riešili mladé rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť vlastný byt. Lenže v Trebišove máme aj miesto, kde je hypotéka a práca problémom z úplne iného vesmíru. Miesto, kde ľudia riešia, či budú mať zajtra pitnú vodu, kde sa v nevyhovujúcich podmienkach rodia deti a kde je generačná chudoba každodennou realitou.
Vitajte v trebišovskej osade. V druhej najväčšej rómskej lokalite na Slovensku.
Chýbajúca kanalizácia, problémy s elektrinou, odpadom, hygienou, vodou a mnoho ďalších problémov.
A teraz čísla, pretože tie sú ešte nepríjemnejšie.
V roku 2019 sa počet obyvateľov rómskych komunít v Trebišove odhadoval na približne 6 700.
Podľa mapovania SMARK 2025 žije v Trebišove odhadom 7 000 Rómov, z toho približne 6 400 v najväčšej lokalite. Ide o konzervatívne a opatrné odhady, nie presné sčítanie.
Demografické výskumy pritom v niektorých rómskych obciach zaznamenali medziročný rast okolo 3 až 4 percent. Ak by sme rovnaké tempo použili na Trebišov, dnes by nám matematicky vychádzalo 8 200 až 8 800 ľudí. Za sedem rokov teda približne o 1 500 až 2 100 viac.
Priemerný ročný rast
Odhad na rok 2026
Nárast oproti 2019
3 %
8 240
+1 540
3,5 %
8 524
+1 824
3,9 %
8 758
+2 058
4 %
8 817
+2 117
Môžeme sa tu do rána hádať, či v osade žije šesť, sedem alebo osemtisíc ľudí. Presné čísla sú dôležité pre úrady. Nemá zmysel konšpirovať ani preberať nepotvrdené mediálne tvrdenia. Lenže Trebišovčania majú aj oči. Vidia, čo sa okolo nich deje, vnímajú rastúci tlak na mesto.
Je zjavné, že do Trebišova prichádzajú na návštevu aj ľudia z iných oblastí.
A úprimne, môže mi byť úplne šumafuk, odkiaľ pochádza človek, ktorý vykradol záhradku, vybrakoval klietku alebo obťažuje osamelého dôchodcu v parku. Problémy s bezpečnosťou sú medzi obyvateľmi čoraz častejšou témou a mnohí za posledné roky vnímajú ich výrazný nárast.
Nepotrebujem poznať niečí trvalý pobyt, aby som vedel, že krádež je krádež, obťažovanie je obťažovanie a strach ísť večer domov je skutočný problém.
Rovnako je mi jedno, odkiaľ pochádza infekcia, ak ju pomáhajú šíriť katastrofálne hygienické podmienky. Dieťa narodené v osade za tú biedu nemôže. Človek, ktorý ohrozuje iných, za svoje konanie zodpovedá.
Ak nedokážeme ochrániť ani jedno z nich, potom máme v Trebišove podstatne väčší problém než nepresný počet obyvateľov. Máme mesto, v ktorom sa jedni boja žiť a druhí sa v takých podmienkach už rodia.
Nehovorím, že mesto nerobí nič. Robí. Lenže výsledok vidíme každý deň. Potrebujeme pomoc kraja a štátu.
Predstavte si dieťa, ktoré sa dnes narodí v trebišovskej osade.
Nevybralo si rodičov, adresu ani biedu, do ktorej prišlo na svet. Ak vyrastie bez poriadnej hygieny, vzdelania a príležitostí, o osemnásť rokov mu začneme vysvetľovať, že má pracovať, platiť dane a postaviť sa na vlastné nohy.
A teraz si predstavte matku, ktorá sa večer bojí pustiť dieťa von. Dôchodcu, ktorý radšej obíde pol sídliska. Človeka, ktorého okradli alebo zastrašovali. Jeho strach nezmizne po prednáške o sociálnom vylúčení.
Za kriminalitu zodpovedá páchateľ, nie celé etnikum.
A obeť nemá povinnosť znášať ju len preto, že spoločnosť nedokáže vyriešiť jej príčiny.
Policajt nám nepostaví kanalizáciu a sociálny pracovník nezatkne úžerníka. Potrebujeme oboch.
Rómska otázka je pritom zvláštny druh politickej disciplíny. Jedni na nej zbierajú hlasy, druhí sa jej boja dotknúť, aby náhodou nepovedali niečo nesprávne. Medzitým sa v osade rodia ďalšie deti, ľudia na sídliskách riešia bezpečnosť a všetci spoločne čakáme, kým sa problém unaví a odíde sám. Lenže on neodíde.
Na rozdiel od našich mladých.
A pritom nemusíme vymýšľať všetko od začiatku. V Rankovciach sa podarilo rozbehnúť svojpomocnú výstavbu domov, pri ktorej rodiny sporili, pracovali a pod odborným vedením si budovali vlastné bývanie. Programy ako Omama pomáhajú deťom už od najútlejšieho veku. Na Luníku IX sa realizuje projekt prestupného bývania, ktorý má postupne pomôcť aj rodinám z nelegálnej osady Mašličkovo.
Ani jeden príklad nie je zázračným vyriešením generačnej chudoby.
Ukazujú však, že medzi nekonečným rozdávaním sľubov a rezignovaným krčením plecami existuje aj tretia možnosť. Konkrétna práca, konkrétne podmienky a konkrétna zodpovednosť.
A tak by som sa rád opýtal po voľbách všetkých poslancov aj vedenia: Čo presne chcete urobiť? A ako o štyri roky zistíme, že ste uspeli?
Napísať do programu „zlepšenie spolunažívania“ dokáže aj človek, ktorý sa s problémom naposledy stretol pri písaní volebného programu.
Trebišov tak stojí pred absurdnou úlohou. Presvedčiť mladých, aby neodchádzali, zabezpečiť dôstojné detstvo tým, ktorí sa tu rodia a vrátiť ľuďom pocit, že sa po vlastnom meste môžu prejsť aj po zotmení.
Na papieri sa tomu hovorí rozvoj mesta.
V skutočnosti sú to celkom základné podmienky normálneho života. A ak ich nedokážeme zabezpečiť, môžeme Trebišov zrekonštruovať aj do poslednej obrubníkovej kocky. Mladí budú aj tak odchádzať. A tým, ktorí zostanú, budeme môcť aspoň ukázať, aké pekné mesto sme im postavili na prežitie.
V. Na záver. Posledný zhasne.
Tak sme na konci. Päť blogov o jednom okresnom meste. Pôvodne som si chcel overiť zopár čísel a napísať pár postrehov. Dnes poznám viac rozpočtových položiek než vlastných príbuzných a pri slove uznesenie sa mi samovoľne otvára Excel.
Človek si nájde koníček. Niekto chodí na ryby, iný zbiera známky. Ja som sa rozhodol dobrovoľne študovať komunálnu politiku. Každý máme nejakú poruchu.
A čo som vlastne zistil?
Že Trebišov je zvláštne mesto. Dokáže sa rozvíjať za desiatky miliónov eur a súčasne celé roky strácať obyvateľov a stagnovať. Má šikovných podnikateľov, ktorí dokážu obchodovať s polovicou Európy a mladých ľudí, ktorí si v tej Európe radšej zariadia život. Má veľké plány, vážne problémy a obdivuhodnú schopnosť tváriť sa, že jedno s druhým nijako nesúvisí.
Miestami som mal pocit, že sledujem šachovú partiu, v ktorej sa všetci tešia z nových figúrok a nikto si nevšimol, že nám postupne odchádzajú hráči.
Možno som sa v niečom pomýlil. Určite som niečo prehliadol. A dosť pravdepodobne som niekomu pokazil náladu. To ma mrzí približne do tej miery, do akej ma mrzí, keď niekomu pri preventívnej prehliadke namerajú vysoký tlak. Nepríjemné zistenie. Ešte nepríjemnejšie by bolo tváriť sa, že tlakomer je idiot.
Nemám ambíciu byť prorokom úpadku. To je napokon strašne nevďačné povolanie. Človek celý život upozorňuje, že mu odchádzajú susedia, a keď má napokon pravdu, nemá mu kto zatlieskať.
Takže budem veľmi rád, ak sa vo svojich obavách poriadne seknem. Ak raz mladí nebudú musieť hľadať budúcnosť inde a úspech Trebišova bude vidieť v životoch jeho obyvateľov, pokojne zo mňa urobte miestneho hlupáka.
Napokon, obsadiť túto pozíciu bez výberového konania a bez nároku na odmenu by bol z mojej strany celkom slušný príspevok k úsporám mesta.
A teraz končím. Trebišov má dosť problémov aj bez toho, aby o nich jeden človek napísal šiesty blog.
Zatváram Excel. Otváram pivo.
A keby sa ma niekto pýtal, čo som tým všetkým chcel dosiahnuť, odpoveď je jednoduchá: aby som raz mohol sedieť v Trebišove pri pive, spokojne skonštatovať, že sa tu konečne dobre žije a nemať na čo nadávať.
Čo by bola, samozrejme, osobná tragédia. Po piatich blogoch by som prišiel o jedinú záľubu, pri ktorej som ochotný pracovať zadarmo.
Napríklad nadávaniu na počasie.
Na zdravie.