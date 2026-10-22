štvrtok, 22. október, 2026 |  Meniny má Sergej
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
22. okt 2026 o 12:21
Prečítané: 0x

Šivetice - Rotunda svätej Margity Antiochijskej 2. Gemer banícky

O tom, ako Gemer, aj Šivetice, úzko súviseli s tým, ako si miestni obyvatelia zaobstarávali živobytie

Iveta Divoková
Iveta Divoková Bloger
Šivetice - Rotunda svätej Margity Antiochijskej 2. Gemer banícky
Pohľad na Šivetice, rotundu a Gemer z poľnej cesty vedúcej na Hrad Múrik (Zdroj: Iveta Divoková)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Gemer s hradným kopcom
Gemer s hradným kopcom (zdroj: Iveta Divoková)

Administratívne, územne i kultúrne patrila obec Šivetice do starej župy Gemer, ležiacej v údoliach riek Slaná a Turiec, o ktorej máme prvú písomnú zmienku z roku 1209. Bola však nepochybne staršia - v niektorých prameňoch sa uvádza, že pravdepodobne už v prvej polovici 12. storočia bol gemerský archidiakon členom sídelnej kapituly v Ostrihome.

Koncom 12. storočia župu, vyznačujúcu sa bohatstvom rúd i jej sídlo - "Castrum Gumur", prastarý hrad Gemer, ako aj jeho rovnomenného majiteľa, uvádza Anonymus. Je zaujímavé, že pri archeologickom výskume sa na hrade Gemer okrem iných nálezov našiel i skúšobnícky téglik na výdatnosť rudy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Stredoveký župný hrad stával v obci Gemer, severne od Tornale, asi 20 km južne od Šivetíc. Hoci sa v literatúre traduje, že župný hrad (230 m n. m.) vznikol na staršom slovanskom hradisku, tomuto tvrdeniu odporuje jeho (malá) dispozícia - išlo čiastočne o typ "motte" (umelo navŕšený pahorok) - i charakter valov odlišný od iných súdobých župných hradov.

Porovnanie s napríklad Zvolenským starým hradom ukazuje na úplne iný typ fortifikácie. Staršieho pôvodu by malo byť zrejme predsunuté vyššie položené opevnenie na kopci severne od vlastného hradu.

Župný hrad sa už v 13. storočí dostal do súkromných rúk a v 15. storočí bol definitívne opustený. Stoličné zhromaždenia sa potom konali v podhradskej osade, z ktorej sa v 14. storočí vyvinulo druhé najväčšie trhové mestečko Gemerskej župy. Už v roku 1263 je v osade doložený aj románsky kostol, nezachovalo sa však z neho nič.

SkryťVypnúť reklamu

Traduje sa, že hrad bol rozobratý po požiari obce a materiál z neho bol použitý na jej obnovu. Miesto významného župného hradu je od archeologického výskumu v 90. rokoch 20. storočia husto zarastené a úplne neprístupné.

SkryťVypnúť reklamu

Pochybnú Anonymovu zmienku o baníckom charaktere stredovekého Gemera a jeho niekdajšom bohatstve ilustruje aj nález železiarskych taviacich pecí v Gemerských Sadoch, časť Nováčany - zaniknutej osade Somkút, čiže Drieňovej studne - datovaných do 11.-12. storočia.

Podobné pece z južnej časti Gemera v lokalitách Imola, Trisz a Felsőkelecsényi, dnes Maďarsko, datované do 10.-12. storočia, spomína Klára Fűryová. "Ferricudinae Demetrii", t. j. železný hámor nejakého Demetria sa uvádza už v prvej listine Bela IV. z roku 1243, týkajúcej sa tejto časti Gemera.

SkryťVypnúť reklamu

Samotný názov Slovenského Rudohoria napovedá, že históriu aj charakter osídlenia tejto oblasti určovalo predovšetkým tunajšie nerastné bohatstvo, o začiatkoch využívania ktorého však nemáme súdobé písomné pramene. Tie pochádzajú až z 13. storočia, z obdobia rastu administratívnej agendy počas vlády Belu IV.

Miestne nerastné bohatstvo bolo iste aj jedným z dôvodov záujmu osmanskej ríše o rozšírenie svojho panstva v tejto oblasti. Správy o hámore v Šiveticiach sú z roku 1558. Predpokladáme, že v dôsledku nepriaznivej geopolitickej situácie, tento čoskoro schátral. V roku 1573 bola obce poplatná Turkom, ktorí ju v 17. storočí úplne vyplienili. V tom čase tu pracoval nemecký hámor s dvomi hutami a nachádzali sa tu aj hranice na pálenie uhlia.

SkryťVypnúť reklamu

Banícke korene dnes už v Šiveticiach nič nepripomína.

Zdroje:

BOLFÍK, Július, 1971: Okres Rimavská Sobota. Rimavská Sobota : Osveta.

FÜRYOVÁ, Klára, 1985: Ďalšie železiarske taviace pece v Gemerskom Sade. In: AVANS v roku 1984, Nitra, s. 87-89.

KOVÁCS, B. Štefan, 1993: Výskum komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1992, Nitra, s. 81-82.

KOVÁCS, B. Štefan, 1994: Druhá sezóna výskumu komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1993, Nitra, s. 23-24.

KOVÁCS, B. Štefan, 1995: Tretia etapa výskumu komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1994, Nitra, s. 101.

KOVÁCS, B. Štefan, 1997: Nálezy z komitátneho hradu Gemer. In: AVANS v roku 1996, Nitra, s. 101.

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku a webstránky Wikipedie, heslo Šivetice a Šivetíc.

Súvisiace články autora

Šivetice - Rotunda svätej Margity Antiochijskej

Iveta Divoková

Šivetice - Rotunda svätej Margity Antiochijskej

Šivetice ukrývajú vzácnu a jedinečnú perlu, pôvodnú tehlovú románsku Rotundu svätej Margity Antiochijskej. Región aj stavba ukrývajú mnohé tajomstvá a záhady, ktorým sa budeme postupne venovať v obsiahlejšej sérii článkov.

Iveta Divoková

Iveta Divoková
Bloger 
  • Počet článkov:  2
    •  | 
  • Páči sa:  1x

Zaujímam sa o turistiku, dejiny umenia, históriu, dejiny Slovenska, stredovek, hrady, rotundy, stredoveké sakrálne umenie. Rada píšem a mám obrovské množstvo fotografií aj z menej známych kútov Slovenska a okolitých krajín, o ktoré sa chcem podeliť. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

28 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu