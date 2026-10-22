Šivetice - Rotunda svätej Margity Antiochijskej 2. Gemer banícky

Administratívne, územne i kultúrne patrila obec Šivetice do starej župy Gemer, ležiacej v údoliach riek Slaná a Turiec, o ktorej máme prvú písomnú zmienku z roku 1209. Bola však nepochybne staršia - v niektorých prameňoch sa uvádza, že pravdepodobne už v prvej polovici 12. storočia bol gemerský archidiakon členom sídelnej kapituly v Ostrihome.
Koncom 12. storočia župu, vyznačujúcu sa bohatstvom rúd i jej sídlo - "Castrum Gumur", prastarý hrad Gemer, ako aj jeho rovnomenného majiteľa, uvádza Anonymus. Je zaujímavé, že pri archeologickom výskume sa na hrade Gemer okrem iných nálezov našiel i skúšobnícky téglik na výdatnosť rudy.
Stredoveký župný hrad stával v obci Gemer, severne od Tornale, asi 20 km južne od Šivetíc. Hoci sa v literatúre traduje, že župný hrad (230 m n. m.) vznikol na staršom slovanskom hradisku, tomuto tvrdeniu odporuje jeho (malá) dispozícia - išlo čiastočne o typ "motte" (umelo navŕšený pahorok) - i charakter valov odlišný od iných súdobých župných hradov.
Porovnanie s napríklad Zvolenským starým hradom ukazuje na úplne iný typ fortifikácie. Staršieho pôvodu by malo byť zrejme predsunuté vyššie položené opevnenie na kopci severne od vlastného hradu.
Župný hrad sa už v 13. storočí dostal do súkromných rúk a v 15. storočí bol definitívne opustený. Stoličné zhromaždenia sa potom konali v podhradskej osade, z ktorej sa v 14. storočí vyvinulo druhé najväčšie trhové mestečko Gemerskej župy. Už v roku 1263 je v osade doložený aj románsky kostol, nezachovalo sa však z neho nič.
Traduje sa, že hrad bol rozobratý po požiari obce a materiál z neho bol použitý na jej obnovu. Miesto významného župného hradu je od archeologického výskumu v 90. rokoch 20. storočia husto zarastené a úplne neprístupné.
Pochybnú Anonymovu zmienku o baníckom charaktere stredovekého Gemera a jeho niekdajšom bohatstve ilustruje aj nález železiarskych taviacich pecí v Gemerských Sadoch, časť Nováčany - zaniknutej osade Somkút, čiže Drieňovej studne - datovaných do 11.-12. storočia.
Podobné pece z južnej časti Gemera v lokalitách Imola, Trisz a Felsőkelecsényi, dnes Maďarsko, datované do 10.-12. storočia, spomína Klára Fűryová. "Ferricudinae Demetrii", t. j. železný hámor nejakého Demetria sa uvádza už v prvej listine Bela IV. z roku 1243, týkajúcej sa tejto časti Gemera.
Samotný názov Slovenského Rudohoria napovedá, že históriu aj charakter osídlenia tejto oblasti určovalo predovšetkým tunajšie nerastné bohatstvo, o začiatkoch využívania ktorého však nemáme súdobé písomné pramene. Tie pochádzajú až z 13. storočia, z obdobia rastu administratívnej agendy počas vlády Belu IV.
Miestne nerastné bohatstvo bolo iste aj jedným z dôvodov záujmu osmanskej ríše o rozšírenie svojho panstva v tejto oblasti. Správy o hámore v Šiveticiach sú z roku 1558. Predpokladáme, že v dôsledku nepriaznivej geopolitickej situácie, tento čoskoro schátral. V roku 1573 bola obce poplatná Turkom, ktorí ju v 17. storočí úplne vyplienili. V tom čase tu pracoval nemecký hámor s dvomi hutami a nachádzali sa tu aj hranice na pálenie uhlia.
Banícke korene dnes už v Šiveticiach nič nepripomína.
Zdroje:
BOLFÍK, Július, 1971: Okres Rimavská Sobota. Rimavská Sobota : Osveta.
FÜRYOVÁ, Klára, 1985: Ďalšie železiarske taviace pece v Gemerskom Sade. In: AVANS v roku 1984, Nitra, s. 87-89.
KOVÁCS, B. Štefan, 1993: Výskum komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1992, Nitra, s. 81-82.
KOVÁCS, B. Štefan, 1994: Druhá sezóna výskumu komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1993, Nitra, s. 23-24.
KOVÁCS, B. Štefan, 1995: Tretia etapa výskumu komitátneho hradu v Gemeri. In: AVANS v roku 1994, Nitra, s. 101.
KOVÁCS, B. Štefan, 1997: Nálezy z komitátneho hradu Gemer. In: AVANS v roku 1996, Nitra, s. 101.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku a webstránky Wikipedie, heslo Šivetice a Šivetíc.