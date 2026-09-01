Ako poznáte, že strácate kontrolu nad ekonomickým riadením samosprávy?

Z nablýskaných PowerPointových prezentácií od vašich riaditeľov obecných, mestských či krajských organizácií (OvZP) sa to väčšinou nedozviete. Tam spravidla „všetko svieti pozitívne“. Skutočná strata kontroly nad vaším holdingom (obcou, mestom či krajom) má jasné, no tiché symptómy. Ako pragmatický analytik hľadám v systémoch tieto tri anomálie:
Mzdová špirála bez výkonu: Osobné a fixné náklady vo vašich organizáciách raketovo rastú, ale kvalita alebo objem doručených služieb stagnuje či klesá. Platíte čoraz viac za ten istý (alebo horší) výsledok.
Rozhodovacia paralýza: Optimalizácia alebo zlúčenie dvoch dlhodobo neefektívnych organizácií trvá mesiace. Vedenie sa alibisticky skrýva za komisie, pracovné skupiny a „hľadanie konsenzu“, kým drahocenná likvidita tečie von oknom.
Ex-post prekvapenia: O finančnej diere v dcérskej firme (OvZP) sa dozviete, až keď vám na stôl pristane žiadosť o krízové dofinancovanie. Nemáte dáta v reálnom čase, riadite holding len cez pohľad do spätného zrkadla.
Tvrdá pravda na záver:
Ak váš systém vykazuje tieto symptómy, už ho dávno neriadite. Len sa v ňom veziete.
Liečiť tento kritický stav tým, že do systému bezhlavo nalejete ďalšie peniaze z rozpočtu (alebo opäť zvýšite miestne dane a poplatky občanom), je ako lepiť leukoplast na prasknuté hlavné potrubie.
Systém nepotrebuje kozmetické úpravy. Potrebuje hĺbkový sken a nový operačný model.
O týždeň si ukážeme priepastný rozdiel medzi tým, ako vyzerá skutočná stabilita, a tým, čo je len zamaskovaná kríza.