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15. sep 2026 o 07:11
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Bod zlomu: Keď voda zaleje motory, kapitánske príhovory nepomôžu.

Samospráva (rovnako ako holding alebo veľká loď) sa nepotopí zo dňa na deň. Bod zlomu neprichádza s výbuchom. Je to ten tichý moment, kedy hladina vody v podpalubí dosiahne kritickú úroveň a definitívne odstaví hlavné motory.

Teodor Dlužanský
Teodor Dlužanský Bloger
Bod zlomu: Keď voda zaleje motory, kapitánske príhovory nepomôžu.
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Vtedy systém stráca vztlak. Končí riadenie a začína neriadený voľný pád.

Kedy nastáva tento bod v holdingoch miest a žúp? Tu sú tri neúprosné indikátory, že vaša loď už naberá viac vody, než stíhajú čerpadlá odčerpávať:

1. Úverovanie bežnej prevádzky: Ak si samospráva berie úvery už nie na rozvoj, ale na to, aby vykryla základný chod, zaplatila faktúry za energie alebo dotovala bežnú prevádzku svojich organizácií. Nevytláčate tým vodu. Iba vŕtate do trupu ďalšiu dieru, aby mala kade odtiecť.

2. Smrtiaca špirála OPEX-u (Požieranie vlastnej budúcnosti): Keď legislatívny mzdový automat a neefektívna prevádzka vašich podriadených organizácií (OvZP) definitívne zhltnú všetky voľné zdroje. Zastavujú sa kapitálové transfery do investícií a rozvoja. Všetky peniaze idú len na „svietenie a kúrenie“ a na platy byrokratických štruktúr. Vaša samospráva už netvorí hodnoty, len udržiava pri živote svoj vlastný administratívny balast. Technologický dlh potichu rastie, až kým vám infraštruktúra nezačne padať na hlavu.

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3. Odchod kľúčovej posádky: Skutočných analytikov, kontrolórov a finančných expertov je v samosprávach ako šafranu. Ak vám začnú odchádzať títo poslední schopní ľudia, ktorí ešte držia systém pokope, je to fatálny signál. Špičkoví inžinieri vedia zmerať tlak a vidia, kedy systém stráca statiku. Zostanú vám len tí, ktorí nemajú kam ísť – úradnícki alibisti, ktorí vám budú do poslednej chvíle hlásiť, že všetko je v poriadku.

Ak ste dosiahli tento bod, nepotrebujete novú PR stratégiu, ani poetické vízie. Ak neaktivujete ROM (Režimový operačný model) a okamžite neuzavriete poškodené sekcie, čaká vás nútená správa.

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Budúci týždeň vám predstavím, ako presne vyzerá záchranná brzda a prečo je ROM vašou jedinou funkčnou „prevodovkou“ do búrky.

Teodor Dlužanský

Teodor Dlužanský
Bloger 
  • Počet článkov:  25
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  • Páči sa:  196x

„V jednoduchosti je krása. No najväčšie umenie je sa k jednoduchosti dopracovať.“ Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPolitika

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