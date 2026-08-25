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25. aug 2026 o 08:30
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Kríza nie je stav, ale zmena pravidiel.

Keď svieti slnko a podielové dane rastú, samosprávu udrží v chode aj čistá zotrvačnosť.

Teodor Dlužanský
Teodor Dlužanský Bloger
Kríza nie je stav, ale zmena pravidiel.
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Štandardné procesy, nekonečné zasadnutia komisií a dlhé schvaľovacie kolieska zdanlivo fungujú. Systém totiž v dobrých časoch toleruje neefektivitu.

Potom však príde anomália. Výpadok príjmov, inflácia či raketový rast fixných a mzdových nákladov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

Väčšina vedení miest a žúp urobí v tomto momente fatálnu chybu: snažia sa krízu riadiť pomocou starých „mierových“ procesov.

Prečo to zlyháva?

Skúšať pretlačiť radikálne škrty a optimalizáciu cez štandardný úradnícky aparát je ako snažiť sa opraviť kormidlo lode uprostred hurikánu podľa mapy z prístavu.

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Nefunguje to. Systém sa začne prirodzene brániť. Tí istí ľudia, ktorých sa má optimalizácia a zmeny dotknúť, budú logicky akékoľvek kroky blokovať a spomaľovať.

Kríza nie je dočasný „zlý stav“, ktorý stačí prečkať. Kríza je radikálna zmena pravidiel hry.

Ak sa zmenia pravidlá, musí sa od základu zmeniť aj váš operačný model riadenia:

  • Štandardný proces (Brzda): Konsenzus, nekonečné schvaľovanie, byrokratické kolieska.

  • Krízový režim (Exekutíva): Tvrdé vertikálne rozhodovanie, okamžitá reakcia a jasná zodpovednosť.

Ak neprepnete kormidlo včas do krízového režimu, systémová byrokracia vás stiahne pod hladinu skôr, než vôbec stihnete začať reálne šetriť.

V ďalšej časti tejto série sa pozrieme na to, ako prakticky vyzerá „manažment agónie“ v mestských a župných organizáciách a ako ho bleskovo zastaviť.

Teodor Dlužanský

Teodor Dlužanský
Bloger 
  • Počet článkov:  22
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  • Páči sa:  187x

„V jednoduchosti je krása. No najväčšie umenie je sa k jednoduchosti dopracovať.“ Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPolitika

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