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8. sep 2026 o 07:57
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Prečo kozmetické zmeny v kríze nefungujú

Predstavte si, že vám do lode cez obrovskú dieru v trupe nateká voda. Čo urobíte? Začnete v kajute maľovať steny na novú farbu, aby sa posádka cítila lepšie?

Teodor Dlužanský
Teodor Dlužanský Bloger
Prečo kozmetické zmeny v kríze nefungujú
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Znie to absurdne, no presne toto robí 80 % vedení samospráv a ich príspevkových organizácií, keď narazia na finančnú krízu.

Namiesto zatiahnutia záchrannej brzdy spúšťajú siahodlhé „transformačné projekty“, menia organizačné štruktúry na papieri, premenúvajú oddelenia a tvoria nové stratégie rozvoja.

Ako krízový manažér a architekt riaditeľnosti hovorím jasne: Nemôžete transformovať organizáciu, ktorá nemá zabezpečenú základnú likviditu a stabilitu.

Aký je v tom rozdiel?

  • Transformácia (Úradnícky prístup): Pokus o zmenu systému za chodu. Trvá mesiace až roky. Vyžaduje konsenzus. V čase krízy je to luxus, ktorý vás potopí, pretože kým sa dohodnete, dôjdu vám peniaze.

  • Stabilizácia (Manažérsky prístup): Okamžité zastavenie krvácania. Tvrdé zmrazenie zbytočných výdavkov, stopka na nové prijímanie ľudí, centrálne schvaľovanie každej faktúry. Žiadna demokracia, ale vertikálne velenie.

Toto je podstata Režimového operačného modelu (ROM). Najprv musíte získať späť kormidlo a zastaviť naberanie vody. Až keď loď pláva stabilne, môžete v podpalubí meniť motory.

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Ak sa vo vašom meste či župe hovorí len o "víziách", kým vám rastú nekryté výdavky v organizáciách, rútite sa do steny.

O týždeň si ukážeme, kedy nastáva ten kritický bod zlomu, z ktorého už niet návratu.

Teodor Dlužanský

Teodor Dlužanský
Bloger 
  • Počet článkov:  24
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  • Páči sa:  193x

„V jednoduchosti je krása. No najväčšie umenie je sa k jednoduchosti dopracovať.“ Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPolitika

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