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22. sep 2026 o 07:04
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Váš súčasný operačný systém v búrke zamrzne. Potrebujete prevodovku.

Prečo sa samosprávne holdingy rútia do finančnej steny a ako vyzerá strata likvidity a vztlaku? Ak vám do lode tečie voda, nepotrebujete novú „smernicu o kontrole“. Potrebujete systém, ktorý okamžite zmení chod celej organizácie.

Teodor Dlužanský
Teodor Dlužanský Bloger
Váš súčasný operačný systém v búrke zamrzne. Potrebujete prevodovku.
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Týmto riešením nie je ďalší audit samosprávy do šuplíka. Tým riešením je ROM – Režimový operačný model.

ROM nie je teória ani stoh papierov. Je to krízová architektúra riadenia. Je to predpripravené, tvrdé funkčné nastavenie systému, ktoré ako líder aktivujete v momente, keď štandardný úradnícky aparát prestáva stíhať.

Ako funguje ROM v praxi?

  • Vypnutie konsenzu: V kríze sa nehlasuje, v kríze sa rozhoduje. ROM obchádza zdĺhavé komisie a zavádza prísne vertikálne velenie. Rýchlosť rozhodovania sa skracuje z mesiacov na dni a hodiny.

  • Centrálne škrtenie likvidity: Všetky finančné toky vašich organizácií (OvZP) sa prepnú do centrálneho riadiaceho modulu. Žiadna organizácia neurobí výdavok bez autorizácie. Zastavia sa úniky, odstrihnú sa duplicity.

  • Zodpovednosť namiesto alibizmu: ROM nedáva odporúčania. Nastavuje nekompromisné exekutívne KPI pre každého riaditeľa OvZP. Kto nedoručí výsledok, odchádza od kormidla.

ROM sa neimprovizuje. ROM sa aktivuje. Je to chirurgický nástroj na záchranu vašich aktív a obnovu riaditeľnosti.

O týždeň si ukážeme priepastný rozdiel medzi teoretickým poradcom, ktorý vám napíše analýzu, a architektom, ktorý vám vráti kontrolu.

Teodor Dlužanský

Teodor Dlužanský
Bloger 
  • Počet článkov:  26
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  • Páči sa:  199x

„V jednoduchosti je krása. No najväčšie umenie je sa k jednoduchosti dopracovať.“ Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPolitika

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