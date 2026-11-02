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2. nov 2026 o 10:38
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Niektoré poisťovne si neplnia povinnosti pri PZP a spôsobujú svojim klientom veľké problémy

Skontrolujte si poistenie vášho vozidla skorej než bude neskoro.

Jozef Drahovský
Jozef Drahovský Bloger
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Každá poisťovňa, ktorá má oprávnenie na poskytovanie služby PZP - Povinného Zmluvného Poistenia motorových vozidiel, má zo zákona aj povinnosť bezodkladne nahlasovať uzavreté poistky do systému Slovenskej Kancelárie Poisťovateľov (SKP).

SKP udržiava databázu poistených vozidiel, v ktorej si doteraz účastník dopravnej nehody alebo škodovej udalosti mohol overiť druhu stranu, či má platné PZP.

Od novelizácie zákona 381/2001 Z. z. ku dňu 1.10.2026, si môžete nielen vy overiť, či je tam evidované vaše vozidlo s platnou PZP zmluvou a u ktorej poisťovni, ale tu istú databázu používa ministerstvo vnútra a aj stanice technickej kontroly na verifikáciu, či dané vozidlo má platné PZP.

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Ak vaše vozidlo podľa databázy nemá PZP platné dva roky a viac, tak je vaše vozidlo automaticky vyradené z evidencie. Vďaka nedomyslenému systému evidencie vozidiel, sa o tomto vyradení ani nedozviete.

Ak máte PZP uzatvorené, zaplatené, ale vaša poisťovňa ho nezapísala do databázy poistených vozidiel, tak máte veľký, veľký, problém.

Potom pri náhodnej kontrole vám zadržia odsvedčenie o vozidle, tabuľky s evidenčnými číslami a môžete prísť aj o vodičské oprávnenie.

Preto vo vlastnom záujme si skontrolujte či vaše vozidlo je tam evidované s platnou PZP zmluvou a ak nie, potom bezodkladne kontaktujte vašu poisťovňu.

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Linka na overenie platnosti PZP.

https://www.skp.sk/vyhladat-poistovatela-vozidla-a-overit-platnost-pzp/

Slovenská Kancelaria Poistovateľov - overiť platnosť PZP
Slovenská Kancelaria Poistovateľov - overiť platnosť PZP (zdroj: www.skp.sk)
Jozef Drahovský

Jozef Drahovský
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Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

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