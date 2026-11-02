Niektoré poisťovne si neplnia povinnosti pri PZP a spôsobujú svojim klientom veľké problémy

Každá poisťovňa, ktorá má oprávnenie na poskytovanie služby PZP - Povinného Zmluvného Poistenia motorových vozidiel, má zo zákona aj povinnosť bezodkladne nahlasovať uzavreté poistky do systému Slovenskej Kancelárie Poisťovateľov (SKP).
SKP udržiava databázu poistených vozidiel, v ktorej si doteraz účastník dopravnej nehody alebo škodovej udalosti mohol overiť druhu stranu, či má platné PZP.
Od novelizácie zákona 381/2001 Z. z. ku dňu 1.10.2026, si môžete nielen vy overiť, či je tam evidované vaše vozidlo s platnou PZP zmluvou a u ktorej poisťovni, ale tu istú databázu používa ministerstvo vnútra a aj stanice technickej kontroly na verifikáciu, či dané vozidlo má platné PZP.
Ak vaše vozidlo podľa databázy nemá PZP platné dva roky a viac, tak je vaše vozidlo automaticky vyradené z evidencie. Vďaka nedomyslenému systému evidencie vozidiel, sa o tomto vyradení ani nedozviete.
Ak máte PZP uzatvorené, zaplatené, ale vaša poisťovňa ho nezapísala do databázy poistených vozidiel, tak máte veľký, veľký, problém.
Potom pri náhodnej kontrole vám zadržia odsvedčenie o vozidle, tabuľky s evidenčnými číslami a môžete prísť aj o vodičské oprávnenie.
Preto vo vlastnom záujme si skontrolujte či vaše vozidlo je tam evidované s platnou PZP zmluvou a ak nie, potom bezodkladne kontaktujte vašu poisťovňu.
Linka na overenie platnosti PZP.
https://www.skp.sk/vyhladat-poistovatela-vozidla-a-overit-platnost-pzp/