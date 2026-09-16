Tunel Karpaty je alebo nie je potrebný?

Vtedy mi viacerí písali, že Bratislava nepotrebuje okolo seba diaľnicu D4, že stavať ďalší most cez Dunaj je nezmysel, veď máme Prístavný most.
Keď som sa ich opýtal: Čo sa stane s dopravou keď Prístavný most bude mesiac alebo dlhšie neprejazdný? Tak odpovedali, čo by sa tak mohlo Prístavnému mostu stať, že nič sa nestane, preto iný most cez Dunaj netreba.
Nakoniec aspoň časť D4 bola postavená, vrátane Lužného mostu cez Dunaj. Keď sa podarilo postaviť aj zmrvenú križovatku D1/D4 a kamióny mohli medzi D1 a D2 ísť cez D4, po Lužnom moste, tak vtedy došlo k veľmi významnému odľahčeniu Prístavného mosta o kamiónovú dopravu. Následne sa zlepšila doprava aj medzi Ružinovom a Petržalkou na oboch stranách Prístavného mosta.
Dnes je situácia obdobná, len sa týka tunela Karpaty.
Viac v článku, kde som sa o danej problematike vyjadril detailnejšie.
https://openiazoch.zoznam.sk/doprava/priprava-tunela-karpaty-sa-zacala-najdlhsi-tunel-na-slovensku-moze-odlahcit-bratislavu-foto/