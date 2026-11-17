V československých končinách sa 17. november spája najmä s protestmi v roku 1989. Protestmi, ktoré po viac ako štyridsiatich rokoch zvrhli komunistický režim. V tento deň sme vybojovali slobodu. 17. november je však špeciálny ešte jednou vecou – je to Medzinárodný deň študentstva.
Zhodou okolností sa tento deň stal Medzinárodným dňom študentstva pre udalosti, ktoré sa odohrali v českej metropole v roku 1939. Začalo sa to 28. októbra, keď v Prahe vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí, ktorí protestovali proti nemeckej okupácii. Pri stretoch s nacistickými bezpečnostnými zložkami bol 28. októbra zastrelený Václav Sedláček a vážne zranený študent medicíny Jan Opletal, ktorý svojim zraneniam podľahol 11. novembra 1939. Pohreb Jana Opletala, ktorý sa konal 15. novembra 1939, sa zmenil na ďalšiu protinacistickú demonštráciu. Nacistické represálie, ktoré nasledovali o dva dni neskôr, boli odpoveďou na odpor českých študentov.
Následne 17. novembra nacisti na rozkaz Adolfa Hitlera vtrhli do internátov, odkiaľ odviedli študentov a sústredili ich v delostreleckých kasárňach v Prahe-Ruzyni a v brnianskych Kounicových kolejích. V skorých ranných hodinách následne bez súdu popravili deviatich predstaviteľov študentských organizácií. Jedným z nich bol aj Marek Frauwirth z Tvrdošína. V ten istý deň ríšsky protektor Konstantin von Neurath vydal vyhlášku, ktorou zatvoril všetky české vysoké školy na tri roky (ostali zatvorené až do konca vojny). Následne študentov rozdelili na dve skupiny. V prvej boli tí, ktorí mali menej ako dvadsať rokov alebo pochádzali zo zahraničia. Druhú skupinu, približne 1 200 vysokoškolákov, nasledujúci deň transportovali do koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Útrapy neprežilo 35 študentov a ostatných vďaka intervenciám Emila Háchu prepustili medzi aprílom 1940 a marcom 1943.
O čom nám hovoria príbehy 17. novembra?
Prvou dôležitou vecou je, že svoj život máme vo svojich rukách. Mladí ľudia sú súčasťou spoločnosti a nemožno ich vytláčať a hovoriť im, že nemajú skúsenosti. My musíme byť motorom, ktorý zmení vlastnú krajinu a osud našej generácie. Nemožno sa prizerať tomu, že sme niektorým ľuďom ukradnutí, a treba bojovať za našu budúcnosť. Keď nás premiér posiela preč a pristupuje k nám, akoby naše názory nemali hodnotu, zabúda, že práve mladí ľudia stáli pri významných historických zmenách. Naše názory si zaslúžia rešpekt, nie pohŕdanie.
Druhou poznámkou je, že niekedy je ťažké stáť na strane pravdy alebo urobiť správnu vec. Ani mladým ľuďom v roku 1939 sa to veľmi neoplatilo. Prišli kvôli tomu o život, no napriek tomu bojovali. Hrdinstvo stojí práve na tom, že bojujeme s vedomím, že možno prídeme o všetko.
Nebuďme pasívnymi pozorovateľmi našej krajiny, ale buďme tými, ktorí sa podieľajú na jej formovaní. Staršia generácia nám má čo dať zo svojich skúseností, no nemôže tvoriť našu budúcnosť bez nás. My musíme vedieť, čo tu chceme mať o 50 rokov, pretože, žiaľ, tí skôr narodení tu už nebudú. Študenti stáli pri zrode udalostí, ktoré viedli k pádu komunistického režimu, no bez podpory ostatných generácií a celej spoločnosti by slobodu vybojovať nedokázali.
Pred 37 rokmi sme vyhrali, ale to neznamená, že budeme mať slobodu naveky. Musíme o ňu bojovať každý deň bez ohľadu na to, ako dobre sa máme. Generácie našich predkov zažili obdobia, v ktorých vojna, nesloboda a neistota predstavovali každodennú realitu. Dnes žijeme v podmienkach, ktoré by mnohí z nich považovali za nepredstaviteľné, no ani mier a sloboda nie sú samozrejmosťou. Dnes čelíme vlastným výzvam, no vďaka európskej integrácii, členstvu v NATO a vzájomnej spolupráci je predstava vojenského konfliktu medzi krajinami, ktoré kedysi stáli proti sebe, oveľa vzdialenejšia.
Využime náš voľný a slobodný čas na to, aby sme zveľaďovali slobodu a demokraciu.
„Když má naše demokracie nedostatky, musíme překonávat její nedostatky a ne překonávat demokracii.“
— T. G. Masaryk
„Pracujte na něčem proto, že je to dobré, nejenom proto, že to má šanci na úspěch.“
— Václav Havel