Je na nás zvoliť si, ako bude vyzerať budúcnosť

V prvom blogu som sa venoval Diane Javorčíkovej, v druhom Jánovi Noskovi a v treťom som porovnal ich dve predstavy Banskej Bystrice.
Tento štvrtý venujem vám – voličom. A tomu, aby sme sa nebáli.
Voľby totiž nie sú iba rozhodovaním medzi menami.
Sú aj rozhodovaním medzi dvoma veľmi ľudskými pocitmi:
Strachom a nádejou
Strach nám hovorí: Nemeň to. Nevieš, čo príde. Aspoň toto poznáš. Mohlo by byť horšie.
Nádej hovorí niečo oveľa menej pohodlné: Možno to môže byť aj lepšie.
A práve medzi týmito dvoma pocitmi sa podľa mňa bude rozhodovať aj o budúcnosti Banskej Bystrice.
Nie preto, že jeden kandidát predstavuje všetko zlé a druhý všetko dobré.
Také jednoduché voľby v skutočnom svete neexistujú.
Rozhodujeme sa však medzi dvoma spôsobmi, ako sa pozerať na mesto.
Jeden hovorí: Poznáme systém. Máme pripravené projekty. Pokračujme.
Druhý: Nestačí dokončiť projekty. Skúsme zmeniť aj spôsob, akým mesto funguje.
A práve zmena vyvoláva strach.
Strach má jednu zvláštnu vlastnosť
Nemusí byť pravdivý, aby fungoval.
Stačí, že si vieme predstaviť, čo všetko by sa mohlo pokaziť.
Pri známom systéme poznáme jeho nedostatky. Vieme, čo nás hnevá, čo nefunguje, na čo sme si zvykli.
Pri zmene nepoznáme výsledok.
A človek má prirodzenú tendenciu považovať známe riziko za menšie než neznámu možnosť.
Lenže aj nezmeniť nič je rozhodnutie.
Aj pokračovanie má svoje riziká.
Niekedy dokonca väčšie než zmena.
A práve preto by som sa vo voľbách nepýtal iba: Kto má viac skúseností?
Pýtal by som sa aj: Aký spôsob moci chceme ďalšie štyri roky?
Po roku 1989 u nás takmer neexistujú „súdruhovia“ v zmysle formálneho oslovenia.
Ale „súdružstvo“ prežilo ako mentálny a mocenský vzorec.
Nie je to o ideológii. Je to o spôsobe fungovania v systéme.
Ako dnes vyzerá „súdruh“ ? Niekoľko znakov, podľa ktorých ho spoznáš:
• rozhoduje „zhora“
• chyba sa nepriznáva, ale presúva
• frázy namiesto významu
• dokumenty namiesto riešení
• navonok partnerstvo, vnútri poslušnosť
• „náš človek“ má vždy výhodu
• konflikt sa zametá, nie rieši
Kde ich dnes nájdeš? Nie v jednej strane. Nie v jednej generácii. Ale: v štátnej správe, v inštitúciách, ktoré sa viac chránia než slúžia, občas aj v školstve, zdravotníctve, ale aj na radniciach a všade tam, kde systém trestá iniciatívu a odmeňuje poslušnosť.
A potom je tu nádej
Nie na zázrak.
Nie na spasiteľa.
Nie na človeka, ktorý príde na radnicu a za štyri roky vyrieši všetky problémy mesta.
Taká nádej by bola naivná.
Zaujímavejšia je iná nádej.
Že mesto môže fungovať otvorenejšie.
Že občan nemusí byť prosebník pred úradom.
Že úrad nemusí iba zadávať zákazky, ale môže budovať vlastnú odbornosť.
Že doprava nemusí znamenať iba opravenú cestu, ale systém, v ktorom sa dá normálne pohybovať.
Že bytová politika nemusí znamenať jeden bytový dom, ale schopnosť mesta vytvárať bývanie aj o desať rokov.
Že škola nie je iba zrekonštruovaná budova, ale aj psychológ, špeciálny pedagóg či odborník, ktorého dieťa potrebuje.
Presne takto je postavená podstatná časť programu Diany Javorčíkovej.
Nie iba ďalšie projekty.
Ale pokus zmeniť aj mechanizmus, ktorým mesto funguje.
Aj ten môže zlyhať. Aj nový tím môže robiť chyby.
Aj pekný program môže naraziť na peniaze, zákony, ľudí alebo realitu.
Nádej predsa nie je istota. Je to presvedčenie, že má zmysel skúsiť niečo, čo ešte nie je hotové.
A počujem ešte jeden strach
„Dianu nemôžem voliť.“ Prečo?
A občas príde odpoveď, ktorá ma zaujme: „Veď ona je symbolom LGBTI.“
Tu by som sa na chvíľu zastavil.
Nie preto, aby som niekomu hovoril, čo si má myslieť o LGBTI ľuďoch.
Ale preto, aby sme od seba oddelili dve veci: čoho sa bojíme a čo je skutočne predmetom týchto komunálnych volieb.
Čo je v programe Diany Javorčíkovej?
Sú v ňom nájomné byty. Chodníky. MHD. Parkovanie. Údržba mesta. Stromy. Školy. Digitalizácia úradu. Transparentnosť. Podpora podnikania. Vlastné odborné kapacity mesta.
Kto s týmito návrhmi nesúhlasí, má úplné právo ich kritizovať.
Môže povedať, že sú príliš drahé. Že sú nereálne. Že mestská údržbová služba nebude fungovať. Že desaťminútová MHD je priveľký sľub. Že mesto nemá zakladať ďalšie organizácie.
To je normálna politická diskusia.
Ale ak je rozhodujúcim argumentom proti kandidátke predstava, že je „symbolom LGBTI“, položil by som si jednoduchú otázku:
Rozhodujem sa podľa toho, čo chce v Banskej Bystrici skutočne urobiť, alebo podľa obrazu, ktorý som si o nej vytvoril?
To je podľa mňa dôležitá otázka nielen v týchto voľbách.
Strach veľmi rád vyrába príšery
Z neznámeho.
Zo zmeny.
Z ľudí, ktorí sú iní než my.
Z predstavy, že po voľbách sa zrazu začne diať niečo, čo dnes ani nie je predmetom rozhodovania mesta.
A pritom môžeme prehliadnuť oveľa obyčajnejšie otázky.
Ako bude fungovať MHD?
Kde budú bývať mladé rodiny?
Ako bude mesto opravovať chodníky?
Čo bude s kúpaliskom?
Ako budú fungovať školy?
Ako bude mesto nakladať s komunálnym odpadom?
Ako bude komunikovať s ľuďmi?
To sú komunálne voľby.
Nádej nie je opakom kritického myslenia
Práve naopak.
Nádej bez kritického myslenia je naivita.
Ale strach bez kritického myslenia je ešte nebezpečnejší.
Preto by sme nemali veriť ani kandidátom, ani ich odporcom iba preto, že rozprávajú príbeh, ktorý sa nám páči.
Pýtajme sa. Čítajme programy. Porovnávajme. Overujme si tvrdenia.
Pýtajme sa, čo je konkrétne. Čo je realistické.
Kto za tým stojí. Koľko to bude stáť.
Presne to si kandidáti zaslúžia.
A presne to si zaslúžime aj my ako voliči.
Pretože budúcnosť nie je niečo, čo sa nám prihodí
O štyri roky budeme chodiť po nejakej Banskej Bystrici.
Budeme čakať na nejaký autobus.
Naše deti budú chodiť do nejakých škôl.
Budeme sedieť pod nejakými stromami.
Budeme nadávať na nejaké chodníky.
A budeme mať nejakú radnicu.
Nebude to abstraktná budúcnosť.
Bude to výsledok tisícov konkrétnych rozhodnutí.
A jedno z nich urobíme už vo volebnej miestnosti.
Preto sa podľa mňa oplatí položiť si pred voľbami ešte jednu otázku.
Nie: Koho sa bojím?
Ale: Aké mesto chcem?
A potom sa pozrieť na kandidátov ešte raz.
Bez nálepiek.
Bez strašenia.
Bez istoty, že všetko nové musí byť lepšie.
Ale aj bez predstavy, že všetko známe musí byť bezpečnejšie.
Pretože budúcnosť Banskej Bystrice nie je napísaná.
Je na nás zvoliť si, ako bude vyzerať.