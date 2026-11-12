Čo má spoločné SuperStar a škola?

Hodnotenia poroty.
Dokonca som si pre ne našiel vlastné pomenovanie: festival formatívneho hodnotenia.
Posúďte sami.
Porotcovia nepovedia iba „bolo to dobré“ alebo „bolo to zlé“. Vysvetľujú prečo. Hovoria konkrétne: o intonácii, rytme, výbere piesne, interpretácii, práci s hlasom či kontakte s publikom. Dokážu pomenovať nedostatky aj v dobrom vystúpení a naopak, oceniť silné stránky aj v tom nevydarenom.
A čo je dôležité, často súťažiacim povedia, čo majú nabudúce urobiť inak.
Hodnotenia sú priame. Keď je niečo naozaj zlé, porotcovia to povedia. Keď je niečo výnimočné, neskrývajú nadšenie. Nesnažia sa za každú cenu každého pochváliť, ale ani kritizovať len preto, aby boli prísni.
Oceňujem aj to, že dokážu priznať subjektivitu vlastného hodnotenia. „Mne sa tento štýl nepáči“ je predsa niečo iné ako „spieval si falošne“. Prvé je otázkou vkusu, druhé sa dá overovať.
A predovšetkým, hodnotenie nie je iba číslo, známka či rozhodnutie o postupe. Je to zdôvodnený úsudok o konkrétnom výkone.
Keď súťažiaci hltajú každé slovo
Na hodnoteniach poroty ma však fascinuje ešte jedna vec.
Pozorujte tváre súťažiacich, keď počúvajú porotu. Ich sústredené pohľady, pozornosť, s akou sledujú každé slovo. Niekedy počúvajú pochvalu, inokedy veľmi tvrdú kritiku. A napriek tomu pozorne počúvajú.
Prečo?
Myslím, že dôležitú úlohu zohrávajú tri okolnosti.
Po prvé, súťažiaci chcú dosiahnuť cieľ, na ktorom im skutočne záleží. Chcú uspieť, chcú byť lepší, chcú sa posunúť ďalej.
Po druhé, rešpektujú odbornú autoritu porotcov. Nemusia s každým ich názorom súhlasiť, ale vedia, že počúvajú ľudí, ktorí hudbe rozumejú.
A po tretie, spätná väzba sa týka konkrétneho výkonu, ktorý práve predviedli. Nie všeobecného dojmu o ich schopnostiach, ale niečoho, čo sami zažili a môžu zmeniť.
Tu sa ponúka zaujímavá otázka.
Prečo dokáže súťažiaci v SuperStar pozorne počúvať aj veľmi tvrdú kritiku, zatiaľ čo žiak v škole môže oveľa miernejšie hodnotenie učiteľa vnímať ako nespravodlivé či demotivujúce?
Možno odpoveď nespočíva v tom, že by učitelia mali byť tvrdší alebo miernejší. Možno je podstatnejšie, či žiak rozumie cieľu, dôveruje hodnotiteľovi, uznáva kritériá hodnotenia a vidí zmysel v tom, aby sa zlepšoval.
Preto je SuperStar pre mňa nie je len festivalom formatívneho hodnotenia. Je to aj zaujímavé laboratórium vzťahu medzi výkonom, hodnotením, motiváciou a ochotou človeka na sebe pracovať.
Rozhodujúce je to, čo príde po hodnotení
A tu sa dostávame k tomu, čo považujem za najdôležitejšie.
Ani tá najlepšia spätná väzba sama osebe nezaručí zlepšenie. Rozhodujúce je, čo s ňou urobí človek, ktorý ju dostal.
V pedagogike sa pre túto schopnosť používa pojem feedback literacy – gramotnosť v práci so spätnou väzbou.
Znamená to, že človek nielen pozorne počúva, ale dokáže spätnej väzbe porozumieť, vyrovnať sa s emóciami, ktoré v ňom vyvoláva, kriticky ju posúdiť a využiť pri ďalšej práci.
A práve SuperStar nám ponúka možnosť sledovať tento proces v priamom prenose.
V prvom kole dostane súťažiaci hodnotenie. Porota mu povie, čo sa mu podarilo a na čom by mal pracovať.
V ďalšom kole má možnosť ukázať, čo si z predchádzajúceho hodnotenia zobral. Niekedy vidíme zlepšenie, inokedy tie isté chyby.
A potom príde tretie či štvrté kolo a porotca súťažiacemu pripomenie, aký obrovský pokrok urobil od prvého vystúpenia.
Toto sú pre mňa jedny z najsilnejších momentov celej súťaže.
Porota už nehodnotí iba to, aký dobrý je súťažiaci dnes. Hodnotí aj cestu, ktorú prešiel.
Samozrejme, nie každý pokrok musí byť výsledkom konkrétnej rady poroty. Súťažiaci medzi kolami trénujú, získavajú skúsenosti a pracujú s ďalšími ľuďmi. Ale práve možnosť porovnať ich výkony nám umožňuje vidieť učenie ako proces.
A čo naša škola?
V škole často hodnotíme, kde sa žiak práve nachádza. Menej často dokážeme zviditeľniť, akú cestu prešiel.
Žiak napíše písomku, dostane známku, prípadne komentár. A potom sa začne učiť ďalšiu tému.
Ale čo sa stalo s hodnotením tej predchádzajúcej? Čo s ním žiak urobil? Dostal príležitosť opraviť chyby, prepracovať svoju prácu a ukázať, že sa zlepšil?
V SuperStar môžeme sledovať, ako sa súťažiaci postupne zlepšujú. Tí, ktorí postúpia do ďalších kôl, dostávajú novú príležitosť predviesť, čo sa naučili. Porota môže porovnávať ich výkony, vracať sa k predchádzajúcim hodnoteniam a pomenúvať pokrok.
A to je niečo, čo by sme mohli oveľa dôslednejšie robiť aj v školách.
Pretože zmyslom hodnotenia predsa nie je iba určiť, aký dobrý výkon žiak podal. Jeho zmyslom má byť aj pomôcť mu, aby nabudúce dokázal viac.
Rozdiel medzi SuperStar a školou
Nie všetci v SuperStar dostanú príležitosť vrátiť sa na pódium. SuperStar je predsa súťaž, ktorej cieľom je vybrať víťaza, nie zabezpečiť rozvoj každého účastníka. Kto vypadne, už nemôže svoj pokrok ukázať v ďalšom kole. To však neznamená, že spätnú väzbu nemôže využiť mimo súťaže.
Škola by nemala fungovať ako vyraďovacia súťaž. Jej úlohou nie je vybrať niekoľkých najlepších, ale pomôcť každému žiakovi napredovať.
Preto by žiak po spätnej väzbe nemal dostať iba informáciu o tom, ako sa mu darilo. Mal by dostať aj príležitosť ukázať, čo sa vďaka nej naučil.
SuperStar nám ukazuje, ako môže vyzerať dobré hodnotenie. Škola by však mala ísť ešte ďalej – zabezpečiť, aby každý žiak dostal príležitosť toto hodnotenie využiť.
Pretože dobrá spätná väzba nemá byť bodkou za výkonom. Má byť začiatkom ďalšieho pokusu.