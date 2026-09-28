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28. sep 2026 o 15:48
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1. Pred dvoma rokmi sme riešili, ako fotovoltiky pripojiť. Teraz riešime, ako ich vypnúť.

Slovensko má takmer 1 400 MW fotovoltiky, no v núdzi ju doteraz nebolo ako vypnúť. Od roku 2027 sa to má zmeniť. Pre sieť je to dobrá správa, pre investorov horšia. A platí oboje.

Ivan Drozdy
Ivan Drozdy Bloger
1. Pred dvoma rokmi sme riešili, ako fotovoltiky pripojiť. Teraz riešime, ako ich vypnúť.
Fotovoltické systémy novej technológie priamo na stene budovy (Zdroj: possessedphotography)
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Každý elektrikár sa hneď na začiatku naučí päť bezpečnostných pravidiel. Prvé je najjednoduchšie a zároveň najdôležitejšie: vypnúť.

Skôr než na čokoľvek siahnete, musíte vedieť, ako to zastaviť. Platí to pre zásuvku v kuchyni, pre trafostanicu aj pre celú elektrizačnú sústavu.

Preto ma v lete zarazilo, čo o fotovoltikách povedali SEPS aj distribučné spoločnosti. V skratke: plošne ich v prípade núdze vypnúť nevieme.

V júli 2024 som tu písal o boome malých fotovoltík a o tom, či ho naša sieť zvládne. Vtedy sa riešilo, ako zdroje do siete dostať. O dva roky neskôr riešime opačnú otázku: ako ich z nej v núdzi odpojiť.

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K 1. júnu tohto roka bolo podľa SEPS na Slovensku inštalovaných 1 392 MW fotovoltiky. Na diaľku sa podľa distribučiek dajú riadiť zdroje od 100 kW. Menšie spravidla vyrábajú vtedy, keď svieti slnko, a diaľkovo ich nikto neovláda.

Väčšinou to nevadí. Problém je nedeľa na obed v máji. Slnko svieti naplno, fabriky stoja, kancelárie sú prázdne. Elektrina sa vyrába a nemá sa kam minúť. Ceny na spotovom trhu padajú hlboko do mínusu a dispečeri riešia, ako udržať sieť v rovnováhe. V Česku aj v Poľsku už museli výrobu z obnoviteľných zdrojov núdzovo vypínať. My sme na to nástroj nemali.

Teraz ho ministerstvo hospodárstva predstavilo. Od 1. januára 2027 majú pribudnúť nové stupne 31 až 40. Každý znamená odpojenie najviac 10 % výkonu zdrojov nad 100 kW. SEPS a distribučky po nich siahnú pri hrozbe stavu núdze, keď už nepomôžu bežné trhové nástroje. Náhrada za nevyrobenú elektrinu sa podľa dostupných informácií nechystá.

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Doteraz vedela sieť v núdzi odpájať len spotrebu. Po novom má môcť odpojiť aj výrobu.

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Energie-portal to nazval „Bič na fotovoltiky“. Viem, že takto to bude čítať veľa majiteľov. Rozumiem im.

Ale sieť je jeden systém. Keď spadne, nesvieti nikomu. Ani tomu, kto má panely na streche. Bežná fotovoltika bez záložného režimu pri výpadku siete sama vypne. Je to bezpečnostná požiadavka, aby neposielala napätie do vedenia, na ktorom môžu pracovať ľudia. Aj striedač na streche teda dodržiava prvé pravidlo.

Stabilná sieť nie je v protiklade s fotovoltikou. Je to podmienka, aby vôbec mohla vyrábať.

A ešte jedna vec, ktorá sa v debate stráca. Myslím si, že sieť, ktorá vie v krajnom prípade výrobu obmedziť, si môže dovoliť pustiť do seba viac zdrojov. Vypínač teda nemusí byť nepriateľ fotovoltiky. Môže byť cestou, ako ich bude viac.

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Úprimne, jedna vec mi na tom nesedí. Ľudia a firmy investovali podľa pravidiel, ktoré platili. Teraz sa pravidlá menia za pochodu a náhradu podľa všetkého nedostanú.

Nečakám, že štát bude platiť za každú nevyrobenú kilowatthodinu. Ale ak má vypínať bez náhrady, mal by aspoň otvorene povedať, ako často s tým počíta. Investor potrebuje číslo, nie prekvapenie.

A čo s tým môžete urobiť vy? Ak máte na streche haly či skladu viac ako 100 kW, spravte si jednoduchý test. Zavolajte technikovi, ktorý vašu fotovoltiku spravuje, a opýtajte sa troch vecí. Kto dostane povel na vypnutie? Čo presne sa vypne? A kto a ako rýchlo to potom znova spustí?

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Ak odpovede neprídu hneď, máte do januára čo robiť. Lepšie teraz ako v nedeľu na obed.

Netreba z toho robiť drámu. Je to vypínač. A ten by mala mať každá inštalácia, aj tá, ktorá vyrába.

P.S. Návrh je zatiaľ len návrh. Keď bude známe finálne znenie, napíšem, čo sa zmenilo.

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Ivan Drozdy

Ivan Drozdy
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Aktívne spolupracujem v oblasti experimentálneho výskumu a s Technickou univerzitou v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií so zameraním na výskum a vývoj vodivej zmesi pre potreby praktického využitia v elektroenergetike s prepojením oblastí priemyselnej logistiky a komplexného systému výroby vodivej zmesi. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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