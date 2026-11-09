9.990 za štyri dni, 19.110 za osem!

Včera sa pravdepodobne udial nejaký geniálny pokus, koľký už za posledné týždne katastrofálnych ruských strát, konečne dobiť dedinku Malá Tokmačka v Záporožskej oblasti. Alebo čokoľvek iné na hociktorom z úsekov aktuálnych frontov špeciálnej vojnovej operácie.
Včerajšie straty na živej sile Ruska- 2.980 vojakov (?) a zároveň doterajší rekord takýchto strát, išiel ruka v ruke s inými nadpriemernými stratami ruskej techniky. Štyri tanky za deň je v tejto fáze ruského zúfalstva nadpriemer. Tak isto pätnásť OT či BVP, tak isto šesťdesiatosem kusov artilérie či šesťstotridsaťosem kusov nákladných vozidiel a cisterien. Nech si pod kvalitou spomenutej techniky predstavíme čokoľvek, s čím Rusi ešte dokážu prekvapiť, sú včerajšie čísla vysoko nadpriemerné.
Prvá septembrová dekáda si vyžiadala, či skôr hlúpo ponúkla, 14.240 obetí a septembrový sumár potvrdil rast týchto strát. Za september spolu 44.820.
Prvá októbrová dekáda sa vyvíjalo obdobne- 16.970 a trend rastu sa potvrdil v doterajšom rekorde. 54.400 z boja vyradených Rusov.
November ešte neukončil svoju prvú dekádu a ak z tohto čísla Putinovi nelepí, musí mať črevá z kevlaru a ich obsah takticky premiestnený do lebečnej dutiny. Za posledných osem dní sa Rusom z boja prakticky samovyradilo 19.110 jedincov, ktorých hádam ani vojakmi nazvať nemožno. Fakt sú to už len zúfalci v rukách ešte väčších zúfalcov, ktorí sa nevedia ako zalíškať zúfalcovi korunovanému, zalezenému v krtinci hanby, zmaru a brutality.
Neviem ako vy, ale naozaj som zvedavý, ako to dopadne ani nie tak s Putinom, ale čo taký Dugin, Medvedev či Solovjev? Kedy už z pudu sebazáchovy zmĺknu, či skôr, z toho istého pudu začnú vrieskať viac. Že vrieska viac a viac náš malý nácek Miňo pochopiť sa dá. Cíti príležitosť zobnúť si tam, kde je preferenčný zmätok a chaos a ak mu bude niečo robiť vrásky na čele, bude to utrhnutý Taraba.
Ale priemerné hlásne trúby ruskej tupej agresie, všetci koľko ich je, v určitom okamžiku otočia. Zo dňa na deň bude príliš pomalé a neskoro. Zrada musí byť okamžitá, pudová a brutálnejšia ako bola brutálna servilnosť zvrátenému cárovi. To, čo samo seba považuje za niečo ako elitu Putinových rohožiek, to otočiť ani nedokáže a ani nestihne. Práve tí budú možno prví na rade a schytajú to z voleja od niekoho, na koho majú tiež čo to nazbierané. Bratstvá súdruhov sú vždy rovnaké- zabi kým nezabijú teba, sám vieš najlepšie, koľko svinstva máš na svedomí.
Najbližší vývoj v Rusku nebude na pukance, bude mať negatívny a globálny dopad na všetko. V tom je možno najväčšia vina tých, ktorí sa na jednej strane neprávom cítili ako lídri sveta, na strane druhej, to čomu velili či mali pod palcom, by im za priaznivých okolností a pri štipke zdravého rozumu, takúto pozíciu priznať mohlo. Moc je v prvom rade zodpovednosť. A tej sme sa nedočkali ani od Putina, ani od Trumpa a v reáliách Slovenska už vôbec nie od Fica.