Biedny manévrovací priestor Jozefa Ráža mladšieho

68/89 Karta sa obrátila
Najznámejší slogan Novembra 89 si pamätá hádam každý. Pravda, ak akurát nekachličkoval kúpeľňu ako Pavol Paška a teda, žiadnu zmenu si v tých dňoch a nasledujúcich mesiacoch nevšimol. Desaťročný chlapec však tak obrovský a zásadný zvrat v spoločnosti, o ktorom sa rozprávalo v škole, v domácnostiach aj na pracoviskách zachytiť musel. Najme ak jeden z jeho rodičov je vysoko pozitívne vnímaná osobnosť vtedajšieho show biznisu v slobodnom povolaní.
Niektoré spoločenské predely sú jednoducho také, že ako decko im síce prd rozumiete, ale zmenu ktorú vnímate na svojom dospelom aj dospievajúcom okolí si zapamätáte na celý život. Invázia cudzích vojsk bola pre sedemročného chlapca fakt že silný vnem a moja celková nevedomosť o súvislostiach sa prejavovala v infantilných otázkach. Síce som už vedel, že existuje NSR aj NDR, ale otca som sa pýtal, či s Rusmi, Poliakmi a ostatnými nás napadli tí „dobrí“ alebo tí „zlí“ Nemci. A aj keď mi bolo vysvetlené niekoľko krát, že Nemecko bolo kedysi len jedno, stále som medzi rovesníkmi rozhorčene tvrdil, že tentokrát nás napadli „dobrí“ Nemci. Súvislosti jednoducho decku nevysvetlíte, ale atmosféra doby a príčiny tej atmosféry z pamäti nevyšumia. Nie atmosféra invázie cudzích vojsk a strieľania v uliciach (a v Košiciach sa teda strieľalo dosť) a tak isto nie atmosféra doby pred, počas a po strhávaní ostnatých drôtov vo vašom bezprostrednom okolí, v ktorom ste ako dieťa čo to povyvádzali a zažili.
Inak povedané, dospelý muž by mal vedieť spoľahlivo rozlíšiť, či konkrétna rodinná fotografia vznikla pred alebo po udalostiach, ktoré behom troch týždňov postavili všetko na hlavu. Čo malo byť na večné časy, zrútilo sa ako domček z kariet zo dňa na deň. Otázkou ale bude, koľko takýchto fotografií, zjavne z chladného a jesenného obdobia, z hraničného pásma už za plotmi a bariérami z ostnatého drôtu, Rážovci v rodinnom albume majú. Či do takéhoto priestoru dochádzali ako na klavír, alebo fotografií je len zopár z jedného konkrétneho dňa.
Režim okolo hradu Devín nebol nemenný. Do Bratislavy som prišiel v roku 1978 a to bol hrad ešte prístupný z každej strany. Reštaurácia v budove s pódiom bývalého amfiteátra na streche fungovala, aj do spustnutého hľadiska sa dalo vojsť. Pár krát som tam s kamarátmi bol, dal si nejaké fľaškové pivko čumiac na druhý breh, s ostnatým drôtom na tom našom. Než som ale narukoval v roku 1983 na vojenčinu, nábrežie Dunaja pre verejnosť už prístupné nebolo. Aký bol dôvod takéhoto rozhodnutia neviem. Reštaurácia bola odstavená z prevádzky, pod hradom ale bolo zopár rodinných domov a tam domáci prístup mať museli. A hraničné pásma nikdy neboli pustinou, zemou nikoho. V závislosti od geografických podmienok, mohli mať zopár metrov ako v tomto priestore pod hradom Devín, ale aj niekoľko stoviek metrov či jeden, dva kilometre inde. Od Bratislavy po Aš.
Ak tam bola poľnohospodárska pôda, pestovalo sa na nej a zbierala sa úroda. Ak tam boli lesy, ťažilo sa tam drevo aj vysádzali stromčeky. A ak tam bol vodný tok, spravoval sa v režime, ako to vodný tok potrebuje. Moravu a Dunaj nevynímajúc.
Tak oblečte si dresy, keď sme takto v kope
Aby bolo jasné, kto za koho kope
Pravda, bolo by tu jedno jednoduché vysvetlenie. Jozef Ráž mladší, nominant strany Smer- SSD a minister dopravy SR, kandiduje v blížiacich sa komunálnych voľbách na post primátora Bratislavy tvrdiac, že je nezávislý kandidát. A tam je ten jeho vtedajší aj dnešný čokel zakopaný. V grambľavej, ziskuchtivej a debilnej politike a politikárčení v réžii Smeru- SSD.
Je absolútne nezaujímavé a nepodstatné, či Rážovci boli v hraničnom pásme pred alebo až po udalostiach z novembra 1989. Pokojne mu uverím, že je len ďalší Polepetko v službách Ficovej gerily a že si fakt nepamätá, či bol hrad Devín v tom období pod lešením ako to vidno na mojich diapozitívov z 10. decembra 1989 a v akom stave bol objekt amfiteátru, nad ktorým je Jozef Ráž mladší spolu s bratom a otcom odfotený. Stáli rovno nad tým amfiteátrom a práve ten amfiteáter je objektom jeho statusu na facebooku. Nie on, nie jeho brat a otec, nie železná opona a nie jeho pes.
Amfiteáter pod hradom Devín, ako objekt typického smeráckeho klamania a zavádzania. Pomocou ľúbeznej fotečky deciek, tatka, psíčka a ostnatých drôtov, Ráž mladší kladie hlúpu a podlú otázku „svojej“ verejnosti, čože len bude s tým amfiteátrom, ak sa on nestane primátorom Bratislavy. Či ho nestihne osud PKO a aká by to bola škoda. Ako kandidát na primátora Bratislavy však musí vedieť, čo sa s tým amfiteátrom posledných 35 rokov dialo. Pravda, ak celú svoju pozornosť nevenoval hajzlom na Hlavnej stanici a prestrihnutím pásky si zároveň nespláchol posledné zbytky triezveho uvažovania.
Po novembri 1989 objekt reštaurácie s pódiom na streche a hľadiskom na južnom svahu hradného kopca, získalo do správy Mestské múzeum Bratislava. Múzeum, nemajúc kapacity na obnovu a využitie objektu, prenajalo na 99 rokov objekt švédskej spoločnosti Seafly, ktorá sa zaviazala spustnuté priestory zrekonštruovať a uviesť do prijateľnej prevádzky. Nestalo sa. Podobne ako donedávna pustol renesančný kaštieľ v Moravanoch nad Váhom sprivatizovaný nejakým „podnikavcom“ z bývalej Juhoslávie. Kaštieľ, v minulosti majetok Zväzu slovenských výtvarných umelcov, sa v hodine dvanástej podarilo zachrániť a postupne sa opravuje. Podobne ako kúpeľný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorý alarmujúco pustne ďalej v rukách iných „podnikavcov“, ktorí si hodnotu diela Jaromíra Krajcara sotva dokážu uvedomiť a zhodnotiť.
Neviem či švédska spoločnosť Seafly je totožná s rovnomennou akciovou spoločnosťou sídliacou v Devíne a podstatné to ani nie je. Čo by ale rádoby budúci primátor Bratislavy vedieť mal je fakt, že terajší magistrát sa dlhé roky o objekt reštaurácie a amfiteátra s nečinnou spoločnosťou súdil a nedávno súdny spor definitívne vyhral. Nasledovali logické kroky- vyhlásenie objektu za Národnú kultúrnu pamiatku (2024) a hádam sa už Devínčanom blýska aj na lepšie časy. Devínčanom, Jozefa Ráža mladšieho nevynímajúc, pretože v Devíne býva.
Naivný hlupák, alebo vypočítavý krivák?
Nuž, toto si bude musieť kandidát zodpovedať sám sebe a svojim voličom. Takým, akí Sulíkovi zožerú, že rok bol mimo Slovenska a teda, odkiaľ má vedieť, že Daniel Bombic nie je až tak fasa chalan? Popridávam trošku moc fotografií, ale hádam sa dá podľa nich zorientovať. Moje diapozitívy sú z 10. decembra 1989 z pochodu Ahoj Európa. V deň ľudských práv abdikoval Husák z funkcie prezidenta ČSSR. Aj to by si mohol desaťročný Jozef Ráž pamätať. Jeden dav ľudí bol na hrade a devínskom nábreží, druhý, v ktorom som bol ja, na protiľahlom brehu v katastri rakúskeho Wolfthalu a na lodi uprostred Dunaja okrem iných, spieval Karel Kryl. Toto by si fakt decko jedného z najpopulárnejších spevákov republiky pamätať malo. A či tie fotky, ktorými maskoval svinskú hru okolo majetku mesta, vznikli pred alebo po týchto udalostiach. Čiže, nasledujú fotografie z rodinného albumu Rážovcov, ako ich uverejnil kandidát. Tiež dobové fotografie dokazujúce, že po novembri 1989 už bolo možné k železnej opone sa priblížiť a miestne deti tak robili. Pár dní pred 10. decembrom 89 hrad Devín obsadili študenti a vytvorili tam živú reťaz, aj toto by si kandidát mohol vybaviť v gebuli. A hlavne, fotografia a na nej vizualizácia objektu reštaurácie a amfiteátru v Devíne. Je od realitnej kancelárie Arthur, je z 15. marca 2022 a v článku sa píše o tejto nehnuteľnosti, o ktorú sa vtedy ešte súdil magistrát s vychcaným vlastníkom. A Devínčan Jozef Ráž mladší vôbec nepostrehol, že kým sa z nominanta Smeru stal nezávislý kandidát, magistrát súd vyhral a vo veci tohto objektu koná.
Tak čo? Aký dres si oblečie teraz, keď aj slepý musí vidieť, za koho sa to kope?