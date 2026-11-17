Jaroslav Hašek je braný ako humorista a jeho Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, ako synonymum ukecaného, malomeštiackeho ale ľudského humoru. Humoru Prahy flašinetov, pavlačí, živností a spektra jej obyvateľov na sklonku monarchie. Nenechajme sa mýliť. Vari najdrsnejší a najrealistickejší opis smrti vojaka v zákope, ktorý som kedy čítal, je od neho. Neviem to narýchlo nájsť, tak len voľne ako si to pamätám v záplave tých vyrozprávaných priblblých mikropríbehov, najčastejšie podaných ústami úradne potvrdeného blba Josefa Švejka. Na podtrhnutie brutálnej reality vojny mu stačila často jedna veta*.
Stojaci strelec v zákope prvej svetovej vojny schytal do hlavy rotujúci šrapnel tak, že mu odťal hornú polovicu lebky a tá skončila niekde za ním, pod jeho nohami. V okamihu smrti prestaneme ovládať svoje telo, vonkajší zvierač konečníka nevynímajúc a zákon padajúceho hovna potvrdil aj vyhliadku do budúcna malého pešiaka vo veľkej vojne. Obsah jeho čriev sa premiestnil tam, kde ešte pred zlomkom sekundy hútal nad tým, ako to celé asi dopadne. Že mal aktuálne nasraté v hlave nebola jeho vina.
*aj keď som si takmer istý, že ide o Haška, po dlhom a márnom listovaní už trochu uberám z toho presvedčenia a pripúšťam Barbusseho Oheň, či niektorého Remarquea.
30 Days of Suplines
No a teraz k našim štyrom neohrozeným europoslancom za Smer- SSD a ich prezieravému hlasovaniu, ktoré sa snaží ochrániť ukrajinské deti mimo dosahu ruských šrapnelov. Ja čistote ich úmyslov úprimne verím. V prospech tohto môjho názoru hovoria čísla a skutočnosť, ako ich výpovednú hodnotu máme čítať. Nezdržiavajúc sa tým, že za týmito číslami sú zase len rotujúce šrapnely delostreleckej munície, ktoré už nejednu myseľ otvorili a nejednu poslali do hovien.
V súvislosti so spomenutými štyrmi europoslancami za Smer- SSD je nutné túto problematiku poňať takpovediac od piky, plošne a globálne. Vyzdvihol by som najmladšieho z nich, Erika Kaliňáka, ktorý bude zrejme prepojujúcim článkom viacerých takto humanitne založených verejných činiteľov Slovenska. Pozrime sa na chlapca v prvej línii bezbolestne otvorených hláv, kam sa až dostal vo verejnom živote a na čo všetko má prakticky dosah.
Spravoval facebookový profil nie iba svojho terajšieho kolegu v Bruseli, Ľuboša Blahu, ktorému robil aj poslaneckého asistenta v NRSR, ale aj svojho terajšieho straníckeho šéfa Róberta Fica, ktorému on je zároveň podpredsedom ich politickej strany Smer- SSD. Navyše, táto mladá otvorená myseľ vedie aj Zbor poradcov predsedu vlády SR. Mám neodbytný pocit, že nielenže si vzájomne radia ako ožehliť košeľu na Schrödera, že si toho žehlia navzájom podstatne viac. Na takejto úrovni vzťahov medzi nimi, mnohé bude fungovať spôsobom- aký požič taký vráť, inokedy- sme na jednej lodi, vždy však v uvedomení si najpodstatnejšieho- kým ťaháme za jeden povraz, každý máme ten dlhší koniec v hrsti.
A zároveň, nedehonestujme rodinné väzby. Nemusí na tom byť nič zlé, že synovec politicky aj osobne koná v duchu politiky a osobných preferencií svojho strýka, bárs aj člena vlády a ministra obrany. Bárs aj tá politika a osobné preferencie sú zase len úzko prepojené, tušíte správne, na rotujúce šrapnely delostreleckej munície. Delostreleckej munície vyrobenej na Slovensku a určenej k potrebám spojencov Slovenska. Je tu síce paradox, že ani Slovensko a ani jeho vojenský spojenci nie sú v žiadnom vojenskom konflikte, napriek tomu, musia odušu zbrojiť a dopĺňať arzenál. Ruská federácia ich ako svojho nepriateľa vníma a zatiaľ si svoju nie priateľskú pozíciu naostro preveruje na sužovanej Ukrajine a natupo v zbytku sveta.
Takto treba chápať druhý dych, ako ho nabral slovenský zbrojný priemysel a ako pomáha napĺňať pojem 30 Days of Suplines (DOS), odporúčaný alianciou NATO pre svojich členov, aby každá krajina mala minimálne zásoby potrebnej munície aspoň na tridsať dní plnohodnotnej potreby ich palebného arzenálu, ak by došlo k najhoršiemu. Ak by napríklad deti Ľuboša Blahu niekto prezieravo odvliekol do Ruska, aby ich neohrozovali ruské šrapnely od Medzilaboriec po Lisabon, lebo bacha! Taký Solovjev či Medvedev už v hlavách evidentne nasraté majú.
Aká je cena za Putinov tichý súhlas so slovenskou muníciou otvárajúcou ruské hlavy?
Ťažká otázka. Je nutné si ale uvedomiť, že Putin je všetko možné, len nie idiot Trumpovho rangu. Nemusíme sa prieť o to, že nová slovenská munícia nekončí v rukách Ukrajincov a že teda, Slovensko sa nepodieľa na dekapitácii ruských slnečníc na cudzom poli. Končia či končili tam ale uloženky Poľska, Fínska či Holandska (a kedysi vo veľkom aj Slovenska) a tie teraz nahrádza vo veľkej miere moderná delostrelecká munícia zo Slovenska. Nech sa na krédo Fica a Kaliňáka- ani náboj Ukrajine, pozeráme z ktorejkoľvek svetovej strany, zakaždým nám musí byť jasné, že Slovensko významnou mierou napĺňa muničné sklady NATO a čo to z Dubnice nad Váhom, či už severom alebo juhom, sa na Ukrajinu dostane a tá to pošle ďalej kam treba a komu treba. Inak by tie fantastické čísla, ktoré zhrniem v závere blogu, neboli tak zaujímavé a poučné. A keďže minister Kaliňák sa svojho času nechal počuť, že mnohé zo štátov NATO princíp DOS spĺňajú dvoj aj trojnásobne, aj tie čísla si predstavíme v približne takých, tridsaťdňových časových odstupoch.
Inak povedané, Putin samozrejme vie, čo sa na Slovensku vyrába, ako to Ukrajine pomáha a ja samozrejme viem, ako rovnakou mierou miluje bežného Ukrajinca či Slováka.
Což o to?, ako by Švejk nadhodil túto tému U kalicha v časoch, kedy ešte Palivec sral na to, že muchy serú na cisára pána. Všetko má svoje pre a proti. Vždy budú existovať dôvody, prečo sú persóny ako Fico, Blanár, Blaha či Danko v Moskve vítané napriek tomu, že prichádzajú z toho Slovenska, ktoré, z pohľadu Putina, brojí dekadentný Západ proti mierumilovnému Rusku. A ak rotujúce šrapnely z delostreleckej munície zo Slovenska, robia z anatómie mierumilovného Rusa hromádku hnojiva akurát tak k zaoraniu, musí tam existovať nejaká protihodnota.
Jediné zmysluplné vysvetlenie Putinovej ľahostajnosti ku vlastným stratám je také, že osoh z papagájovania jeho naratívov je pre Kremeľ cennejší, ako zmarené životy vlastných. A ak je niečo cennejšie ako ľudské životy, nebude to lacné. Naopak. Putin však nikdy nemal problém dopriať svojim oligarchom aj užitočným idiotom, pokiaľ neplatil z vlastného a pokiaľ boli pre neho užitoční. Domácich mal či má ako priškripnúť no a tých inostrancov, na ktorých fyzicky reálny dosah nemá a nebude mať, tí sú mu voľní ako civilný plebs generálnemu štábu. Napokon, Švej takéto situácie- obšmietanie sa pochybných elementov okolo vznešenej posvätnosti armády, vystihol dokonale:
„Za chvíli nato přišel rozkaz po celém vlaku, že se za čtvrt hodiny pojede. Poněvadž tomu nikto nechtěl věřit, stalo se to, že se někdo leckams zatoulal. Když se vlak hnul, scházelo osumnáct maníku, mezi nimi šikovatel Nasáklo od 12. marškumpanie, který se ještě, když vlak už dávno zmizel za Isatarčou, hádal v malém akátovém lesíku za nádražím v nehlubokém úvalu s nějakou běhnou, která chtěla na něm pět korun, kdežto on navrhoval odměnu za vykonanou již službu korunu nebo pár facek, ke kterémuž poslednímu vyrovnání pak nakonec také došlo...“
Som však na míle vzdialený od tvrdenia, že nejaký europoslanec, minister, člen dozornej rady štátnej akciovky a podobne, je podobný onej kurve, ktorá za svoje nízke služby zinkasuje zopár po držke. Sú to vospolok slušne a nadpriemerne zarábajúci ľudia a takýchto hlúpostí- ponúkať sa armáde na jedno použitie ako zavšivený matrac, nemajú potrebné. Sú, vďaka dobrým vzťahom s Putinovým Ruskom, na rozdiel od váhajúceho a ustráchaného Západu, v obraze a tak vedia, že inak profitovať môžu rovnako zo servilnosti k Rusku, aj z hospodárskeho rastu slovenských zbrojoviek. Sú v obraze a vedia, že Putin to má tak či tak spočítané a aj keď nie je idiotom Trumpovho rangu, diagnóz sa na neho nájde ešte viac. Vedia, že Putinov koniec sa nezvratne blíži, vedia, aké sú posledné čísla ruských strát, ako závratne rastú a preto si dovolia, naoko, šíriť jeho zúfalé nezmysli. Preto pradú blahom.
Nebude to Radetzkého pochod, ani Čajkovského Slávnostná predohra 1812
Bude to smrť ďalších stotisíc Rusov za možno menej ako štyridsať dní a ani to zjavne Putinom nepohne. Už totiž nemá kam. Čísla strát živej sily Putinovej armády sa dajú odprezentovať troma rôznymi spôsobmi. Pôjde o straty za posledné mesiace a 30. jún 2026 bude vo všetkých tých troch prezentáciách východzím bodom s hodnotou sto percent. A od toho dátumu budú tie percenta pribúdať. Percentá absolútnych strát, aj denných priemerov z tých strát. Strát, ktoré sa od 29. mája 2026 posunuli nad tisícku denne a zotrvávajú na takej hodnote v rozmedzí 1120 až 2980. Strát, ktoré od 24. februára 2022 narastajú zdanlivo pomaly, po stotinách a desatinách, ale v posledných týždňoch už aj v jednotkách či takmer jednotkách. Spriemerovanie tých denných strát nevyzerá na prvý pohľad hrozivo.
Ale za tých sledovaných stosedemdesiatjeden dní je za tými číslami niekoľko stotisíc mŕtvych Rusov. A tí majú na svedomí, okrem iného, aj tisícky mŕtvych ukrajinských detí, aj tisícky mŕtvych ukrajinských športovcov. Tak prečo tých mŕtvych Rusov ľutovať, keď Blaha, Kaliňák, Laššáková a Roth Neveďalová ich neľutujú? Museli by mať fakt v hlavách nasraté, ak by ich na jednej strane ľutovali a na druhej, netlačili by na Putina, aby to ako jediný, kto má tu moc to ukončiť behom hodiny, naozaj tak neurobil. Blaha presun ukrajinských detí do Ruska označil ako ich ochranu pred bombardovaním a teda bude zrejme vedieť, odkiaľ a od koho tie bomby (drony, rakety) na Ukrajinu letia.
Ruské straty v absolútnych číslach od 24.2.2022 približne v 30 dňových odstupoch ako priemer denných strát
Za 1588 dní Rusi prišli k 30.06.26 o 1.404.760 mužov a denný priemer bol 884,60 (100,00%)
Za 1619 dní Rusi prišli k 31.07.26 o 1.447.620 mužov a denný priemer bol 892,90 (100,93%)
Za 1650 dní Rusi prišli k 31.08.26 o 1.489.640 mužov a denný priemer bol 902,81 (102,05%)
Za 1680 dní Rusi prišli k 30.09.26 o 1.535.870 mužov a denný priemer bol 914,82 (103,41%)
Za 1711 dní Rusi prišli k 31.10.26 o 1.590.270 mužov a denný priemer bol 929,43 (105,06%)
Za 1726 dní Rusi prišli k 15.11.26 o 1.625.710 mužov a denný priemer bol 941,89 (106,74%)
Približne 30 dňové odstupy sú dané počtom kalendárnych dní v tom ktorom mesiaci. Nakoľko ale tie kopy hovien, čo už kde kto nakládol ruskej armáde na hlavu, od posledného októbra stúpli naozaj enormne, pridávam 15 dňový odstup za prvú polovicu novembra. Nárast denného priemeru za 15 dní o 12,46 muža hovorí sám za seba. A toto sú ešte tie najmilostivejšie čísla, za nimi je však 220.950 mŕtvych či inak vyradených Rusov za 138 dní.
Ruské straty v súhrne mesačných strát od 29.5.2026 približne v 30 dňových odstupoch ako priemer denných strát
Za 33 dní Rusi prišli k 30.06.26 o 43.700 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.324,24 (100,00%)
Za 64 dní Rusi prišli k 31.07.26 o 86.560 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.352,50 (102,13%)
Za 95 dní Rusi prišli k 31.08.26 o 128.370 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.351,26 (102,04%)
Za 125 dní Rusi prišli k 30.09.26 o 174.820 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.398,56 (105,61%)
Za 156 dní Rusi prišli k 31.10.26 o 229.220 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.469,35 (110,95%)
Za 171 dní Rusi prišli k 15.11.26 o 264.370 mužov a denný priemer za toto obdobie bol 1.546,02 (116,74%)
Tri májové a tridsať júnových dní je to prvé obdobie, potom nasledujú bežné dni kalendárnych mesiacov. Je tam badateľný mierny pokles za tridsaťjeden dňový august po tridsaťjeden dňovom júli, čo ale tridsať dňový september dokonale opravil. Október 26 ako doterajší rekord ruských strát čochvíľa vybledne. Prvých pätnásť dní novembra naznačuje prečo.
Po 138 a 171 dňovom rešerši tých istých strát Rusov máme ešte iný masaker. 168 dňový prehľad tých istých strát počítaných po bežných mesiacoch akoby od nuly, kedy sto percent je klasicky k 30.06.26 tak v absolútnych stratách, tak aj v dennom priemere, teraz iba za daný mesiac. Aj tu si august potvrdil pokles, ale aj tak, pätnásť dní novembra tesať do mramoru!
Ruské straty za posledných päť a pol mesiaca podľa mesiacov a denných priemerov tých mesiacov
1.- 30.06.26 Straty 39.300 mužov (100,00%), denný priemer 1.310,00 (100,00%)
1.- 31.07.26 Straty 42.860 mužov (109,05%), denný priemer 1.382,58 (105,54%)
1.- 31.08.26 Straty 41.810 mužov (106,38%), denný priemer 1.348,70 (102,95%)
1.- 30.09.26 Straty 44.840 mužov (114,09%), denný priemer 1.494,66 (114,09%)
1.- 31.10.26 Straty 54.400 mužov (138,42%), denný priemer 1.754,83 (133,95%)
1.- 15.11.26 Straty 35.150 mužov (89,44%), denný priemer 2.343,33 (178,88%)
Žiadne prognózy z týchto čísiel do budúcna nie je možné dedukovať. V hre je množstvo premenných, od počasia po konkrétne rozhodnutia, omyly aj šťastie na obidvoch bojujúcich stranách. Ak vôbec nejaký záver urobiť, niekto má dobre naložené v gatiach a opakovane robí zlé rozhodnutia. A potom ešte horšie od tých zlých a takto to celé vyzerá. Za päť a pol mesiaca zdvihnúť mesačný priemer strát o takmer osemdesiat percent, to už musí byť naložené aj v hlavách, ktoré tomu velia. A poriadne nasraté v tých, ktoré tomu veria.