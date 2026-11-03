Fico nezaťahuje...možno ani nikdy nemutoval

Ak si niekto myslí, že takto dementné tvrdenia prameniace z MID (Moskovský inkubátor dezolátov) tu ešte nikdy neboli, nech sa vráti do konca leta 1984 a pozrie si komentáre k niektorým športovým výkonom. K výkonom úplne zbytočným a komentárom značne politicky podfarbeným, keď sme už pri tom miešaní športu do politiky. Že, Robo?
„Vždy som odmietal zaťahovanie športu do politiky. A vždy som sa rovnako pýtal, akú hodnotu má zlatá medaila, ak na ceste k nej netreba poraziť aj ruských hokejistov, ktorí nespochybniteľne patria medzi najlepších na svete," povedal premiér 1. novembra niekde na sociálnej sieti.
Predpokladám, že v lete 1984 Robo, mladík na prahu dvadsiatky, sledoval športové zápolenia. Bol to rok Olympijský, v Los Angeles prebiehali XXIII. Letné Olympijské hry a bolo na čo pozerať. Akurát, že nebolo veľmi komu fandiť. Československí olympionici sa pridali k veľkým bratom z Moskvy a OH bojkotovali. Lebo bakaní Američania by tým čistým sovietskym dušiam hádam aj ublížili, tak ich nenávideli.
Aby však najlepší športovci sveta neostali smutní a ich namakané telá mohli zúročiť stovky hodín tréningov, rozhodol sa Veľký brat dovoliť predviesť sa im v športovom zápolení a zorganizoval v Moskve svoj typický truc podnik- Družba 84. Dúfam Robo, že si Družbu odsledoval.
Účasť bola ponúknutá tak štátom, ktoré sa k sovietskemu bojkotu pridali, rovnako však aj ostatným, štáty zúčastnené na hrách v Los Angeles nevynímajúc. Toľko ušľachtilosti jeden hádam ani neunesie a tak niektoré z disciplín Družby 84, boli veľkoryso ponúknuté Malým bratom, nech sa aj oni pohrajú s pipíkom.
Priamo v Sovietskom zväze sa hier zúčastnilo zhruba 2300 športovcov zo 49 krajín. Okrem bojkotujúcich štátov východného bloku, ale aj Rumunska a Juhoslávie, ktoré do Los Angeles svojich poslali, prítomní boli tiež športovci z Británie, Belgicka, všetkých škandinávskych krajín, z NSR, Kanady aj USA a mnohých ďalších. Kým ale východný blok nasadil svoju špičku, ktorá sa OH „nemohla“ zúčastniť, športovci z ostatných krajín, nie všetkých, ale veľkej časti áno, dala šancu zabojovať na medzinárodnom poli tým, ktorí olympijsky limit nedosiahli. To všetko by bola v podstate celkom fajn, športovci si zašportovali a diváci sa zadívali, predsa ale, rozmohol sa potom, počas Družby aj po nej, taký nešvár v súdobej sovietskej tlači.
Družba 84 začala až po skončení OH v L. A. a to preto, aby si nekonkurovali a nebodaj aby si niekto nenamýšľal, že Rus sa chce vyťahovať nešportovo na súperov. Tak isto, oficiálne sa dosiahnuté výsledky nijako nemali porovnávať medzi sebou, lenže my už vieme ako to vždy skončí, keď má Moskva nejaký plán. Ako vždy.
Takže, oficiálne nemalo ísť o porovnávanie dosiahnutých výsledkoch na dvoch odlišných podujatiach, ale oficiálne, hlavne v sovietskej tlači k tomu došlo. A vyzerá to nevinne a pravdivo, ale opakom je pravda. Aj keď došlo k situáciám, že zlatý výkon v hode oštepom mužov na OH by na Družbe nestačil ani na bronz, že viac ako šesťdesiat výkonov dosiahnutých v rôznych disciplínach na Družbe, by stačilo na medailové umiestnenie na OH, ostáva nezodpovedaná otázka- kto do čertovej matere bránil tým športovcom na OH vycestovať a reprezentovať svoju krajinu v tom, v čom sú najlepší? Aha, tak nikto. To si len v Moskve niekto miešal jablka s hruškami, aby inému nenapadlo miešať politiku so športom. Rozumieš tomu dúfam, Robo?
Organizátori Družby sa dušovali, že v žiadnom prípade nespustili alternatívu k Olympijským hrám a výsledky nebudú nikdy a nikým nijako porovnávané. Chyba lávky, dopadlo to ako vždy. TASR prehlásila, že Družba 84 bola významnou udalosťou olympijského roku a plátok Sovietsky šport označil Družbu za najväčšiu udalosť olympijského štvorročia.
Tak Robo, nepindaj tu bludy o ťahaní politiky do športu, kopni do vrtule, tryskáč máš a upaľuj do Moskvy. Sám ti túto cestu odobrím. Opýtaj sa Putina, či by sa nechcel mať ešte lepšie ako sa má. A ak ti bude pritakávať poraď mu, že do hodiny vie zastaviť vraždenie na Ukrajine, stiahnuť tých svojich zzmrdov za hranice spred ZOH 2014 aj ZOH 2022 (náhodička, že?) a potom, potom možno niekedy, bude môcť Rusko ísť hrať hokej aj inde ako do Pekingu či Minska. A ak ti Putin povie, že nie, on sa má dobre aj takto, tak tam rovno ostaň u neho na striedačke, lebo aj tak si o tebe ilúzie nerobím (nemiešam, nefantazírujem, neťahám) a som presvedčený, že v nejakej gubernii raz skončíš. A nenaparuj sa. Aj Midas mal zlatú vaňu a hen ako sa preslávil oslími ušami.