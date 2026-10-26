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26. okt 2026 o 23:45
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Komunálne voľby, ohrdnutý (?!) Mazurek a Barcelona v plameňoch

Zvýšená účasť voličstva oproti minulým voľbám je určite povzbudivá, celoslovenský priemer sa blíži k polovici oprávnených voličov. Čo však má Mazurek s bordelom v Barcelone?

Dušan Koniar
Dušan Koniar Prémiový bloger
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Nič a všetko. Publikum ktoré on dokáže osloviť v Prešove, podobne ako Suja či Kotleba v Banskej Bystrici, mi v niečom pripomína nálady v Barcelone.  

Bez toho, aby som sa chcel niekoho dotknúť v Prešovskom samosprávnom kraji, každému z tých viac ako stotisíc voličov, ktorí si v čele župy vedia (naozaj vedia?) predstaviť uvrešťaného Miňa, skúsim ponúknuť ku zváženiu aj takúto alternatívu ďalšieho vývoja.

Manipulatívnosť určitej časti klientely sociálnych sietí je desivá a to, čo sa v našu volebnú noc udialo v Barcelone a zamávalo Španielskom; to, čo v priebehu týždňa otriaslo Bolognou a celým Talianskom; Parížom a celým Francúzskom- to presne kopíruje používanie tých sietí ľuďmi ako Mazurek, Blaha, Fico, Uhrík, Chmelár, Bombic, Sulík&Sulík, Kaliňák&Kaliňák aj Gašpar&Gašpar.

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Každý inak a všetci rovnako. Každý aktívne podľa svojho gusta a dosiahnutého IQ a EQ, nie jeden však ešte aktívnejšie podľa manuálu a honoráru z Moskvy. Hlavne z Moskvy a nie som si istý, či je horší manuál alebo honorár. Boľševik bol vždy chamtivý, vždy mal ako a čo rozdávať z cudzieho a či mu otŕča ruku fašista alebo fundamentalista, užitočný idiot s holou riťou alebo zazobaný šejk s dobre adresovanou nenávisťou, prostoduchý nešťastník z kokaínovej plantáže v Bolívii či developer z Kalifornie, každý je pre ciele Moskvy dobrý.

V mnohom za vyspelejšou časťou Európy zaostávame, mnohé z toho si spôsobujeme sami svojou voľbou či ignorovaním volieb. Čo k nám ešte našťastie zo západoeurópskych metropol nedorazilo, je organizované vyvolávanie nepokojov, a to aj pod legitímnou zámienkou nespokojnosti určitej sociálnej skupiny. Legitímny protest sa potom, ako ho cez dezinformačné kanály vyvolajú a ovládnu tí, ktorým je podstata protestu u prdele, ľahko premení na násilie, rabovanie a vyhrocovanie dôsledkov práve za tým účelom vyhútanými. Tak toto k nám ešte nedorazilo, aj keď, v určitej modifikovanej podobe sme to už, hlavne v Bratislave, zažili. No ale po poriadku, odzadu s troma desiatkami fotografií a screenshotov, prevažne z Barcelony a Bratislavy. Prevažne od 6. do 25. októbra 2026, niektoré z rokov 2020 a 2021 a jedna z roku 1936, ak sa nemýlim.

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Barcelona ktorú si zamilujete

Po asi piatich jednodňových návštevách v Barcelone v roku 2019, trojdňovom pobyte minulý rok v novembri a šesťdňovom teraz v októbri, netrúfam si ešte povedať, že to mesto poznám detailne. Ale z hľadiska mojich preferencií a záujmov (múzeá, galérie a pamiatky), vďaka prehľadnej doprave z letiska El Prat na Ramblu a do Barri Gotic a priľahlých štvrtí až po vrchol Montejuic, nestratím sa tam. Návšteva múzeí a pamiatok je pomerne náročná disciplína, pomalá chôdza, postávanie, obdivovanie dokážu unaviť, tak to nepreháňam. Jedna galéria, potom niekde káva či pivo, oddych na terase, pozorovanie života, drobný nákup a ide sa ďalej. V metre denne strávim približne hodinu, v múzeách asi štyri až päť, na terasách zhruba tak isto, v obchodíkoch či tržniciach zase len maximálne hodinu a popritom vyslopem aj zo dva litre vody. Bez vody sa to nedá, jedlo mi stačí ráno a podvečer.

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Multikultúrni Katalánci aj Španieli, húfy turistov a množstvo kaukliarov, spevákov, tanečníc aj pokútnych predavačov čohokoľvek na každom rohu tvoria kolorit mesta. Mesta, ktoré si ale dosť sťažuje práve na kvantum turistov a ani sa im nečudujem. Je to asi problém všetkých turistických magnetov, s tým ale veľa nenarobím.

Barcelončania si sťažujú na množstvo turistov, tí sa ale bez reptania tmolia po viac ako rok rozkopanej Ramble či Plaça Espanya, čo som aj ja bral ako nutné zlo (a čerstvo si spomenul na tohtoročné obchádzky a obmedzenia na bratislavskom Námestí SNP) a celkom sa teším na dokončenie jednej z tepien Barcelony. Čo ma ale počas tohtoročného pobytu prekvapilo, bol neskutočný bordel na Plaça Catalunya. Najprv som sa čudoval, čo tam robí tábor migrantov. Sochy, pamätníky, sokle všade okolo boli nechutne posprejované a to rozhodne nie je práca miestnych. S takýmto prejavom vandalizmu sa tam nestretnete, aspoň nie v takej miere ako v Bratislave, kde je to naopak práca domácich.

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Dodatočne sa dozvedám, že ide o tábor miestnych aktivistov za dostupné bývanie. Koordinovaný protest občanov a bytových odborov žiada od španielskej/katalánskej vlády reguláciu cien nehnuteľností, obmedzenie nútených vysťahovaní, riešenie bytovej krízy a podobne. Nuž, koordinovaný protest potrebuje koordinátora a sme doma. Problémy s bývaním a „problémy s bývaním“ sú dve odlišné veci, hlavne ak sa takmer súbežne objavia ako témy masových protestov v Portugalsku, v Taliansku, vo Francúzsku a boh vie kde inde. Tu sa pridá požiadavka reformovania školstva, inde inovovanie zdravotného poistenia atď., atď. a vcelku, ide či môže ísť o legitímne problémy jednej generácie či jednej sociálnej skupiny tej ktorej krajiny. Ale v piatich naraz? V priebehu jedného týždňa? Tomu neverím, iba ak by celý tento proces nebol koordinovaný. Veľmi dobre a veľmi globálne koordinovaný.

Viete prečo som bol v roku 2019 asi päť krát na pol dňa v Barcelone a spoznával ju práve cez dopravu, cez Plaça Catalunya a krížom krážom sto krát cez Ramblu? Tam som vystúpil z prímestského vlaku, ktorý ma priviezol zo San Cugat del Vallés (nádherný románsky kláštor), kde sa narodila vnučka a bol som ich navštíviť. Dcéra so zaťom bývali v prenájme a čo to o bývaní tam som sa dozvedel. Málo, ale predsa len niečo. Napríklad, že ak ako prenajímateľ prenajmete byt niekomu za tisíc eur, môžete podľa miestnej legislatívy nájomné raz ročne zvýšiť o mieru ročnej inflácie, čo sa aj automaticky deje, všetci sú s tým o.k. a mne to príde férové pre obidve strany. Za december tisíc, za január tisíctridsaťpäť. Určite je takýmto opatrením v nájomnom bývaní v Katalánsku väčší poriadok a prehľad ako na Slovensku. Bez mučenia uverím, že aj v Barcelone, v Paríži či v Berlíne majú miestny sakra problém s bývaním. Rovnako ako v Bratislave. Akurát, že im niekto začal ich problém čudne koordinovať.

Tak isto som sa vtedy dozvedel, ale veľmi som tomu neporozumel, že ak na dlhšiu dobu opustíte svoju nehnuteľnosť z akýchkoľvek dôvodov a tú vám obsadí nejaký squatter, máte po pár týždňoch problém ho odtiaľ vysťahovať. Aktivisti z tábora na Plaça Catalunya práve nedávno ako squatteri obsadili prázdnu nehnuteľnosť v meste, nazvali ju La Revolta a chcú ju pre ľudí bez domova. Aby sme si rozumeli, niekto chce prideľovať cudzí majetok. Nie zabrať pre seba, dať niekomu inému. Revolučné a fakt vysoko koordinované. Ak požiadavka aktivistov o obmedzení nútených vysťahovaní súvisí práve aj s tým squattingom...

Barcelona má svoje veľkomestské problémy, ale domnievam sa, že napriek náporu turistov, problémov s bývaním, rozkopaným uliciam a všetkému možnému, má to ako zvládať. Mestská daň z ubytovania je 7,70 eur na deň a nijako mi to nevadí. Za 79 eur mám na päť dní kartu na všetku mestskú a prímestskú dopravu, vstupy do troch desiatok galérií a múzeí, inde zľavy a ak niekde predsa len nie, ani to ma nemrzí. To mesto, jeho atmosféra, jeho vrúcnosť, jeho rozmanitosť za to stoja. Bodka. Neidealizujem si nič. Som tu cudzincom, som tu turistom, som tu konzumentom určitého spektra jeho ponuky a nadšene to prijímam. Preto ma veľmi mrzí názov nasledujúcej časti. Ale najprv fotografie z tej pre mňa tak príjemnej tváre Barcelony.

Plaça del Pi, 6. október v noci. V nohách som mal od ôsmej rána dosť kilometrov, husto ale kolmo a bez vetra pršalo a blýskalo sa a mne sa príjemne v suchu pri pive dumalo. V roku 2019 som objavil tento hotel a toto námestie a do budúcna bolo rozhodnuté.
Plaça del Pi, 6. október v noci. V nohách som mal od ôsmej rána dosť kilometrov, husto ale kolmo a bez vetra pršalo a blýskalo sa a mne sa príjemne v suchu pri pive dumalo. V roku 2019 som objavil tento hotel a toto námestie a do budúcna bolo rozhodnuté. (zdroj: Dušan Koniar)
Ešte v popoludnie toho dňa, sediac za tým istým stolom pred návštevou galérie MEAM a secondhandu Bunker, rozjačali sa všetky mobily na námestí veľmi varovne a prišla mi táto správa o blížiacej sa búrke a varovanie pred ňou. Ráno bolo vidno, že metro na Ramble to schytalo riadne.
Ešte v popoludnie toho dňa, sediac za tým istým stolom pred návštevou galérie MEAM a secondhandu Bunker, rozjačali sa všetky mobily na námestí veľmi varovne a prišla mi táto správa o blížiacej sa búrke a varovanie pred ňou. Ráno bolo vidno, že metro na Ramble to schytalo riadne. (zdroj: Dušan Koniar)
Nebol som sám, čo som si takéto posedenie vychutnával. Tá rozsvietená lampa na rohu je nad mojou izbou s dvoma plytkými balkónmi. Na recepciu asi tridsať metrov, čo tam po lejaku.
Nebol som sám, čo som si takéto posedenie vychutnával. Tá rozsvietená lampa na rohu je nad mojou izbou s dvoma plytkými balkónmi. Na recepciu asi tridsať metrov, čo tam po lejaku. (zdroj: Dušan Koniar)
Nárožie hotela El Jardí. Vstup z Plaça Sant Josep Oriol, spriaznený Mandarina bar pod mandarínkami na spomenutom námestí del Pi. Názov je odvodený od pínií, ktoré tu zrejme rastú od nepämeti. Nádherný gotický chrám rozmerov katedrály sa volá Santa Maria del Pi.
Nárožie hotela El Jardí. Vstup z Plaça Sant Josep Oriol, spriaznený Mandarina bar pod mandarínkami na spomenutom námestí del Pi. Názov je odvodený od pínií, ktoré tu zrejme rastú od nepämeti. Nádherný gotický chrám rozmerov katedrály sa volá Santa Maria del Pi. (zdroj: Dušan Koniar)
Druhý deň ráno som išiel na Plaça Catalunya kúpiť manželke a známym štyri karty na dopravu do kiosku. Mali prísť vo štvrtok z Alicante, toto bola taká zvláštna dovolenka. Na námestí som objavil ten tábor a strašný bordel všade. Vediac čo sa tam udeje, nafotím to. Takto som ostal iba znechutený a viac tam nepáchol.
Druhý deň ráno som išiel na Plaça Catalunya kúpiť manželke a známym štyri karty na dopravu do kiosku. Mali prísť vo štvrtok z Alicante, toto bola taká zvláštna dovolenka. Na námestí som objavil ten tábor a strašný bordel všade. Vediac čo sa tam udeje, nafotím to. Takto som ostal iba znechutený a viac tam nepáchol. (zdroj: Dušan Koniar)
Jardins de Laribal, jeden z krásnych parkov svahu Montejuic. Tento sa ťahal dolu od Fundació Joan Miró ku mne doteraz neznámym končinám, tak som sa nechal viesť. Balzam na dušu ten park, aj s rozlámanou pergolou po strome sťatom včerajšou búrkou.
Jardins de Laribal, jeden z krásnych parkov svahu Montejuic. Tento sa ťahal dolu od Fundació Joan Miró ku mne doteraz neznámym končinám, tak som sa nechal viesť. Balzam na dušu ten park, aj s rozlámanou pergolou po strome sťatom včerajšou búrkou. (zdroj: Dušan Koniar)
Neznáme končiny vyústili do MAC, Katalánskeho archeologického múzea. Neskutočne dobre urobené expozície od praveku po rímsku prítomnosť v Katalánsku. Workshopová dielňa pre deti, asi osemminútový edukačný film o osídľovaní Stredomoria počnúc Féničanmi, nádherné artefakty, modely megalitických stavieb aj so stavebným vývojom...jedna báseň toto múzeum.
Neznáme končiny vyústili do MAC, Katalánskeho archeologického múzea. Neskutočne dobre urobené expozície od praveku po rímsku prítomnosť v Katalánsku. Workshopová dielňa pre deti, asi osemminútový edukačný film o osídľovaní Stredomoria počnúc Féničanmi, nádherné artefakty, modely megalitických stavieb aj so stavebným vývojom...jedna báseň toto múzeum. (zdroj: Dušan Koniar)
Oproti Archeologickému múzeu je architektonicky príbuzné Teatre Lliure a v ňom divadelný klub s terasou hľadiacou na fasádu MAC. Spomenul som občas káva, občas pivo, niečo malé pod zub...ale občas som to vedel aj spojiť do pre mňa takejto pohodičky. Milí ľudia, prívetivé prostredie, tak som do múzea a divadelného klubu o dva dni pozval aj manželku. Odvtedy nonšalantne tvrdím, že v Barcelone chodím na kávu do divadelného klubu :-)
Oproti Archeologickému múzeu je architektonicky príbuzné Teatre Lliure a v ňom divadelný klub s terasou hľadiacou na fasádu MAC. Spomenul som občas káva, občas pivo, niečo malé pod zub...ale občas som to vedel aj spojiť do pre mňa takejto pohodičky. Milí ľudia, prívetivé prostredie, tak som do múzea a divadelného klubu o dva dni pozval aj manželku. Odvtedy nonšalantne tvrdím, že v Barcelone chodím na kávu do divadelného klubu :-) (zdroj: Dušan Koniar)
Po MAC som si pol dňa vyčlenil na MNAC. Katalánske národné múzeum umenia, pavilón architekta Mies van der Rohe a Poble Espanyol. Všetky tri objekty sú z roku 1929, kedy bolo v Barcelone EXPO. MNAC je inštitúcia svetovej kategórie a ľudských rozmerov. Úžasné sú najme zbierky románskeho umenia a transfery fresiek. Kvôli prítmiu nemám odtiaľ kvalitné fotky. Tento záber je z oddelenia Gotika až Barok.
Po MAC som si pol dňa vyčlenil na MNAC. Katalánske národné múzeum umenia, pavilón architekta Mies van der Rohe a Poble Espanyol. Všetky tri objekty sú z roku 1929, kedy bolo v Barcelone EXPO. MNAC je inštitúcia svetovej kategórie a ľudských rozmerov. Úžasné sú najme zbierky románskeho umenia a transfery fresiek. Kvôli prítmiu nemám odtiaľ kvalitné fotky. Tento záber je z oddelenia Gotika až Barok. (zdroj: Dušan Koniar)
Kovový vek od Auguste Rodina som prvý krát videl v Pražskej NG. Druhý krát v New Yorku v Metropolitnom múzeu. Až šesť odliatkov sa vraj označuje ako originál a tak som nebol prekvapený, že jednu z ikon moderného umenia vidím aj tu. Oddelenie Moderny v MNAC je podmanivé a rovnako krásne ako celé múzeum. V pozadí deti kreslia mramorové busty.
Kovový vek od Auguste Rodina som prvý krát videl v Pražskej NG. Druhý krát v New Yorku v Metropolitnom múzeu. Až šesť odliatkov sa vraj označuje ako originál a tak som nebol prekvapený, že jednu z ikon moderného umenia vidím aj tu. Oddelenie Moderny v MNAC je podmanivé a rovnako krásne ako celé múzeum. V pozadí deti kreslia mramorové busty. (zdroj: Dušan Koniar)
Na streche katedrály sv. Eulálie v srdci štvrte Barri Gotic. Okolité múzeá, najme antické podzemie gotických domov, sme navštívili vlani, katedrálu až teraz. Zážitok celá štvrť, jej jadro zážitok excelentný a opäť musím pripomenúť, že leví podiel na tom má nátura miestnych tu pracujúcich vo všetkých sektoroch. Múzeá, obchody, kaviarne, pouličný umelci z celého sveta...
Na streche katedrály sv. Eulálie v srdci štvrte Barri Gotic. Okolité múzeá, najme antické podzemie gotických domov, sme navštívili vlani, katedrálu až teraz. Zážitok celá štvrť, jej jadro zážitok excelentný a opäť musím pripomenúť, že leví podiel na tom má nátura miestnych tu pracujúcich vo všetkých sektoroch. Múzeá, obchody, kaviarne, pouličný umelci z celého sveta... (zdroj: Dušan Koniar)
Katedrála sv. Eulálie a husi v rajskom dvore. Myslím, že je to nejako naviazané ešte na obdobie antiky, kedy sa husi používali ako strážcovia objektov. Nie svojou bojovnosťou, ale ak ste niekto v noci husi vyrušili, určite si na ten hlučný gagot spomeniete. Tak preto.
Katedrála sv. Eulálie a husi v rajskom dvore. Myslím, že je to nejako naviazané ešte na obdobie antiky, kedy sa husi používali ako strážcovia objektov. Nie svojou bojovnosťou, ale ak ste niekto v noci husi vyrušili, určite si na ten hlučný gagot spomeniete. Tak preto. (zdroj: Dušan Koniar)
na Námestí Josep Oriol, pod "mojim" balkónom, sa už 50 rokov koná výstavný a predajný trh barcelonských výtvarníkov. Vždy v sobotu a v nedeľu, ak teda pod múrmi Santa Maria del Pi nie je iná aktivita. Toto sme objavili ako nesmierne milé prekvapenie vlani. A tohto roku zase, lebo som nevedel, že táto milá aktivita sa koná takmer každý víkend od roku 1976. A objavil som aj bar v budove hotela (Bar del PI, ako inak), kde to celé zrejme začalo.
na Námestí Josep Oriol, pod "mojim" balkónom, sa už 50 rokov koná výstavný a predajný trh barcelonských výtvarníkov. Vždy v sobotu a v nedeľu, ak teda pod múrmi Santa Maria del Pi nie je iná aktivita. Toto sme objavili ako nesmierne milé prekvapenie vlani. A tohto roku zase, lebo som nevedel, že táto milá aktivita sa koná takmer každý víkend od roku 1976. A objavil som aj bar v budove hotela (Bar del PI, ako inak), kde to celé zrejme začalo. (zdroj: Dušan Koniar)

Barcelona ktorá vo vás vyvolá obavy

Obavy o ľudí ktorí ma ubytovali, doniesli mi kávu, predali magnetku, tričko, hot- dog. Obavy o pohodu tých, ktorí mi načapovali pivo, mali ma za Slovinca, poďakovali za návštevu, načapovali mi iné pivo ako som chcel a dobre bolo, pokúšali sa mi predať africkú sošku pri každom pive či káve, triasli sa nad zbíjačkou na Ramble. Obavy o ľudí, ktorí si robili svoju prácu, dokonca aj ten otravný predavač afrických tretiek, z ktorých si ale nikto nezaslúžil atmosféru vyvolanú „bojovníkmi“ za „spravodlivé“ rozdelenie cudzích statkov. Stať sa toto v jednej krajine, v jednom meste, zaujme ma to, ale zrejme mrdnem plecom- čo ja už s tým? Takto ale, cez kopirák a naprieč Európou behom týždňa, to už plecom nemrdnem. Nemal by som. Zopár screenshotov a prejdeme k Mazurekovi.

Toto jednoducho hlava neberie. Barcelona, 24.10.2026, niekde okolo Plaça Catalunya. Tých záberov a videí sú tisíce a sú si podobné.
Toto jednoducho hlava neberie. Barcelona, 24.10.2026, niekde okolo Plaça Catalunya. Tých záberov a videí sú tisíce a sú si podobné. (zdroj: internet)
Karikatúra, ktorá vysvetľuje praktiky jedných, omyly druhých a zámery tých v pozadí. Prototyp aký predstavuje Mazurek nevynímajúc, hoci je aj tu len málo užitočným idiotom.
Karikatúra, ktorá vysvetľuje praktiky jedných, omyly druhých a zámery tých v pozadí. Prototyp aký predstavuje Mazurek nevynímajúc, hoci je aj tu len málo užitočným idiotom. (zdroj: Deutschland Kurier)

Paríž, 17. 10.2026. Podobnosť čisto náhodná.
Paríž, 17. 10.2026. Podobnosť čisto náhodná. (zdroj: internet)
20.10.2026 Paríž. Zápas Paris SG- FC Barcelona, myslím, že Liga majstrov, neviem, toto nie sú moje témy. Táto posmešná karikatúra, montáž zobrazujúca domácich fanúšikov tiež obletela svet. O štyri dni bola identická situácia ako v Paríži už v Barcelone. Čo dodať?
20.10.2026 Paríž. Zápas Paris SG- FC Barcelona, myslím, že Liga majstrov, neviem, toto nie sú moje témy. Táto posmešná karikatúra, montáž zobrazujúca domácich fanúšikov tiež obletela svet. O štyri dni bola identická situácia ako v Paríži už v Barcelone. Čo dodať? (zdroj: internet)
Ale, našťastie, aj toto je tvár Barcelony. Tvár a tváre, ktoré sa nepotrebujú maskovať a bránia svoju ulicu, kamarátov obchod, susednú štvrť, svoj svetonázor a svoje zvyklosti.
Ale, našťastie, aj toto je tvár Barcelony. Tvár a tváre, ktoré sa nepotrebujú maskovať a bránia svoju ulicu, kamarátov obchod, susednú štvrť, svoj svetonázor a svoje zvyklosti. (zdroj: internet)
Aj toto video obletelo celý svet. Mladá žena, možno študentka, v Paríži bráni rabujúcim v maskách vykrádať obchod. Nešťastie v jej tvári, jej úpenlivé prosby, aby hulváti neprznili ich snahy o nejaké reformy, je len smutným dôkazom o pozadí priživenia sa dezolátov, ich organizačnej zložky a generálneho štábu na legitímnych požiadavkách študentov. A to nevznikne spontánne. Ani v Paríži, ani v Barcelone, nikde. Táto zohraná banda improvizovane zareaguje na lokálny problém a miestne aktivity a už sa to melie v ich réžii.
Aj toto video obletelo celý svet. Mladá žena, možno študentka, v Paríži bráni rabujúcim v maskách vykrádať obchod. Nešťastie v jej tvári, jej úpenlivé prosby, aby hulváti neprznili ich snahy o nejaké reformy, je len smutným dôkazom o pozadí priživenia sa dezolátov, ich organizačnej zložky a generálneho štábu na legitímnych požiadavkách študentov. A to nevznikne spontánne. Ani v Paríži, ani v Barcelone, nikde. Táto zohraná banda improvizovane zareaguje na lokálny problém a miestne aktivity a už sa to melie v ich réžii. (zdroj: Dušan Koniar)

Mazurek, jeho voliči a zbytok Slovenska

Mazurek ako taký, nemá so situáciou v Barcelone či v Paríži nič spoločné. Mazurek ako ujačaný prototyp tlampača dezinfokanálov je už niečo iné. Takto má so všetkým z tejto scény všetko spoločné. Črty, spôsoby, záujmy, ciele. Všetko. Podobne ako s dianím na Slovensku a v Bratislave pri proti covidových protestoch, ktoré si s tými terajšími v Barcelone sú v mnohom podobné. Ako by ich jedna mater podľa jedného scenáru prikrmovala.

Ani Suja s pätnástimi a ani Kotleba s takmer desiatimi percentami v župných voľbách nepohoreli. Takto sa to nazvať nedá, keď štvrtina regiónu preferuje pripečených a rozvadených náckov. Keď ich najmladšiu žubrienku zo spoločnej mláky, tiež odsúdeného nácka, podporia inde štyria z desiatich, smerujeme do dosť veľkých problémov. Nie kvôli Mazurekovi, Sujovi či Kotlebovi a ani nie pre ich „súperov“ z vyššej ligy- Fico, Blaha , Kaliňák...

Problémom je manuál či honorár pre ich účelové konanie. Sami  vedia vymyslieť veľké guľové.

Problémom západoeurópskych metropol je nepokojná mládež a mladšie ročníky a ich inde a inak posunutí rovesníci, ktorí ich požiadavky okamžite zradikalizujú, postavia hore nohami, povolajú bezprizorné zálohy a organizovane robia číre a vedomé zlo. Stredná a staršia generácia metropol je na tom výrazne inak. Na Slovensku je to opačne.

Okrem pubertálneho výronu smeráckych a ľudáckych spermií, ktoré to dotiahli najďalej do maternice a späť, zázemie Fica, Mazureka či Danka je vo vyľudnených dolinách s tuhým palivom a sypkým zmýšľaním, vo favelách slovenských malomiest, vo fan kluboch futbalových mačaftov a prevažne vo vyššej strednej až seniorskej generácie. Nikde a nič sa nedá generalizovať, ale na Slovensku je to zatiaľ, našťastie, takto. Na stredných a vysokých školách naše promoskovské šťuky skapú hladom či začnú požierať seba navzájom. Moskovský manuál preberajú znamenite. Čo nevedia ovládnuť je im triednym nepriateľom.

No a nakoľko posledných dvadsať rokov vývoj Slovenska napreduje míľovým spätkovaním najme v réžii Fica a Smeru a ich pridružených výrob, mega problém má každá generácia, každý región, každá sociálna skupina. Preto problémy Ficovho či Mazurekovho zázemia sú plne autentické a legitímne. Lenže manuál, honorár, karafiát a sprostý vtip stále účinkujú a sme tam kde sme. Všetci bez rozdielu, či si to sme alebo nie sme schopní uvedomiť.

Slovensko stojí a prešľapuje pred obrovským problémom. Tlačí ho pred sebou. Raz ako Sizyfos, raz ako hovnivál, niekto organizovane, iný pudovo a tak či onak, všetkým nám to padá na hlavu. A ešte len bude.

Spomeňte si na 3. február 2012 a protest Gorila 2. Odišli ste v mieri domov a nastúpili pravicoví extrémisti a futbaloví ultras a robili mrcha veci podľa daného manuálu. Spomeňte si na február a marec 2018, kedy po vražde Jána a Martiny aj dezolátna scéna stíchla (podobne ako na deň či dva po otvorenej agresii Ruska voči Ukrajine), veľmi rýchlo si ale našla svoje vysvetlenia a svoje poučenia o tom, čo všetko si obeť vyprovokovala a ako si v podstate zaslúžila takéto riešenia. Spomeňte si na proti covidové protesty v Bratislave, tupé útoky na lekárov a sestry, prezidentku a vedcov, na hluchú Moniku a slizkého Blahu v objatí s Kotlebom ešte nevygrcanom z bromhexinu. Spomeňte si na Orbána, ktorý prepustil prevádzačov, na Vučica, ktorý prepustil migrantov a na mantru predvolebnej kampane Smeru, Republiky, Hlasu atď. v predvolebné leto 2023.

Tak toto všetko, rôzne namixované, čaká nás už od zajtra a ak Fico v septembri 2027 neuspeje, v čo dúfam, on a jeho svoloč s ním v spomenutých intenciách ešte pritvrdí. A nebude s tým mať žiaden problém. Lebo Radičovej vláda, lebo Matovičova vláda, lebo aj to bol taký mix Sizyfosa s hovniválom a aj keď šanca bola veľká, neposunuli sme sa nikam. Aktuálny výtlak slovenskej opozície je tak mizerný, roztrieštený a mimo misu, že mám obavy, či sa na staré kolená nepridám ku squatterom v Barcelone.

Nie som si istý, najme kvôli oblečeniu, ale toto by mal byť 17.11.2020 pred Prezidentským palácom. Aj keď s takýmito aktivitami vnútorne nesúhlasím, aj keď nešlo o spontánnu akciu miestnych, ale účastníci boli pozvážaní boh vie odkiaľ a neviem, či zhromaždenie bolo vôbec povolené, dajme tomu, že každý má právo na svoj názor. Pokiaľ neprelieza mantinely. To sa ale pri týchto udalostiach neudialo zrejme nikdy.
Nie som si istý, najme kvôli oblečeniu, ale toto by mal byť 17.11.2020 pred Prezidentským palácom. Aj keď s takýmito aktivitami vnútorne nesúhlasím, aj keď nešlo o spontánnu akciu miestnych, ale účastníci boli pozvážaní boh vie odkiaľ a neviem, či zhromaždenie bolo vôbec povolené, dajme tomu, že každý má právo na svoj názor. Pokiaľ neprelieza mantinely. To sa ale pri týchto udalostiach neudialo zrejme nikdy. (zdroj: internet)

 

Júl 2021 Bratislava, Hodžove námestie. Pozvážanci bez rozpakov mantinely podliezali aj preliezali, prišla si užiť aj omladina.
Júl 2021 Bratislava, Hodžove námestie. Pozvážanci bez rozpakov mantinely podliezali aj preliezali, prišla si užiť aj omladina. (zdroj: internet)

 

Hrdo, odborne, slušne pozvážanci blokujú dopravu na Štefánikovej ulici v Bratislave. Hádam potom jedni stihli Bory, druhí Avion, keď sa už trepali do Bratislavy z toľkej diaľky. Júl 2021.
Hrdo, odborne, slušne pozvážanci blokujú dopravu na Štefánikovej ulici v Bratislave. Hádam potom jedni stihli Bory, druhí Avion, keď sa už trepali do Bratislavy z toľkej diaľky. Júl 2021. (zdroj: internet)

 

 

Júl 2021, Hodžove námestie Bratislava a chvíle, kedy sa Fico dlažobných kociek nebojí.
Júl 2021, Hodžove námestie Bratislava a chvíle, kedy sa Fico dlažobných kociek nebojí. (zdroj: internet)

 

 

Úrad vlády, myslím, že 17.11.2021. Zaujímavé, že v určitých chvíľach pozvážancom protestujúcim proti pandemickým opatreniam rúška nevadili, nedusil ich.
Úrad vlády, myslím, že 17.11.2021. Zaujímavé, že v určitých chvíľach pozvážancom protestujúcim proti pandemickým opatreniam rúška nevadili, nedusil ich. (zdroj: internet)
Vulgárne vrieskať pred vlastnými deťmi, čo sa dialo aj tu, je tiež také vlastenecké. Už si len počkať na kontaktné údaje vedcov, lekárov, aktivistov a máš kam decká poslať na výlet.
Vulgárne vrieskať pred vlastnými deťmi, čo sa dialo aj tu, je tiež také vlastenecké. Už si len počkať na kontaktné údaje vedcov, lekárov, aktivistov a máš kam decká poslať na výlet. (zdroj: internet)
Ten istý rukopis ako v Paríži či v Barcelone, ale iní protagonisti. Blbečka z Hornej Dolnej do rabovačky nenahovoríte. Zatiaľ...
Ten istý rukopis ako v Paríži či v Barcelone, ale iní protagonisti. Blbečka z Hornej Dolnej do rabovačky nenahovoríte. Zatiaľ... (zdroj: internet)
Toto je esencia hlúposti Miňovej fanynky zdôraznenej veľkými písmenami a dokonale reprezentuje mentálny svet objektu aj subjektu volebnej podpory.
Toto je esencia hlúposti Miňovej fanynky zdôraznenej veľkými písmenami a dokonale reprezentuje mentálny svet objektu aj subjektu volebnej podpory. (zdroj: internet)

P. S. písať som začal v nedeľu ráno, ale odvtedy sa toho teda predsa len dosť odohralo. Zarezonoval už skôr tvrdý a rozhodný postoj talianskej premiérky Meolinovej o postihoch, ktoré hrozia aktérom rabovania a ničenia verejného aj súkromného majetku. Obdobne sa vyjadril francúzsky prezident Macron a najnovšie aj primátor Barcelony Jaume Collboni. Ako hej, držím im v tom palce, len sa obávam, či už nie je neskoro, prípadne, kam až budú ochotní oni a ich aparáty zájsť. Predsa len, sú to volení verejní činitelia a ani posledný prezidentský mandát Macrona nemusí znamenať, že sa spravodlivo utrhne z reťaze.

Ale iné som chcel dodať na záver. Spontánna radosť hlavne mladých ľudí včera v uliciach Belehradu a všade v Srbsku, nepripomína vám to niečo? Žiadne podpálené autá, žiadne vymlátené výklady. A Budapešť na jar detto, nepripomína vám to niečo?

Takto vyzerali v novembri 1989 Praha aj Bratislava, celé Československo. Ľudia sa až tak nemenia, ak ich premenu niekto cieľavedome a dlhodobo nekoordinuje z úzadia planých hesiel a klamlivých gest. Tak bacha na to a počkajme si na september 2027. S čím príde Fico, s čím Mazurek a nech nie sme prekvapení, že boľševik a nácek si zase padli do oka, hoci sa bytostne nenávidia. Fakt som zvedavý.

Skoro som zabudol. Prednedávnom uplynulo 90 rokov od vypuknutia Občianskej vojny v Španielsku a SME o tom prinieslo zaujímavú reportáž, odkiaľ je aj táto fotografia bombardovanej Barcelony. Menší z tých výbuchov v strede je Plaça Catalunya. Od nej k prístavu výrazne vidieť La Ramblu a prvý z výbuchov v štvrti el Raval je približne na úrovni protiľahlej štvrte el Gotic. Niekde pri divadle Liceu, ako je aj pomenovaná "moja" zastávka metra. Vidím zvonicu Santa Maria del Pi, tuším nárožie hotela El Jardí, katedrálne námestie s katedrálou je na skok odtiaľ. Dávam to sem iba ako ilustračnú sníku, dobový dokument, ale bacha aj na toto. História sa fakt niekedy nepekne opakuje a aby sme neboli prekvapení, akí sme nepoučiteľní.
Skoro som zabudol. Prednedávnom uplynulo 90 rokov od vypuknutia Občianskej vojny v Španielsku a SME o tom prinieslo zaujímavú reportáž, odkiaľ je aj táto fotografia bombardovanej Barcelony. Menší z tých výbuchov v strede je Plaça Catalunya. Od nej k prístavu výrazne vidieť La Ramblu a prvý z výbuchov v štvrti el Raval je približne na úrovni protiľahlej štvrte el Gotic. Niekde pri divadle Liceu, ako je aj pomenovaná "moja" zastávka metra. Vidím zvonicu Santa Maria del Pi, tuším nárožie hotela El Jardí, katedrálne námestie s katedrálou je na skok odtiaľ. Dávam to sem iba ako ilustračnú sníku, dobový dokument, ale bacha aj na toto. História sa fakt niekedy nepekne opakuje a aby sme neboli prekvapení, akí sme nepoučiteľní. (zdroj: SME)

 

 

 

Dušan Koniar

Dušan Koniar
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na pol ceste medzi nádejou, že môže byť aj lepšie a podozrením, že lepšie je vždy tomu, kto sa tým nezaoberá. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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