Než Brežneva pochovali, primáša sme počúvali

Predohra, čiže Overtúra, 28. október 1893
Keďže je blog dosť dlhý, dve tri vety hádam neuškodia. Pôvodne som chcel text uviesť cca okolo 10. novembra, ale keďže dnes je to presne 133 rokov, kedy 28. októbra 1893 Peter Iľjič Čajkovsky v Petrohrade uviedol svoje posledné ukončené dielo a o osem dní nato zomrel, radšej si pripomeňme hudobného génia ako tupého boľševického agresora. Wikipédia o Patetickej neuvádza, či je to dátum z Juliánskeho alebo Gregoriánskeho kalendára, ale aj tak. Nie je Iľjič ako Iľjič, že? 25 rokov pred vznikom Československej republiky, niesli sa Petrohradom nádherné tóny.
Viackrát bolo nedávno spomenuté (jadro textu je z 27.5.2026), že počas pokusu o štátny prevrat v auguste 1991, kedy bol Gorbačov internovaný niekde na Kryme a Moskvou sa preháňali tanky, sovietska televízia reagovala zbabelo a do vysielania zaradila Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského. Pripomenulo mi to inú udalosť, kedy vytočený Prigožin v júni 2023 zamieril na Moskvu na čele svojej ozbrojenej kolóny a chystal sa prefackať minimálne Šojgua a Gerasimova. Reakcia zo strany Putina a zbytku velenia krajiny bola obdobne pštrosia- ticho bez muziky. A zároveň táto zmienka o sovietskej televízii a Labuťom jazere mi pripomenuli československý rozhlas a jeho vysielanie, keď zomrel Brežnev. Čajkovského 6. symfónia h- mol Patetická je impozantná a melancholicky krásna, znesie prirovnanie aj geniálna, ale ak ju chtiac nechtiac počujete v ten deň šiesty alebo siedmi krát, príšerne vám polezie na nervy. No a s takýmto podmazom som sa o piatej podvečer toho dňa, 11. novembra 1982, mal stretnúť s kamarátom vo vinárni Veľký františkáni v Bratislave, plnej eštebákov ako vždy, keď niečo viselo vo vzduchu. Moje nervy. Ale v podstate, tešil som sa na stretnutie a rozhovor. Pribudla nám téma navyše.
Rok 1982
Ktorí ste tú dobu zažili skúste si ju pripomenúť, ktorí nie, skúste si ju predstaviť, akoby nebolo vojen, zla a prírodných katastrof:
- kým Hollywoodu a svetu kraľoval v roku 1982 E. T.- Mimozemšťan Stevena Spielberga, v Barandove sa tiež pochlapili. V tom roku vznikla vari najúspešnejšia československá komédia S tebou mě baví svět, ale tiež prvý z filmov Dušana Kleina o básnikoch- Jak svět přichází o básniky...
- Paul McCartney a Michael Jackson prišli z hitom Say Say Say a Meky Žbirka s Atlantídou. Lionel Richie s Truly a Hana Hegerová s Čerešňami. Vo Véčku sa predstavila Tublatanka...
- domácemu športu kraľovali atlétka Jarmila Kratochvílová, tenista Ivan Lendl či diskár Imrich Bugár. Ivan Lendl sa už tlačil na čelo rebríčku ATP, v tom roku sa vo vedení ešte striedali Jimmy Connors a John McEnroe. Svetovému futbalu vládol Paolo Rossi z Juventusu Turín, Veľkým cenám Formule 1 Keke Rosberg...
Inak ale všetko po starom a keď 10. novembra 1982, ráno okolo 9:00 Moskovského času zomrel Leonid Iľjič Brežnev, vtedajší generálny tajomník ÚV KSSZ a de facto mocenský a politický protipól Ronalda Reagana, z nejakého dôvodu sa to nikto nemal najbližších dvadsaťštyri hodín dozvedieť. Hm, embargo na infarkt.
Pozorný sovietsky televízny divák však čo to vytušiť mohol. Kým na prvom televíznom okruhu v hlavnom večernom vysielacom čase avizovaný popový koncert nahradil „obľúbený“ dokument o Leninovi, druhý program priniesol...áno správne- Patetickú od Čajkovského. Mimochodom, dnes by som optimisticky spozornej, ak by sa z čista jasna Moskva odmlčala a siahla by po hocičom od Čajkovského, Rachmaninova či Šostakoviča. Áno, Leningradská symfónia by bola tým pravým orechovým, až Putina vystrie. Radšej niekto ako niečo.
Brežneva už hádam zašívali, keď sme sa podvečer toho dňa a nič netušiac, siedmi, ôsmi spolužiaci stretli vo vinárni U Bulhara. Chalani aj baby, len na takom na rýchlo zvolanom pokece o ničom, dva roky po maturite. Síce o ničom, ale aj tak sme sa s jedným zo spolužiakov dohodli, že akúsi vec preberieme podrobnejšie a v súkromí, druhý deň u Veľkých františkánov hneď po práci. Aj sme sa stretli, aj tú dôležitú vec prebrali, lenže si ju vôbec nepamätám. Len toho Čajkovského, ktorý už fakt pílil uši a nasratého prímáša miestnej cimbalovky, ktorý mal kvôli Brežnevovi utrum so zárobkom.
Vináreň bola narvaná, hučalo v nej ako obyčajne a Janovi sa nejako podarilo držať fleka kúsok od barového pultu. Otvorené bolo iba prízemie, pivnica, kde obvykle vyhrávala cimbalová kapela, bola zrejme na znak úcty ku agresorovi Československa a Afganistanu zatvorená. V strede pomerne veľkej miestnosti pri spojených stoloch sedela hlučná partia. Desať alebo dvanásť čerstvých tridsiatnikov, mužov aj žien, sa bujaro bavilo a jediný čašník na rajóne lietal. Hlavne okolo ich dvoch stolov krúžil podobne, ako zabávajúcim sa z ruky do ruky rotoval výtlačok Bratislavského Večerníka číslo 223.
Bežne iba čiernobiely plátok bol ešte černejší a titulná strana aj čierno orámovaná pri portréte bratského agresora vpravo hore. Iba názov novín býval obyčajne výrazne červený, pri číslach 223. až 225. aj ten sčernel na uhol.
S Janom sme sa o niečom rozprávali, sledovali pohyb v lokále a neviem ako jemu (roky nie sme v kontakte) neušli mi dve situácie či diania. Rovnako ako druhému z čašníkov, ktorý spoza barového pultu vybavoval objednávky. Uškŕňal sa, podpichoval primáša sediaceho za ním s deckom bieleho, oči mu preskakovali od stola ku stolu, hlavne ale sledoval veľkú partiu v strede, so všetkým si dával načas akoby čakal nejaké veľké finále. Do toho, nezabúdajme, stále znela Patetická. Nie ako obohraná platňa. Občas niekto niečo smutné povedal, zavzdychal, prihovoril sa a redaktor potom zopakoval, že 6. symfónia h- moll bola Brežnevova zamilovaná, tak preto. Nemusíme o tom špekulovať. Aj Hitler miloval Wagnera, o jeho vkuse si však myslíme svoje.
Primáš besnel, čašník sa uškŕňal, Večerník koloval a so záujmom som toto všetko sledoval aj ja.
„A oni móžu hrat, oni móžu vrzukat a já néé?“ čertil sa primáš, ktorému som spoza barového pultu videl iba nos, oči a plešinu.
„Ale Jožko báči,“ upokojoval ho na oko čašník a rozlieval do pohárov objednávku.
„Je smútok, Brežnev zomrel, nikto sa nesmie zabávať...“
„Ja né som smutný, ja som nasraný...ja musím zarábat, až potom móže byt zábava.“
Čašník pozrel na mňa a na Jana, pohľadom prešiel celú miestnosť kam dovidel, primáša mal iba ako doplnok k Čajkovskému. Nebolo mi úplne jasné, prečo bol rozhlas vlastne zapnutý. Mal som podozrenie, že sa muž za pultom očividne zabával na vytočenom primášovi a naschvál nechal tie kecy a ponurosť doľahnúť na každého. Alebo skôr, že ho aj s ich dialógom mal ako mimikry zaneprázdnenosti, že ho v podstate otravuje a preto on viac pozornosti venuje dianiu vo vinárni, ako by sa s ním vážne rozprával.
Neupodozrieval som čašníka z ničoho. Bolo mi ale jasné, že bol zabehnutý vo svojej práci. Štamgastov aj občasných hostí vedel rozoznať od náhodných. Možno niektorých z tej zabávajúcej sa skupiny poznal. Rovnako ako musel vedieť, ak mu niekde sedel policajt v civile a bavil sa s babou či kolegom vo svojom voľne, či tam mal eštebáka v službe (čo u nich bolo ale jedno). Tak isto na prvý pohľad čašník vedel odhadnúť, čo sa skrýva za cudzím ksichtom, čo mu vliezol do podniku prvý krát. V krčmách, kaviarňach či vinárňach sa toho udialo už požehnane a častejšie tam ako vo filharmónii zbalili niekoho za blbé reči*. Ale primášove drísty, so zjavne malou slovnou zásobou, nikoho nezaujímali.
„Prečo oni móžu hrať a já nemóžem?“
„Však ti hovorím, pohreb bude, nesmie byť žiadna zábava.“
„Já nemóžem a oni móžu? Šak to očúvaj, oni ani hrat nevedia.“
„Čoby nevedeli Jožko báči, už toto je ako pohreb smutné.“
„Aj pohreby viem lepše hrat jak oni...nič nevedia, kto toto má očúvat.“
Hoci bol Jožko báči meter od čašníka, ten sa na neho ani raz počas toho rozhovoru nepozrel. Buď utieral poháre alebo pripravoval objednávky pre kolegu, ktorý z času na čas pri pulte pobudol, zapálil si cigaretu a tá mu potom dohorela v popolníku. On stále sledoval ruch vo vinárni a s odstupom času mám dojem, že sledoval hlavne tých, čo sledovali iných. Som presvedčený, že z videnia musel poznať aspoň nejakých eštebákov a podniky, od pajzlov po kedysi mondénne prvorepublikové kaviarne, ich boli plné obzvlášť v takéto dni**.
V ktoromsi okamžiku, morbídny Večerník č. 223 z 11. novembra 1982, doputoval k mladej žene asi uprostred tej veľkej skupiny pri spojených stoloch. Na chvíľu sa zahľadela na titulnú stranu a potom noviny roztvorila. Po niečom jej dvakrát nechápavo prebehli oči a po pár sekundách sa začala nahlas rehotať. Až tak, že šum v miestnosti aj primášove pindy zanikli a stíchli. Ženský smiech primáša očividne pridvihol a pod vypleštenými očami som mu videl už aj otvorené ústa v tichom pohoršení. Čašník za pultom akoby na tento okamžik čakal a vyštartoval k mladej dáme. Cukalo mu kútikmi úst do smiechu a prišlo mi to, akoby mal na takúto a podobné situácie nachystanú reakciu.
„Prepáčte madam, máme štátny smútok,“ prehovoril viac ako teatrálne uprostred stíchnutej miestnosti, kedy ho sledovali oči všetky prítomných. „Je zakázané sa smiať.“
„Ale...,“ oponovala mu žena s úsmevom na tvári, „ja sa nesmejem na TOM!“
V tom okamžiku vybuchla do rehotu celá vináreň. Snáď okrem primáša, ktorého urážalo, že iní sa bavia a on na tom nezarába a prítomných eštebákov, ktorí museli zaevidovať nedôstojné prežívanie štátneho smútku asi pri piatich desiatkach ľudí. No a čo s tým? Hovno. Hádam aj boli radi, že nemuseli zasahovať. Čašník, keď už bol pri stole, zobral nejaké prázdne poháre, prijal objednávku a nadmieru spokojný sa vrátil ku svojmu pultu. Nasratý primáš sa urazene zdvihol a kamsi zmizol, vináreň sa rozšumela do bežného hluku a čašník konečne vypol rozhlas.
Dve skúsenosti s štbákmi z osemdesiatych rokov
Aby ste prišli vtedy do kontaktu či konfliktu so štátnou mocou v krčme či v bare, stačilo sa krivo pozrieť či mať blbé reči. Nebolo nič neobvyklé, že príslušníci Verejnej bezpečnosti vás skontrolovali na chodníku, v krčme, bez zjavného dôvodu a stačila hocijaká prkotina, nezrovnalosť v občianskom preukaze, a brali vás so sebou. Zažil som neraz, že z takého zásahu či preventívnej kontroly odvádzali viac ako jedného človeka, pričom nemuseli byť v podniku spolu.
Mohlo ísť o vyhýbanie sa nástupu do výkonu trestu, mohlo ísť o vyhlásenie pátrania napríklad pre dlhy na výživnom, mohlo ísť o výstupnú pečiatku zo zamestnania spred dvoch mesiacov, ale chýbala vám pečiatka o novom pracovnom pomere, mohlo ísť o hocičo, aj o tú natrhnutú 14 stranu ako vo filme Občanský průkaz. Keby som to ako svedok nezažil x krát, nepoviem na túto tému nič. A keby sa to nestalo raz aj mne a kamarátom kvôli mne*, keby sa to raz takmer nestalo mne a kamarátom**, som už ticho. Ale prvý prípad je až primitívne blbý a ten druhý, povedzme že zvláštne pikantný.
* leto 1982, keď Brežnev ešte žil
V bratislavskej Trnávke asi dva, tri roky dozadu, pribudol objekt s potravinami a krčmou Koliesko. Stál na kruhovej konečnej zastávke trolejbusov na Rádiovej, preto ten názov. Obchod aj krčma boli prakticky najbližšie k nášmu vtedajšiemu zamestnaniu, preto sme obe zariadenia navštevovali. Ráno občas ten obchod, po práci občas krčmu. Navyše, v tej dobe som na Trnávke mal aj podnájom. Raz sme tam prišli v neskorý podvečer traja, zaplatili si pri pulte prvé pivo, sadli si za stôl dosť plného výčapu, pripili si a išiel som na záchod.
Motal sa tam nejaký pripitý idiot, niečo mi bliakal, nejako sprosto sa mi vyhrážal, ale nijako extra som mu nevenoval pozornosť. Nebol na záchodoch kvôli bežnej potrebe, len tam vyrýval, konkrétne do mňa. Boli sme v štvrtej cenovej skupine bez obsluhy, tak primeraným slovníkom som ho poslal niekam do výkalov a vrátil sa ku stolu. Tuším ma aj chytil za rameno, tak som ho odsotil a poslal druhý krát do hovien. Chumaj ešte niečo na mňa bľačal, kamaráti sa pýtali čo sa deje, ale ja že nič, len nejaký ožratý ošťatý trpák si nevie zavrieť hubu a zapnúť pudlo.
Po asi dvoch minútach, z pív nám neubudla ani polovica, do krčmy prišla hliadka VB, rovno k nášmu stolu, vyžiadali si občianske preukazy od všetkých troch a vyzvali nás, aby sme ich nasledovali do služobného auta a na miestne oddelenie ZNB. Prečo, to nám nepovedali, v krčme to na chvíľu stíchlo, my sme sa pobrali s nimi von a potom nás odviezli na oddelenie v terajšej Masaryčke, v jednom z tých Jurkovičových domov. A potom nič.
Po jednom nás vypočuli, bydlisko, zamestnanie atď., mňa konkrétne sa opýtali na incident, tak som im to slovníkom druhej cenovej skupiny popísal a keď tretí z nás vyšiel von, mal v rukách naše občianky a že teda môžeme ísť. Nikto sa nám neunúval vysvetliť o čo vlastne išlo, ale keďže v inej miestnosti som videl mihnúť sa aj toho kreténa od pisoárov čo do mňa rýpal, došlo mi to. Nebol až tak ožratý ako sa javil v Koliesku, netuším aké mal vlastne postavenie či hodnosť, ale na jeho popud hliadka zasiahla. Vonku sme chvíľu pouvažovali, do záverečnej v Koliesku chýbala asi pol hodina, tak sme sa pustili do behu. Google maps mi ukazuje 1,2 kilometra a za dosť vrelého potlesku sme dobehli zadýchaní do výčapu, naše nedopité pivá ešte vyprchávali na stole. Dali sme si druhé a pobrali sa každý domov.
Netuším, čo to bolo za chudáka, neviem aké mal mindráky alebo náplň práce, ale to čo konal, vyzeralo ako zámer. Poznať ma nemohol, nechodil som tam často a či len chcel hocikoho vyprovokovať alebo mu aktuálne zadrbalo, ťažko súdiť. Ale prišlo mi to tak bežné, toľko krát som videl odvádzať z krčmy ľudí, ktorí nič extra nevyvádzali, že som/sme to brali ako síce nepríjemnosť, ale extra iných možností ako sa zachovať sme nemali. Mali sme dvadsaťjeden rokov, čo narobíte?
** leto 1988, Brežnev, Anropov, Černenko dávno zabudnutí
Toto už bola úplne iná situácia. Vtedy a tam sme už na rováši mali, z pohľadu vtedajšej ideológie určite. S jedným z tých kamarátov z minula a s iným ďalším, sedeli sme na Ventúrskej, vtedy Jiráskovej, v malom podniku na krpatých taburetkách, mali sme dosť nakúpené a mali sme dosť nechutné protištátne reči. Boli sme hluční, pripití a teda, nedávali sme si servítky pred huby.
Bolo to zvláštne, ale zaregistroval som, že tých zopár ľudí, čo v malom zahulenom podniku bolo, dosť pohoršene zazeralo. Nemyslím si, že by práve kategoricky s nami nesúhlasili, len sa asi cítili dosť nekonformne v takto vyhranenej debate a obávali sa dôsledkov. Neviem. Dvakrát nás bola upozorniť barmanka, nech uberieme z tých sprostých rečí, že ľudia sa sťažujú, ale my barani nič a ona nám nalievala. Jeden z nás odišiel už domov a ja som sa vybral na záchod.
Nie, tam sa neudialo nič. Len keď som sa vrátil zaregistroval som, že pri stolíku oproti je nový hosť, tiež náš rovesník, ale nevenoval som mu pozornosť. Prisadol som si ku kamarátovi, on ale debatu odviedol úplne inde, s úškrnom pozoroval nového hosťa, rozprával aj pre mňa v inotajoch a začalo ma to zaujímať. Zažiť takúto náhodu ako sa udiala vtedy, to je na Kusturicov scenár.
Po chvíli nový hosť zaplatil, pozrel sa na nás a odišiel. Kamarát reagoval okamžite.
„Poď, zmeníme lokál“ a presunuli sa do Šuflíka na Hviezdoslavovom námestí. Do ešte menšieho podniku z ktorého sme odišli a tam mi porozprával čo sa udialo a čo by asi nasledovalo, ak by sme ostali tam. Hovorím, Kusturica.
Ten kamarát vtedy v septembri 1982 narukoval k pohraničnej stráži do Malaciek. Oni mali prijímač až trojmesačný a niekedy v novembri som ho išiel navštíviť. Nevedel kam ho potom prevelia, z Bratislavy to bolo na skok a navštíviť som ho išiel vlakom aj s jeho vtedajšou frajerkou. Normálny, pekný vzťah, ale ako to už býva, nevydržal. Dva roky sú dva roky, stávalo sa to pomerne často a väčšinou to bolo rozhodnutie toho z dvojice, ktorý mal väčší výber čo z voľným časom. Kočka si našla iného chalana a bolo.
Kamarát to samozrejme prežil bez ujmy, ale sralo ho to poriadne a dlho. Ešte desaťročia potom, občas zaviedol reč tým smerom a evidentne ho to škrelo. Okrem iného aj preto, že jeho láska si našla kreténa, ktorý po svojej vojenčine (!) prešiel k ŠtB. Nešlo o agenta či prisluhovača, ten chalan jednoducho bol profesijne eštebák. A teraz si predstavte, že ste ako eštebák v službe, niekto vás upozorní, že tam a tam dvaja pripití kreténi vedú protištátne reči a treba niekoho vyslať a spacifikovať ich. A tak niekoho vyšlú a ten niekto s prekvapením zistí, že by mal síce zasiahnuť z titulu svojej úradnej moci voči dvom ukecaným elementom. Ale element jedna akurát čúral a element dva bol ticho a okamžite sa mu rozšírili nozdry, akonáhle eštebák vstúpil dnu. A jemu tiež. Poznali sa minimálne z videnia a vedel, že akákoľvek konfrontácia by mohla skončiť škaredo a to zrejme nechcel. Bol už s tou babou ženatý, mali dve deti a jednoducho ocitol sa v situácii, kedy ak by sa niečo vyhrotilo, osobnú nezainteresovanosť by ťažko vysvetľoval aj doma. Chalan eštebák cúvol, preto sa kamarát na neho škeril, trepal dve na tri, ale vždy tu bola možnosť, že by niekto, nie „v konflikte záujmov“ prišiel namiesto „nášho“ eštebáka. Tak sme cúvli aj my do Šuflíka.
Ono je to tiež taká blbosť. Za hlúpe reči vám vtedy mohli maximálne tak dať nejakú poriadkovú pokutu a aj to by museli mať svedkov ochotných sa k tomu vyjadriť. Zrejme by z toho napokon nič nebolo, ale s najväčšou pravdepodobnosťou, niekto agilný nás udal.
Nečarbal som iba v krčmách
To len na záver, nech nie som za hňupa 😊