Od deviatich k piatim múdro, krásne, vyspelo a kam to zatiaľ dospelo

Nie tak úplne. Okrem pešiakov padli aj nejaký ten kôň, strelec či veža a čierny kráľ sa zatiaľ z bunkru na e8 nikam nepohol, ale otázkou ostáva, či by sa už nemal konečne rozhýbať a pobrať sa kam patrí. Toho sa zjavne nedočkáme a tak neostáva iné, ako držať palec druhej strane.
Reálne to s Putinovými figúrkami vyzerá reálne horšie ako zle, nad každým nasledujúcim ťahom rozmýšľa kratšie, zbrklejšie a hlúpejšie a výsledky Blahovho kibicovania sú také aké sú. A vyhliadky z tých dosiahnutých výsledkov ešte horšie. Milión šesťstotisíc aktuálne z boja vyradených Rusov pred sebou tlačí pálčivú otázku, či by sa čierny kráľ pred definitívnym pádom nemal vysporiadať so všetkými kibicmi. Takí ako on zo scény neradi odchádzajú sami. Ak by bola takáto požiadavka, zoznam nejako zbúchame. Zatiaľ aspoň súhrn šestnástich symbolických ťahov Putina a čo nimi dosiahol:
21.12.2022 obetoval ďalších 660 pešiakov a prekročil métu 100.400
16.05.2023 obetoval ďalších 620 pešiakov a prekročil métu 200.590
30.10.2023 obetoval ďalších 870 pešiakov a prekročil métu 300.810
15.02.2024 obetoval ďalších 1210 pešiakov a prekročil métu 400.300
24.05.2024 obetoval ďalších 1140 pešiakov a prekročil métu 500.080
18.08.2024 obetoval ďalších 1120 pešiakov a prekročil métu 600.470
03.11,2024 obetoval ďalších 1300 pešiakov a prekročil métu 700.390
06.01.2025 obetoval ďalších 1970 pešiakov a prekročil métu 800.010
20.03.2025 obetoval ďalších 1330 pešiakov a prekročil métu 900.800
11.06.2025 obetoval ďalších 1140 pešiakov a prekročil métu 1.000.340
19.09.2025 obetoval ďalších 1070 pešiakov a prekročil métu 1.100.600
23.12.2025 obetoval ďalších 1090 pešiakov a prekročil métu 1.200.370
01.04.2026 obetoval ďalších 1300 pešiakov a prekročil métu 1.300.030
27.06.2026 obetoval ďalších 1250 pešiakov a prekročil métu 1.400.970
08.09.2026 obetoval ďalších 1480 pešiakov a prekročil métu 1.500.870
05.11.2026 obetoval ďalších 2440 pešiakov a prekročil métu 1.601.830
Prekračovanie mét obetovania ďalších stotisíc pešiakov ide Putinovi štandardne dobre a zjavne navyšuje tempo, ale aj tak by som to nedával za vinu výlučne jemu. 24.02.2022 to prekračovanie mét začalo prekročením Rubikonu a áno, ak kocky boli hodené. Akurát, aj tie asi hodil niekto ako Blaha. A ako Blahu poznáme, nová méta je priam za rohom.