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6. nov 2026 o 09:08
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Od deviatich k piatim múdro, krásne, vyspelo a kam to zatiaľ dospelo

Mám silné podozrenie, že Putinovi pri jeho šachovej partii kibicuje niekto ako Ľuboš Blaha. Mimo šachovnice je už 200.233,75 násobok bežného počtu pešiakov hráča a partia veselo pokračuje.

Dušan Koniar
Dušan Koniar Prémiový bloger
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Nie tak úplne. Okrem pešiakov padli aj nejaký ten kôň, strelec či veža a čierny kráľ sa zatiaľ z bunkru na e8 nikam nepohol, ale otázkou ostáva, či by sa už nemal konečne rozhýbať a pobrať sa kam patrí. Toho sa zjavne nedočkáme a tak neostáva iné, ako držať palec druhej strane.

Reálne to s Putinovými figúrkami vyzerá reálne horšie ako zle, nad každým nasledujúcim ťahom rozmýšľa kratšie, zbrklejšie a hlúpejšie a výsledky Blahovho kibicovania sú také aké sú. A vyhliadky z tých dosiahnutých výsledkov ešte horšie. Milión šesťstotisíc aktuálne z boja vyradených Rusov pred sebou tlačí pálčivú otázku, či by sa čierny kráľ pred definitívnym pádom nemal vysporiadať so všetkými kibicmi. Takí ako on zo scény neradi odchádzajú sami. Ak by bola takáto požiadavka, zoznam nejako zbúchame. Zatiaľ aspoň súhrn šestnástich symbolických ťahov Putina a čo nimi dosiahol:

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21.12.2022 obetoval ďalších 660 pešiakov a prekročil métu 100.400

16.05.2023 obetoval ďalších 620 pešiakov a prekročil métu 200.590

30.10.2023 obetoval ďalších 870 pešiakov a prekročil métu 300.810

15.02.2024 obetoval ďalších 1210 pešiakov a prekročil métu 400.300

24.05.2024 obetoval ďalších 1140 pešiakov a prekročil métu 500.080

18.08.2024 obetoval ďalších 1120 pešiakov a prekročil métu 600.470

03.11,2024 obetoval ďalších 1300 pešiakov a prekročil métu 700.390

06.01.2025 obetoval ďalších 1970 pešiakov a prekročil métu 800.010

20.03.2025 obetoval ďalších 1330 pešiakov a prekročil métu 900.800

11.06.2025 obetoval ďalších 1140 pešiakov a prekročil métu 1.000.340

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19.09.2025 obetoval ďalších 1070 pešiakov a prekročil métu 1.100.600

23.12.2025 obetoval ďalších 1090 pešiakov a prekročil métu 1.200.370

01.04.2026 obetoval ďalších 1300 pešiakov a prekročil métu 1.300.030

27.06.2026 obetoval ďalších 1250 pešiakov a prekročil métu 1.400.970

08.09.2026 obetoval ďalších 1480 pešiakov a prekročil métu 1.500.870

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05.11.2026 obetoval ďalších 2440 pešiakov a prekročil métu 1.601.830

Prekračovanie mét obetovania ďalších stotisíc pešiakov ide Putinovi štandardne dobre a zjavne navyšuje tempo, ale aj tak by som to nedával za vinu výlučne jemu. 24.02.2022 to prekračovanie mét začalo prekročením Rubikonu a áno, ak kocky boli hodené. Akurát, aj tie asi hodil niekto ako Blaha. A ako Blahu poznáme, nová méta je priam za rohom.

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Dušan Koniar

Dušan Koniar
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  800
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  • Páči sa:  12 830x

na pol ceste medzi nádejou, že môže byť aj lepšie a podozrením, že lepšie je vždy tomu, kto sa tým nezaoberá. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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