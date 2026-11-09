Ráž 2026 Kaliňák prekalibroval

Tak teda, po policajtoch aj profesionálny vojaci budú môcť využívať cestovanie vlakmi Slovenských železníc druhou triedou bez nároku na miesto na sedenie (miestenku). Nie iba oni, podobnú úľavu budú mať k dispozícii aj ich najbližší príbuzní. Manželky, manželia, deti.
Hm, prvá blbosť. Deti ako také, cestujú bezodplatne od narodenia až do 26 roku svojho života, ak sú študentami denného štúdia. Ak dieťa štúdium ukončí v pätnástich či osemnástich rokoch a zamestná sa, je úplne od veci, či je tatko major alebo mamka práporčík. O to viac, ak sa to dieťa nezamestná. Deti do tohto zoznamu nepatria. Manželky a manželia je tiež taká zvláštna kapitola.
Neviem ako to mal vyjednané s Rážou 2025 Šutaj Eštok ohľadne policajtov, ale Kaliňák uvádza, že vojaci nebudú cestovať vlakmi bezodplatne ako dôchodcovia či študenti. Že cestovné bude refundovať železniciam armáda skrz akýsi rozpočtový mechanizmus. Aký, to som sa nedozvedel, avšak nerozumiem tomu, prečo a ako sa má rezort obrany zapodievať lístkom na vlak druhej triedy zváračovi len z titulu toho, že je manželom tej práporčíčky. Či učiteľky, pretože je manželkou toho majora.
Ako cestovali študenti a vojaci základnej vojenskej služby pred novembrom 89
Nebude od veci si to pripomenúť, pretože ani rozvinutý socializmus nebol tak drbnutý a na hlavu, ako sú všetky Ficove vlády. Takéto cestovanie som mal tú česť si odskúšať na vlastnej koži a nebolo na tom nič nelogického. Ako študent strednej školy aj ako vojak ZVS.
Z miesta trvalého bydliska som mohol dochádzať buď vlakom alebo autobusom za polovicu bežného cestovného. Za polovicu, nie zadarmo. Buď autobusom alebo vlakom, nemal som, nikto nemal nárok na obidva druhy prepravy, ak ste sa vlakom či autobusom vedeli dostať od rodičov do miesta štúdia. V mojom prípade to bolo z Košíc do Kremnice (po dvoch rokoch do Bratislavy) a vyzeralo to takto:
Rozhodol som sa pre vlak a najprv som cestoval z Košíc cez Hronskú Dúbravu do Kremnice a tak isto nazad. Ale väčšina kamarátov prichádzala do Kremnice cez Vrútky (staničná reštaurácia vo Vrútkach vedela stroviť za hodinu dosť z vreckového), tak som si musel zmeniť preukážku na tento spoj. Nemohol som za polovičné cestovné cestovať tade alebo hentade. Dokonca, podržte sa, ako študent strednej školy som nemal nárok na polovičné cestovné, ak som len nešiel z miesta trvalého pobytu do miesta štúdia. Všetky moje ostatné výlety, prvé čundre a podobne, boli za plné cestovné, hoci som mal sedemnásť rokov.
Neviem kam nás Fico chce vrátiť, dúfam, že nie do tak neľudského socializmu s dvojkorunovým mliekom.
Predpokladám, že cestovanie autobusom bolo tak isto nastavené a jedine ak to niekomu vychádzalo, že nemal inú možnosť ako prestupovať z medzimestského autobusu na rýchlik či osobák, mal polovičnú zľavu na obidva druhy prepravy. Ale tiež iba v daných smeroch. Ako vtedy cestovali dôchodcovia, či mali nejaké zľavy netuším, ale ak aj áno, predpokladám, že to mohlo byť podobne nastavené. Určite ale nie všade a všade zadarmo. Úplná blbosť hodná Ficovej jedinej hodnoty- po mne potopa!
Obdobné to bolo vo vlakoch (a autobusoch) pre vojaka ZVS. Narukoval a do civilu som sa vracal s povolávacím rozkazom a ten ma prepravil z Košíc do Plzne a späť zadarmo. Tak isto na dve desaťdňové dovolenky, to bolo ale všetko. Ak som išiel na opušťák, čo sa mi za dva roky podarilo až raz, musel som mať polovičný lístok. Ak som išiel počas dovolenky ako vojak do Bratislavy (v civile a na čierno), mal som celý lístok, inak sa nedalo. Tak toto boli výhody pre vojakov ZVS, plus zadarmo MHD, ak ste boli v uniforme. Ja som napríklad občiansky preukaz na Vojenskej správe neodovzdal, od jari posledného roku služby som ho mal so sebou, aj s civilom zašitý (doslovne) v matraci a po Plzni som sa flákal síce za celé cestovné, ale inak s pocitom nesmiernej slobody.
Ak by pocit tej nesmiernej slobody a voľnosti existoval aj na dnešnom Slovensku, ak by železnice a celý štát, vymožiteľnosť práva a dôchodky neboli v tak zúboženom stave, nebol by problém hradiť si cestovné, či rozumnú zľavu na cestovnom, pre väčšinu študentov aj dôchodcov. Mňa nevynímajúc.
Celá tá Kaliňáková sranda, keď sa s Rážou 2026 rozkročili pred mikrofóny a tliachal tam o Ficovom odkrytí konšpiračne sfalšovaného referenda o vstupe SR do EÚ, mala typickú tragikomickú korunu. Akurát v tom čase sa zase pokazila lokomotíva rýchliku Ex 621 Tatran s odchodom o 13:16 z Bratislavy a plánovaným príchodom do Košíc o 18:53, čo však zase nevydalo. Dôvod? 80 minútové meškanie tohto spoju má aj takéto zdôvodnenie.
Jediná voľná lokomotíva schopná tú pokazenú nahradiť robí krovie Kaliňákovmu prekalibrovaniu Ráža z nezávislého kandidáta na primátora Bratislavy na poslušného ministra Ficovho kabinetu. Nič tak výstižne túto sebranku necharakterizuje.