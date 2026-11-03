Šport verzus politika. Kto ťahá čo a kam?

Pri športe ako takom by termín priemerný či podpriemerný nemal čo hľadať. Stále platí ono olympijské heslo Pierre de Coubertina- Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa. Stále by to malo platiť, ale neplatí.
Vzkriesenie ideálu starovekého Grécka o kráse tela aj duše sa cca sto rokov dokázalo, aspoň formálne, udržať pri živote. Novodobé Olympijské hry boli zamýšľané a určené pre amatérskych športovcov, čo bolo od samého začiatku takejto snahy neudržateľné. Komercializácia športu nie je osamelý bežec 20. a 21. storočia. Skomercionalizovali sme si úplne všetko, čo sa našich voľnočasových aktivít týka, pretože náš voľný čas je najväčšia devíza, ktorú nám priniesla doba.
Od začiatkov priemyselnej revolúcie z polovice 18. storočia, od rušenia nevoľníctva a následných národných obrodení, od Bismarckovho sociálneho poistenia po Fordom zavedené platené dovolenky a krátenia pracovnej doby, cez všetky globálne vojnové konflikty, voľný čas nám pribúda a tým nám aj pribúda ponuka, ako s ním naložiť. A pribúda nám aj ponuka, čo nás tá voľnočasová zábava bude stáť. Komercia nás nedobehla, vynútili sme si ju.
Dĺžka a kvalita nášho plnohodnotného voľného času je priamoúmerná času, ktorý strávime v zamestnaní či v biznise, koľko v tej práci či biznise zarobíme a koľko sme ochotní si utrhnúť od huby práve pre ten náš voľný čas. Že to môže byť drasticky individuálne, že niekto ťahá dva aj viac úväzkov a ledva prežíva, to mi je jasné. V globále ale, aj na Slovensku k počudovaniu, bohatneme a pribúda nám voľný čas. Inak povedané, vytvárame komerčný priestor iným, ktorí pracujú vtedy, kedy my leňošíme.
OH 1980 Moskva a Juan Antonio Samaranch
Československý futbal si z tejto Olympiády priniesol zlaté medaily a ak si niektorí spomenú, vo vtedajšej našej olympijskej futbalovej reprezentácii nefigurovali hviezdne mená relatívne nedávnych majstrov Európy z Belehradu 1976. Panenka, Dobiáš či Ondruš až tak nezostarli, len z pohľadu vtedy ešte vžitých a rešpektovaných pravidiel, boli profesionáli. A ako takí, nemali na Olympijských hrách čo pôsobiť. Šport od športu sa to líšilo, ale olympijsky futbal bol ešte vyhradený aspoň formálne amatérom.
Šport a politika verzus politika a šport. Sú to odlišné disciplíny, vždy sa nejako ovplyvňovali, vždy mali jedna na druhú pozitívny či negatívna dosah. Moskovské olympijské hry boli kvôli Brežnevovej invázii do Afganistanu (26.12.1979) bojkotované primárne Spojenými štátmi, Kanadou, NSR či Japonskom, celkovo asi šesťdesiatimi štátmi, aj keď niekoľko športovcov z týchto krajín sa hier zúčastnilo, ale súťažili pod neutrálnou olympijskou vlajkou. Ani materské štáty, ani jednotliví športovci v tom nevideli drámu.
Po skončení hier v Moskve doterajší predseda MOV Lord Killanin rezignoval a na jeho post bol zvolený bývalý podpredseda MOV, ale tiež bývalý veľvyslanec Španielska v Sovietskom Zväze Juan Antonio Samaranch. Žeby politika? No, zjem kefu ak nie.
Následný bojkot OH 1984 v Los Angeles Sovietskym Zväzom a východným blokom (okrem Rumunska) a zopár štátmi ako Afganistan (?!), Horná Volta či Líbya, bol len trápnym trucom na spôsob „aký požič taký vráť“. Treba uznať, že predseda MOV Samaranch sa tomuto bojkotu snažil zabrániť (v Prahe 21. mája 1984), ale Moskvu a jej tajtrlíkov od predsavzatia neodradil. Oficiálnym zdôvodnením bojkotu bola údajná proti sovietska hystéria v Spojených štátoch a nebezpečie z nej plynúce pre sovietskych športovcov. Neoficiálne sa dodatočne objavili aj špekulácie, že mohlo ísť o obavy zo sprísnených antidopingových previerok, kedy už sovietska reprezentácia nemala šancu stopové prvky vychcať. Ťažko po rokoch súdiť kde bude asi pravda, priklonil by som sa ku kombinácii všetkých možných aj nemožných dôvodov.
Juana Antonia Samarancha ale spomínam z toho dôvodu, že to bol práve on, kto postupne Olympijské hry otvoril profesionálom a počnúc ďalšími OH 1988 v Soule, minimálne v kolektívnych športoch si amatéri jednoducho nevrzli. Je na každom z nás aby posúdil, či tým otvoril Pandorinu skrinku, alebo poslúžil športu ako takému. Zároveň ale, mal by si každý z nás priznať, ako často sleduje Olympiádu a ako často Univerziádu, stále vyhradenú amatérskym športovcom.
Voľný čas a to ako ho trávime je zrejme priestorom pre najväčší biznis na svete a šport a športovanie je jeho nedeliteľnou súčasťou. Športovanie, profesionálne aj amatérske, cestovanie za športom, sledovanie športu, stávkovanie na športové výsledky, reklama okolo športu, vysielacie práva na športové prenosy, priemyselné odvetvia, študijne aj medicínske obory, profesijne skupiny súčinné s fungovaním a zamestnanosťou v športovom priemysle, za tým všetkým a hlavne, za globálnou popularitou športu, sú bilióny eur ročne (podľa AI asi tri len okolo športu samotného a ak pripočítame cestovanie, ubytovanie atď....). A kde sa točia bilióny, tam sa robí aj politika. Alebo naopak, kto robí politiku, točí aj bilióny.
MS v ľadovom hokeji 2027 Düsseldorf a Mannheim a Putin
Univerziáda je fajn, veľa prestíže pre politiku z nej ale nevytlčiete. Preto vám ani nenapadne lobovať za účasť toho či onoho amatéra v tom či onom športe, ktorý aj tak nikto na takejto úrovni nesleduje. A rovnako, bez zjavných porušení etiky športu a bežných ľudských vzťahov, nikto nebude brániť študentovi či študentke zúčastniť sa Univerziády.
Nová antuka na školskom dvore, či nové ribstoly v telocvični miestnej ZDŠ sú tiež celkom fajn, aj sa na tom dá politicky profitovať, najme pred komunálnymi voľbami, ale výtlak to má taký istý- komunálny.
Ale Olympijské hry či Majstrovstvá sveta? Napríklad v hokeji, kde Rusko už piatu sezónu pre Putinovu otvorenú agresiu voči susednému štátu civilizovaný svet trestá a vyhadzuje z ihriska, to už je iný biznis a iná prestíž. Vtedy už ani náhodou nejde o šport. Nejde o to zvíťaziť, nejde dokonca ani o to zúčastniť sa. Ide o prezentáciu Putinovho ega a napínanie svalov, že on má dosah na víťazstvo aj tam, kde mal dávno stiahnuť chvost.
Putin nie, pretože on je Rusko, Rusko má svoje pravidlá a ak niečo nejde podľa nich, upraví tie vaše a hotovo. Putin potrebuje víťazstvo, hocijaké a ak to nejde na fronte, pokúsi sa svojmu plebsu predhodiť iné. Jeho hokejisti nemusia zvíťaziť, nemusia na majstrovstvách ani nastúpiť. Stačí, ak bude môcť fňukať ako ich, nie jeho, ich, bežných fanúšikov Zbornej, zase ten hnusný, skazený Západ podviedol. Nešportovo, ako inak, pretože on má v rukách rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu a ten ruskej reprezentácii niečo garantuje. Niečo, čo nikto nebude porušovať, len jednoducho odmietne s hajzľami robiť šport. Putin to ale predá inak. Vie, že aj toto jeho víťazstvo je z tých Pyrrhových, také ale on predávať dokáže. Pozná svoju klientelu dokonale.
Je paradoxom, že Športový arbitrážny súd (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne, založil ako jeden z orgánov MOV práve Samaranch v roku 1984. Mal riešiť problémy okolo Olympijských hier a iných globálnych športových podujatí. Samaranch si uvedomoval globalizáciu a medializáciu športu, dosah toho všetkého na množstvo vznikajúcich, aj právnych sporov a absenciu všeobecne rešpektovaného medzinárodného orgánu.
Po ruskej invázii na Ukrajine vo februári 2022 IIHF okamžite pozastavila účasť Ruska a Bieloruska na všetkých podujatiach. Toto rozhodnutie potom každý rok opakovala, Rusko sa odvolávalo, ale rozhodnutie ostávalo nemenné. Dôvodom bolo zvýšené bezpečnostné riziko na každom z medzinárodných podujatí, ak sa na ňom zúčastní Rusko- medzinárodný agresor a jeho priaznivci. Je preto veľmi zaujímavé, že na rozdiel od roku 1984, kedy ZSSR argumentoval hystériou a nenávisťou voči sebe a svojich Olympionikov odvolal z účasti na OH v Los Angeles, od roku 2022 sa Rusko opakovane chce zúčastňovať súťaží tam, kde ho podľa jeho vlastných slov nenávidia a jeho reprezentanti aj fanúšikovia by mohli byť perzekvovaní.
Nechápem prečo, keď IIHF päťkrát po sebe Rusko vylúčila aj po jeho odvolaní sa, tohto roku súhlasila so zrýchleným konaním pred arbitrami CAS. Asi budem musieť zožrať druhú kefu. Argumentácia troch arbitrov, že IIHF nepredložila dostatočne podložené argumenty o rizikách spojených s ruskou účasťou na MS v ľadovom hokeji je podobná tvrdeniu, že jadrovým zrovnaním Európy so zemou, od Varšavy po Lisabon, sa vyhráža predsa ožratý Medvedev a nie chrumkavý Ovečkin a tak z tohto pohľadu je všetko, v zmysle fair play, v poriadku.
Vzniká však paradoxná situácia, hlavne pre usporiadateľskú krajinu najbližších MS v ľadovom hokeji, pre Nemecko. Piata kolóna pochlebovačov Moskvy- AfD bude musieť nejako vyargumentovať skutočnosť (a asi bude opäť v hre fair play), že jedna vec je fandiť domácim hokejistom, však aj oni sú hrdí Nemci, ale šport by sa nemal zaťahovať do politiky a reprezentácia vraždiacej krajiny je v Nemecku vítaná. Tretia kefa sa mi už nijako do huby nezmestí.