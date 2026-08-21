Tri dni špeciálnej vojenskej operácie a ďalšie roky

Keď sa zelení mužíci vybrali 27. februára 2014 nepozvaní dovolenkovať na Krym, zdalo sa im, že to bude brnkačka. Po ôsmich rokoch by nad prvými troma dňami špeciálnej vojenskej operácie mohli mávnuť rukou, ešte mali čím. Dnes je otázne, kde väčšina z nich hnije, koľko ich ostalo, čo z nich ostalo a kedy posledný zdrhne do psej matere.
Štatistiky strát Rusov sa počas prvých dní obmedzili na tanky, bojové vozidlá pechoty, lietadlá a helikoptéry a samotnú pechotu. Postupne pribúdalo delostrelectvo, nákladné vozidlá a cisterny, lode, raketomety, prostriedky PVO, radary, drony, rakety, špeciálne zariadenia, atď. Ale prvých päť položiek hádam postačí na prierez vývoja týchto udalostí. Nie iba tých troch. Prvé údaje o ruských stratách sú vedené ako približné či odhadované:
24. február 2022- 23. február 2023
24. až 26. február 2022: za prvé tri dni viac ako 100 tankov, do 540 bvp, 16 lietadiel, 18 helikoptér, viac ako 3000 vojakov. Počty sú vždy za celé predchádzajúce obdobie. Na prelome týchto dní, zelení mužíci už mali leštiť metále na defilé, ale akosi to nevyšlo.
27. a 28. február 2022: 191 tankov, 816 bvp, 29 lietadiel a 29 helikoptér, 74 delostreleckých systémov, 291 bližšie nešpecifikovaných vozidiel, 1 BUK a 21 GRADov, 3 UAV, 2 lode a cca 5300 vojakov, z toho viac ako 200 zajatých. Štvrtý a piaty deň trojdňovej začali pribúdať ďalšie položky. Vydeľte každé z tých čísel päťkou a máte priemerné februárové straty na deň. 163 bvp denne je famózne číslo, rovnako ako necelých šesť lietadiel aj helikoptér od pondelka do piatku. Žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně (Sean Connery, Pahorok, 1965).
Za prvých päť dní vojny zatrepalo kopytami denne v priemere 1060 ruských vojakov. Je to vysoké číslo aj na tohtoročné leto, kedy ich už takmer tri mesiace padá hubou do blata viac ako tisíc denne.
31. marec 2022 a straty za 36 dní: 614 tankov, v marci ich pribudlo 423. 1735 bvp, mesačný prírastok je 919, denný priemer 29,64 obrneného vozidla je pokles takmer päť a pol násobný. Ale ruku na srdce. Spomínate si na ten šrumec prvých dní? Jednak uviaznuté kolóny okolo Kyjeva, kedy ťažkoodenci ostali trčať nehybne zoradení ako asfaltové holuby na polici. Síce so slávnostnou uniformou nachystanou na parádu, ale s kámošovým laufom v prdeli. Slávnostné gombíky sa roztavili a oni najskôr tiež. Ak sa aj niekomu podarilo a prenikol do mesta, čakali ho desiatky Kyjevčanov s fľašou v ruke a išlo sa flambovať. Nuž, každý mal na túto slávnosť prichystané niečo iné. Preto tie obrovské čísla prvých dní.
V marci pribudlo 106 lietadiel, spolu ich tak bolo 135 s denným priemerom 3,41 kusov a 102 helikoptér, spolu 131, denne 3,29 kusov. A 12.200 gerojov zavrešťalo ten mesiac za vlasť, spolu 17.500, v priemere 393,5.
Apríl 2022: 1008 tankov, + 394/ 13,13 denne. 2445 bvp, + 710/ 23,66 denne. 190 lietadiel, + 55/ 2,87 denne. 156 helikoptér, + 25/ 2,36 denne. 23.200 vojakov (z toho asi 496 zajatých), + 5.700/ 351,5 denne.
Máj 2022: 1358 tankov, + 350/ 14 denne. 3302 bvp, + 857/ 34 denne. 208 lietadiel, + 18/ 2,14 denne. 174 helikoptér, + 18/ 1,79 denne. 30.500 vojakov (z toho asi 500 zajatých) + asi 7.300/ 314,43 denne.
Takto by sme mohli pokračovať, straty boli stále vysoké v technike, pozemnej aj leteckej, ale relatívne nízke čo sa personálu týka. Posunieme sa do jesennej protiofenzívy Ukrajiny.
September 2022: 2338 tankov, + 362 kusov. 4932 bvp, + 620 kusov. 264 lietadiel, + 30 kusov. 225 helikoptér, + 21 kusov. 59.080 vojakov, + 11.180 kusov.
Október 2022: 2686 tankov, + 348 kusov. 5485 bvp, + 553 kusov. 275 lietadiel, + 11 kusov. 253 helikoptér, + 28 kusov. 71.820 vojakov, + 12.740 kusov.
23. februára 2023, 365 dní od začiatku invázie, za sebou to malo už 3350 tankov/ 9,17 kusov denne. 6596 bvp/ 18,07 kusov denne. 299 lietadiel/ 0,82 kusa denne. 287 helikoptér/ 0,78 kusa denne. A 145.850 vojakov/ 399,59 kusov denne.
Než sa dostaneme ku včerajšku, spomeňme niekoľko zaujímavých období, či len dní, kedy sa ruské straty vymykajú z priemeru celého trvania trojdňovky. Dosť blbého predĺženého víkendu v Kremli:
29. júl 2024- 19. apríl 2025
Šnúra dvestošesťdesiatich siedmych dní, bezmála trištvrte roka, kedy ruské straty bezprizorných mužíkov neklesli pod 1000 kusov denne. Štyrikrát dosiahli métu 2000 kusov a viac, pričom maximum pripadlo na 20. december 2024- 2200 dobrých Rusov sa pridalo do ríše zlých. Za tých 267 dní ich bolo 368.950 s denným priemerom 1381,83. Najúrodnejším z tých mesiacov bol december 2024, kedy pravoslávne Vianoce neoslávilo 49.310 (1590,64 denne).
1. až 3. jún 2025
Operácia Pavučina nachytala ruský letecký personál s poriadne spustenými kombinézami. Od 20. februára 2023, kedy Rusi prišli o 299te lietadlo, sa ich strata k 1. júnu 2025 vyšplhala na 372 kusov. Plus 73 kusov za 831 dní je síce výkon leňochoda (0,087 lietadla denne), ale nehľadajme za tým pasivitu Ukrajiny. Stále hlušili mužíkov na tisíce na frontovej línii a v jej okolí, ruské lietadlá však boli hlboko v zázemí. Okolie Murmanska či Bajkalu bolo vtedy pre Ukrajincov zdanlivo nedosiahnuteľné. Ale však to poznáme, nie len zdanie klame. Aj Fico sa občas v Čifároch sekne a povie pravdu.
Major Brovdi tú svoju predložil Rusom ako na tácke, keď oni takto jemu otrčili vzdialené letiská. Výsledok poznáme. 1. júna 2025 pribudlo 41 zničených lietadiel, do štatistík po poctivom overovaní sa toto poníženie pripísalo až o dva dni neskôr. Lietadlá a helikoptéry do štatistík pribúdajú sporadicky, ale pribúdajú.
23. júna až 22. júla 2026
Nejde o žiadnu špeciálnu tridsať dňovú operáciu. Pacient je síce nevyliečiteľne blbý a pripravený do kafilérie, kopať však bude ešte dlho. V rozmedzí týchto dní sa však udialo niekoľko štatisticky zaujímavých udalostí, čo sa ruských strát týka.
Za prvou z tých udalostí hľadajme opäť ukrajinských dronistov a Brovdiho. Po trpkých stratách rafinérií, terminálov, prekladísk a neviem čoho všetkého ešte, Rusi začali šupovať všetko zásobovanie, predovšetkým na Krym, nákladnými autami. Ich straty boli v začiatkoch vojny v nižších či vyšších desiatkach aj stovkách, podľa toho, kde ktorá kolóna uviazla spolu s tankami a transportérmi. Potom sa tie straty ustálil na nižších stovkách, ale na prelome jari a leta tohto roku poskočili plus mínus na dvojnásobok.
23. júna 2026 to bol zrejme rekord- 626 kusov, päťsto a viac kusov bolo zo šesť či sedem krát, naposledy včera rovných 500 a šesť stovky okrem tej najvyššej boli tiež ešte dve. 350 až 450 kusov denne je už bežný údaj.
12. júla 2026 denné fyzické straty Rusov dosiahli 1600 kusov. Okrem toho, že je to pomerne veľké číslo, pripadlo na tisíc šesťstý deň ruskej agresie. Síce iba zhoda okolností, ale povzbudí v takejto aktivite.
19. júla 2026 sa chuť do aktivít potvrdila. Znovu 1600 odobrených Rusov a k tomu 605 nákladných a cisternových áut.
22. júla 2026 a prekvapivé číslo. Po pomerne obvyklom jave, že tankov už Rusi ani nemali kde nasadzovať a teda aj nechať zošrotovať, kedy sa počas jari často objavila nula pri ich úbytkoch, v júni a v júli už bolo núl iba zopár a objavujú sa nižšie jednotky (od 1 do 7 asi).
Keď tu zrazu, bum bác, 28 tankov využilo šrotovné, druhý deň ešte desať a potom sa to vrátilo k tým jednotkám aj nulám. On to tu aj niekto načrtol o čo sa jednalo, len si to už nepamätám. Tuším Rusi dostali avízo, že Ukrajincov nejako prechčia a ich tanky budú ne- vi- di- teľ- né, ako by zdôraznil Harabin. Nuž neboli a nečudoval by som sa, ak by aj za takouto uisťujúcou fámou boli Ukrajinci.
No a 19. augusta 2026, v 1638 deň agresie, to vyzerá takto:
Za august pribudlo 52 tankov a spolu ich je 12.283. Denný priemer je 7,5 kusov, čo je stále ešte 81,9 % denných strát k 23. februáru 2023.
Pribudlo tiež 109 transportérov a spolu ich je 25.165. Denný priemer je 15,37 kusov, čo je 85 % denných strát k 23. februáru 2023.
V auguste 2026 pribudlo nula lietadiel aj nula helikoptér, stále ich je teda 439, respektíve 354. Denný priemer poklesol zjavne, ale stále platí, že každý štvrtý deň agresie prišli Rusi o lietadlo a každý piaty o helikoptéru.
Na stratách nie iba tejto techniky je viditeľné, ako sa v prvých dňoch, týždňoch a mesiacoch druhá najsilnejšia precenila a kam až klesla. Nejde o zlepšenie jej taktiky a logistiky. Len sa necháva vyhlušiť presne ako tie asfaltové holuby. A ako to teda vyzerá s Putinovými kontraktormi? Nuž, fakt že na hovno.
Fyzické straty sú ku včerajšku 1.472.640 a denný priemer je 897,8. Za 19 dní ich pribudlo 26.490. Takéto celkové straty mali Rusi medzi 11. a 12. májom 2022, po sedemdesiatich siedmych dňoch špeciálnej vojenskej...normálne by som nejaký chľast takto nazval. Špeciálny vojenský dryák. Fyzická sila je to posledné, čo Putin ešte dokáže poslať do vojny a v takejto situácii je v podstate od samého začiatku. Denné straty na tu sledovanej technike, v porovnaní s prvým rokom, klesli. Helikoptéry sú na slabých 27 %, transportéry na spomenutých 85 % oproti denným stratám ku 23. februáru 2023. Ľudské straty stúpli závratne a stúpajú nezadržateľne. Včera sa takýmto porovnávaním dostali na 224,68 %.
Čo dodať?
Neviem, či porovnávanie prvý rok verzus štyri a pol roka je to pravé orechové. Či takýto Špeciálny vojenský dryák bude všetkým šmakovať. Ak by náhodou nie, dá sa to namiešať aj inakšie. Napokon, hovoríme stále o trojdňovej špeciálnej vojenskej operácii. Šéf chirurg z Kremľa ju takto nazval, nuž to musí byť pravda. Takže porovnávajme takto, podľa prvých troch dní. Veď tie boli rozhodujúce.
Tankov sme stratili viac ako sto, tvrdia Ukrajinci. Nech nežeriem, denný priemer dajme 34. Koľko je to dnes? Sedem a pol tanku denne? Tak naše denné straty klesli na 22 % v porovnaní s 26. februárom 2022. Pri transportéroch to je ešte lepšie. Takmer dva krát lepšie. Lebo z 540 transportérov za tri dni, je to 180 kusov denne. Pche, treba pokračovať? Straty transportérov nám dnes klesli na 11,71 % oproti koncu trojdňovej. Urááá.
Lietadla a helikoptéry sa pýtate? Nuž pozrime sa na to takto. Ak sme vtedy stratili denne 5,33 lietadla a 6 helikoptér, čo to je oproti 0,27 lietadla a 0,21 helikoptéry denne dnes? Presne tak, správne ste si odpovedali- prd do Sromovky to je.
Je pravda, priznávame, že pri tých ľudských stratách sme až tak úspešní neboli, ale aj tu platí, že človek, ruský človek je pre nás to najcennejšie. Veď ho aj vyvažujeme novučičkou Ladou, veď... Človek, to znie hrdo! A aj keď to veľmi bolí, kým 26. februára sme denne rozdali zarmúteným matkám a manželkám rovnú tisícovku Lád, dnes je to ani nie 898 takýchto tátošov. Inak povedané, aj keď nas mnogo, podarilo sa nám ľudské straty znížiť na 89,78 %.
Čo dodať? Človek, ruský človek, to fakt znie hrdo. Všetko ide podľa plánu. Preto vítame pomoc bratského severokórejského ľudu a jeho slávnej armády. Preto každému Min- junovi vykročí v ústrety desať Ivanov, s každým Do- yunom desať Sťopkov zrovná vojenský krok, aby sme tie čísla ešte trochu spoločne upravili. K tomu nám pomáhaj Kim. Hlavne presvedčiť verný ľud, že správna je taká matematika, ktorá poprie, že v reálnych číslach sa ruské straty mužov za tri a pol roka zvýšili o 1009,7 %.
p.s. sorry ak som niekde niečo zle spočítal a delil, fakt z toho bolí hlava, ale malo by to sedieť
zdroj: https://index.minfin.com.ua/en/russian-invading/casualties/