Tri dni v Chujave a 6660 Rusov tiež tam

Klasické dielo Jonáša Záborského o imaginárnych dvoch dňoch v rovnako imaginárnej dedine Chujava je v súhrne obsahu podľa wikipédie tak presne podaný, najme čo sa dňa škaredého týka, že stačí skopírovať prvých päť viet a blog je hotový:
Deň škaredý
Táto časť predstavuje prítomnosť, bezcieľnosť živoriaceho ľudu v zapadnutej obci Chujava, kde sú domy na spadnutie a ľudia hľadajú útechu v alkohole. Do dediny prichádzajú úradníci z mesta vyberať poplatky a pokuty. Obyvatelia dediny sú rozhnevaní a rozdeľujú sa na skupinky – presadzujú svoj názor. Postavy knihy sú sebecké a v ústnom prejave používajú nárečie, reč predstaviteľov chudoby je nevyberaná a vulgárna, autor ňou dokresľuje karikatúru jednotlivcov. Ľuďom ide len o peniaze a o to, aby sa mali čo najlepšie.
Pre poriadok dodám, že Deň pekný ruskej Chujave zatiaľ nehrozí a straty za posledné tri dni, od 31.10. do 2.11.- 2100, 2500 a 2060 chujavčanov len potvrdzujú, že Putin na bielom koni cvála síce do pekla, ale oni v ňom už dávno sú. Je to ich Chujava s domami na spadnutie a útechou v alkohole.
A ak si niekto myslí, že názov Tri dni v Chujave je môj výmysel a konštrukt, nech si pozrie túto krásnu fotografiu zasnežených Košíc na (e)photo.sk autora zola. Iňťerňety predsa vedia všetko:
https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/102946/tri-dni-v-chujave/?s=photos