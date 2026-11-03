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3. nov 2026 o 09:16
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Tri dni v Chujave a 6660 Rusov tiež tam

Krátky sumár posledných troch dní nekonečnej trojdňovej špeciálnej vojenskej operácie.

Dušan Koniar
Dušan Koniar Prémiový bloger
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Klasické dielo Jonáša Záborského o imaginárnych dvoch dňoch v rovnako imaginárnej dedine Chujava je v súhrne obsahu podľa wikipédie tak presne podaný, najme čo sa dňa škaredého týka, že stačí skopírovať prvých päť viet a blog je hotový:

Deň škaredý

Táto časť predstavuje prítomnosť, bezcieľnosť živoriaceho ľudu v zapadnutej obci Chujava, kde sú domy na spadnutie a ľudia hľadajú útechu v alkohole. Do dediny prichádzajú úradníci z mesta vyberať poplatky a pokuty. Obyvatelia dediny sú rozhnevaní a rozdeľujú sa na skupinky – presadzujú svoj názor. Postavy knihy sú sebecké a v ústnom prejave používajú nárečie, reč predstaviteľov chudoby je nevyberaná a vulgárna, autor ňou dokresľuje karikatúru jednotlivcov. Ľuďom ide len o peniaze a o to, aby sa mali čo najlepšie.

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Pre poriadok dodám, že Deň pekný ruskej Chujave zatiaľ nehrozí a straty za posledné tri dni, od 31.10. do 2.11.- 2100, 2500 a 2060 chujavčanov len potvrdzujú, že Putin na bielom koni cvála síce do pekla, ale oni v ňom už dávno sú. Je to ich Chujava s domami na spadnutie a útechou v alkohole.

A ak si niekto myslí, že názov Tri dni v Chujave je môj výmysel a konštrukt, nech si pozrie túto krásnu fotografiu zasnežených Košíc na (e)photo.sk autora zola. Iňťerňety predsa vedia všetko:

https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/102946/tri-dni-v-chujave/?s=photos


 

 

 

Dušan Koniar

Dušan Koniar
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  798
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  • Páči sa:  12 697x

na pol ceste medzi nádejou, že môže byť aj lepšie a podozrením, že lepšie je vždy tomu, kto sa tým nezaoberá. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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