Triedny učiteľ má povinnosť prijatú tržbu evidovať...

Niežeby išlo o novú situáciu. Rok čo rok učitelia, často hlavne tí triedny, menia sa na pokladníkov a vypisujú rodičom, ako ich aktuálny stav financovania školstva núti žiadať od nich platby na tú či onú učebnicu, pracovný zošit, školskú pomôcku atď. A nie, neobstojí tvrdenie, že základné a stredné školy majú svojich zriaďovateľov v obciach a vyšších územných celkoch. Že toto nie je maslo na hlave ministerstiev školstva aj financií, že tento bordel nie je premiérskou témou.
Na jednej strane, budeme po osem, desať, dvanásťročných deťoch posielať rôzne sumy. Nie zaokrúhlené, nie dvadsať eurovú bankovku, však triedny určite tých osem eur a dvadsaťpäť centov bude mať ako vydať každému jednému. Po Jurkovi, Vierke či Matejovi pošleme presnú sumu v bankovkách, eurominciach a aj v tých centových. Aby sme triednu nezaťažovali. Však jej určite nebude prekážať, že tri týždne musí z triedy do kabinetu, z kabinetu do zborovne, zo zborovne domov a potom nazad, vláčiť so sebou zoznam žiakov, zaškrtávať ich postupné platby, naháňať zábudlivcov a opakovane si aktuálne tržby zoraďovať podľa nominálov, nech má prehľad, koľko z toho už stihla stratiť.
Tento absurdný nešvár sa rozliezol do slovenského školstva (keby len tam) už pred rokmi a ja som stále v údive. Že inak prísni inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorí opakovane dokazujú, že v školách pozor dávali a platobný doklad o langoši s chybnou interpunkciou im neunikol, benevolentne po svojich deťoch posielajú komusi peniaze a nedostanú za to žiaden daňový doklad. A že sa tak deje roky, že sa tak deje na väčšine škôl, že rok čo rok sa konečnému spotrebiteľovi nedostanú tisícky takýchto dokladov v úhrne za vyššie státisíce eur. Ak nie za milióny.
Ony tie doklady samozrejme existujú. Má ich každá škola za xy pomôcok, ktoré u dodávateľa či u dodávateľov nakúpila hromadne. Ale ani pri najlepšej vôli, nemajú školy priestor a možnosť dať konečnému spotrebiteľovi- rodičovi doklad, ktorý by mal byť určite daňovo odpočítateľným. Pokiaľ teda predpísaná učebnica v slovenskom školstve nie je nadštandardnou službou, za ktorú je predsa normálne si priplatiť.
Pri všetkých tých konsolidáciách a úsporných opatreniach, bolo by už načase niečím novým nasrať učiteľov, inšpektorov aj rodičov, keď nám už teda beriete tú osvedčenú transakčnú daň.