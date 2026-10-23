Vivaldi, striedanie ročných období a stúpanie ruských strát

Účelom vedenia takej štatistiky bolo viacero. Zvedavosť ako taká, zabíjanie nudy v tých hluchších hodinách, porovnávanie nášho okrsku s ostatnými v bratislavskej Karlovej Vsi, v celej Bratislave a na celom Slovensku. Jednoducho, baví ma to a stále som zvedavý čo a ako dopadne. Nakoľko, vo svojom volebnom okrsku som bol asi päť krát členom volebnej komisie na rôznych druhoch volieb a dva krát v inom okrsku v Karlovej Vsi, už teraz viem, ktoré kolónky (oprávnení voliči) ostanú aj v tieto voľby prázdne čo sa nášho paneláku týka a ktorí susedia s veľkou pravdepodobnosťou voliť pôjdu aj zajtra. Zajtra ale vo volebnej komisii nebudem, čo ale neznamená, že si podvečer účasť susedov na hárku zbežne neskontrolujem.
Hádam nemusím čitateľovi zdôrazňovať, že účasť na voľbách, hociktorých, je dôležitá, niet prakticky rozdielu v ich dôležitosti na úrovni miestnych, parlamentných či prezidentských volieb (a eurovolieb) a kto si nárokuje pindať na politickú situáciu u nás, mal by si aspoň túto nepovinnú povinnosť splniť a potom pindať o to viac. Nech toxická závislosť Jozefa SmeRáža je okatejšia ako Blahova náklonnosť k ovciam a baranom. Takže zajtra priatelia, hŕ na ně a ako hovoril brat Žižka- nepřátel se nelekejte, na množsví nehleďte. Čo omnoho viac a v omnoho tvrdšom boji platí aj dnes na Ukrajine.
Mal som asi osemnásť rokov a nemal ešte gramofón, keď som si napriek tomu kúpil jednu z mojich srdcoviek- platňu vydanú Opusom, Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldidiho vo vynikajúcom prevedení Slovenského komorného orchestra a pod vedením Bohdana Warchala. Nezapieram, a nezapierajte ani vy, keď som bol sám doma (a mal už gramofón), ja som bol tým virtuózom, ja som viedol orchester v obývačke. Raz sme sa práve na túto tému bavili s kamarátmi, kto už kým takto bol sám doma a zase som to vyhral priznaním, že bol som už aj Tina Turner. Akurát, nie pred zrkadlom. Môj vizuál výrazne ruší moju predstavivosť. Čo už so mnou. Nebudem ani babičkou rock and rollu, ani Wabi Daněkom či Ryvolom, nebudem von Karajanom či Warchalom, ale svojich hrdinov, sprostredkovaných cez texty Heleny Hudáčekovej, Jany Čavojskej, Marcela Rebra, Jana Valchára, Mareka Janigu a iných rozhodne mám a momentálne fandím im. Sprostredkovane, cez cudzie texty a cudzie nasadenie a zážitky a dá sa to a neruší ma pri tom ani pohľad do zrkadla.
Aj pre toto som si začal viesť štatistiku ruských strát čo sa fyzickej sily nepriateľa, na množstvo ktorého netreba hľadieť, týka.
A je to číra katastrofa. Číra ako toxická závislosť Ráža na Smere, Blahu na Moskve, Trumpa na Putinovi, Fica na vlastnom egu, cudzom majetku a aktuálnom vrtení sa plechového kohúta na hrebeni strechy atď., atď.
Tieto straty som si bližšie začal všímať po 29. máji 2026, kedy až po dnešný deň, zapísanie včerajších strát, tie ruské sú vyššie ako tisícka denne (1120 až 2250 za sledované obdobie) a to sa prejavuje aj v prepočte na priemerné denné straty. A ťažko v tom nevidieť húževnatosť, kreativitu a odhodlanie Ukrajiny, napriek polenám pod nohy hodenými kdejakými chcimírmi bez výtlaku, či smradmi s určitým výtlakom. Od už spľasnutého Orbána, po ešte nafúknutého Fica až po retardovaného Trumpa, ktorý praskne veľmi škaredo.
Žiadna armáda, ani Ukrajinská, ani Ruská, ani Iránska, žiadna nemá nevyčerpateľné zdroje. Spomínam armády, ktoré vojnu vedú aktívne, hádam by tam patrila aj tá Americká, ale o tej to platí rovnako. Rovnako ako o Čínskej či Severokórejskej, prípadne Európskej, ak by taká vôbec existovala. Ale tak ako Rusko a jeho armáda je číra katastrofa, bezohľadnosť a hlúpe mrhanie živou silou, tak tá Ukrajina a už spomenutá kreativita a inovatívnosť vo vedení bojov, tvoria spojenú nádobu a my máme možnosť vidieť v priamom prenose, ako pomyselná ryska na laboratórnom skle pokusnej nádoby na tej ruskej strane, nezadržateľne stúpa.
Denné straty Rusov samozrejme kolíšu obidvoma smermi, rozhodujúci je ale ten denný priemer, aby sme videli, čo sa vlastne deje. A posledných tridsaťdva dní sa deje toto:
Od 21. septembra tie denné straty síce tiež kolísali od cifry 1230 (21.9.2026) po predvčerajších 2250, ale denný priemer ide stále hore. Od 1377,84 toho 21. septembra po 1452,85 ku včerajšku. To je denný priemerný nárast takýchto strát o 2,27 zneškodneného Rusa. Nech už za tým zneškodnením je zajatie, zranenie či smrť, je to strata fatálna a zväčša nenahraditeľná. Za oných tridsaťdva dní Rusi takto prišli o 53.740 mužov a denný priemer za to obdobie je 1628,48. Za stoštyridsaťsedem dní strát nad tisícku (spolu 213.570) je ten priemer „len“ 1452,85, ale máme ešte jedno len, ktoré by si zdanlivo zaslúžilo zdvojené úvodzovky. Opakom je pravda. Priemer denných ruských strát, ktorý stúpa kontinuálne už neviem koľko mesiacov a rokov, za všetkých tých tisícsedemstodva dní ruskej agresie od 24. februára 2022, je pri včerajšku na hrozivej úrovni 925,15!
Tento denný priemer stúpa pomalšie. Akokoľvek vysoké číslo delíte iným vysokým číslom, pričom ale platí, že delenec býva rôzny (súhrn aktuálnych denných strát) a deliteľ konštantne stúpa o jednotku (počet sledovaných dní), vychádza vám výsledok, ktorý síce stúpa, ale viditeľne až za desatinou čiarkou. Avšak, aj tu je badateľný nárast pri porovnaní posledných tridsiatich dvoch alebo stoštyridsiatich siedmich dní.
Od 29. mája 2026 po včerajšok tie celkové ruské straty stúpali z 874,3 na spomenutých 925,15 a stúpali každý deň a ten denný priemer je 0,346 zaokrúhlene. Od 21. septembra 2026 po včerajšok, čiže o čosi viac ako jeden mesiac, tieto straty stúpli z 910,16 po nám už známych 925,15 a to je v dennom priemere o 0,469 ruského muža na fronte menej ako včera.
A nech sa niekomu zdá, že nárast o stodvadsaťtri tisícin je zanedbateľný, nuž ja si myslím, že nie je. Že tam a za tým číslom je v prenesenom slova zmysle virtuozita Vivaldiho a v pravom slova zmysle kreativita, vynaliezavosť, nezlomnosť a odhodlanie Ukrajiny v jej boji proti všetkým diablom, nech sa už ten skrýva v akomkoľvek na pohľad zanedbateľnom detaile. Práve tie tento boj rozhodnú. Motivácia odhodlaných nemôže byť porovnávaná s množstvom vraždiacich zúfalcov, tu žiadna konštanta neexistuje. Konštantnou nech preto ostáva vaša, naša, moja podpora bojujúcej Ukrajiny a tie polená pod nohy? Blíži sa vykurovacie obdobie. Rozštiepať, podkúriť, ohriať si telo aj dušu.
A nezabúdajte na zajtrajšok. Desatiny, stotiny aj tisíciny vedia byť sakramentsky rozhodujúce. Ak chcete oprávnene pindať, tak nepindajte a choďte k voľbám.