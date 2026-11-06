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6. nov 2026 o 12:26
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von Papkeho konštanta

Ak už, vrátim sa ku svojej stredoškolskej prezývke von Papke. Neviem prečo som ju od istého Miša dostal, ale v oných kruhoch, prischla mi navždy. Konštanta je odhad von Papkeho, nie môj, kam a kedy sa ruské straty posnú.

Dušan Koniar
Dušan Koniar Prémiový bloger
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Aby si Putin mohol robiť výčitky za prvých stotisíc premárnených životov svojich, mal na to luxusných 301 dní.

Nič a potom 167 dní.

Netrklo mu a Blahovo kibicovanie mu k zamysleniu poskytlo postupne 108 dní, potom 99 dní, potom 86 dní, potom 77 dní a keďže stále nič, Blahov gambit si vystačil so 64 dňami.

Od novembra 2024 do decembra 2025 sa Blaha vymenil asi s Chmelárom, ten dodrbal aj to a tak Putin trochu lajdačil a k ďalším métam mu to trvalo 73, 83 a 100 dní, raz klesli na 95, mierne stúpli na 99 dní a potom Blaha ukončil ročný sabatikal a s vervou sa pustil do práce.

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Z 99 dní bolo 87, z 87 bolo 73, zo 73 bolo 58 a tak sa von Papke zamyslel a vyšlo mu, že ak sa do toho zase nezamota Chmelár, po 42 dňoch, okolo 17.12.2026, Vladimír Vladimírovič Putin stále nebude vedieť čo sú to výčitky svedomia a zároveň, stále nebude vedieť, kam sa mu podelo 1.700.000 mužov. Rozdiel v počte dní medzi jednotlivými métami klesá o 12, 14, 15 dní malo by nasledovať 16. Stále je tu hrozba Chmelár, ale risknime aj to.

Von Papkeho konštanta je síce veľmi vacharlatý konštrukt, na druhej strane...nechajme sa prekvapiť.

Dušan Koniar

Dušan Koniar
Bloger 
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  • Počet článkov:  801
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na pol ceste medzi nádejou, že môže byť aj lepšie a podozrením, že lepšie je vždy tomu, kto sa tým nezaoberá. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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