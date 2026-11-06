Aby si Putin mohol robiť výčitky za prvých stotisíc premárnených životov svojich, mal na to luxusných 301 dní.
Nič a potom 167 dní.
Netrklo mu a Blahovo kibicovanie mu k zamysleniu poskytlo postupne 108 dní, potom 99 dní, potom 86 dní, potom 77 dní a keďže stále nič, Blahov gambit si vystačil so 64 dňami.
Od novembra 2024 do decembra 2025 sa Blaha vymenil asi s Chmelárom, ten dodrbal aj to a tak Putin trochu lajdačil a k ďalším métam mu to trvalo 73, 83 a 100 dní, raz klesli na 95, mierne stúpli na 99 dní a potom Blaha ukončil ročný sabatikal a s vervou sa pustil do práce.
Z 99 dní bolo 87, z 87 bolo 73, zo 73 bolo 58 a tak sa von Papke zamyslel a vyšlo mu, že ak sa do toho zase nezamota Chmelár, po 42 dňoch, okolo 17.12.2026, Vladimír Vladimírovič Putin stále nebude vedieť čo sú to výčitky svedomia a zároveň, stále nebude vedieť, kam sa mu podelo 1.700.000 mužov. Rozdiel v počte dní medzi jednotlivými métami klesá o 12, 14, 15 dní malo by nasledovať 16. Stále je tu hrozba Chmelár, ale risknime aj to.
Von Papkeho konštanta je síce veľmi vacharlatý konštrukt, na druhej strane...nechajme sa prekvapiť.