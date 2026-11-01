VOSR- Veľká Októbrová Strata Ruska

O mŕtvych len dobre? Dobre. Bavme sa o živých. Kým ešte žili a kým sa na nich, ako na mŕtvych, celé Rusko mávnutím ruky nevykašlalo. Bavme sa o tých 54.400 Rusoch, ktorí ešte do posledného septembrového dňa roku 2026 všetci patrili k živým a teraz sú len číslom októbrovej štatistiky strát. Denne ich počas tohtoročného októbra odobrelo 1754. Ich veľké Z našité na rukáve uniformy, vytetované na hrudi, nalepené na frontovej Lade, je dnes už len Zajatý, Zranený, Zabitý. Mŕtvy už neublíži nikomu, bavme sa teda o mŕtvych kým ešte žili a mohli si vybrať, či budú pomáhať, stáť mimo, alebo konať zlo. Hľadajme vysvetlenie, prečo sa o mŕtvych má hovoriť dobre, keď živí boli stelesneným zlom.
Ten rukáv, to tetovanie, tá Lada patrili niekomu, kto je dnes, v prvý novembrový deň 2026, už iba Zabudnutý. Zabudnutý tými, ktorí v jeho stopách kráčajú do toho istého Zmaru, kam ich posielajú tí spupní, suroví a stupídni, ktorí čochvíľa zabudnú aj na nich. Na novembrových tak isto, ako okamžite zabudli na októbrových, vyleptaných z pamäte majú septembrových a o augustových vám zaprú, že sa vôbec takí narodili...
O mŕtvych len dobre? Dobre. Ale o ktorých, kedy a prečo?
Október 2022- než mal Putin sedemdesiat sviečok na svojej pompéznej narodeninovej torte pred sebou, 62.060 iných Rusov už malo takéto a ostatné starosti za sebou.
V septembri 2022 bolo 12.360 Rusov jednoducho zlých. Číhali na línii frontu pripravení konať zlo, kým sa ich v priemere každý októbrový deň na fronte načisto nepolepšilo 399. Poslali ich tam a zaplatili im za to, že budú vraždiť, lúpiť a znásilňovať ako dlho budú vládať a chcieť. Zaplatili im za to, že tam skapú. Medzi nimi ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebol nikto z tých, ktorí 10.10.2022, ako odvetu za útok na Kerčský most, odpálili z bezpečia diaľky na ukrajinské mestá 84 riadených striel a 24 dronov. Ani o jedných ani o druhých niet čo dobré povedať kým žili či žijú a ak sú po smrti, dobre im tak. To im musí stačiť.
Október 2023- keď Putin sfúkol sedemdesiatu prvú sviečku na novej torte so starým vinšom, 282.280 gratulantov by mu aj zahundralo „mnoga leta“, akurát že spod ukrajinskej černozeme by sa ich hlasy nerátali.
Aj 22.410 konkrétnych Rusov patrilo v septembri 2023 k tým pripraveným konať zlo, až kým 723 z nich v každý októbrový deň nepadlo na hubu, prestalo plniť rozkazy, prestalo vraždiť, lúpiť, znásilňovať. Preto o nich len v dobrom? Ani omylom. Pretože ešte žijú tí, ktorí 5.10.2023 odpálili raketu Iskander- M. Zasiahla kaviareň v dedine Hrozna v Charkovskej oblasti a výsledkom bolo 59 mŕtvych civilistov. Zomrel takmer každý piaty občan obce, z toho jedno dieťa. Zišli sa na kare za padlého ukrajinského vojaka. Čas a súradnice karu poskytli dvaja miestny kolaboranti. Až tohto roku boli v neprítomnosti, spolu s piatimi ruskými veliteľmi, ktorí útok schválili, za toto odsúdení. Teda ešte žijú (žili v deň vyhlásenia rozsudku) a hádam sa nikoho nedotkne, ak o nich ako o živých poviem, že sú to neskutočné svine. A dúfam, že čo najskôr to budem môcť o nich tvrdiť v minulom čase.
Október 2024- určite Putin nečakal, že jeho sedemdesiate druhé narodeniny spolu s ním oslávi už 662.970 jeho najvernejších spoluobčanov a tak hojná účasť by pohla aj skalou, ak by tých gratulantov aj bolo vidno. Ale, už sme si to vysvetlili. Šesťstošesťdesiattri tisíc minulostí to je obtiaž a zrada, nie spomienka a vďaka.
V septembri 2024 konať zlo chcelo spolu s inými až 41.890 Rusov a hľa. Od prvého do posledného októbra si každý deň vstúpilo do svedomia či kerej matere až 1.351 z nich. Konať dobro sa nerozhodli dobrovoľne a preto na nich v dobrom nebudeme spomínať, ale zabúdať. 5. 10. 2024 si Rusi na predmestí Kostjantynivky v Doneckej oblasti zostrelili vlastné lietadlo vypúšťajúce riadené letecké bomby, čo nikoho z nich, strelcov ani zostrelených, nikdy neurobí dobrými. V októbri 2024 Rusi zabili aj takýmito útokmi 183 ukrajinských civilistov a 908 ich zranili a je viac ako pravdepodobné, že niektorých z nich má na svedomí aj toto lietadlo. Tak jakýpak copak?! Hlavné je, že za viac ako dva a pol roka Ruskej agresie na Ukrajine, bol október 2024 mesiacom rekordérom, čo sa fyzických strát Ruska týkalo.
Október 2025- každé, aj sedemdesiate tretie narodeniny sú iba raz a 1.118.370 Rusov by sa ich určite s radosťou zúčastnilo, akurát, že kým oni jemu zháňali darček, on si darček lusknutím prstov urobil z nich.
Síce ešte 30.270 nepolepšiteľných Rusov v septembri toho roku žilo, ale počas každého októbrového dňa sa ich 976 už nemalo ako polepšiť. Deväťsto z nich sa posledného októbra 2025 pridalo k 1.141.830 im podobných, ktorí mali milión príležitostí nerobiť zlo. Rozhodli sa v konaní zla pokračovať, zaplatili za to svojim biednym, bezcenným životom, lebo za to zlo si nechali zaplatiť oni. Je pochopiteľné, že niekto pre nich plakal a plače, že pre niekoho boli a sú stratou. Nie však pre Rusko Spustnuté, Rusko Stratené, Rusko Strašné. Takéto Rusko kašle na svojich tisíc, stotisíc či milión mŕtvych. Je schopné ich za tú smrť aj pokarhať. Pochopenie a priazeň má len pre tých, ktorí napríklad 22.10.2025 schválili a previedli letecký útok na škôlku v Charkove a nenechali sa pri tom zabiť. To sú hrdinovia dnešného Ruska. Vrahovia, ktorí sú ešte ochotní a schopní vraždiť.
Október 2026- 1.547.780 Rusov sa už možno starcovi zdá veľa na oslave jeho sedemdesiatych štvrtých, neokrúhlych narodeninách. Kto ich volal, kto sa im prosil?! Kazia mu to ako poldruha milióna kvapiek moču, ktoré musí prostatik bolestivo vytlačiť zo seba a tváriť sa pritom, že má slávnostnú reč v Dume. Nenávidí ich za to.
54.400 Rusov, ktorí v septembri ešte žilo už nežije. A to je to jediné dobré na tom, čo sa o nich dá povedať. Pretože sú ak nie súčasťou, tak krmivom pre systém, ktorý svojou smrťou držia pri živote brať životy iným
Október, marec, december či júl; vlani, predvlani či teraz, nijako sa od seba neodlišujú. Rusko pácha kontinuálne, plánované zlo. Plánované nie v detailoch či v postupnosti. Ono len pácha zlo, pretože nič iné vyprodukovať nevie a nechce. Zlo a zmar všetkému, čo si dovolí mu vzdorovať, závisť a nenávisť pre všetkých, ktorí sa vedia mať lepšie.
Október 2024 bol, čo sa týka ruských strát, rekordný- 41.890. Nevydržalo to dlho, pretože tridsaťdňový november 24 poslal do pekiel až 46.450 Rusov do rôznych kotlov. Ani tento rekord sa v pekle neohrial, pretože v decembri 24 Ukrajina prikúrila 49.310 Rusom a to bolo rekordné číslo až do októbra 2026.
Verím, že ani tento rekord- 54.400 dobrých Rusov za mesiac, nie je neprekonateľný. Že 1.754 dobrých Rusov denne nie je posledná ponuka.