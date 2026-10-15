Železničiari hrozia štrajkom a Ráž mi pošle otvárač na pivo

Sedem ton nebezpečného odpadu a jeho tvorca
Tak to je sakramentsky bohatý nezávislý kandidát na primátora Bratislavy. Neobrátil sa na Slovenskú poštu, ktorej ešte závislý minister dopravy de facto šéfuje rovnako ako železničiarom, ale obálku mne/nám/vám do schránky doručil asi nejaký brigádnik. Cez nejakú agentúru. Možno cez tú, ktorá je na rube obálky uvedená ako dodávateľ služby Ráža mladšieho Bratislavčankám a Bratislavčanom. Čo ale v tomto prípade nie je podstatné.
Jozef Ráž mladší Bratislavčanky a Bratislavčanov oslovuje ako vážených, tak som si tú oceľovú nebezpečnú zbytočnosť ako ním vážený Bratislavčan odvážil. Aj s obálkou, hárkom dopisu A4, celofánovým obalom s potlačou vyzývajúcim do práce a samozrejme, aj s tou nebezpečnou vecou, váži to spolu 35 gramov. Ak vám taká obálka spadne na topánku, možno to ani nezacítite. Ak ich máte rozniesť do našich štyroch dvanásťposchodových vežiakov, pocítite to sakramentsky. Deväťdesiatšesť bytov krát štyri, to je bratku bezmála 14 kíl síce recyklovateľného, ale predsa len odpadu. A nebezpečného. O tom si ešte povieme.
V Bratislave je odhadom dvesto až dvestodesaťtisíc domácnosti, čo by hádam každý dokázal prepočítať, že taký istý počet obálok s takýmto odpadom je sedem až sedem a pol tony neskutočného ega nezávislého kandidáta. Môj odhad na výrobu, zabalenie do celofánu, zosmoklenie gebuziny, vytlačenie gebuziny, priloženie gebuziny ku gebuzine oceľovej a to celé vložené do obálky, distribúcia všetkých tých štyroch elementov niekde dokopy a následná redistribúcia do dvestotisíc domácností, no, odhadujem to na pol milióna eur. Jedinou kvalitnou vecou v obálke je práve ten otvárač na pivo a to len jeho samotným materiálom- nerezovou oceľou. To asi za desať centov nevyrobíte. A navyše, tento praktický výrobok je nepodarkom a nebezpečnou vecou.
3 eurá a 33 centov každému železničiarovi mesačne na jeden rok
Áno, aj takto by sa dalo použiť pol milióna eur. Asi toľko by to hodilo priemerne každému zamestnancovi slovenských železníc, ktorých je približne dvanásťtisíc päťsto. Samozrejme že je to blbosť na entú, aby minister dopravy z vlastného navyšoval čo i len symbolicky plat výhybkárovi či sprievodkyni. Ale som si sakramentsky istý, že pre túžený Rážov volebný výsledok by to malo hmatateľnejší efekt a ak nie, peniaze takto použité by aspoň nejako niekomu prospeli.
Minister dopravy sa buď zrazil s iným ministrom, výber je neobmedzený, vyhorel ako tie štyri rušne v roku 2025, jeho zmýšľanie a konanie je vykoľajené asi ako súpravy pred tunelom v Jablonove a je len otázkou času, kedy sa pretransformuje na utrhnutý vagón. Slávnostné otváranie záchodov na bratislavskej Hlavnej stanici už niečo na túto tému naznačuje.
Železnice máme neskutočne zdevastované fyzicky aj morálne a ani nechcem vedieť kde a ako skončili tie investované miliardy do nich. Stačí si spomenúť na tristotisíc eur zabudnutých kdesi na čerpačke v ruksaku. Majiteľ, jeden z riaditeľov Carga, sa po ne vrátil a tvrdil, že to našiel po nebohej mame na povale. He he, však to sa aj nám stáva, že? Raz za život nám zomrie mama, raz po nej nájdeme balík v pančuche a tak nás táto bežná vec rozruší, že nečakané dedičstvo jednoducho zabudneme v bufete. Ak sa tak ale deje každý druhý týždeň tak hej, vtedy to zovšednieť fakt môže.
Na všetky tieto sračky železníc sú prirodzeným hromozvodom výpravca na peróne, sprievodkyňa vo vozni, pokladníčka na stanici. Oni nám reprezentujú tú spoločnosť, ktorá pol národa odvezie zadarmo a druhej to zľaví na polovicu a my, národ nevďačný, cestovateľský, nabrýzgame im za chyby, nenažranosť a ľahostajnosť ich riaditeľov, námestníkov, štátnych tajomníkov a ministrov. A oni, tie hromozvody a bleskozvody zlých rozhodnutí, oni si pýtajú zvýšiť plat aspoň o mieru inflácie a sociálny demokrat ich pošle do riti. Hm, či tých utrhnutých vagónov nám tu neblúdi už dlhšia a viac.
Nemerajte si pipíkov Rážovou pomôckou, páni
Pozrime sa bližšie na vecičku, ktorá cinkla do každej bratislavskej poštovej schránky. Dve na seba kolmé hrany tejto unikátnej pomôcky sú zámerne ostré. Druhé dve sú, slovami majstra myšlienky Gücka, nie tupé. Nemajú byť ostré, to nie. Ale práve za tie dve dlhšie hrany máte pomerne pevne zovrieť vecičku a otvoriť si pivo. Áno, ak teda viete ako sa otvára fľaškové pivo. Uchopíte otvárač tak, že palec pravej ruky, ak ste pravák, opriete o tú pílku a stredné články ukazováku a prostredníku o Glückovu nie tupú hranu a môžete chľastať. Ak ste ľavák, ste na tom tak isto a máte neporezanú pravú ruku. Tak či onak, bude to potom ako od cudzieho a aspoň nejaký zážitok máte zaručený.
Vtip je v tom, že tie dve nie tupé hrany fakt nie sú tupé. Nie sú nabrúsené, ostali však neopracované po výrobe a teda, dá sa na nich pri troche neopatrnosti porezať. Pravý dolný roh Rážovej pomôcky je ako jediná jej časť zaoblená a hrany má jemne zbrúsené. Ostatné tri rohy sú také, že dve sú zámerne ostré a tretiu zase definoval Glück ako v podstate v pohode, aj keď, pri chvíľke rozjašenej nepozornosti, ľahko prídete o predkožku. Takže pozor páni voliči. Mentálny kastrát sa chystá niečo vykonať aj vám.
Kto máte v domácnosti malé, zvedavé a hravé deti, vyhoďte to všetko do koša. Je to toxický a nebezpečný odpad, prichádza z dielne Smeru, lakomej sociálnej demokracie a maskuje sa tým, že vám chce niečo dopriať zadarmo. Niečo, čo ste už sto krát preplatili a aj tak ste to ešte nedostali. Nečudujte sa, že namiesto zrenovovanej čakárne v Hornej Dolnej blúdi nám tu sedem ton nebezpečného odpadu. Ešte že sa toho Taraba nedožil v tej zodpovednej funkcii.