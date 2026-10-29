Dobro. Rozdávať, prijímať, naučiť sa obidvoje. Donio.sk oslávilo päť rokov

Donio.sk pozvalo darcov, ktorí reagovali na množstvo jej kampaní, na oslavu svojich narodenín a odhadom, prišlo asi štyristo, päťsto ľudí. Oslavu profesionálne zvládla Adela Vinczeová a postupne predstavila spomenutých troch hostí.
Ako prvá sa predstavila pani Angelika z Nových Zámkov. Zdravotná sestra, onkologická pacientka v remisii ktorej príbeh je ako z učebnice o kondícii slovenského zdravotníctva, adresnosti zdravotného poistenia, hlavne ale o tom, čo a ako prežíva bežne pacient na Slovensku, akonáhle jeho zdravotný problém narazí na tú kondíciu a na tú adresnosť. Súčasťou príbehu bola práve otázka a diskusia o tom, ako jednoduchšie je dobro rozdávať ako ho prijímať. Ako sa človek cíti neisto až previnilo, akonáhle má on žiadať o pomoc svoju rodinu, okolie, cudzích ľudí. V tomto zmysle bol celý večer veľmi podnetný, pretože my, ktorí sme sa s takýmto príbehom v našom okolí nestretli, pre nás to bol naozaj nový pohľad na tieto a takéto témy. A zároveň povzbudivý do budúcna v tom, že pomáhať je jednoduchšie a ľahšie ako pomoc vyhľadávať a mali by sme byť všetkým svätým aj nesvätým vďační, že my ako darcovia, stojíme pred voľbou, ktorá nebolí. Len si to uvedomiť. V tom vidím nezanedbateľný prínos tohto večera.
Druhým hosťom bol pán Nick Winton, syn Nicholasa Wintona, ktorý sa až na staré kolená stal známy tým, čo urobil ako mladý muž. Príbeh o priam vydrankaní 669 detí z Československa od vzniku Protektorátu do vypuknutia druhej svetovej vojny, je možno už notoricky známy. Nick Winton rozprával o otcovi, ktorý nemal potrebu o tejto časti svojho života rozprávať, venoval sa svojej práci a až nejaká náhoda chcela, že jeho príbeh sa stal svetoznámym. A inšpiratívnym pre nasledovateľov konania dobra a zároveň, po pánovi Wintonovi staršom, objavili sa ďalšie a ďalšie príbehy ľudí, ktorí takým alebo onakým spôsobom zachránili ľudské životy počas druhej svetovej vojny. A pán Winton mladší hovoril o tom istom ako pani Angelika. Tiež potreboval pomoc, tiež bol onkologický pacient, tiež zažíval tie pocity neistoty, odkázanosti a potreby pomoci od okolia. Nezištnej, morálnej, finančnej; to je v podstate jedno. Dôležité je to vedomie, že človek vo svojom súžení, osude, patálii nie je sám.
Tretím hosťom bola herečka a influencerka Kristína Tormová a vysvetlila nám, ako je niekedy menej viac ako veľa či všetko. Ako kvantita pokrivkáva za kvalitou. Ako je neúčinné len automaticky preberať a zdieľať rôzne darcovské výzvy, kedy je okamžite z toho zdieľania cítiť niečo ako povrchnosť či nezainteresovanosť a míňa sa to účinku. Ak teda chceme pomôcť ako verejne známa a angažovaná osobnosť, pomoc takej osoby nemôže byť len anonymná ako nás bežných darcov. Musí byť uveriteľná viac ako mojich desať či dvadsať eur. Musí tam byť uveriteľnosť tej angažovanosti, musí byť za tým hoci len mikropríbeh a teda, že aj byť dobrým je potrebné sa naučiť. Takže, takýto to bol večer.
Večer, ktorého tri príbehy troch hostí predelili spevom Katka Koščová, Mila Medvedovskaya a Daniel Špiner a v závere ktorého bola predstavená nová výzva na Donio.sk.
Do novej výzvy sa spojili vari najfrekventovanejšie a najpálčivejšie otázky, ktoré nás stavajú pred tváre tých, ktorí potrebujú našu pomoc vždy, stále a okamžite.
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