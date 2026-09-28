Poetika – bilancia hudobného života Pavla Hammela

Pavol Hammel sa na albume Poetika vracia k podstate svojich piesní a otvára menej známe kapitoly svojej tvorby.
V sérii mojich nedávnych príspevkoch o mojich hudobných idoloch dominovala nostalgia z lúčenia s hviezdami, ktoré pomaly, ale nevyhnutne zhasínajú. O to radšej som, že keď píšem o svojom dobrom priateľovi a celoživotnom zdroji energie – Pavlovi Hammelovi, môžem prejsť do radostnej a optimistickej nálady.
Nestor slovenskej populárnej hudby Pavol Hammel necháva silu svojich piesní vyniknúť už šesť desaťročí. Len v apríli tohto roku pritom zavŕšil nádherné turné Kam a za čím v 13-člennej zostave Band in Blue. Zdá sa, že Pavla Hammela neopúšťa elán a tvorivá energia, lebo práve v tomto čase pripravil v hudobnom štúdiu svoj nový album – Poetika.
Pavol Hammel sa v ňom vracia k podstate svojich piesní, v ktorých sú nosnými zložkami akustická hudba a jeho jedinečný hlas. Album obsahuje kolekciu 24 novších aj starších skladieb, ktoré dostali intímnu a komornú podobu v triu s gitaristom Jurajom Burianom a klávesistom Petrom Preložníkom. Zase stúpne môj index životnej spokojnosti.
Mal som to šťastie byť pri tom, v nahrávacom štúdiu v Modre.
Nový album predstaví Pavol Hammel aj na rovnomennej sérii koncertov, na ktorých Poetika odznie v celej svojej podobe v interpretácii hudobníckej zostavy, ktorá album autorsky pripravila.
Nechajme sa teda viesť touto sériou koncertov k hlbšiemu porozumeniu a vzájomnej úcte, aby sme spoločne budovali svet plný lásky a tolerancie. Vnímajme ich univerzálny jazyk ako most k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.
V kútiku svojej duše si kladiem otázku, ako je možné že táto hudobná legenda žije takým aktívnym životom.
Vychádza mi to tak, že pre neho je hľadanie dobra, pravdy a krásy nekonečná, dobrodružná a zmysluplná cesta a čas je len krok dopredu.
Sú bohužiaľ členovia ľudského rodu, ktorí nevedia, čo je hľadanie týchto hodnôt.
Hľadanie je schopnosť, ktorá nie je daná každému, preto sú "hľadači" často atakovaní a diskvalifikovaní, lebo sa vymykajú z priemeru.
Paľkovi Hammelovi prajem zdravie a veľa tvorivých síl, veľa koncertov a Vám poslucháči nádej aby ste dokázali nájsť v sebe to dobré a človečenské čo určite v každom z nás je. Nech všetko pekné, čo ste v odídenom čase prežili, je pre Vás povzbudením v ďalšej životnej dráhe.
Vďaka ti drahý priateľ za to, čím obohacuješ náš všetkých.