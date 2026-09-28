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28. sep 2026 o 22:16
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Poetika – bilancia hudobného života Pavla Hammela

Hľadanie je schopnosť, ktorá nie je daná každému, preto sú "hľadači" často atakovaní a diskvalifikovaní, lebo sa vymykajú z priemeru.

Dušan Piršel
Dušan Piršel Bloger
Poetika – bilancia hudobného života Pavla Hammela
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Pavol Hammel sa na albume Poetika vracia k podstate svojich piesní a otvára menej známe kapitoly svojej tvorby.

V sérii mojich nedávnych príspevkoch o mojich hudobných idoloch dominovala nostalgia z lúčenia s hviezdami, ktoré pomaly, ale nevyhnutne zhasínajú. O to radšej som, že keď píšem o svojom dobrom priateľovi a celoživotnom zdroji energie – Pavlovi Hammelovi, môžem prejsť do radostnej a optimistickej nálady.

Nestor slovenskej populárnej hudby Pavol Hammel necháva silu svojich piesní vyniknúť už šesť desaťročí. Len v apríli tohto roku pritom zavŕšil nádherné turné Kam a za čím v 13-člennej zostave Band in Blue. Zdá sa, že Pavla Hammela neopúšťa elán a tvorivá energia, lebo práve v tomto čase pripravil v hudobnom štúdiu svoj nový album – Poetika.

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Pavol Hammel sa v ňom vracia k podstate svojich piesní, v ktorých sú nosnými zložkami akustická hudba a jeho jedinečný hlas. Album obsahuje kolekciu 24 novších aj starších skladieb, ktoré dostali intímnu a komornú podobu v triu s gitaristom Jurajom Burianom a klávesistom Petrom Preložníkom. Zase stúpne môj index životnej spokojnosti. 

Mal som to šťastie byť pri tom, v nahrávacom štúdiu v Modre. 

Nový album predstaví Pavol Hammel aj na rovnomennej sérii koncertov, na ktorých Poetika odznie v celej svojej podobe v interpretácii hudobníckej zostavy, ktorá album autorsky pripravila. 

Nechajme sa  teda viesť touto sériou koncertov k hlbšiemu porozumeniu a vzájomnej úcte, aby sme spoločne budovali svet plný lásky a tolerancie. Vnímajme ich univerzálny jazyk ako most k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

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V kútiku svojej duše si kladiem otázku, ako je možné že táto hudobná legenda žije takým aktívnym životom. 

Vychádza mi to tak, že pre neho je hľadanie dobra, pravdy a krásy    nekonečná,  dobrodružná  a  zmysluplná  cesta  a  čas   je len krok  dopredu. 

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Sú bohužiaľ  členovia ľudského rodu, ktorí nevedia, čo je hľadanie týchto hodnôt.

Hľadanie je schopnosť, ktorá nie je daná každému, preto sú "hľadači" často atakovaní a diskvalifikovaní, lebo sa vymykajú z priemeru.

Paľkovi Hammelovi prajem zdravie a veľa tvorivých síl, veľa koncertov a Vám poslucháči nádej aby ste dokázali nájsť v sebe to dobré a človečenské čo určite v každom z nás je. Nech všetko pekné, čo ste v odídenom čase prežili, je pre Vás povzbudením v ďalšej životnej dráhe.

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Vďaka ti drahý priateľ za to, čím obohacuješ náš všetkých.


Dušan Piršel

Dušan Piršel
Bloger 
  • Počet článkov:  87
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  • Páči sa:  580x

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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