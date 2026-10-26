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26. okt 2026 o 16:06
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Skupina KISS si nezaslúži zlú povesť

Nemôžeme všetci byť rovnakí a mať rovnaké chute. Svet by bol nudné miesto. 

Dušan Piršel
Dušan Piršel Bloger
Skupina KISS si nezaslúži zlú povesť
KISS
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Skupina KISS bola v línii mojich záujmov dlhé roky. Bol som na ich poslednom koncerte v Prahe. Počas svojej kariéry navštívili Prahu 10 krát. 

Skupinu Kiss založili v roku 1972 na troskách newyorskej kapely Wicked Lester bývalý učiteľ Gene Simmons (narodený ako Chaim Witz v židovskej rodine v Izraeli) a židovský študent umenia a gitarista Paul Stanley (vlastným menom Stanley Harvey Eisen). Na inzerát prijali bubeníka Petra Crissa (vlastným menom George Peter John Criscuola), ktorý dovtedy striedal početné brooklynské kapely, a post sólového gitaristu získal extravagantný mladík a ostrieľaný člen gangov z Bronxu Ace Frehley (vlastným menom Paul Daniel Frehley).

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Gene prijal podobu upíra, Paul hviezdneho chlapca, Ace mimozemšťana a Peter bol mačkou. Pokiaľ sa nemýlim, tak ich fanúšikovia v decembri 2023 v newyorskej Madison Square Garden so slzami v očiach lúčili s kapelou KISS na ich „poslednom“ koncerte.

Bude nám cťou a poctou ukončiť svoje turné práve v Madison Square Garden, desať blokov a 50 rokov od miesta, kde sme začali,“ uviedla kapela vo vyhlásení.

Preslávili sa svojimi výstrednými maskami, kostýmami, ale aj energickými koncertmi s množstvom pyrotechniky. 

Počas ich šou fanúšikovia mohli zažiť pľutie krvi a chrlenie ohňa smerom k publiku či akrobatické kúsky speváka Paula Stanleyho, ktorý rád cestoval  na pohyblivej konštrukcii z pódia smerom k divákom na mostík neďaleko nich. 

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Spomínaná partia hudobníkov sa chcela odlíšiť od ďalších rockových kapiel nielen výrazným mejkapom a prepracovanými kostýmami, ale aj svojimi prezývkami. Nepochybne aj vďaka nim okolo seba vybudovali akýsi kult a aj tajomno.

Myslím, že to bolo v roku 1983 však prišiel ďalší odvážny risk. KISS si v priamom prenose na MTV verejne zotreli masky, čím odštartovali svoju „nemaskovanú“ éru. Hoci stratili časť svojej mystiky, podarilo sa im úspešne preplávať vodami hard rocku a heavy metalu s hitmi ako „Lick It Up“ alebo baladou „Forever“.

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Údajne od posledného vystúpenia kapely v roku 2023 sa objavili správy, že formácia plánuje preniesť svoje živé vystúpenia do digitálneho priestoru, pričom tieto vystúpenia by mali odštartovať v Las Vegas v roku 2027. "Je to povinný zážitok, ktorý treba vidieť," povedal Stanley v podcaste "Behind the Setlist" časopisu Billboard v roku 2024.

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Samozrejme, že som čítal aj niekoľko kritík na ich adresu.

Citujem zaujímavý názor. „Sú doslovne clowni. Aj keď si myslím, že ich prezentácia je absurdná, spravodlivo musím uznať, že je to aj genialita a je to dôvod, prečo sú ikonami, pretože to rozhodne nebola ich hudba, ktorá ich dostala tam, kde sú. Myslím, že pochopili, že sú maximálne, kompetentní hudobníci a vyvinuli tú prehnanú scénu ako spôsob kompenzácie za mdlú hudbu. Za to boli geniálni.“

Mne osobne na negatívnych názoroch  o nich naozaj nezáleží, pretože hudba je to jediné, na čom záleží, a páči sa mi jej veľa. Ak zlepšujú váš život a užívate si ich, to je najdôležitejšia vec.

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No a napokon nie každý hľadá to isté, žiadny umelec nemá to, čo je potrebné, aby potešil každé ucho.

Čo napísať na záver. Skupina KISS patrila ku komerčne najúspešnejším rock skupinám vôbec. Patrili k tým čo mali aj šťastie (okrem talentu a pracovitosti). Rozhodnutie "skončiť" v roku 2023, po 50-tich rokoch je asi v poriadku. K pokročilému veku sa ich prezentácia už ani nehodí, ale skončili? 

Osobne som ich veľmi rád počúval, išlo štadiónový rock s chytľavým refrénom. Skôr vytvorili akýsi kultúrny fenomén, ktorý potom kopírovali  ďalší.

Musím ale zdôrazniť to, čo absentuje v súčasnosti "originalitu", ktorú nájdeme u skupín z rovnakého obdobia. Buďme vďační, že sme to zažili.   

Nemyslím si, že si zaslúžia zlú povesť. Ale každý má kapely, ktoré má rád a nemá rád. Čím viac štýlov muziky, tým viac alternatív pre poslucháčov. Pre mňa je to jednoznačne rock. 

Nemôžeme všetci byť rovnakí a mať rovnaké chute. Svet by bol nudné miesto. 

Dušan Piršel

Dušan Piršel
Bloger 
  • Počet článkov:  94
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  • Páči sa:  606x

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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