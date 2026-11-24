Na tvorcov a interpretov slovenskej populárnej hudby nesmieme zabúdať. A sentimentálna spomienka na naše mladé časy nie je tým hlavným dôvodom. Tým je nepopierateľná kvalita, s ktorou sa ťažko vyrovnávajú súčasné mladšie generácie.
Ešte neskončila séria koncertov Pavla Hammela Poetika a už budúci rok táto rocková legenda začína sériu koncertov k nedožitým narodeninám Mariána Vargu. S hviezdnym obsadením kde sa na pódiu okrem Pavla Hammela predstavia dlhoroční spoluhráči a hostia, medzi nimi Fero Griglák, Peter Preložník, Martin Valihora, Vladislav Šarišský či Fedor Frešo ml.
Pavla Hammela roky obdivujem ako človeka, ktorý celý svoj tvorivý život prežil v totálnej oddanosti umeniu.
Je veľmi dobré, že najväčšie postavy našej populárnej hudby pripomínajú originálneho objaviteľa hudobného vesmíru, akým bol Marián Varga. Bol jedným z prvých, ktorí prenášali inšpiráciu z klasickej hudby do moderných rytmov rocku a popu.
Každý, minimálne zo staršej generácie, mal s Mariánom Vargom svoj vlastný príbeh. Vôbec pritom nemusel Mariána stretnúť alebo ho poznať. Stačí, keď ho počul na koncertech, alebo ho videl hrať v televízii.
Mne osobne sa lepšie páčili Prúdy, ako zložitejšie kompozície v osudovom projekte Collegium musicum.
Marián bol výnimočný, úplný originál, čo robil veci vždy po svojom. Bol to slobodný človek, preto jeho hudba ani nepoznala žiadne hranice. Mág klávesovej hry na hammond, organ, klavír a syntetizátor, ničím neviazaná hviezda art rocku vymazávajúca v čase nastupujúcej postmoderny hranice medzi územiami tzv. vážnej hudby a bigbítu.
Jeho hudba mi pripomínala hudby progresívno-rockovej Emerson, Lake, Palmer. kapely ( ELP). Pokiaľ sa nemýlim, tak ELP malo asi 5 slávnych rokov v oblasti kreativity, niekoľko ďalších rokov, kedy ešte stále boli významným lákadlom na koncerty, a potom sa rozpadli uprostred konfliktných osobností a celkového vyhorenia.
V súvislosti s touto legendou treba spomenúť album Zelená pošta. Album Zelená pošta vyšiel v roku 1972 a bol tak trochu renesanciou spolupráce Mariána Vargu so spevákom Pavlom Hammelom, textárom Borisom Filanom a básnikom Kamilom Peterajom. Dokonalosti toho albumu zodpovedá i spevácky prejav Pavla Hammela.
Čas ho podľa môjho názoru zaradil medzi to najlepšie, čo u nás kedy vzniklo. A ja si kladiem praktickú otázku. Počuli sme od týchto hudobníkov niečo nepodarené? Je to rodinné striebro slovenského art rocku a tvorí jeden zo zásadných pilierov slovenskej populárnej hudby, ku ktorému sa po rokoch stále radi vraciame a odkazujeme naň.
Činorodý, Marián zahasil poslednú cigaru a zaklopal na klávesy nebeskej brány v roku 2017. Jeho odchodom stratilo Slovensko a slovenská hudobná scéna výraznú osobnosť, ktorá desaťročia s vysokým entuziazmom a obetavosťou formovala našu hudobnú scénu.
Veril v slovenskú hudbu. V to, že má zmysel a budúcnosť a môže podliehať len úprimnej autorskej vízii a oddanosti umeniu, nie módnym trendom.
Hudba, ktorú napísal a hral, bola čarovná. Všetko to, čo po ňom ostalo, presahuje nielen teritoriálne hranice Slovenska či Československa, ale presahuje to aj časovo dobu, v ktorej žil.
Napokon, Marián Varga, Pavol Hammel a ich hudobní súputníci boli presvedčení, že hudba má hovoriť sama za seba, ona sama je nositeľkou myšlienok a mali vzácny dar nechať svoju hudbu žiť vlastným životom. Aj za to im patrí naša vďaka.
Bolo by dobre, keby si viacerí ľudia, najmä z mladej generácie vybrali za svoj idol a životný vzor Mariána Vargu a Pavla Hammela. Myslím, že nádej na lepšie časy Slovenska by vo mne bola ešte silnejšia.
Drahý môj priateľ Palinko. Budúci mesiac máš narodeniny.
Nech je tvoja Mladosť stále v plnom prúde a Dnes už vieš, aké nasýtenie Čas malín ti prinesie. Nech tvojím smerom zvonia len šťastné a radostné Zvonky, zvoňte.