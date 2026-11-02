Všetko raz začína a všetko raz končí – Status Quo - Epilóg

Som toho názoru, že hudba je jednou z najstarších a najuniverzálnejších foriem umenia a zohráva kľúčovú úlohu v ľudskej kultúre. Vážení čitatelia, tento krát skupina Status Quo.
Bola britská rocková kapela, ktorá vznikla v Londýne v roku 1962 a stala sa najúspešnejšou singlovou skupinou v histórii britskej hitparády.
S predajom viac ako 100 miliónov nosičov patrí skupina Status Quo medzi najpredávanejších hudobných umelcov na svete.
Kapela sa preslávila jednoduchým, ale nezameniteľným boogie rockom, riflovou image a hity ako Rockin’ All Over the World, Whatever You Want nebo In the Army Now.
Pre mna milovaná zostava Rossi – Parfitt – Lancaster – Coghlan hrala spolu v rokoch 1970 až 1981.
Status Quo bola teda jednou z mojich obľúbených kapiel, ktorú si pustím, keď sa chcem len uvoľniť a nechať hudbu plynúť okolo seba. Ich hudba bola mojou duševnou sprchou.
Možno ich hudba nebola veľmi inovatívna, v skutočnosti veľa ich piesní znie podobne a pri dlhšom počúvaní sa navzájom akoby prelievali, ale práve údernosť, jednoduchosť, repetitívnosť a energia je tou poznávacou značkou, ktorá im vymedzila miesto v rockovej histórii.
Status Quo boli nesmierne populárni v 70-tych a 80-tych rokoch a ich fanúšikovia zostávali im verní. Ja som ich videl koncertovať raz na živo v Olomouci. Servírovali publiku slávne hity a pódiové nasadenie bolo ako za mlada.
Takže ak ste sa zúčastnili koncertu v neskorších rokoch, našli by ste tam viaceré generácie rodín. Jednoducho povedané, boli tým, čím boli - základným, nenáročným rockom zameraným na bežných ľudí .
Kritici ich často zosmiešňovali za ich údajné hudobné obmedzenia a nedostatok imidžu (napríklad obrázok na obale Blue For You), ale verejnosť to nezaujímalo a kúpila si milióny ich albumov a vstupeniek na ich koncerty.
Ich muzika pre mňa zostane vyšším stupňom ľudskej slasti. . A keď nahliadnem do ich archívov , mám jedno prianie, hoci viem, že sa to nikdy neuskutoční – vrátiť čas. Kvôli tej hudbe.
Napríklad skladby ako. Little Lady, Down , Down, Caroline, Rain . Pre mňa neoddeliteľná súčasť hudobnej histórie. Aj keď teda čas neúprosne beží a nedokážeme ho vrátiť späť, dokážeme v živých spomienkach udržať ľudí ( v tomto prípade naše obľúbené kapely ) , ktorí sa zapísali v našom živote.