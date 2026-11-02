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2. nov 2026 o 22:57
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Všetko raz začína a všetko raz končí – Status Quo - Epilóg

Status Quo boli nesmierne populárni v 70-tych a 80-tych rokoch a ich fanúšikovia zostávali im verní.

Dušan Piršel
Dušan Piršel Bloger
Všetko raz začína a všetko raz končí – Status Quo - Epilóg
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Som toho názoru, že hudba je jednou z najstarších a najuniverzálnejších foriem umenia a  zohráva kľúčovú úlohu v ľudskej kultúre. Vážení čitatelia, tento krát skupina Status Quo.

Bola  britská rocková kapela, ktorá vznikla v Londýne v  roku 1962 a stala sa najúspešnejšou singlovou skupinou v histórii britskej hitparády.  

S predajom viac ako 100 miliónov nosičov patrí skupina Status Quo medzi najpredávanejších hudobných umelcov na svete.

Kapela sa preslávila jednoduchým, ale nezameniteľným  boogie rockom, riflovou  image a hity ako Rockin’ All Over the World, Whatever You Want nebo In the Army Now.

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Pre mna milovaná zostava  Rossi – Parfitt – Lancaster – Coghlan  hrala spolu  v rokoch 1970 až 1981.

Status Quo bola teda  jednou z mojich obľúbených kapiel, ktorú si pustím, keď sa chcem len uvoľniť a nechať hudbu plynúť okolo seba. Ich hudba bola mojou duševnou sprchou.

Možno ich hudba nebola veľmi inovatívna, v skutočnosti veľa ich piesní znie podobne a pri dlhšom počúvaní sa navzájom akoby prelievali, ale práve údernosť, jednoduchosť, repetitívnosť a energia je tou poznávacou značkou, ktorá im vymedzila miesto v rockovej histórii.

Status Quo boli nesmierne populárni v 70-tych a 80-tych rokoch a ich fanúšikovia zostávali im verní. Ja som ich videl koncertovať raz na živo v Olomouci. Servírovali publiku slávne hity a pódiové nasadenie bolo ako za mlada.

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Takže ak ste sa zúčastnili koncertu v neskorších rokoch, našli by ste tam viaceré generácie rodín. Jednoducho povedané,  boli tým, čím boli - základným, nenáročným rockom zameraným na bežných ľudí .

Kritici ich  často zosmiešňovali za ich údajné hudobné obmedzenia a nedostatok imidžu (napríklad  obrázok na obale Blue For You), ale verejnosť to nezaujímalo a kúpila si milióny ich albumov a vstupeniek na ich koncerty.

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Ich muzika   pre mňa zostane  vyšším stupňom ľudskej slasti. .  A keď nahliadnem do ich archívov ,  mám jedno prianie, hoci viem, že sa to nikdy neuskutoční – vrátiť čas. Kvôli tej hudbe.

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Napríklad skladby ako.  Little Lady, Down , Down,  Caroline,  Rain . Pre mňa neoddeliteľná súčasť hudobnej histórie. Aj keď  teda čas neúprosne beží a nedokážeme ho vrátiť späť, dokážeme v živých spomienkach udržať ľudí  ( v tomto prípade naše obľúbené kapely ) , ktorí sa zapísali v našom živote.


Dušan Piršel

Dušan Piršel
Bloger 
  • Počet článkov:  95
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  • Páči sa:  626x

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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