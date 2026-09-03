Zdroj inšpirácie a energie – Nazareth

V polovici sedemdesiatych rokov mali v bývalom Československu údajne cenzori problém s názvom tejto rockovej legendy. Napriek tomu sa jej hudba stala neodmysliteľnou súčasťou môjho života a výrazne ovplyvnila celú moju generáciu.
Nazareth založila v roku 1968 v škótskom meste Dunfermline štvorica hudobníkov Manny Charlton (gitara), Pete Agnew (basgitara), Darell Sweet (bicie) a Dan McCafferty (spev), ktorý zomrel v roku 2022.
„Toto je najsmutnejšie vyhlásenie, aké som kedy musel urobiť… Prišiel som o svojho najlepšieho priateľa a svet stratil jedného z najväčších spevákov, akí kedy žili,” uviedol Agnnew.
V roku 2008 v rozhovore pre český magazín Spark dostal Dan nasledovnú otázku:
Keď si už spomenul tvoj spev; robíš niečo pre to, aby si sa udržal vo forme? Podľa mňa spôsob, ktorým spievaš, musí byť občas dosť bolestivý.
Odpovedal:,,To si píš, že ma to bolí, ale kto povedal, že byť spevákom v rockovej kapele je prechádzka ružovou záhradou?! Pravdupovediac, o svoj hlas sa moc nestarám, teda keď nepočítam nejaký ten drink či cigaretu. Jednoducho nastúpim na pódium alebo do štúdia a spustím… Nestarám sa o to, že svojím hlasivkám vlastne ubližujem, pretože si užívam, že stále ešte môžem robiť rockovú muziku. Užívam si každý okamih, tomu ver!“
V komentári k svojej poslednej epizóde na švajčiarskom festivale McCafferty tvrdil:,,Ak nedokážete robiť svoju prácu, nemali by ste tam byť. Nazareth je na to príliš veľký.“ Okrem toho prezradil, že jeho pódiový kolaps na koncerte v Kanade v júli 2013 spôsobil prasknutý žalúdočný vred.
Nazareth – charakteristický svojim zvukom a hlasom Dana McCaffertyho – hral v pôvodnej zostave až do jari 1990. V máji toho istého roku nahradil Mannyho Charltona dlhoročný spolupracovník skupiny, inštrumentalista Billy Rankin. V roku 1994 ho vystriedal Jimmy Murrison. Keď počas amerického turné podľahol infarktu bubeník Darrel Sweet, došlo v roku 1999 v skupine k poslednej personálnej zmene. Za bicie sa posadil basgitaristov syn Lee Agnew.
Kapela s takmer 60-ročnou históriou a miliónmi predaných albumov vždy na svojich koncertoch prináša prierez svojej tvorby. Fanúšikovia sa vždy môžu tešiť na nesmrteľné hity ako Love Hurts či Dream On, ktoré sa aj dnes takmer denne ozvú z niektorej rozhlasovej stanice a dokážu zaručene vytvoriť atmosféru na svadbe alebo zábave.
Ja osobne som ich koncert videl v roku 2025 v Mikulove a naplnil moje očakávania. Nazareth je výborná kapela s parádnou muzikou a jej tvorba zo 70. rokov ma nikdy nemôže uraziť.
Ako to vždy býva medzi ľuďmi, (niekedy sa nevieme dohodnúť ani na tom, koľko je hodín) po vystúpení sa ozvala chvála aj kritika. Koncert škótskej skupiny Nazareth sa nedávno uskutočnil v Trnave a vo Zvolene. Neviem sa k tomu kvalifikovane vyjadriť, ale údajne podľa záberov z dronu mal prilákať vo Zvolene vyše 20 000 ľudí.
Zvolenské publikum sa stalo svedkom novej kapitoly v histórii kapely. Po boku zakladajúceho člena a basgitaristu Peta Agnewa sa na pódiu predstavil nový charizmatický spevák Gianni Pontillo, ktorý do zostavy priniesol dravosť a čerstvý vietor.
Len pár slov k zakladajúcemu členovi. Ak o niekom máme bez ironického úškrnu povedať, že je to žijúca legenda hard rocku, je len málo ľudí, na ktorých by toto označnie sedelo tak, ako na Petea Agnewa, basgitaristu a posledného žijúceho člena pôvodnej zostavy britského fenoménu Nazareth.
Ako povedal vo svojom rozhovore: po toľkých rokoch si už jednoducho neviem predstaviť, že by som robil niečo iné, respektíve, že by som nehral hudbu. Hudba je motor, ktorý nás poháňa. Akurát cestovanie je už trochu únavné. Ale v konečnom dôsledku sú koncerty to, na čom záleží.
Často počúvam, že koncerty odchádzajúcich legiend sú určené najmä pre staršiu časť obyvateľstva. Mrzí ma, že sa tieto koncerty vykresľujú ako zábavka pre dôchodcov. Stretol som na týchto koncertoch veľa mladých ľudí a zabávali sa. Nerobme preto z týchto koncertov geriatriu.
Rocková hudba, o ktorej píšem ako o svojej obľúbenej, má pre mňa prirodzene čaro po celý život. V jej tónoch a rytmoch sa oživujú moje spomienky, asociácie, dokáže ma na chvíľku vrátiť v čase.
Uvidíme, čas a nové generácie sú najlepšou skúškou kvality.
Vážení čitatelia, zámerne nechcem, písať veľa o politike. Život by mal byť o niečom inom. S hudbou je šanca, že to pochopí viac ľudí.