Komunálne voľby bez klapiek na očiach

Blížia sa komunálne voľby a tie nie sú o nič menej dôležité, ako voľby do zákonodarného zboru. V mnohých obciach a regiónoch budú ešte významnejšie a ich výsledok bezprostrednejšie ovplyvní životy občanov.
Zvolebnieva sa teda a opäť prichádza čas zúčtovania, odplaty, alebo skôr vysvedčenia? Treba ísť voliť, pretože keď nebudem voliť ja, zvolia poslancov iní – vrátane tých, s ktorých predstavami o budúcnosti hlboko nesúhlasím.
Mrzí ma, že toľko koncentrovanej neefektívnosti, keď mnohí kandidáti na primátorov nemajú šancu? Ale tá túžba sa zviditeľniť, vidieť svoje meno na súpiske kandidátnej listiny za každú cenu, zbohom zdravý rozum. „Egohrátky“ pokračujú.
Ako mi napísal náš veľmi známy reformátor verejnej správy. „V podmienkach Slovenska má primátor v meste (a podobne aj starosta v obci) v porovnaní s primátormi v Európe veľmi silné postavenie, má mandát priamo od občanov, je štatutárom mesta a má právnu zodpovednosť za celý mestský úrad. Z tohto titulu má vplyv na manažment všetkých organizácií mesta a spolu so zástupcami – viceprimátormi – a prednostom úradu môže vytvoriť silný manažérsky tím, ktorý často môže vyvážiť opozíciu v zastupiteľstve."
Primátora vo voľbách by sme nikdy nemali vyberať len podľa sympatií, a to ani politických, lebo podľa mňa pri spravovaní záležitostí mesta by mal:
spravovať mesto tak, aby z toho profitovali všetci obyvatelia s dôrazom na trvalo bývajúcich obyvateľov mesta a miestnych podnikateľov pretože koná v ich mene
pri rozhodnutí, ktorého dôsledku sa výrazne dotknú obyvateľov mesta a ich spoločných peňazí, prípadne majetku, by mal venovať dostatok času na komunikáciu s obyvateľmi
do správy a rozvoja mesta vtiahnuť všetkých čo majú záujem formovať svoje mesto
musí byť dobrý manažér, správca spoločného majetku, spoločných peňazí, musí dbať o verejnú infraštruktúru, vytvárať podmienky pre investovanie a preto je pre mesto veľkou výhodou ak má skúsenosti a si vie vybrať aj dobrých spolupracovníkov
Primátor má byť zástupcom všetkých zainteresovaných, zdôrazňovanie politickosti a absencia sebareflexie je smutným odrazom nielen politickej kultúry, ale aj tej ľudskej.
Bolo by teda veľkou výhodou, keby primátorom bol zručný a dôveryhodný manažér, ktorý si vie vyberať do tímu schopných ľudí a vie ich efektívne riadiť. Schopnosť vtipne a pohotovo odpovedať v televízii na otázky moderátora je to posledné, čo v tejto funkcii považujem za podstatné. Nanešťastie, mám obavy, že mnohí nastávajúci voliči si budú myslieť opak.
Okrem toho, keď sledujem komunikáciu kandidátov, vrátane všadeprítomnej veľkoplošnej reklamy, tak tie myšlienky vnímam často ako nerealizovateľné nadnesené slogany, slovné šaláty, ktoré majú len pekne vyznieť, ale sú len prázdnym marketingom bez vážne mysleného obsahu.
V dnešnej uponáhľanej a ukričanej realite môžeme z marketingu, najmä jeho detailov (v ktorých sa tradične ukrýva čert) vyčítať mnoho z toho, aký je kandidát dôsledný a aký profesionálny má tím.
Niektorí nesľubujú nič a ak to občanom stačí je to ich rozhodnutie.
Je dobré, že mestá a obce majú vysokú mieru samosprávy a že nefungujú ako cez kopír jedno ako druhé. Veľké mestá sú často globálne silne prepolitizované a nerobím si prehnané nádeje, že by moje riadky mohla väčšina budúcich voličov prečítať a vziať si k srdcu. Mnoho tých prázdnych sľubov a napudrovaných bilboardov zrejme bude fungovať. Ale dúfam, že to takto nebude všade na Slovensku a medzi tými stovkami miest a tisíckami obcí sa nájdu aj také, kde budú občania voliť zodpovedne a primátori pracovať príkladne. Príkladne pre zvyšok Slovenska.
Poďme teda voliť ľudí, ktorí nesú hodnoty, aby sa do mestského zastupiteľstva nenatlačili rôzni prospechári a ich famílie platené ako “poradcovia”.
Len bohužiaľ, naivný volič totiž zvolí občas iba slabého a neschopného politika, primátora, ktorý hrá na základné pudy.
Takže riešenie je vo vzdelaní, prípadne aj v samo vzdelávaní a najmä sledovaní vecí okolo seba a logickom spájaní poznatkov v súvislostiach. Vďaka teda všetkým múdrym a premýšľavým voličom, s radosťou sa pripájam a verím, že nás bude stále viac a viac.