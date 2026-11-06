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6. nov 2026 o 17:54
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Vedú pouličné protesty k riešeniam?

Niektorí politici z času na čas žiaľ natoľko zdegenerujú, ponoria sa do vlastných mocenských problémov a sporov a začnú tak bezohľadne kašľať na ľudí, že prestanú na štandardné formy komunikácie s občanmi reagovať.

Dušan Piršel
Dušan Piršel Bloger
Vedú pouličné protesty k riešeniam?
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Vážení čitatelia, v  ostatnom čase si kladiem veľkú otázku, či pouličné  protesty riešia problémy v spoločnosti. Tak sa mi zdá, že niekedy len znásobujú problémy. Biológia davu mení jednotlivcov.

Je to viditeľné nielen u nás na Slovensku, už dlhé roky, no v poslednom čase čoraz častejšie aj v mnohých ďalších krajinách Európy. Dav ľudí na ulici je hrubá sila, živelná a ťažko ovládateľná, zriedka reaguje racionálne a mnohostranové vedecké analýzy sa pred davom stávajú bezvýznamnými.

Práve preto mi pouličné agresívne demonštrácie neprinášajú žiadne pozitívne emócie. Veľmi ľahko sa dajú zneužiť a nedá sa s nimi diskutovať. Právo na zhromažďovanie a expresiu názorov sa považuje za demokratické politické právo. Ale márne v činoch protestujúcich tú demokraciu hľadám.

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Demokracia by sa mala vyznačovať mechanizmami, aby sa veci riešili tam, kde treba, a aby ľudia vôbec nemuseli ísť zo zúfalstva kričať na ulicu. Davy na uliciach tak vnímam skôr ako príznak zlyhávania demokracie ako systému spravovania spoločnosti, a zdôrazňujem, že tým vo všeobecnosti nemyslím konkrétnu vládu, proti ktorej sa daná demonštrácia formálne koná.

Ja osobne vidím problémy vo viacerých rovinách.

Ak nebudeme veriť autoritám, ak ich budeme spochybňovať, tak sa dostaneme do anarchistického systému nedôvery. Problém môže tiež nastať, ak rozum minieme skôr ako fosílne palivá. Chcem však veriť tomu, že ľudské myslenie a rozum patria medzi nevyčerpateľné obnoviteľné zdroje.

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Napriek všetkému pripúšťam, že hnutia v uliciach môžu niekedy pomôcť otvoriť cestu k riešeniu problémov spoločnosti, ale len vtedy, ak za nimi stojí reálna sila, výrazne percentuálne akceptovateľná množina zo spoločnosti. Bez prejavov násilia, vulgárnosti s jasne definovanými požiadavkami, ktoré sú pre väčšinu spoločnosti prospešné alebo aspoň akceptovateľné. Požiadavky musia mať spoločensky pridanú hodnotu.

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Pripúšťam, že sociálne búrky  môžu donútiť pasívnych, neschopných  politikov, aby sa aspoň pokúsili riešiť problémy, ktoré ľudí reálne trápia.  

Niektorí politici z času na čas žiaľ natoľko zdegenerujú, ponoria sa do vlastných mocenských problémov a sporov a začnú tak bezohľadne kašľať na ľudí, že prestanú na štandardné formy komunikácie s občanmi reagovať.

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Riešenie je možno aj vo vytvorení silnej novej politickej strany, so silným myšlienkovým zázemím a nábojom aktivity, bez egoizmu a nepriateľstva. Zárodky sa ukazujú v rozličných združeniach, aktivitách, postavených na racionálnom uvažovaní nie na snoch a nesplniteľných víziách.

Chcelo by to zjavne aj duševný reset. Veľkou časťou zla je aj činnosť mediálnej sféry, ktorá je často vedúcou silou pri vymývaní mozgov. Aj z toho dôvodu netreba sa príliš zaoberať tým, o čom píšu niektoré médiá. Zvyčajne píšu, čo sa im hodí a nie to, čo sa naozaj deje.

V neposlednom rade si myslím, že politika by sa mala prestať hrať na odvetvie showbiznisu. Veď ide o riadenie celej spoločnosti. A tí ľudia, ktorí kričia na uliciach, by sa mali stať účastníkmi toho riadenia. S vlastnou právomocou aj zodpovednosťou. Nie bezmocnými divákmi, ktorým neostáva iná rola než „ukričaný agresívny fanúšik“. Mali by sme preto všetci ešte raz a lepšie premyslieť svoj politický systém.

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Je mi jasné, že politika nie je romantika a uvedomujem si, sa nedá vytvoriť raj na zemi. 

Dušan Piršel

Dušan Piršel
Bloger 
  • Počet článkov:  96
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  • Páči sa:  630x

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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